Zrinjski Mostar-SK Rapid: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Zrinjski Mostar
1
SK Rapid
1
Partita finita
Arbitro: Ishmael Barbara
  1. 11' 0-1 Louis Schaub
  2. 90+3' 1-1 Nenad Cvetkovic (A)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Zrinjski 1, Rapid Vienna 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Zrinjski 1, Rapid Vienna 1.22:57

  3. 90'+5'

    Tiro respinto. Vitalie Damascan (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Karlo Abramovic.22:57

  4. 90'+3'

    Autorete di Nenad Cvetkovic, Rapid Vienna. Zrinjski 1, Rapid Vienna 1..22:55

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52

  6. 90'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).22:52

  7. 90'

    Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:52

  9. 86'

    Fallo di Vitalie Damascan (Zrinjski).22:48

  10. 86'

    Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48

  11. 83'

    Fuorigioco. Dominik Weixelbraun(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Janis Antiste e' colto in fuorigioco.22:45

  12. 83'

    Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  13. 83'

    Fallo di Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna).22:45

  15. 82'

    Tiro parato. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:44

  16. 81'

    Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43

  17. 81'

    Fallo di Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna).22:43

  18. 80'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Nenad Cvetkovic sostituisce Amìn-Elias Gröller.22:42

  19. 80'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Janis Antiste sostituisce Louis Schaub.22:41

  21. 79'

    Sostituzione, Zrinjski. Marijan Cavar sostituisce Hrvoje Barisic.22:41

  22. 79'

    Sostituzione, Zrinjski. Matej Sakota sostituisce Leo Mikic.22:40

  23. 77'

    Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  24. 77'

    Fallo di Claudy Mbuyi (Rapid Vienna).22:39

  25. 77'

    Tentativo fallito. Romeo Amané (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:39

  27. 76'

    Fallo di Hrvoje Barisic (Zrinjski).22:38

  28. 76'

    Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  29. 75'

    Fallo di Leo Mikic (Zrinjski).22:36

  30. 75'

    Lukas Grgic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  31. 73'

    Tentativo fallito. Claudy Mbuyi (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Romeo Amané.22:35

  33. 72'

    Goran Karacic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  34. 72'

    Fallo di Claudy Mbuyi (Rapid Vienna).22:34

  35. 71'

    Fallo di Karlo Abramovic (Zrinjski).22:33

  36. 71'

    Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  37. 70'

    Duje Dujmovic (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:32

  39. 70'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).22:32

  40. 70'

    Louis Schaub (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  41. 69'

    Furkan Demir (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.22:31

  42. 69'

    Jakov Pranjic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30

  43. 69'

    Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:30

  45. 67'

    Tentativo fallito. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Igor Savic.22:29

  46. 66'

    Ilija Masic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  47. 66'

    Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).22:27

  48. 65'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Claudy Mbuyi sostituisce Ercan Kara.22:27

  49. 65'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Dominik Weixelbraun sostituisce Nikolaus Wurmbrand.22:27

  51. 64'

    Sostituzione, Zrinjski. Karlo Abramovic sostituisce Kerim Memija.22:26

  52. 64'

    Sostituzione, Zrinjski. Vitalie Damascan sostituisce Nemanja Bilbija.22:26

  53. 62'

    Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area. Assist di Antonio Ivancic con cross.22:24

  54. 59'

    Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Duje Dujmovic (Zrinjski).22:21

  55. 59'

    Tiro respinto. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ercan Kara.22:21

  57. 58'

    Tentativo fallito. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nemanja Bilbija.22:20

  58. 56'

    Gara riprende.22:18

  59. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Kerim Memija (Zrinjski) per infortunio.22:18

  60. 55'

    Tentativo fallito. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.22:16

  61. 54'

    Ilija Masic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  63. 54'

    Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).22:16

  64. 52'

    Tiro respinto. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Louis Schaub.22:14

  65. 51'

    Tentativo fallito. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:13

  66. 50'

    Goran Karacic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  67. 50'

    Fallo di Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).22:12

  69. 49'

    Tentativo fallito. Furkan Demir (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Romeo Amané.22:11

  70. 47'

    Jakob Schöller (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.22:09

  71. 47'

    Jakov Pranjic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  72. 47'

    Fallo di Jakob Schöller (Rapid Vienna).22:09

  73. 46'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Jonas Auer (Rapid Vienna).22:08

  75. Inizia il Secondo tempo Zrinjski 0, Rapid Vienna 1.22:07

  76. 45'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Jonas Auer sostituisce Tobias Gulliksen.22:07

  77. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Zrinjski 0, Rapid Vienna 1.21:50

  78. 45'+4'

    Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  79. 45'+4'

    Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).21:50

  81. 45'+3'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).21:49

  82. 45'+3'

    Niklas Hedl (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  83. 45'+3'

    Tiro parato. Duje Dujmovic (Zrinjski) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Hrvoje Barisic con suggerimento di testa.21:49

  84. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Jakob Schöller (Rapid Vienna).21:48

  85. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Ercan Kara (Rapid Vienna).21:47

  87. 45'+2'

    Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:47

  88. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Ange Ahoussou (Rapid Vienna).21:47

  89. 45'+1'

    Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area. Assist di Duje Dujmovic con passaggio filtrante.21:47

  90. 45'+1'

    Tiro respinto. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jakov Pranjic.21:47

  91. 45'+1'

    Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  93. 45'+1'

    Fallo di Romeo Amané (Rapid Vienna).21:46

  94. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:46

  95. 45'

    Tentativo fallito. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:46

  96. 44'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Romeo Amané (Rapid Vienna).21:45

  97. 44'

    Tiro respinto. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area.21:45

  99. 44'

    Tiro respinto. Ilija Masic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area.21:45

  100. 44'

    Tiro respinto. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:45

  101. 44'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).21:44

  102. 41'

    Tiro parato. Jakob Schöller (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Furkan Demir con cross.21:41

  103. 40'

    Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40

  105. 40'

    Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).21:40

  106. 38'

    Fuorigioco. Nemanja Bilbija(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Jakov Pranjic e' colto in fuorigioco.21:39

  107. 36'

    Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).21:37

  108. 36'

    Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  109. 32'

    Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33

  111. 32'

    Fallo di Hrvoje Barisic (Zrinjski).21:33

  112. 32'

    Tentativo fallito. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nemanja Bilbija.21:32

  113. 30'

    Tiro parato. Jakov Pranjic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Duje Dujmovic.21:31

  114. 27'

    Fuorigioco. Lukas Grgic(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Louis Schaub e' colto in fuorigioco.21:27

  115. 27'

    Gara riprende.21:27

  117. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, (Rapid Vienna).21:27

  118. 24'

    Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  119. 24'

    Fallo di Leo Mikic (Zrinjski).21:25

  120. 23'

    Gara riprende.21:24

  121. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Furkan Demir (Rapid Vienna) per infortunio.21:23

  123. 20'

    Tiro parato. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakov Pranjic.21:21

  124. 18'

    Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).21:19

  125. 18'

    Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  126. 17'

    Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).21:18

  127. 17'

    Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  129. 16'

    Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  130. 16'

    Fallo di Nemanja Bilbija (Zrinjski).21:17

  131. 14'

    Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  132. 14'

    Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).21:14

  133. 12'

    Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).21:13

  135. 12'

    Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  136. 12'

    Sostituzione, Zrinjski. Jakov Pranjic sostituisce Mario Cuze per infortunio.21:12

  137. 11'

    Gol! Zrinjski 0, Rapid Vienna 1. Louis Schaub (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Furkan Demir con cross.21:12

  138. 10'

    Tentativo fallito. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukas Grgic.21:11

  139. 8'

    Gara riprende.21:09

  141. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Mario Cuze (Zrinjski) per infortunio.21:07

  142. 6'

    Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).21:07

  143. 6'

    Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  144. 5'

    Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  145. 5'

    Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).21:06

  147. 5'

    Fuorigioco. Kerim Memija(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Leo Mikic e' colto in fuorigioco.21:06

  148. 4'

    Fallo di Louis Schaub (Rapid Vienna).21:05

  149. 4'

    Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  150. 4'

    Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).21:04

  151. 3'

    Tiro parato. Tobias Gulliksen (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukas Grgic.21:04

  153. 3'

    Lukas Grgic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  154. 3'

    Fallo di Mario Cuze (Zrinjski).21:03

  155. 2'

    Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antonio Ivancic con cross.21:03

  156. Inizia il Primo tempo.21:01

  157. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

Formazioni Zrinjski Mostar - SK Rapid

Zrinjski Mostar
SK Rapid
TITOLARI ZRINJSKI MOSTAR
  • (18) GORAN KARACIC (P)
  • (50) KERIM MEMIJA (D)
  • (4) HRVOJE BARISIC (D)
  • (55) DUJE DUJMOVIC (D)
  • (5) ILIJA MASIC (D)
  • (12) PETAR MAMIC (D)
  • (20) ANTONIO IVANCIC (C)
  • (21) IGOR SAVIC (C)
  • (25) MARIO CUZE (C)
  • (9) LEO MIKIC (C)
  • (99) NEMANJA BILBIJA (A)
PANCHINA ZRINJSKI MOSTAR
  • (90) TONI MAJIC (A)
  • (77) KARLO ABRAMOVIC (A)
  • (23) STEFANO SURDANOVIC (C)
  • (14) MATEJ SAKOTA (A)
  • (24) DARKO VELKOVSKI (D)
  • (6) DAVID KARACIC (D)
  • (31) VITALIE DAMASCAN (A)
  • (32) TIN SAJKO (P)
  • (3) BORNA FILIPOVIC (A)
  • (17) ANTE SUSAK (D)
  • (22) JAKOV PRANJIC (C)
  • (42) MARIJAN CAVAR (C)
ALLENATORE ZRINJSKI MOSTAR
  • Igor Stimac
TITOLARI SK RAPID
  • (1) NIKLAS HEDL (P)
  • (4) JAKOB SCHÖLLER (D)
  • (20) ANGE AHOUSSOU (D)
  • (61) FURKAN DEMIR (D)
  • (47) AMÌN-ELIAS GRÖLLER (D)
  • (29) ROMEO AMANÉ (C)
  • (21) LOUIS SCHAUB (C)
  • (8) LUKAS GRGIC (C)
  • (15) NIKOLAUS WURMBRAND (C)
  • (17) TOBIAS GULLIKSEN (A)
  • (9) ERCAN KARA (A)
PANCHINA SK RAPID
  • (49) ANDRIJA RADULOVIC (A)
  • (41) DOMINIK WEIXELBRAUN (A)
  • (23) JONAS AUER (D)
  • (90) JANIS ANTISTE (A)
  • (25) PAUL GARTLER (P)
  • (51) BENJAMIN GÖSCHL (P)
  • (55) NENAD CVETKOVIC (D)
  • (44) LORENZ SZLADITS (C)
  • (71) CLAUDY MBUYI (A)
  • (7) MARCO TILIO (A)
  • (36) JAKOB BRUNNHOFER (D)
ALLENATORE SK RAPID
  • Stefan Kulovits
PREPARTITA

Zrinjski Mostar - SK Rapid è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Bijeli Brijeg Stadium di Mostar.

Attualmente Zrinjski Mostar si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Zrinjski Mostar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; SK Rapid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 13.

Zrinjski Mostar e SK Rapid è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Zrinjski MostarSK Rapid
Partite giocate55
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse35
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati72
Gol totali subiti913
Media gol subiti per partita1.82.6
Percentuale possesso palla40.749.8
Numero totale di passaggi17002063
Numero totale di passaggi riusciti12721602
Tiri nello specchio della porta2616
Percentuale di tiri in porta57.841.0
Numero totale di cross6899
Numero medio di cross riusciti1527
Duelli per partita vinti242286
Duelli per partita persi233255
Corner subiti2919
Corner guadagnati1814
Numero di punizioni a favore5166
Numero di punizioni concesse6381
Tackle totali93112
Percentuale di successo nei tackle62.470.5
Fuorigiochi totali99
Numero totale di cartellini gialli1312
Numero totale di cartellini rossi10

Virgilio Sport
