Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Strasburgo-Breidablik: 3-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Strasburgo
3
Breidablik
1
Partita finita
Arbitro: Ondrej Berka
  1. 11' 1-0 Sebastian Nanasi
  2. 37' 1-1 Höskuldur Gunnlaugsson
  3. 80' 2-1 Martial Godo
  4. 90+4' 3-1 Julio Enciso
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Strasburgo 3, Breidablik 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Strasburgo 3, Breidablik 1.22:54

  3. 90'+4'

    Gol! Strasburgo 3, Breidablik 1. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Nanasi in seguito a un contropiede.22:53

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  5. 90'+1'

    Aron Bjarnason (Breidablik) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area.22:50

  6. 89'

    Sostituzione, Strasburgo. Ismaël Doukouré sostituisce Joaquín Panichelli.22:48

  7. 88'

    Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabríel Hallsson con cross.22:47

  9. 87'

    Tiro respinto. Kristófer Kristinsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aron Bjarnason.22:46

  10. 86'

    Tiro parato. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:45

  11. 86'

    Tiro respinto. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Joaquín Panichelli.22:45

  12. 85'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).22:44

  13. 84'

    Sostituzione, Breidablik. Kristófer Kristinsson sostituisce Ágúst Thorsteinsson.22:43

  15. 84'

    Sostituzione, Breidablik. Kristinn Steindórsson sostituisce Viktor Einarsson.22:43

  16. 83'

    Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sebastian Nanasi.22:42

  17. 80'

    Gol! Strasburgo 2, Breidablik 1. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julio Enciso.22:39

  18. 79'

    Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Nanasi con passaggio filtrante.22:39

  19. 79'

    Tentativo fallito. Óli Ómarsson (Breidablik) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ágúst Thorsteinsson in seguito a un contropiede.22:38

  21. 77'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36

  22. 77'

    Fallo di Davíd Ingvarsson (Breidablik).22:36

  23. 76'

    Sostituzione, Breidablik. Aron Bjarnason sostituisce Kristinn Jónsson.22:35

  24. 72'

    Fallo di Abdoul Ouattara (Strasburgo).22:32

  25. 72'

    Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  27. 72'

    Tiro parato. Abdoul Ouattara (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:31

  28. 71'

    Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Martial Godo con suggerimento di testa.22:31

  29. 70'

    Sostituzione, Strasburgo. Valentín Barco sostituisce Mathis Amougou.22:29

  30. 68'

    Tentativo fallito. Ben Chilwell (Strasburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Diego Moreira in seguito a un contropiede.22:27

  31. 68'

    Tiro respinto. Óli Ómarsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kristinn Jónsson.22:27

  33. 67'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).22:26

  34. 65'

    Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  35. 65'

    Fallo di Gabríel Hallsson (Breidablik).22:24

  36. 64'

    Ben Chilwell (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

  37. 64'

    Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).22:23

  39. 63'

    Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julio Enciso con passaggio filtrante.22:22

  40. 63'

    Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Rabby Nzingoula per infortunio.22:22

  41. 63'

    Sostituzione, Strasburgo. Julio Enciso sostituisce Sam Amo-Ameyaw.22:22

  42. 62'

    Sostituzione, Strasburgo. Abdoul Ouattara sostituisce Samir El Mourabet.22:22

  43. 62'

    Tiro respinto. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Samir El Mourabet.22:21

  45. 59'

    Gara riprende.22:18

  46. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Rabby Nzingoula (Strasburgo) per infortunio.22:18

  47. 59'

    Sostituzione, Breidablik. Gabríel Hallsson sostituisce Andri Yeoman.22:18

  48. 58'

    Tentativo fallito. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Samir El Mourabet.22:17

  49. 58'

    Tiro parato. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Chilwell.22:17

  51. 56'

    Tentativo fallito. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Nanasi.22:15

  52. 55'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14

  53. 55'

    Fallo di Andri Yeoman (Breidablik).22:14

  54. 55'

    Gara riprende.22:14

  55. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Andrew Omobamidele (Strasburgo) per infortunio.22:14

  57. 53'

    Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

  58. 53'

    Fallo di Kristinn Jónsson (Breidablik).22:13

  59. 52'

    Gara riprende.22:12

  60. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, (Strasburgo).22:12

  61. 52'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Andri Yeoman (Breidablik).22:11

  63. 49'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  64. 49'

    Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).22:08

  65. 46'

    Fuorigioco. Sebastian Nanasi(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.22:05

  66. Inizia il Secondo tempo Strasburgo 1, Breidablik 1.22:05

  67. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Strasburgo 1, Breidablik 1.21:48

  69. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:48

  70. 42'

    Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.21:44

  71. 42'

    Lucas Høgsberg (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  72. 42'

    Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).21:43

  73. 37'

    Gol! Strasburgo 1, Breidablik 1. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.21:38

  75. 36'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  76. 36'

    Fallo di Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik).21:38

  77. 35'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Ben Chilwell (Strasburgo).21:36

  78. 35'

    Tiro respinto. Óli Ómarsson (Breidablik) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ágúst Thorsteinsson.21:36

  79. 33'

    Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).21:35

  81. 33'

    Óli Ómarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35

  82. 32'

    Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:34

  83. 32'

    Arnór Jónsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  84. 31'

    Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Ben Chilwell con cross.21:33

  85. 31'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Viktor Einarsson (Breidablik).21:32

  87. 30'

    Sebastian Nanasi (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  88. 30'

    Fallo di Damir Muminovic (Breidablik).21:31

  89. 29'

    Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  90. 29'

    Fallo di Davíd Ingvarsson (Breidablik).21:31

  91. 27'

    Fuorigioco. Andri Yeoman(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Ágúst Thorsteinsson e' colto in fuorigioco.21:29

  93. 27'

    Tiro respinto. Andri Yeoman (Breidablik) un tiro di destro da fuori area.21:29

  94. 26'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).21:28

  95. 26'

    Tiro parato. Arnór Jónsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:28

  96. 25'

    Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:27

  97. 25'

    Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  99. 20'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik).21:22

  100. 19'

    Viktor Margeirsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.21:21

  101. 19'

    Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  102. 19'

    Fallo di Viktor Margeirsson (Breidablik).21:21

  103. 18'

    Tentativo fallito. Rabby Nzingoula (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joaquín Panichelli.21:20

  105. 16'

    Tentativo fallito. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:18

  106. 16'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).21:18

  107. 16'

    Tiro respinto. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Martial Godo.21:18

  108. 13'

    Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Chilwell con cross.21:15

  109. 13'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).21:15

  111. 11'

    Gol! Strasburgo 1, Breidablik 0. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ben Chilwell.21:13

  112. 8'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).21:10

  113. 8'

    Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ben Chilwell con cross.21:10

  114. 7'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).21:09

  115. 6'

    Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:08

  117. 4'

    Fuorigioco. Anton Einarsson(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Ágúst Thorsteinsson e' colto in fuorigioco.21:06

  118. 2'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04

  119. 2'

    Fallo di Andri Yeoman (Breidablik).21:04

  120. Inizia il Primo tempo.21:02

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

Formazioni Strasburgo - Breidablik

Strasburgo
Breidablik
TITOLARI STRASBURGO
  • (39) MIKE PENDERS (P)
  • (3) BEN CHILWELL (D)
  • (2) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (24) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (29) SAMIR EL MOURABET (C)
  • (17) MATHIS AMOUGOU (C)
  • (11) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (41) RABBY NZINGOULA (C)
  • (20) MARTIAL GODO (A)
  • (9) JOAQUÍN PANICHELLI (A)
  • (27) SAM AMO-AMEYAW (A)
PANCHINA STRASBURGO
  • (6) ISMAËL DOUKOURÉ (D)
  • (32) VALENTÍN BARCO (C)
  • (37) GHIANNY KODIA (A)
  • (60) GABRIEL KERCKAERT (P)
  • (83) RAFAEL LUÍS (C)
  • (38) JEAN-BAPTISTE BOSEY (A)
  • (42) ABDOUL OUATTARA (C)
  • (50) STEFAN BAJIC (P)
  • (19) JULIO ENCISO (C)
  • (16) KENDRY PÁEZ (C)
  • (7) DIEGO MOREIRA (A)
ALLENATORE STRASBURGO
  • Liam Rosenior
TITOLARI BREIDABLIK
  • (1) ANTON EINARSSON (P)
  • (44) DAMIR MUMINOVIC (D)
  • (30) ANDRI YEOMAN (D)
  • (19) KRISTINN JÓNSSON (D)
  • (21) VIKTOR MARGEIRSSON (D)
  • (18) DAVÍD INGVARSSON (C)
  • (7) HÖSKULDUR GUNNLAUGSSON (C)
  • (8) VIKTOR EINARSSON (C)
  • (9) ÓLI ÓMARSSON (C)
  • (6) ARNÓR JÓNSSON (C)
  • (15) ÁGÚST THORSTEINSSON (A)
PANCHINA BREIDABLIK
  • (11) ARON BJARNASON (C)
  • (17) VALGEIR VALGEIRSSON (D)
  • (99) GUDMUNDUR MAGNÚSSON (A)
  • (23) KRISTÓFER KRISTINSSON (A)
  • (45) THORLEIFUR ÚLFARSSON (A)
  • (29) GABRÍEL HALLSSON (C)
  • (28) BIRKIR THORSTEINSSON (C)
  • (31) GUNNLEIFUR GUNNLEIFSSON (C)
  • (33) GYLFI SNÆHÓLM (P)
  • (10) KRISTINN STEINDÓRSSON (A)
  • (32) KRISTINN BJÖRGVINSSON (C)
ALLENATORE BREIDABLIK
  • Halldór Árnason
PREPARTITA

Strasburgo - Breidablik è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.

Attualmente Strasburgo si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Breidablik si trova 27° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Strasburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; Breidablik ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Roma ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Napoli e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-0 mentre Como ha incontrato l'Inter perdendo 4-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol.

Strasburgo e Breidablik è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StrasburgoBreidablik
Partite giocate55
Numero di partite vinte41
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati85
Gol totali subiti48
Media gol subiti per partita0.81.6
Percentuale possesso palla57.938.3
Numero totale di passaggi29921770
Numero totale di passaggi riusciti26341375
Tiri nello specchio della porta2913
Percentuale di tiri in porta58.029.5
Numero totale di cross6786
Numero medio di cross riusciti2623
Duelli per partita vinti203229
Duelli per partita persi227187
Corner subiti2628
Corner guadagnati2429
Numero di punizioni a favore5646
Numero di punizioni concesse4844
Tackle totali6693
Percentuale di successo nei tackle56.158.1
Fuorigiochi totali84
Numero totale di cartellini gialli137
Numero totale di cartellini rossi00

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio