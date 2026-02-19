Virgilio Sport
Drita-Celje: 2-3 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Febbraio 2026 ore 21:00
Drita
2
Celje
3
Partita finita
Arbitro: Chris Kavanagh
  1. 19' 0-1 Armandas Kucys
  2. 41' 0-2 Milot Avdyli
  3. 59' 1-2 Blerim Krasniqi
  4. 75' 2-2 Liridon Balaj
  5. 90+4' 2-3 Matej Poplatnik
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, KF Drita 2, Celje 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, KF Drita 2, Celje 3.22:52

  3. 90'+4'

    Gol! KF Drita 2, Celje 3. Matej Poplatnik (Celje) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rudi Pozeg Vancas con cross in seguito a un contropiede.22:51

  4. 90'+3'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49

  5. 90'+3'

    Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).22:49

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  7. 90'

    Zan-Luk Leban (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  9. 90'

    Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).22:46

  10. 88'

    Sostituzione, Celje. Ivica Vidovic sostituisce Mario Kvesic.22:45

  11. 87'

    Tentativo fallito. Egzon Bejtulai (KF Drita) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Liridon Balaj con cross da calcio d'angolo.22:44

  12. 87'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Darko Hrka (Celje).22:44

  13. 85'

    Fallo di Rudi Pozeg Vancas (Celje).22:41

  15. 85'

    Jorgo Pëllumbi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  16. 84'

    Tentativo fallito. Besnik Krasniqi (KF Drita) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raddy Ovouka con cross da calcio d'angolo.22:41

  17. 83'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).22:40

  18. 82'

    Sostituzione, Celje. Rudi Pozeg Vancas sostituisce Milot Avdyli.22:39

  19. 82'

    Tentativo fallito. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Albert Dabiqaj da calcio d'angolo.22:38

  21. 81'

    Gara riprende.22:37

  22. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Darko Hrka (Celje) per infortunio.22:37

  23. 80'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Darko Hrka (Celje).22:37

  24. 79'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).22:36

  25. 78'

    Juanjo Nieto (Celje) e' ammonito per fallo.22:35

  27. 78'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).22:35

  28. 78'

    Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  29. 76'

    Sostituzione, KF Drita. Oniks Grezda sostituisce Veton Tusha.22:33

  30. 75'

    Gol! KF Drita 2, Celje 2. Liridon Balaj (KF Drita) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vesel Limaj.22:32

  31. 74'

    Fallo di Lukasz Bejger (Celje).22:31

  33. 74'

    Veton Tusha (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  34. 73'

    Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  35. 73'

    Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:30

  36. 73'

    Tiro parato. Matej Poplatnik (Celje) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:30

  37. 70'

    Tiro parato. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milot Avdyli.22:27

  39. 69'

    Tentativo fallito. Florent Ramadani (KF Drita) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Blerim Krasniqi in seguito a un contropiede.22:25

  40. 68'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  41. 68'

    Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:24

  42. 66'

    Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  43. 66'

    Fallo di Veton Tusha (KF Drita).22:23

  45. 64'

    Matej Poplatnik (Celje) e' ammonito per fallo.22:21

  46. 64'

    Fallo di Matej Poplatnik (Celje).22:21

  47. 64'

    Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  48. 64'

    Sostituzione, Celje. Matej Poplatnik sostituisce Armandas Kucys.22:21

  49. 63'

    Tentativo fallito. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Kvesic.22:20

  51. 61'

    Egzon Bejtulai (KF Drita) e' ammonito per fallo.22:18

  52. 61'

    Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  53. 61'

    Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).22:18

  54. 61'

    Tiro respinto. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vesel Limaj.22:18

  55. 59'

    Sostituzione, KF Drita. Florent Ramadani sostituisce Kemelho Nguena.22:16

  57. 59'

    Gol! KF Drita 1, Celje 2. Blerim Krasniqi (KF Drita) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Liridon Balaj con cross.22:15

  58. 57'

    Tentativo fallito. Blerim Krasniqi (KF Drita) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kemelho Nguena con cross da calcio d'angolo.22:14

  59. 56'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).22:13

  60. 55'

    Gara riprende.22:12

  61. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Darko Hrka (Celje) per infortunio.22:12

  63. 55'

    Tiro parato. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Egzon Bejtulai con cross.22:12

  64. 54'

    Fallo di Nikita Iosifov (Celje).22:11

  65. 54'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  66. 53'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  67. 53'

    Fallo di Kemelho Nguena (KF Drita).22:10

  69. 49'

    Tiro parato. Kemelho Nguena (KF Drita) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Veton Tusha.22:06

  70. 48'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  71. 48'

    Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).22:05

  72. 48'

    Tentativo fallito. Veton Tusha (KF Drita) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Egzon Bejtulai con cross.22:05

  73. 48'

    Mario Kvesic (Celje) e' ammonito per fallo.22:05

  75. 47'

    Fallo di Mario Kvesic (Celje).22:04

  76. 47'

    Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  77. 46'

    Tentativo fallito. Veton Tusha (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:03

  78. Inizia il Secondo tempo KF Drita 0, Celje 2.22:02

  79. 45'

    Sostituzione, KF Drita. Blerim Krasniqi sostituisce Kristal Abazaj.22:02

  81. 45'

    Sostituzione, KF Drita. Liridon Balaj sostituisce Almir Ajzeraj.22:02

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, KF Drita 0, Celje 2.21:47

  83. 45'+1'

    Gara riprende.21:46

  84. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Artemijus Tutyskinas (Celje) per infortunio.21:45

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  87. 45'

    Tentativo fallito. Artemijus Tutyskinas (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:44

  88. 44'

    Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ivan Calusic.21:44

  89. 44'

    Tiro respinto. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Juanjo Nieto.21:44

  90. 44'

    Ivan Calusic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  91. 44'

    Fallo di Kemelho Nguena (KF Drita).21:43

  93. 41'

    Gol! KF Drita 0, Celje 2. Milot Avdyli (Celje) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Darko Hrka da calcio d'angolo.21:41

  94. 40'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).21:40

  95. 40'

    Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  96. 40'

    Fallo di Kemelho Nguena (KF Drita).21:39

  97. 37'

    Fallo di Milot Avdyli (Celje).21:36

  99. 37'

    Veton Tusha (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  100. 36'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  101. 36'

    Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).21:35

  102. 34'

    Tentativo fallito. Albert Dabiqaj (KF Drita) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kemelho Nguena con cross da calcio d'angolo.21:34

  103. 34'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:33

  105. 32'

    Tentativo fallito. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Juanjo Nieto.21:32

  106. 31'

    Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  107. 31'

    Fallo di Raddy Ovouka (KF Drita).21:30

  108. 25'

    Fallo di mano di Raddy Ovouka (KF Drita).21:24

  109. 23'

    Tentativo fallito. Armandas Kucys (Celje) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Juanjo Nieto.21:23

  111. 22'

    Fuorigioco. Albert Dabiqaj(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Kristal Abazaj e' colto in fuorigioco.21:22

  112. 22'

    Tiro respinto. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da centro area.21:22

  113. 22'

    Fallo di Nikita Iosifov (Celje).21:21

  114. 22'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  115. 21'

    Fallo di Darko Hrka (Celje).21:20

  117. 21'

    Veton Tusha (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  118. 20'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).21:19

  119. 20'

    Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  120. 19'

    Gol! KF Drita 0, Celje 1. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:18

  121. 19'

    Tiro parato. Ivan Calusic (Celje) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Svit Seslar con cross.21:18

  123. 18'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).21:18

  124. 17'

    Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  125. 17'

    Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).21:17

  126. 15'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  127. 15'

    Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).21:14

  129. 14'

    Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  130. 14'

    Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).21:14

  131. 13'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Armandas Kucys (Celje).21:13

  132. 13'

    Tiro respinto. Egzon Bejtulai (KF Drita) un colpo di testa da centro area. Assist di Raddy Ovouka con cross.21:13

  133. 12'

    Fallo di Svit Seslar (Celje).21:12

  135. 12'

    Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12

  136. 10'

    Vesel Limaj (KF Drita) e' ammonito per fallo.21:09

  137. 10'

    Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  138. 10'

    Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).21:09

  139. 8'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).21:08

  141. 8'

    Egzon Bejtulai (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  142. 8'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Albert Dabiqaj (KF Drita).21:07

  143. 8'

    Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da centro area. Assist di Lukasz Bejger.21:07

  144. 6'

    Tiro parato. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:06

  145. 6'

    Tiro respinto. Kristal Abazaj (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Veton Tusha.21:05

  147. 3'

    Tentativo fallito. Veton Tusha (KF Drita) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Besnik Krasniqi con cross.21:02

  148. Inizia il Primo tempo.21:00

  149. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

Formazioni Drita - Celje

Drita
Celje
TITOLARI DRITA
  • (1) FATON MALOKU (P)
  • (32) JORGO PËLLUMBI (D)
  • (15) EGZON BEJTULAI (D)
  • (2) BESNIK KRASNIQI (D)
  • (26) RADDY OVOUKA (D)
  • (14) ALBERT DABIQAJ (C)
  • (7) ALMIR AJZERAJ (C)
  • (25) VETON TUSHA (C)
  • (93) KEMELHO NGUENA (C)
  • (8) VESEL LIMAJ (C)
  • (77) KRISTAL ABAZAJ (A)
PANCHINA DRITA
  • (37) ONIKS GREZDA (A)
  • (66) ENGJËLL SYLEJMANI (C)
  • (20) MAMADOU SOUMAHORO (C)
  • (19) BLERIM KRASNIQI (A)
  • (94) LEUTRIM REXHEPI (P)
  • (10) LIRIDON BALAJ (C)
  • (22) LAURIT BEHLULI (P)
  • (11) FLORENT RAMADANI (C)
ALLENATORE DRITA
  • Zekirija Ramadani
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (2) JUANJO NIETO (D)
  • (4) DARKO HRKA (D)
  • (10) SVIT SESLAR (C)
  • (27) IVAN CALUSIC (C)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (47) ARMANDAS KUCYS (A)
  • (20) NIKITA IOSIFOV (A)
  • (11) MILOT AVDYLI (A)
PANCHINA CELJE
  • (17) ANDREJ KOTNIK (C)
  • (16) IVICA VIDOVIC (C)
  • (7) FLORJAN JEVSENAK (C)
  • (99) MATEJ POPLATNIK (A)
  • (15) DAVID CASTRO (D)
  • (21) SIMON SLUGA (P)
  • (94) RUDI POZEG VANCAS (C)
  • (5) GASPER VODEB (D)
  • (12) LUKA KOLAR (P)
  • (3) DAMJAN VUKLISEVIC (D)
ALLENATORE CELJE
  • Ivan Maevskiy
PREPARTITA

Drita - Celje è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Drita - Celje sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente Drita si trova 20° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Celje si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8; Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7.

Drita e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

DritaCelje
Partite giocate66
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati48
Gol totali subiti87
Media gol subiti per partita1.31.2
Percentuale possesso palla38.460.9
Numero totale di passaggi19432918
Numero totale di passaggi riusciti14922536
Tiri nello specchio della porta1632
Percentuale di tiri in porta41.050.8
Numero totale di cross9691
Numero medio di cross riusciti2816
Duelli per partita vinti290245
Duelli per partita persi297216
Corner subiti3427
Corner guadagnati1730
Numero di punizioni a favore8291
Numero di punizioni concesse6968
Tackle totali10569
Percentuale di successo nei tackle59.052.2
Fuorigiochi totali811
Numero totale di cartellini gialli911
Numero totale di cartellini rossi01

