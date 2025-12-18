Incontro terminato, Sigma Olomouc 1, Lech Poznan 2.
Incontro terminato, Sigma Olomouc 1, Lech Poznan 2.
Secondo tempo terminato, Sigma Olomouc 1, Lech Poznan 2.22:56
Gara riprende.22:55
Gara momentaneamente sospesa, (Lech Poznan).22:55
Tiro parato. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:54
Tiro respinto. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area. Assist di Muhamed Tijani.22:54
Tentativo fallito. Muhamed Tijani (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tihomir Kostadinov con cross da calcio d'angolo.22:54
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:50
Robert Gumny (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).22:50
Timothy Ouma (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.22:49
Fallo di Timothy Ouma (Lech Poznan).22:49
Radim Breite (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Sostituzione, Lech Poznan. Robert Gumny sostituisce Joel Pereira.22:47
Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.22:47
Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).22:45
Sostituzione, Sigma Olomouc. Muhamed Tijani sostituisce Daniel Vasulín.22:45
Gol! Sigma Olomouc 1, Lech Poznan 2. Jan Král (Sigma Olomouc) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tihomir Kostadinov con cross da calcio d'angolo.22:43
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Timothy Ouma (Lech Poznan).22:42
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Artur Dolznikov con cross.22:41
Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Matej Hadas con cross.22:38
Tiro respinto. Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:38
Tiro respinto. Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area.22:38
Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).22:36
Sostituzione, Sigma Olomouc. Artur Dolznikov sostituisce Jan Navrátil per infortunio.22:35
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, Jan Navrátil (Sigma Olomouc) per infortunio.22:34
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).22:32
Sostituzione, Lech Poznan. Ali Gholizadeh sostituisce Pablo Rodríguez.22:32
Sostituzione, Lech Poznan. Kornel Lisman sostituisce Taofeek Ismaheel per infortunio.22:31
Gara riprende.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) per infortunio.22:30
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).22:29
Tiro respinto. Jan Král (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area. Assist di Tihomir Kostadinov con cross.22:28
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:28
Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Jan Král (Sigma Olomouc).22:26
Tentativo fallito. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:25
Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Luis Palma.22:22
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Jan Kliment (Sigma Olomouc) per infortunio.22:21
Fuorigioco. Jáchym Síp(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Jan Navrátil e' colto in fuorigioco.22:21
Radim Breite (Sigma Olomouc) e' ammonito.22:18
Rigore parato! Mikael Ishak (Lech Poznan) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:18
Rigore per Lech Poznan. Pablo Rodríguez e'stato atterrato in area di rigore.22:17
Rigore concesso da Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) per un fallo in area.22:17
Fuorigioco. Jan Král(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Daniel Vasulín e' colto in fuorigioco.22:15
Tentativo fallito. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:14
Tiro respinto. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area. Assist di Jáchym Síp con cross.22:14
Sostituzione, Sigma Olomouc. Jan Kliment sostituisce Stepán Langer.22:13
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Pablo Rodríguez (Lech Poznan) per infortunio.22:10
Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Michal Gurgul.22:10
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).22:09
Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).22:08
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).22:06
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Inizia il Secondo tempo Sigma Olomouc 0, Lech Poznan 2.22:05
Sostituzione, Sigma Olomouc. Jáchym Síp sostituisce Ahmad Ghali.22:04
Primo tempo terminato, Sigma Olomouc 0, Lech Poznan 2.21:49
Fallo di Michal Gurgul (Lech Poznan).21:48
Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48
Gol! Sigma Olomouc 0, Lech Poznan 2. Mikael Ishak (Lech Poznan) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:46
Decisione VAR: altra decisione cancellata.21:45
Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) e' ammonito.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Rigore per Lech Poznan. Pablo Rodríguez e'stato atterrato in area di rigore.21:42
Rigore concesso da Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) per un fallo in area.21:42
Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joel Pereira con passaggio filtrante.21:42
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).21:38
Fuorigioco. Radim Breite(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Ahmad Ghali e' colto in fuorigioco.21:37
Gol! Sigma Olomouc 0, Lech Poznan 1. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michal Gurgul con suggerimento di testa.21:34
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stepán Langer con cross da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Antoni Kozubal (Lech Poznan).21:32
Wojciech Monka (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).21:30
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ahmad Ghali con cross.21:29
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra.21:28
Tiro respinto. Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jan Navrátil.21:28
Tiro respinto. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Filip Slavícek.21:28
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).21:27
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:26
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).21:23
Tentativo fallito. Jan Navrátil (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Radim Breite con cross.21:21
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) per infortunio.21:19
Tiro respinto. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Taofeek Ismaheel.21:17
Fuorigioco. Jan Koutny(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Daniel Vasulín e' colto in fuorigioco.21:16
Fallo di Pablo Rodríguez (Lech Poznan).21:14
Jan Navrátil (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fuorigioco. Joel Pereira(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Mikael Ishak e' colto in fuorigioco.21:12
Tentativo fallito. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Antoni Kozubal.21:04
Timothy Ouma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Sigma Olomouc - Lech Poznan è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.
Attualmente Sigma Olomouc si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Lech Poznan si trova 20° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Sigma Olomouc ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; Lech Poznan ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.
Sigma Olomouc e Lech Poznan è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sigma Olomouc
|Lech Poznan
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|6
|10
|Gol totali subiti
|7
|7
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.4
|Percentuale possesso palla
|42.0
|54.3
|Numero totale di passaggi
|1566
|2339
|Numero totale di passaggi riusciti
|1145
|1909
|Tiri nello specchio della porta
|19
|28
|Percentuale di tiri in porta
|36.5
|52.8
|Numero totale di cross
|107
|85
|Numero medio di cross riusciti
|21
|24
|Duelli per partita vinti
|256
|217
|Duelli per partita persi
|284
|237
|Corner subiti
|16
|28
|Corner guadagnati
|13
|19
|Numero di punizioni a favore
|72
|60
|Numero di punizioni concesse
|100
|50
|Tackle totali
|82
|62
|Percentuale di successo nei tackle
|64.6
|66.1
|Fuorigiochi totali
|4
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
