PREPARTITA

Strasburgo - Breidablik è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.

Attualmente Strasburgo si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Breidablik si trova 27° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Strasburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; Breidablik ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8.

Strasburgo e Breidablik è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: