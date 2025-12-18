Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Sparta Prague - Aberdeen è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio epet ARENA di Prague.

Arbitro di Sparta Prague - Aberdeen sarà David Smajc. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Attualmente Sparta Prague si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Aberdeen si trova 33° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Sparta Prague ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Aberdeen ha segnato 3 gol e ne ha subiti 11.

Sparta Prague e Aberdeen è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: