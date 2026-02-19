Incontro terminato, KF Drita 2, Celje 3.
Secondo tempo terminato, KF Drita 2, Celje 3.22:52
Gol! KF Drita 2, Celje 3. Matej Poplatnik (Celje) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rudi Pozeg Vancas con cross in seguito a un contropiede.22:51
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49
Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Zan-Luk Leban (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).22:46
Sostituzione, Celje. Ivica Vidovic sostituisce Mario Kvesic.22:45
Tentativo fallito. Egzon Bejtulai (KF Drita) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Liridon Balaj con cross da calcio d'angolo.22:44
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Darko Hrka (Celje).22:44
Fallo di Rudi Pozeg Vancas (Celje).22:41
Jorgo Pëllumbi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Tentativo fallito. Besnik Krasniqi (KF Drita) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raddy Ovouka con cross da calcio d'angolo.22:41
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).22:40
Sostituzione, Celje. Rudi Pozeg Vancas sostituisce Milot Avdyli.22:39
Tentativo fallito. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Albert Dabiqaj da calcio d'angolo.22:38
Gara riprende.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Darko Hrka (Celje) per infortunio.22:37
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Darko Hrka (Celje).22:37
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).22:36
Juanjo Nieto (Celje) e' ammonito per fallo.22:35
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).22:35
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Sostituzione, KF Drita. Oniks Grezda sostituisce Veton Tusha.22:33
Gol! KF Drita 2, Celje 2. Liridon Balaj (KF Drita) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vesel Limaj.22:32
Fallo di Lukasz Bejger (Celje).22:31
Veton Tusha (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:30
Tiro parato. Matej Poplatnik (Celje) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:30
Tiro parato. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milot Avdyli.22:27
Tentativo fallito. Florent Ramadani (KF Drita) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Blerim Krasniqi in seguito a un contropiede.22:25
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:24
Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Veton Tusha (KF Drita).22:23
Matej Poplatnik (Celje) e' ammonito per fallo.22:21
Fallo di Matej Poplatnik (Celje).22:21
Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Sostituzione, Celje. Matej Poplatnik sostituisce Armandas Kucys.22:21
Tentativo fallito. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Kvesic.22:20
Egzon Bejtulai (KF Drita) e' ammonito per fallo.22:18
Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).22:18
Tiro respinto. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vesel Limaj.22:18
Sostituzione, KF Drita. Florent Ramadani sostituisce Kemelho Nguena.22:16
Gol! KF Drita 1, Celje 2. Blerim Krasniqi (KF Drita) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Liridon Balaj con cross.22:15
Tentativo fallito. Blerim Krasniqi (KF Drita) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kemelho Nguena con cross da calcio d'angolo.22:14
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).22:13
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Darko Hrka (Celje) per infortunio.22:12
Tiro parato. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Egzon Bejtulai con cross.22:12
Fallo di Nikita Iosifov (Celje).22:11
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Kemelho Nguena (KF Drita).22:10
Tiro parato. Kemelho Nguena (KF Drita) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Veton Tusha.22:06
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).22:05
Tentativo fallito. Veton Tusha (KF Drita) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Egzon Bejtulai con cross.22:05
Mario Kvesic (Celje) e' ammonito per fallo.22:05
Fallo di Mario Kvesic (Celje).22:04
Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Tentativo fallito. Veton Tusha (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:03
Inizia il Secondo tempo KF Drita 0, Celje 2.22:02
Sostituzione, KF Drita. Blerim Krasniqi sostituisce Kristal Abazaj.22:02
Sostituzione, KF Drita. Liridon Balaj sostituisce Almir Ajzeraj.22:02
Primo tempo terminato, KF Drita 0, Celje 2.21:47
Gara riprende.21:46
Gara momentaneamente sospesa, Artemijus Tutyskinas (Celje) per infortunio.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Artemijus Tutyskinas (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:44
Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ivan Calusic.21:44
Tiro respinto. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Juanjo Nieto.21:44
Ivan Calusic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Kemelho Nguena (KF Drita).21:43
Gol! KF Drita 0, Celje 2. Milot Avdyli (Celje) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Darko Hrka da calcio d'angolo.21:41
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).21:40
Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Kemelho Nguena (KF Drita).21:39
Fallo di Milot Avdyli (Celje).21:36
Veton Tusha (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).21:35
Tentativo fallito. Albert Dabiqaj (KF Drita) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kemelho Nguena con cross da calcio d'angolo.21:34
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:33
Tentativo fallito. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Juanjo Nieto.21:32
Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Raddy Ovouka (KF Drita).21:30
Fallo di mano di Raddy Ovouka (KF Drita).21:24
Tentativo fallito. Armandas Kucys (Celje) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Juanjo Nieto.21:23
Fuorigioco. Albert Dabiqaj(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Kristal Abazaj e' colto in fuorigioco.21:22
Tiro respinto. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da centro area.21:22
Fallo di Nikita Iosifov (Celje).21:21
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Darko Hrka (Celje).21:20
Veton Tusha (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).21:19
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Gol! KF Drita 0, Celje 1. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:18
Tiro parato. Ivan Calusic (Celje) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Svit Seslar con cross.21:18
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).21:18
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).21:17
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).21:14
Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).21:14
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Armandas Kucys (Celje).21:13
Tiro respinto. Egzon Bejtulai (KF Drita) un colpo di testa da centro area. Assist di Raddy Ovouka con cross.21:13
Fallo di Svit Seslar (Celje).21:12
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Vesel Limaj (KF Drita) e' ammonito per fallo.21:09
Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).21:09
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).21:08
Egzon Bejtulai (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Albert Dabiqaj (KF Drita).21:07
Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da centro area. Assist di Lukasz Bejger.21:07
Tiro parato. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:06
Tiro respinto. Kristal Abazaj (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Veton Tusha.21:05
Tentativo fallito. Veton Tusha (KF Drita) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Besnik Krasniqi con cross.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04
Drita - Celje è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Drita - Celje sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Darren England.
Attualmente Drita si trova 20° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Celje si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8; Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7.
Drita e Celje è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Drita
|Celje
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|4
|8
|Gol totali subiti
|8
|7
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.2
|Percentuale possesso palla
|38.4
|60.9
|Numero totale di passaggi
|1943
|2918
|Numero totale di passaggi riusciti
|1492
|2536
|Tiri nello specchio della porta
|16
|32
|Percentuale di tiri in porta
|41.0
|50.8
|Numero totale di cross
|96
|91
|Numero medio di cross riusciti
|28
|16
|Duelli per partita vinti
|290
|245
|Duelli per partita persi
|297
|216
|Corner subiti
|34
|27
|Corner guadagnati
|17
|30
|Numero di punizioni a favore
|82
|91
|Numero di punizioni concesse
|69
|68
|Tackle totali
|105
|69
|Percentuale di successo nei tackle
|59.0
|52.2
|Fuorigiochi totali
|8
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
