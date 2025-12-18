Incontro terminato, Slovan Bratislava 1, Häcken 0.
Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
Incontro terminato, Slovan Bratislava 1, Häcken 0.
Secondo tempo terminato, Slovan Bratislava 1, Häcken 0.22:53
Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:53
Tiro parato. Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di César Blackman.22:52
Tentativo fallito. Filip Helander (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:51
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce Kyriakos Savvidis.22:50
Sostituzione, Slovan Bratislava. Peter Pokorny sostituisce Tigran Barseghyan.22:50
Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Adam Lundkvist.22:49
Sostituzione, Häcken. Samuel Leach Holm sostituisce Adrian Svanbäck.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Severin Nioule (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).22:47
Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area.22:47
Tiro parato. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Wimmer.22:47
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).22:46
Tiro respinto. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adrian Svanbäck.22:46
Tiro respinto. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area. Assist di Róbert Mak con cross.22:45
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Marius Lode (Häcken).22:45
Tiro respinto. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di destro da fuori area.22:45
César Blackman (Slovan Bratislava) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:44
Gol! Slovan Bratislava 1, Häcken 0. César Blackman (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Guram Kashia con suggerimento di testa.22:43
Mikkel Rygaard (Häcken) e' ammonito per fallo.22:42
Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).22:42
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:42
Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Severin Nioule.22:42
Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).22:41
Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).22:40
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40
Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava).22:38
Fallo di Isak Brusberg (Häcken).22:38
Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Tentativo fallito. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Severin Nioule.22:37
Sostituzione, Slovan Bratislava. Róbert Mak sostituisce Kenan Bajric.22:36
Sostituzione, Häcken. Severin Nioule sostituisce Amor Layouni.22:36
Sostituzione, Häcken. Marius Lode sostituisce Johan Hammar.22:36
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Martin Trnovsky (Slovan Bratislava).22:32
Tiro parato. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Simon Gustafson.22:32
Tentativo fallito. Johan Hammar (Häcken) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).22:30
Julius Lindberg (Häcken) e' ammonito per fallo.22:28
Fallo di Julius Lindberg (Häcken).22:28
Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).22:27
Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).22:26
Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Danylo Ihnatenko.22:26
Fuorigioco. Simon Gustafson(Häcken) prova il lancio lungo, ma Isak Brusberg e' colto in fuorigioco.22:24
Tiro parato. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:24
Fallo di Filip Helander (Häcken).22:23
Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).22:23
Tiro respinto. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Simon Gustafson.22:22
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Johan Hammar (Häcken).22:20
Sostituzione, Häcken. Isak Brusberg sostituisce John Paul Dembe.22:19
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Amor Layouni (Häcken).22:18
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Adam Lundkvist (Häcken).22:17
Fallo di Julius Lindberg (Häcken).22:16
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).22:15
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Marko Tolic per infortunio.22:14
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Marko Tolic (Slovan Bratislava) per infortunio.22:13
Tentativo fallito. Marko Tolic (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Nino Marcelli in seguito a un contropiede.22:12
Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).22:11
Tiro parato. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:10
Fallo di Simon Gustafson (Häcken).22:09
Marko Tolic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Tentativo fallito. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Mikkel Rygaard.22:06
Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di sinistro da centro area.22:06
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Johan Hammar (Häcken).22:04
Inizia il Secondo tempo Slovan Bratislava 0, Häcken 0.22:04
Primo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Häcken 0.21:47
Tiro respinto. Marko Tolic (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nino Marcelli.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).21:45
Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Tentativo fallito. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Julius Lindberg.21:44
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nino Marcelli.21:43
Fallo di Amor Layouni (Häcken).21:42
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tentativo fallito. Johan Hammar (Häcken) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.21:42
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).21:41
Fallo di Silas Andersen (Häcken).21:40
Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39
Fallo di Marko Tolic (Slovan Bratislava).21:39
Tentativo fallito. John Paul Dembe (Häcken) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Amor Layouni con cross.21:39
Filip Helander (Häcken) e' ammonito per fallo.21:36
Fallo di Filip Helander (Häcken).21:35
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tentativo fallito. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Adam Lundkvist con cross.21:35
Fuorigioco. Nino Marcelli(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.21:33
Fuorigioco. Silas Andersen(Häcken) prova il lancio lungo, ma John Paul Dembe e' colto in fuorigioco.21:31
Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Adrian Svanbäck.21:30
Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Danylo Ihnatenko.21:28
Fuorigioco. Sandro Cruz(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.21:27
Tentativo fallito. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Simon Gustafson.21:26
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, (Häcken).21:24
Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).21:24
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Sandro Cruz (Slovan Bratislava) per infortunio.21:20
Fallo di John Paul Dembe (Häcken).21:19
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro parato. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danylo Ihnatenko con cross.21:19
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).21:18
Tiro respinto. Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sandro Cruz.21:18
Tiro parato. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa.21:17
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Andreas Linde (Häcken).21:17
Tiro parato. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sandro Cruz.21:17
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).21:13
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Tolic.21:11
Fuorigioco. Sandro Cruz(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Marko Tolic e' colto in fuorigioco.21:08
Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).21:05
César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
SK Slovan Bratislava - Häcken è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.
Attualmente SK Slovan Bratislava si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Häcken si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
SK Slovan Bratislava ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; Häcken ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.
SK Slovan Bratislava e Häcken è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|SK Slovan Bratislava
|Häcken
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|3
|Gol totali segnati
|4
|5
|Gol totali subiti
|9
|7
|Media gol subiti per partita
|1.8
|1.4
|Percentuale possesso palla
|49.1
|53.4
|Numero totale di passaggi
|2272
|2607
|Numero totale di passaggi riusciti
|1880
|2185
|Tiri nello specchio della porta
|12
|19
|Percentuale di tiri in porta
|32.4
|40.4
|Numero totale di cross
|71
|100
|Numero medio di cross riusciti
|21
|20
|Duelli per partita vinti
|243
|213
|Duelli per partita persi
|223
|210
|Corner subiti
|26
|18
|Corner guadagnati
|20
|31
|Numero di punizioni a favore
|64
|51
|Numero di punizioni concesse
|62
|47
|Tackle totali
|84
|78
|Percentuale di successo nei tackle
|51.2
|60.3
|Fuorigiochi totali
|7
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologiaLEGGI