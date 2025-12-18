Virgilio Sport
Sigma Olomouc-Lech Poznan: 1-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Sigma Olomouc
1
Lech Poznan
2
Partita finita
Arbitro: Patrik Kolaric
  1. 35' 0-1 Mikael Ishak
  2. 45+1' 0-2 Mikael Ishak (R)
  3. 84' 1-2 Jan Král
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Sigma Olomouc 1, Lech Poznan 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Sigma Olomouc 1, Lech Poznan 2.22:56

  3. 90'+5'

    Gara riprende.22:55

  4. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lech Poznan).22:55

  5. 90'+4'

    Tiro parato. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:54

  6. 90'+4'

    Tiro respinto. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area. Assist di Muhamed Tijani.22:54

  7. 90'+4'

    Tentativo fallito. Muhamed Tijani (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tihomir Kostadinov con cross da calcio d'angolo.22:54

  9. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).22:53

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:50

  11. 90'

    Robert Gumny (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  12. 90'

    Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).22:50

  13. 90'

    Timothy Ouma (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.22:49

  15. 89'

    Fallo di Timothy Ouma (Lech Poznan).22:49

  16. 89'

    Radim Breite (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  17. 88'

    Sostituzione, Lech Poznan. Robert Gumny sostituisce Joel Pereira.22:47

  18. 88'

    Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.22:47

  19. 85'

    Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  21. 85'

    Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).22:45

  22. 85'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Muhamed Tijani sostituisce Daniel Vasulín.22:45

  23. 84'

    Gol! Sigma Olomouc 1, Lech Poznan 2. Jan Král (Sigma Olomouc) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tihomir Kostadinov con cross da calcio d'angolo.22:43

  24. 83'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Timothy Ouma (Lech Poznan).22:42

  25. 81'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Artur Dolznikov con cross.22:41

  27. 78'

    Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Matej Hadas con cross.22:38

  28. 78'

    Tiro respinto. Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:38

  29. 78'

    Tiro respinto. Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area.22:38

  30. 77'

    Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  31. 77'

    Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).22:36

  33. 76'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Artur Dolznikov sostituisce Jan Navrátil per infortunio.22:35

  34. 75'

    Gara riprende.22:35

  35. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Jan Navrátil (Sigma Olomouc) per infortunio.22:34

  36. 72'

    Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  37. 72'

    Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).22:32

  39. 72'

    Sostituzione, Lech Poznan. Ali Gholizadeh sostituisce Pablo Rodríguez.22:32

  40. 72'

    Sostituzione, Lech Poznan. Kornel Lisman sostituisce Taofeek Ismaheel per infortunio.22:31

  41. 71'

    Gara riprende.22:31

  42. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) per infortunio.22:30

  43. 69'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  45. 69'

    Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).22:29

  46. 68'

    Tiro respinto. Jan Král (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area. Assist di Tihomir Kostadinov con cross.22:28

  47. 68'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:28

  48. 66'

    Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  49. 66'

    Fallo di Jan Král (Sigma Olomouc).22:26

  51. 66'

    Tentativo fallito. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:25

  52. 62'

    Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Luis Palma.22:22

  53. 62'

    Gara riprende.22:22

  54. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Jan Kliment (Sigma Olomouc) per infortunio.22:21

  55. 61'

    Fuorigioco. Jáchym Síp(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Jan Navrátil e' colto in fuorigioco.22:21

  57. 59'

    Radim Breite (Sigma Olomouc) e' ammonito.22:18

  58. 58'

    Rigore parato! Mikael Ishak (Lech Poznan) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:18

  59. 57'

    Rigore per Lech Poznan. Pablo Rodríguez e'stato atterrato in area di rigore.22:17

  60. 57'

    Rigore concesso da Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) per un fallo in area.22:17

  61. 56'

    Fuorigioco. Jan Král(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Daniel Vasulín e' colto in fuorigioco.22:15

  63. 54'

    Tentativo fallito. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:14

  64. 54'

    Tiro respinto. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area. Assist di Jáchym Síp con cross.22:14

  65. 53'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Jan Kliment sostituisce Stepán Langer.22:13

  66. 51'

    Gara riprende.22:11

  67. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Pablo Rodríguez (Lech Poznan) per infortunio.22:10

  69. 50'

    Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Michal Gurgul.22:10

  70. 49'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  71. 49'

    Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).22:09

  72. 49'

    Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  73. 49'

    Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).22:08

  75. 47'

    Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).22:06

  76. 47'

    Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  77. Inizia il Secondo tempo Sigma Olomouc 0, Lech Poznan 2.22:05

  78. 45'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Jáchym Síp sostituisce Ahmad Ghali.22:04

  79. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Sigma Olomouc 0, Lech Poznan 2.21:49

  81. 45'+4'

    Fallo di Michal Gurgul (Lech Poznan).21:48

  82. 45'+4'

    Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48

  83. 45'+1'

    Gol! Sigma Olomouc 0, Lech Poznan 2. Mikael Ishak (Lech Poznan) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:46

  84. 45'+1'

    Decisione VAR: altra decisione cancellata.21:45

  85. 45'+1'

    Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) e' ammonito.21:45

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  88. 43'

    Rigore per Lech Poznan. Pablo Rodríguez e'stato atterrato in area di rigore.21:42

  89. 43'

    Rigore concesso da Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) per un fallo in area.21:42

  90. 43'

    Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joel Pereira con passaggio filtrante.21:42

  91. 39'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  93. 39'

    Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).21:38

  94. 37'

    Fuorigioco. Radim Breite(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Ahmad Ghali e' colto in fuorigioco.21:37

  95. 35'

    Gol! Sigma Olomouc 0, Lech Poznan 1. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michal Gurgul con suggerimento di testa.21:34

  96. 34'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stepán Langer con cross da calcio d'angolo.21:33

  97. 33'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Antoni Kozubal (Lech Poznan).21:32

  99. 31'

    Wojciech Monka (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  100. 31'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).21:30

  101. 29'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ahmad Ghali con cross.21:29

  102. 29'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra.21:28

  103. 29'

    Tiro respinto. Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jan Navrátil.21:28

  105. 29'

    Tiro respinto. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Filip Slavícek.21:28

  106. 27'

    Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  107. 27'

    Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).21:27

  108. 27'

    Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:26

  109. 27'

    Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26

  111. 23'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  112. 23'

    Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).21:23

  113. 22'

    Tentativo fallito. Jan Navrátil (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Radim Breite con cross.21:21

  114. 20'

    Gara riprende.21:20

  115. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) per infortunio.21:19

  117. 18'

    Tiro respinto. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Taofeek Ismaheel.21:17

  118. 17'

    Fuorigioco. Jan Koutny(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Daniel Vasulín e' colto in fuorigioco.21:16

  119. 14'

    Fallo di Pablo Rodríguez (Lech Poznan).21:14

  120. 14'

    Jan Navrátil (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  121. 13'

    Fuorigioco. Joel Pereira(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Mikael Ishak e' colto in fuorigioco.21:12

  123. 5'

    Tentativo fallito. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Antoni Kozubal.21:04

  124. 3'

    Timothy Ouma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  125. 3'

    Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).21:02

  126. Inizia il Primo tempo.21:00

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Formazioni Sigma Olomouc - Lech Poznan

Sigma Olomouc
Lech Poznan
TITOLARI SIGMA OLOMOUC
  • (91) JAN KOUTNY (P)
  • (21) JAN KRÁL (D)
  • (22) MATEJ HADAS (D)
  • (2) ABDOULAYE SYLLA (D)
  • (16) FILIP SLAVÍCEK (D)
  • (10) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (7) RADIM BREITE (C)
  • (37) STEPÁN LANGER (C)
  • (30) JAN NAVRÁTIL (A)
  • (15) DANIEL VASULÍN (A)
  • (70) AHMAD GHALI (A)
PANCHINA SIGMA OLOMOUC
  • (26) MUHAMED TIJANI (A)
  • (80) VÁCLAV ZAHRADNÍCEK (C)
  • (6) JÁCHYM SÍP (C)
  • (13) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (66) PATRIK SIEGL (D)
  • (33) MATÚS MALY (D)
  • (77) ARTUR DOLZNIKOV (C)
  • (39) DOMINIK JANOSEK (C)
  • (75) SIMION MICHEZ (C)
  • (98) MATÚS HRUSKA (P)
  • (29) TADEÁS STOPPEN (P)
  • (9) JAN KLIMENT (A)
ALLENATORE SIGMA OLOMOUC
  • Tomás Janotka
TITOLARI LECH POZNAN
  • (41) BARTOSZ MROZEK (P)
  • (72) MATEUSZ SKRZYPCZAK (D)
  • (27) WOJCIECH MONKA (D)
  • (15) MICHAL GURGUL (D)
  • (2) JOEL PEREIRA (D)
  • (43) ANTONI KOZUBAL (C)
  • (6) TIMOTHY OUMA (C)
  • (88) TAOFEEK ISMAHEEL (C)
  • (99) PABLO RODRÍGUEZ (C)
  • (77) LUIS PALMA (A)
  • (9) MIKAEL ISHAK (A)
PANCHINA LECH POZNAN
  • (20) ROBERT GUMNY (D)
  • (56) KORNEL LISMAN (C)
  • (21) BARTLOMIEJ BARANSKI (C)
  • (4) JOÃO MOUTINHO (D)
  • (54) KAMIL JAKÓBCZYK (A)
  • (33) MATEUSZ PRUCHNIEWSKI (P)
  • (8) ALI GHOLIZADEH (C)
  • (14) LEO BENGTSSON (C)
  • (31) KRZYSZTOF BAKOWSKI (P)
  • (7) YANNICK AGNERO (A)
  • (53) SAMMY DUDEK (C)
  • (19) BRYAN FIABEMA (A)
ALLENATORE LECH POZNAN
  • Niels Frederiksen
PREPARTITA

Sigma Olomouc - Lech Poznan è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.

Attualmente Sigma Olomouc si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Lech Poznan si trova 20° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Sigma Olomouc ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; Lech Poznan ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

Sigma Olomouc e Lech Poznan è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sigma OlomoucLech Poznan
Partite giocate55
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati610
Gol totali subiti77
Media gol subiti per partita1.41.4
Percentuale possesso palla42.054.3
Numero totale di passaggi15662339
Numero totale di passaggi riusciti11451909
Tiri nello specchio della porta1928
Percentuale di tiri in porta36.552.8
Numero totale di cross10785
Numero medio di cross riusciti2124
Duelli per partita vinti256217
Duelli per partita persi284237
Corner subiti1628
Corner guadagnati1319
Numero di punizioni a favore7260
Numero di punizioni concesse10050
Tackle totali8262
Percentuale di successo nei tackle64.666.1
Fuorigiochi totali45
Numero totale di cartellini gialli108
Numero totale di cartellini rossi00

Virgilio Sport
