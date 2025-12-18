Virgilio Sport
SK Slovan Bratislava-Häcken: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
SK Slovan Bratislava
1
Häcken
0
Partita finita
Arbitro: Florjan Lata
  1. 85' 1-0 César Blackman
Incontro terminato, Slovan Bratislava 1, Häcken 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Slovan Bratislava 1, Häcken 0.22:53

  3. 90'+4'

    Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:53

  4. 90'+4'

    Tiro parato. Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di César Blackman.22:52

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Filip Helander (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:51

  6. 90'+2'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce Kyriakos Savvidis.22:50

  7. 90'+1'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Peter Pokorny sostituisce Tigran Barseghyan.22:50

  9. 90'+1'

    Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Adam Lundkvist.22:49

  10. 90'+1'

    Sostituzione, Häcken. Samuel Leach Holm sostituisce Adrian Svanbäck.22:49

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  12. 89'

    Severin Nioule (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  13. 89'

    Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).22:47

  15. 89'

    Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area.22:47

  16. 88'

    Tiro parato. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Wimmer.22:47

  17. 88'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).22:46

  18. 88'

    Tiro respinto. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adrian Svanbäck.22:46

  19. 87'

    Tiro respinto. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area. Assist di Róbert Mak con cross.22:45

  21. 87'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Marius Lode (Häcken).22:45

  22. 86'

    Tiro respinto. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di destro da fuori area.22:45

  23. 86'

    César Blackman (Slovan Bratislava) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:44

  24. 85'

    Gol! Slovan Bratislava 1, Häcken 0. César Blackman (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Guram Kashia con suggerimento di testa.22:43

  25. 84'

    Mikkel Rygaard (Häcken) e' ammonito per fallo.22:42

  27. 84'

    Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).22:42

  28. 84'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:42

  29. 83'

    Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Severin Nioule.22:42

  30. 83'

    Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  31. 83'

    Fallo di Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).22:41

  33. 82'

    Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).22:40

  34. 82'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40

  35. 80'

    Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  36. 80'

    Fallo di Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava).22:38

  37. 80'

    Fallo di Isak Brusberg (Häcken).22:38

  39. 80'

    Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  40. 79'

    Tentativo fallito. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Severin Nioule.22:37

  41. 78'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Róbert Mak sostituisce Kenan Bajric.22:36

  42. 78'

    Sostituzione, Häcken. Severin Nioule sostituisce Amor Layouni.22:36

  43. 77'

    Sostituzione, Häcken. Marius Lode sostituisce Johan Hammar.22:36

  45. 74'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Martin Trnovsky (Slovan Bratislava).22:32

  46. 74'

    Tiro parato. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Simon Gustafson.22:32

  47. 72'

    Tentativo fallito. Johan Hammar (Häcken) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.22:30

  48. 71'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).22:30

  49. 70'

    Julius Lindberg (Häcken) e' ammonito per fallo.22:28

  51. 70'

    Fallo di Julius Lindberg (Häcken).22:28

  52. 70'

    Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  53. 69'

    Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  54. 69'

    Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).22:27

  55. 68'

    Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  57. 68'

    Fallo di Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).22:26

  58. 67'

    Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Danylo Ihnatenko.22:26

  59. 66'

    Fuorigioco. Simon Gustafson(Häcken) prova il lancio lungo, ma Isak Brusberg e' colto in fuorigioco.22:24

  60. 66'

    Tiro parato. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:24

  61. 65'

    Fallo di Filip Helander (Häcken).22:23

  63. 65'

    Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  64. 64'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).22:23

  65. 64'

    Tiro respinto. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Simon Gustafson.22:22

  66. 61'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Johan Hammar (Häcken).22:20

  67. 61'

    Sostituzione, Häcken. Isak Brusberg sostituisce John Paul Dembe.22:19

  69. 60'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Amor Layouni (Häcken).22:18

  70. 59'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Adam Lundkvist (Häcken).22:17

  71. 58'

    Fallo di Julius Lindberg (Häcken).22:16

  72. 58'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  73. 57'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).22:15

  75. 56'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Marko Tolic per infortunio.22:14

  76. 56'

    Gara riprende.22:14

  77. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Tolic (Slovan Bratislava) per infortunio.22:13

  78. 54'

    Tentativo fallito. Marko Tolic (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Nino Marcelli in seguito a un contropiede.22:12

  79. 53'

    Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  81. 53'

    Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).22:11

  82. 51'

    Tiro parato. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:10

  83. 51'

    Fallo di Simon Gustafson (Häcken).22:09

  84. 51'

    Marko Tolic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  85. 48'

    Tentativo fallito. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Mikkel Rygaard.22:06

  87. 48'

    Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di sinistro da centro area.22:06

  88. 46'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Johan Hammar (Häcken).22:04

  89. Inizia il Secondo tempo Slovan Bratislava 0, Häcken 0.22:04

  90. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Häcken 0.21:47

  91. 45'+1'

    Tiro respinto. Marko Tolic (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nino Marcelli.21:46

  93. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  94. 45'

    Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).21:45

  95. 45'

    Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  96. 44'

    Tentativo fallito. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Julius Lindberg.21:44

  97. 43'

    Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nino Marcelli.21:43

  99. 42'

    Fallo di Amor Layouni (Häcken).21:42

  100. 42'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  101. 41'

    Tentativo fallito. Johan Hammar (Häcken) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.21:42

  102. 41'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).21:41

  103. 40'

    Fallo di Silas Andersen (Häcken).21:40

  105. 40'

    Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  106. 39'

    Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39

  107. 39'

    Fallo di Marko Tolic (Slovan Bratislava).21:39

  108. 38'

    Tentativo fallito. John Paul Dembe (Häcken) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Amor Layouni con cross.21:39

  109. 35'

    Filip Helander (Häcken) e' ammonito per fallo.21:36

  111. 35'

    Fallo di Filip Helander (Häcken).21:35

  112. 35'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  113. 34'

    Tentativo fallito. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Adam Lundkvist con cross.21:35

  114. 33'

    Fuorigioco. Nino Marcelli(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.21:33

  115. 31'

    Fuorigioco. Silas Andersen(Häcken) prova il lancio lungo, ma John Paul Dembe e' colto in fuorigioco.21:31

  117. 29'

    Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Adrian Svanbäck.21:30

  118. 28'

    Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Danylo Ihnatenko.21:28

  119. 26'

    Fuorigioco. Sandro Cruz(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.21:27

  120. 26'

    Tentativo fallito. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Simon Gustafson.21:26

  121. 24'

    Gara riprende.21:25

  123. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, (Häcken).21:24

  124. 23'

    Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).21:24

  125. 23'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

  126. 20'

    Gara riprende.21:21

  127. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Sandro Cruz (Slovan Bratislava) per infortunio.21:20

  129. 19'

    Fallo di John Paul Dembe (Häcken).21:19

  130. 19'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  131. 19'

    Tiro parato. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danylo Ihnatenko con cross.21:19

  132. 18'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).21:18

  133. 18'

    Tiro respinto. Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sandro Cruz.21:18

  135. 17'

    Tiro parato. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa.21:17

  136. 16'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Andreas Linde (Häcken).21:17

  137. 16'

    Tiro parato. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sandro Cruz.21:17

  138. 12'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).21:13

  139. 10'

    Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Tolic.21:11

  141. 8'

    Fuorigioco. Sandro Cruz(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Marko Tolic e' colto in fuorigioco.21:08

  142. 5'

    Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).21:05

  143. 5'

    César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  144. 3'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).21:03

  145. Inizia il Primo tempo.21:01

  147. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

Formazioni SK Slovan Bratislava - Häcken

SK Slovan Bratislava
Häcken
TITOLARI SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (31) MARTIN TRNOVSKY (P)
  • (12) KENAN BAJRIC (D)
  • (4) GURAM KASHIA (D)
  • (6) KEVIN WIMMER (D)
  • (77) DANYLO IHNATENKO (C)
  • (88) KYRIAKOS SAVVIDIS (C)
  • (28) CÉSAR BLACKMAN (C)
  • (57) SANDRO CRUZ (C)
  • (10) MARKO TOLIC (A)
  • (18) NINO MARCELLI (A)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (A)
PANCHINA SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (3) PETER POKORNY (C)
  • (14) ALASANA YIRAJANG (C)
  • (29) ALEXEJ MAROS (C)
  • (5) RAHIM IBRAHIM (C)
  • (21) RÓBERT MAK (A)
  • (8) ARTUR GAJDOS (C)
  • (71) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (19) SIDOINE FOGNING (D)
  • (20) ALEN MUSTAFIC (C)
  • (26) FILIP LICHY (C)
ALLENATORE SK SLOVAN BRATISLAVA
  • Vladimír Weiss
TITOLARI HäCKEN
  • (1) ANDREAS LINDE (P)
  • (21) ADAM LUNDKVIST (D)
  • (11) JULIUS LINDBERG (D)
  • (3) JOHAN HAMMAR (D)
  • (22) FILIP HELANDER (D)
  • (10) MIKKEL RYGAARD (C)
  • (14) SIMON GUSTAFSON (C)
  • (8) SILAS ANDERSEN (C)
  • (20) ADRIAN SVANBÄCK (A)
  • (24) AMOR LAYOUNI (A)
  • (19) JOHN PAUL DEMBE (A)
PANCHINA HäCKEN
  • (27) CHRIST WAWA (A)
  • (44) HARRY HILVENIUS (D)
  • (5) BRICE WEMBANGOMO (D)
  • (23) OLLE SAMUELSSON (D)
  • (4) MARIUS LODE (D)
  • (7) SANDERS NGABO (C)
  • (29) SEVERIN NIOULE (A)
  • (39) ISAK BRUSBERG (C)
  • (15) SAMUEL LEACH HOLM (C)
  • (16) PONTUS DAHBO (C)
  • (32) OSCAR JANSSON (P)
  • (28) FILIP ÖHMAN (D)
ALLENATORE HäCKEN
  • Jens Gustafsson
PREPARTITA

SK Slovan Bratislava - Häcken è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.

Attualmente SK Slovan Bratislava si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Häcken si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
SK Slovan Bratislava ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; Häcken ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.

SK Slovan Bratislava e Häcken è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SK Slovan BratislavaHäcken
Partite giocate55
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate03
Gol totali segnati45
Gol totali subiti97
Media gol subiti per partita1.81.4
Percentuale possesso palla49.153.4
Numero totale di passaggi22722607
Numero totale di passaggi riusciti18802185
Tiri nello specchio della porta1219
Percentuale di tiri in porta32.440.4
Numero totale di cross71100
Numero medio di cross riusciti2120
Duelli per partita vinti243213
Duelli per partita persi223210
Corner subiti2618
Corner guadagnati2031
Numero di punizioni a favore6451
Numero di punizioni concesse6247
Tackle totali8478
Percentuale di successo nei tackle51.260.3
Fuorigiochi totali77
Numero totale di cartellini gialli1513
Numero totale di cartellini rossi10

