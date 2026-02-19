Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

PREPARTITA

Drita - Celje è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.

Arbitro di Drita - Celje sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente Drita si trova 20° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Celje si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8; Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7.

Drita e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: