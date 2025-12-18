Incontro terminato, Zrinjski 1, Rapid Vienna 1.
Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
Incontro terminato, Zrinjski 1, Rapid Vienna 1.
Secondo tempo terminato, Zrinjski 1, Rapid Vienna 1.22:57
Tiro respinto. Vitalie Damascan (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Karlo Abramovic.22:57
Autorete di Nenad Cvetkovic, Rapid Vienna. Zrinjski 1, Rapid Vienna 1..22:55
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).22:52
Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:52
Fallo di Vitalie Damascan (Zrinjski).22:48
Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48
Fuorigioco. Dominik Weixelbraun(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Janis Antiste e' colto in fuorigioco.22:45
Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna).22:45
Tiro parato. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:44
Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Fallo di Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna).22:43
Sostituzione, Rapid Vienna. Nenad Cvetkovic sostituisce Amìn-Elias Gröller.22:42
Sostituzione, Rapid Vienna. Janis Antiste sostituisce Louis Schaub.22:41
Sostituzione, Zrinjski. Marijan Cavar sostituisce Hrvoje Barisic.22:41
Sostituzione, Zrinjski. Matej Sakota sostituisce Leo Mikic.22:40
Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Claudy Mbuyi (Rapid Vienna).22:39
Tentativo fallito. Romeo Amané (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:39
Fallo di Hrvoje Barisic (Zrinjski).22:38
Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Fallo di Leo Mikic (Zrinjski).22:36
Lukas Grgic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Tentativo fallito. Claudy Mbuyi (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Romeo Amané.22:35
Goran Karacic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Claudy Mbuyi (Rapid Vienna).22:34
Fallo di Karlo Abramovic (Zrinjski).22:33
Dominik Weixelbraun (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Duje Dujmovic (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:32
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).22:32
Louis Schaub (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Furkan Demir (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.22:31
Jakov Pranjic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30
Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:30
Tentativo fallito. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Igor Savic.22:29
Ilija Masic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).22:27
Sostituzione, Rapid Vienna. Claudy Mbuyi sostituisce Ercan Kara.22:27
Sostituzione, Rapid Vienna. Dominik Weixelbraun sostituisce Nikolaus Wurmbrand.22:27
Sostituzione, Zrinjski. Karlo Abramovic sostituisce Kerim Memija.22:26
Sostituzione, Zrinjski. Vitalie Damascan sostituisce Nemanja Bilbija.22:26
Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area. Assist di Antonio Ivancic con cross.22:24
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Duje Dujmovic (Zrinjski).22:21
Tiro respinto. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ercan Kara.22:21
Tentativo fallito. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nemanja Bilbija.22:20
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Kerim Memija (Zrinjski) per infortunio.22:18
Tentativo fallito. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.22:16
Ilija Masic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).22:16
Tiro respinto. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Louis Schaub.22:14
Tentativo fallito. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:13
Goran Karacic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).22:12
Tentativo fallito. Furkan Demir (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Romeo Amané.22:11
Jakob Schöller (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.22:09
Jakov Pranjic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Fallo di Jakob Schöller (Rapid Vienna).22:09
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Jonas Auer (Rapid Vienna).22:08
Inizia il Secondo tempo Zrinjski 0, Rapid Vienna 1.22:07
Sostituzione, Rapid Vienna. Jonas Auer sostituisce Tobias Gulliksen.22:07
Primo tempo terminato, Zrinjski 0, Rapid Vienna 1.21:50
Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).21:50
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).21:49
Niklas Hedl (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Tiro parato. Duje Dujmovic (Zrinjski) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Hrvoje Barisic con suggerimento di testa.21:49
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Jakob Schöller (Rapid Vienna).21:48
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Ercan Kara (Rapid Vienna).21:47
Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:47
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Ange Ahoussou (Rapid Vienna).21:47
Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area. Assist di Duje Dujmovic con passaggio filtrante.21:47
Tiro respinto. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jakov Pranjic.21:47
Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Fallo di Romeo Amané (Rapid Vienna).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:46
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Romeo Amané (Rapid Vienna).21:45
Tiro respinto. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area.21:45
Tiro respinto. Ilija Masic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area.21:45
Tiro respinto. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:45
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).21:44
Tiro parato. Jakob Schöller (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Furkan Demir con cross.21:41
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40
Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).21:40
Fuorigioco. Nemanja Bilbija(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Jakov Pranjic e' colto in fuorigioco.21:39
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).21:37
Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Fallo di Hrvoje Barisic (Zrinjski).21:33
Tentativo fallito. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nemanja Bilbija.21:32
Tiro parato. Jakov Pranjic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Duje Dujmovic.21:31
Fuorigioco. Lukas Grgic(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Louis Schaub e' colto in fuorigioco.21:27
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, (Rapid Vienna).21:27
Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Leo Mikic (Zrinjski).21:25
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Furkan Demir (Rapid Vienna) per infortunio.21:23
Tiro parato. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakov Pranjic.21:21
Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).21:19
Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).21:18
Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Nemanja Bilbija (Zrinjski).21:17
Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).21:14
Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).21:13
Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Sostituzione, Zrinjski. Jakov Pranjic sostituisce Mario Cuze per infortunio.21:12
Gol! Zrinjski 0, Rapid Vienna 1. Louis Schaub (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Furkan Demir con cross.21:12
Tentativo fallito. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukas Grgic.21:11
Gara riprende.21:09
Gara momentaneamente sospesa, Mario Cuze (Zrinjski) per infortunio.21:07
Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).21:07
Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).21:06
Fuorigioco. Kerim Memija(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Leo Mikic e' colto in fuorigioco.21:06
Fallo di Louis Schaub (Rapid Vienna).21:05
Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).21:04
Tiro parato. Tobias Gulliksen (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukas Grgic.21:04
Lukas Grgic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Mario Cuze (Zrinjski).21:03
Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antonio Ivancic con cross.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Zrinjski Mostar - SK Rapid è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Bijeli Brijeg Stadium di Mostar.
Attualmente Zrinjski Mostar si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Zrinjski Mostar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; SK Rapid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Roma ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Napoli e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-0 mentre Como ha incontrato l'Inter perdendo 4-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol.
Zrinjski Mostar e SK Rapid è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Zrinjski Mostar
|SK Rapid
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|3
|5
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|7
|2
|Gol totali subiti
|9
|13
|Media gol subiti per partita
|1.8
|2.6
|Percentuale possesso palla
|40.7
|49.8
|Numero totale di passaggi
|1700
|2063
|Numero totale di passaggi riusciti
|1272
|1602
|Tiri nello specchio della porta
|26
|16
|Percentuale di tiri in porta
|57.8
|41.0
|Numero totale di cross
|68
|99
|Numero medio di cross riusciti
|15
|27
|Duelli per partita vinti
|242
|286
|Duelli per partita persi
|233
|255
|Corner subiti
|29
|19
|Corner guadagnati
|18
|14
|Numero di punizioni a favore
|51
|66
|Numero di punizioni concesse
|63
|81
|Tackle totali
|93
|112
|Percentuale di successo nei tackle
|62.4
|70.5
|Fuorigiochi totali
|9
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologiaLEGGI