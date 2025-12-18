Incontro terminato, Strasburgo 3, Breidablik 1.
Incontro terminato, Strasburgo 3, Breidablik 1.
Secondo tempo terminato, Strasburgo 3, Breidablik 1.22:54
Gol! Strasburgo 3, Breidablik 1. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Nanasi in seguito a un contropiede.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Aron Bjarnason (Breidablik) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area.22:50
Sostituzione, Strasburgo. Ismaël Doukouré sostituisce Joaquín Panichelli.22:48
Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabríel Hallsson con cross.22:47
Tiro respinto. Kristófer Kristinsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aron Bjarnason.22:46
Tiro parato. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:45
Tiro respinto. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Joaquín Panichelli.22:45
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).22:44
Sostituzione, Breidablik. Kristófer Kristinsson sostituisce Ágúst Thorsteinsson.22:43
Sostituzione, Breidablik. Kristinn Steindórsson sostituisce Viktor Einarsson.22:43
Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sebastian Nanasi.22:42
Gol! Strasburgo 2, Breidablik 1. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julio Enciso.22:39
Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Nanasi con passaggio filtrante.22:39
Tentativo fallito. Óli Ómarsson (Breidablik) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ágúst Thorsteinsson in seguito a un contropiede.22:38
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36
Fallo di Davíd Ingvarsson (Breidablik).22:36
Sostituzione, Breidablik. Aron Bjarnason sostituisce Kristinn Jónsson.22:35
Fallo di Abdoul Ouattara (Strasburgo).22:32
Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tiro parato. Abdoul Ouattara (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:31
Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Martial Godo con suggerimento di testa.22:31
Sostituzione, Strasburgo. Valentín Barco sostituisce Mathis Amougou.22:29
Tentativo fallito. Ben Chilwell (Strasburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Diego Moreira in seguito a un contropiede.22:27
Tiro respinto. Óli Ómarsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kristinn Jónsson.22:27
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).22:26
Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Fallo di Gabríel Hallsson (Breidablik).22:24
Ben Chilwell (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).22:23
Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julio Enciso con passaggio filtrante.22:22
Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Rabby Nzingoula per infortunio.22:22
Sostituzione, Strasburgo. Julio Enciso sostituisce Sam Amo-Ameyaw.22:22
Sostituzione, Strasburgo. Abdoul Ouattara sostituisce Samir El Mourabet.22:22
Tiro respinto. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Samir El Mourabet.22:21
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Rabby Nzingoula (Strasburgo) per infortunio.22:18
Sostituzione, Breidablik. Gabríel Hallsson sostituisce Andri Yeoman.22:18
Tentativo fallito. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Samir El Mourabet.22:17
Tiro parato. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Chilwell.22:17
Tentativo fallito. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Nanasi.22:15
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14
Fallo di Andri Yeoman (Breidablik).22:14
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Andrew Omobamidele (Strasburgo) per infortunio.22:14
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Fallo di Kristinn Jónsson (Breidablik).22:13
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, (Strasburgo).22:12
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Andri Yeoman (Breidablik).22:11
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).22:08
Fuorigioco. Sebastian Nanasi(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.22:05
Inizia il Secondo tempo Strasburgo 1, Breidablik 1.22:05
Primo tempo terminato, Strasburgo 1, Breidablik 1.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:48
Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.21:44
Lucas Høgsberg (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).21:43
Gol! Strasburgo 1, Breidablik 1. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.21:38
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik).21:38
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Ben Chilwell (Strasburgo).21:36
Tiro respinto. Óli Ómarsson (Breidablik) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ágúst Thorsteinsson.21:36
Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).21:35
Óli Ómarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:34
Arnór Jónsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Ben Chilwell con cross.21:33
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Viktor Einarsson (Breidablik).21:32
Sebastian Nanasi (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Damir Muminovic (Breidablik).21:31
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Davíd Ingvarsson (Breidablik).21:31
Fuorigioco. Andri Yeoman(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Ágúst Thorsteinsson e' colto in fuorigioco.21:29
Tiro respinto. Andri Yeoman (Breidablik) un tiro di destro da fuori area.21:29
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).21:28
Tiro parato. Arnór Jónsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:28
Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:27
Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik).21:22
Viktor Margeirsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.21:21
Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Viktor Margeirsson (Breidablik).21:21
Tentativo fallito. Rabby Nzingoula (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joaquín Panichelli.21:20
Tentativo fallito. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:18
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).21:18
Tiro respinto. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Martial Godo.21:18
Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Chilwell con cross.21:15
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).21:15
Gol! Strasburgo 1, Breidablik 0. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ben Chilwell.21:13
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).21:10
Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ben Chilwell con cross.21:10
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).21:09
Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:08
Fuorigioco. Anton Einarsson(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Ágúst Thorsteinsson e' colto in fuorigioco.21:06
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Fallo di Andri Yeoman (Breidablik).21:04
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Strasburgo - Breidablik è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.
Attualmente Strasburgo si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Breidablik si trova 27° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Strasburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; Breidablik ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8.
Strasburgo e Breidablik è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Strasburgo
|Breidablik
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|4
|1
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|8
|5
|Gol totali subiti
|4
|8
|Media gol subiti per partita
|0.8
|1.6
|Percentuale possesso palla
|57.9
|38.3
|Numero totale di passaggi
|2992
|1770
|Numero totale di passaggi riusciti
|2634
|1375
|Tiri nello specchio della porta
|29
|13
|Percentuale di tiri in porta
|58.0
|29.5
|Numero totale di cross
|67
|86
|Numero medio di cross riusciti
|26
|23
|Duelli per partita vinti
|203
|229
|Duelli per partita persi
|227
|187
|Corner subiti
|26
|28
|Corner guadagnati
|24
|29
|Numero di punizioni a favore
|56
|46
|Numero di punizioni concesse
|48
|44
|Tackle totali
|66
|93
|Percentuale di successo nei tackle
|56.1
|58.1
|Fuorigiochi totali
|8
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
