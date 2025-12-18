Virgilio Sport
Sparta Prague-Aberdeen: 3-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Sparta Prague
3
Aberdeen
0
Partita finita
Arbitro: David Smajc
  1. 16' 1-0 John Mercado
  2. 29' 2-0 Lukás Haraslín
  3. 66' 3-0 Garang Kuol
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Sparta Praga 3, Aberdeen 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Sparta Praga 3, Aberdeen 0.22:52

  3. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  4. 89'

    Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).22:48

  5. 89'

    Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  6. 88'

    Gara riprende.22:47

  7. 88'

    Sostituzione, Sparta Praga. Veljko Birmancevic sostituisce Lukás Haraslín per infortunio.22:47

  9. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Lukás Haraslín (Sparta Praga) per infortunio.22:45

  10. 86'

    Sostituzione, Aberdeen. Sivert Heltne Nilsen sostituisce Graeme Shinnie.22:45

  11. 86'

    Sostituzione, Aberdeen. Ante Palaversa sostituisce Adil Aouchiche.22:45

  12. 83'

    Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).22:42

  13. 83'

    Dimitar Mitov (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  15. 82'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Dylan Lobban (Aberdeen).22:41

  16. 82'

    Tentativo fallito. Jan Kuchta (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Garang Kuol.22:41

  17. 81'

    Tentativo fallito. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Adil Aouchiche.22:40

  18. 81'

    Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).22:40

  19. 81'

    Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  21. 81'

    Sostituzione, Sparta Praga. Martin Suchomel sostituisce Jaroslav Zeleny.22:39

  22. 80'

    Tentativo fallito. Leighton Clarkson (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Graeme Shinnie.22:39

  23. 79'

    Fuorigioco. Dimitar Mitov(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Marko Lazetic e' colto in fuorigioco.22:38

  24. 79'

    Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).22:37

  25. 79'

    Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  27. 78'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Dylan Lobban (Aberdeen).22:36

  28. 76'

    Fallo di Lukás Haraslín (Sparta Praga).22:35

  29. 76'

    Dylan Lobban (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  30. 75'

    Fallo di Jan Kuchta (Sparta Praga).22:34

  31. 75'

    Jack Milne (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  33. 74'

    Tentativo fallito. Sivert Mannsverk (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jan Kuchta.22:33

  34. 73'

    Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  35. 73'

    Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).22:32

  36. 66'

    Gol! Sparta Praga 3, Aberdeen 0. Garang Kuol (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jan Kuchta.22:25

  37. 65'

    Sostituzione, Sparta Praga. Lukás Sadílek sostituisce Santiago Eneme.22:24

  39. 65'

    Sostituzione, Sparta Praga. Jan Kuchta sostituisce Albion Rrahmani.22:24

  40. 65'

    Sostituzione, Aberdeen. Emmanuel Gyamfi sostituisce Mats Knoester.22:24

  41. 65'

    Sostituzione, Aberdeen. Nicky Devlin sostituisce Dante Polvara.22:23

  42. 59'

    Jesper Karlsson (Aberdeen) e' ammonito.22:17

  43. 58'

    Fallo di mano di Marko Lazetic (Aberdeen).22:17

  45. 58'

    Tiro parato. Garang Kuol (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Albion Rrahmani.22:17

  46. 55'

    Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).22:14

  47. 55'

    Dylan Lobban (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  48. 54'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).22:13

  49. 51'

    Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).22:10

  51. 51'

    Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

  52. 51'

    Albion Rrahmani (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  53. 51'

    Fallo di Jack Milne (Aberdeen).22:09

  54. 50'

    Tentativo fallito. Adil Aouchiche (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Marko Lazetic.22:09

  55. 49'

    Tiro parato. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Haraslín con cross.22:07

  57. 48'

    Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Patrik Vydra.22:07

  58. 47'

    Tiro respinto. Garang Kuol (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Santiago Eneme.22:06

  59. 46'

    Fuorigioco. Dimitar Mitov(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Jesper Karlsson e' colto in fuorigioco.22:05

  60. 45'

    Sostituzione, Sparta Praga. Garang Kuol sostituisce John Mercado.22:04

  61. Inizia il Secondo tempo Sparta Praga 2, Aberdeen 0.22:04

  63. 45'

    Sostituzione, Aberdeen. Marko Lazetic sostituisce Kevin Nisbet.22:04

  64. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Sparta Praga 2, Aberdeen 0.21:47

  65. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).21:46

  66. 45'+2'

    Tiro parato. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Santiago Eneme.21:46

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  69. 45'

    Tentativo fallito. Sivert Mannsverk (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pavel Kaderábek.21:44

  70. 43'

    Pavel Kaderábek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  71. 43'

    Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).21:42

  72. 39'

    Fallo di Albion Rrahmani (Sparta Praga).21:38

  73. 39'

    Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  75. 33'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Leighton Clarkson (Aberdeen).21:32

  76. 31'

    Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).21:31

  77. 31'

    Dante Polvara (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  78. 29'

    Gol! Sparta Praga 2, Aberdeen 0. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sivert Mannsverk da calcio d'angolo.21:28

  79. 28'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).21:27

  81. 28'

    Tiro respinto. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di John Mercado.21:27

  82. 25'

    Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  83. 25'

    Fallo di Leighton Clarkson (Aberdeen).21:24

  84. 23'

    Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).21:22

  85. 23'

    Kevin Nisbet (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  87. 21'

    John Mercado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  88. 21'

    Fallo di Jesper Karlsson (Aberdeen).21:20

  89. 18'

    Fallo di Mats Knoester (Aberdeen).21:17

  90. 18'

    Albion Rrahmani (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  91. 16'

    Gol! Sparta Praga 1, Aberdeen 0. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pavel Kaderábek.21:16

  93. 14'

    Gara riprende.21:13

  94. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Mats Knoester (Aberdeen) per infortunio.21:11

  95. 11'

    Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).21:10

  96. 11'

    Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  97. 10'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Alfie Dorrington (Aberdeen).21:09

  99. 10'

    Tiro respinto. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Santiago Eneme.21:09

  100. 3'

    Graeme Shinnie (Aberdeen) e' ammonito per fallo.21:03

  101. 3'

    Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).21:02

  102. 3'

    Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  103. 2'

    Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  105. 2'

    Fallo di John Mercado (Sparta Praga).21:02

  106. Inizia il Primo tempo.21:00

  107. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

Formazioni Sparta Prague - Aberdeen

Sparta Prague
Aberdeen
TITOLARI SPARTA PRAGUE
  • (1) PETER VINDAHL (P)
  • (25) ASGER SØRENSEN (D)
  • (19) ADAM SEVÍNSKY (D)
  • (26) PATRIK VYDRA (D)
  • (20) SIVERT MANNSVERK (C)
  • (3) PAVEL KADERÁBEK (C)
  • (30) JAROSLAV ZELENY (C)
  • (5) SANTIAGO ENEME (C)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
  • (7) JOHN MERCADO (A)
  • (22) LUKÁS HARASLÍN (A)
PANCHINA SPARTA PRAGUE
  • (27) FILIP PANÁK (D)
  • (44) JAKUB SUROVCÍK (P)
  • (10) JAN KUCHTA (A)
  • (17) ÁNGELO PRECIADO (D)
  • (60) PEDRO RODRIGUEZ (P)
  • (6) KAAN KAIRINEN (C)
  • (14) VELJKO BIRMANCEVIC (C)
  • (2) MARTIN SUCHOMEL (D)
  • (28) KEVIN-PRINCE MILLA (A)
  • (18) LUKÁS SADÍLEK (C)
  • (52) ONDREJ PENXA (C)
  • (36) GARANG KUOL (A)
ALLENATORE SPARTA PRAGUE
  • Brian Priske
TITOLARI ABERDEEN
  • (1) DIMITAR MITOV (P)
  • (22) JACK MILNE (D)
  • (5) MATS KNOESTER (D)
  • (26) ALFIE DORRINGTON (D)
  • (8) DANTE POLVARA (C)
  • (4) GRAEME SHINNIE (C)
  • (38) DYLAN LOBBAN (C)
  • (7) ADIL AOUCHICHE (C)
  • (10) LEIGHTON CLARKSON (A)
  • (15) KEVIN NISBET (A)
  • (17) JESPER KARLSSON (A)
PANCHINA ABERDEEN
  • (6) SIVERT HELTNE NILSEN (C)
  • (11) NICOLAS MILANOVIC (A)
  • (81) TOPI KESKINEN (A)
  • (9) KUSINI YENGI (A)
  • (27) MARKO LAZETIC (A)
  • (16) STUART ARMSTRONG (C)
  • (18) ANTE PALAVERSA (C)
  • (41) RODRIGO VITOLS (P)
  • (13) NICK SUMAN (P)
  • (28) ALEXANDER JENSEN (C)
  • (77) EMMANUEL GYAMFI (D)
  • (2) NICKY DEVLIN (D)
ALLENATORE ABERDEEN
  • Jimmy Thelin
PREPARTITA

Sparta Prague - Aberdeen è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio epet ARENA di Prague.
Arbitro di Sparta Prague - Aberdeen sarà David Smajc. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Attualmente Sparta Prague si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Aberdeen si trova 33° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Sparta Prague ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Aberdeen ha segnato 3 gol e ne ha subiti 11.

Sparta Prague e Aberdeen è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sparta PragueAberdeen
Partite giocate55
Numero di partite vinte30
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati73
Gol totali subiti311
Media gol subiti per partita0.62.2
Percentuale possesso palla61.434.6
Numero totale di passaggi26491513
Numero totale di passaggi riusciti21911160
Tiri nello specchio della porta2112
Percentuale di tiri in porta46.742.9
Numero totale di cross10381
Numero medio di cross riusciti2316
Duelli per partita vinti223198
Duelli per partita persi226234
Corner subiti1130
Corner guadagnati3621
Numero di punizioni a favore4946
Numero di punizioni concesse6062
Tackle totali7870
Percentuale di successo nei tackle74.461.4
Fuorigiochi totali138
Numero totale di cartellini gialli1211
Numero totale di cartellini rossi00

Virgilio Sport
