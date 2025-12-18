Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

SK Slovan Bratislava - Häcken è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.

Attualmente SK Slovan Bratislava si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Häcken si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

SK Slovan Bratislava ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; Häcken ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.

SK Slovan Bratislava e Häcken è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: