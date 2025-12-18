Incontro terminato, Sparta Praga 3, Aberdeen 0.
Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
Incontro terminato, Sparta Praga 3, Aberdeen 0.
Secondo tempo terminato, Sparta Praga 3, Aberdeen 0.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).22:48
Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Gara riprende.22:47
Sostituzione, Sparta Praga. Veljko Birmancevic sostituisce Lukás Haraslín per infortunio.22:47
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Haraslín (Sparta Praga) per infortunio.22:45
Sostituzione, Aberdeen. Sivert Heltne Nilsen sostituisce Graeme Shinnie.22:45
Sostituzione, Aberdeen. Ante Palaversa sostituisce Adil Aouchiche.22:45
Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).22:42
Dimitar Mitov (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Dylan Lobban (Aberdeen).22:41
Tentativo fallito. Jan Kuchta (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Garang Kuol.22:41
Tentativo fallito. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Adil Aouchiche.22:40
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).22:40
Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Sostituzione, Sparta Praga. Martin Suchomel sostituisce Jaroslav Zeleny.22:39
Tentativo fallito. Leighton Clarkson (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Graeme Shinnie.22:39
Fuorigioco. Dimitar Mitov(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Marko Lazetic e' colto in fuorigioco.22:38
Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).22:37
Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Dylan Lobban (Aberdeen).22:36
Fallo di Lukás Haraslín (Sparta Praga).22:35
Dylan Lobban (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Jan Kuchta (Sparta Praga).22:34
Jack Milne (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Tentativo fallito. Sivert Mannsverk (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jan Kuchta.22:33
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).22:32
Gol! Sparta Praga 3, Aberdeen 0. Garang Kuol (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jan Kuchta.22:25
Sostituzione, Sparta Praga. Lukás Sadílek sostituisce Santiago Eneme.22:24
Sostituzione, Sparta Praga. Jan Kuchta sostituisce Albion Rrahmani.22:24
Sostituzione, Aberdeen. Emmanuel Gyamfi sostituisce Mats Knoester.22:24
Sostituzione, Aberdeen. Nicky Devlin sostituisce Dante Polvara.22:23
Jesper Karlsson (Aberdeen) e' ammonito.22:17
Fallo di mano di Marko Lazetic (Aberdeen).22:17
Tiro parato. Garang Kuol (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Albion Rrahmani.22:17
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).22:14
Dylan Lobban (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).22:13
Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).22:10
Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Albion Rrahmani (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Jack Milne (Aberdeen).22:09
Tentativo fallito. Adil Aouchiche (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Marko Lazetic.22:09
Tiro parato. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Haraslín con cross.22:07
Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Patrik Vydra.22:07
Tiro respinto. Garang Kuol (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Santiago Eneme.22:06
Fuorigioco. Dimitar Mitov(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Jesper Karlsson e' colto in fuorigioco.22:05
Sostituzione, Sparta Praga. Garang Kuol sostituisce John Mercado.22:04
Inizia il Secondo tempo Sparta Praga 2, Aberdeen 0.22:04
Sostituzione, Aberdeen. Marko Lazetic sostituisce Kevin Nisbet.22:04
Primo tempo terminato, Sparta Praga 2, Aberdeen 0.21:47
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).21:46
Tiro parato. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Santiago Eneme.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Sivert Mannsverk (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pavel Kaderábek.21:44
Pavel Kaderábek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).21:42
Fallo di Albion Rrahmani (Sparta Praga).21:38
Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Leighton Clarkson (Aberdeen).21:32
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).21:31
Dante Polvara (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Gol! Sparta Praga 2, Aberdeen 0. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sivert Mannsverk da calcio d'angolo.21:28
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).21:27
Tiro respinto. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di John Mercado.21:27
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Leighton Clarkson (Aberdeen).21:24
Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).21:22
Kevin Nisbet (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
John Mercado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Fallo di Jesper Karlsson (Aberdeen).21:20
Fallo di Mats Knoester (Aberdeen).21:17
Albion Rrahmani (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Gol! Sparta Praga 1, Aberdeen 0. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pavel Kaderábek.21:16
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Mats Knoester (Aberdeen) per infortunio.21:11
Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).21:10
Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Alfie Dorrington (Aberdeen).21:09
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Santiago Eneme.21:09
Graeme Shinnie (Aberdeen) e' ammonito per fallo.21:03
Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).21:02
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Fallo di John Mercado (Sparta Praga).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Sparta Prague - Aberdeen è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio epet ARENA di Prague.
Arbitro di Sparta Prague - Aberdeen sarà David Smajc. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.
Attualmente Sparta Prague si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Aberdeen si trova 33° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Sparta Prague ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Aberdeen ha segnato 3 gol e ne ha subiti 11.
Sparta Prague e Aberdeen è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sparta Prague
|Aberdeen
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|0
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|7
|3
|Gol totali subiti
|3
|11
|Media gol subiti per partita
|0.6
|2.2
|Percentuale possesso palla
|61.4
|34.6
|Numero totale di passaggi
|2649
|1513
|Numero totale di passaggi riusciti
|2191
|1160
|Tiri nello specchio della porta
|21
|12
|Percentuale di tiri in porta
|46.7
|42.9
|Numero totale di cross
|103
|81
|Numero medio di cross riusciti
|23
|16
|Duelli per partita vinti
|223
|198
|Duelli per partita persi
|226
|234
|Corner subiti
|11
|30
|Corner guadagnati
|36
|21
|Numero di punizioni a favore
|49
|46
|Numero di punizioni concesse
|60
|62
|Tackle totali
|78
|70
|Percentuale di successo nei tackle
|74.4
|61.4
|Fuorigiochi totali
|13
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologiaLEGGI