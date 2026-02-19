Ipoteca pesante sul passaggio al turno successivo per la squadra di Vanoli che, tra sette giorni, avrà tre reti di vantaggio da gestire al Franchi. Jagiellonia con un piede e mezzo fuori dalla Conference League.

Tre reti in 28 minuti consentono alla Fiorentina di espugnare il difficile campo dello Jagiellonia e mettere in ghiaccio il discorso qualificazione. Dopo l'equilibrio della prima frazione, la seconda si apre con la zuccata di Ranieri al 53' su assist di Fazzini che sblocca il risultato. Lo Jagiellonia produce il massimo sforzo fino al palo di Wdowik su punizione ma è proprio da fermo che la Fiorentina chiude di fatto i match. Al 65' arriva infatti il raddoppio viola con il sinistro a giro di Mandragora, poi all'81' Piccoli arrotonda il punteggio su calcio di rigore guadagnato dallo stesso attaccante viola.

Il cammino europeo della Fiorentina approda in Polonia dove, ad attendere la squadra di Vanoli, c'è lo Jagiellonia Bialystok. Entrambe hanno chiuso a nove punti il girone unico coi viola avanti in classifica per via della miglior differenza reti ma le due squadre, nei rispettivi campionati viaggiano a ritmi totalmente diversi. I polacchi sono infatti primi in Ekstraklasa mentre i toscani sono sempre in lotta per non retrocedere, nonostante la netta inversione di tendenza avvenuta nel 2026, culminata nella vittoria esterna sul Como nell'ultimo turno di Serie A. Fondamentale tenere un occhio al campionato dunque per i viola ma anche un risultato positivo in questa trasferta darebbe ulteriore spinta al morale di giocatori e ambiente. Fischio d'inizio alle ore 21.16:12

Team arbitrale tutto austriaco al Miejski w Bialymstoku con Gishamer alla direzione, coadiuvato dagli assistenti Riedel e Schrainer. Il quarto ufficiale è Altmann mentre in sala VAR ci sono Schuettengruber e Spurny.16:14

Senza gli squalificati Pululu e Romanczuk, il tecnico Siemieniec sceglie Imaz in attacco al fianco di Bazdar e Flach in mezzo al campo con Mazurek. Sugli esterni spazio a Pozo e Jozwiak mentre la coppia di difesa sarà formata da Bernardo Vital e Pelmard.20:42

Formazione ampiamente rimaneggiata rispetto alle ultime uscite per Vanoli che schiera Lezzerini tra i pali al posto dell'infortunato De Gea. Capitan Ranieri guida la difesa con Comuzzo centrale, Fortini a destra e Gosens a sinistra. Nel centrocampo a tre trovano posto Fabbian, Mandragora e Ndour mentre tocca a Piccoli, Fazzini e Harrison non far sentire la mancanza di Kean e Gudmundsson. Panchina piena di baby per i viola con i soli Pongracic, Fagioli e Kouadio tra i senior.20:44

C'è tanta confusione in campo in queste prime battute, con i giocatori di casa che stanno mettendo da subito grande energia sul terreno di gioco, la Fiorentina è invece più attendista.21:08

Si è giocato quasi esclusivamente nella metà campo della Fiorentina in questo avvio, la squadra di Vanoli non sta riuscendo ad alzare il proprio baricentro.21:18

Drachal crossa dalla sinistra, la palla sbatte su un giocatore della Fiorentina e scavalca Lezzerini. Sul secondo palo non ci sono però giallorossi appostati per la deviazione a porta vuota.22:51

Scorre inesorabilmente il cronometro per i padroni di casa. Fiorentina vicinissima a una netta affermazione esterna che sarebbe una vera e propria ipoteca sul passaggio del turno.22:52

PREPARTITA

Jagiellonia Bialystok - Fiorentina è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.

Arbitro di Jagiellonia Bialystok - Fiorentina sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Jagiellonia Bialystok ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; la Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.

Jagiellonia Bialystok e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.

Jagiellonia Bialystok-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro europeo tra Jagiellonia Bialystok e Fiorentina; la Viola è imbattuta nelle quattro trasferte contro avversarie polacche nelle principali competizioni europee (3V 1N), mentre il Jagiellonia non ha mai affrontato una formazione italiana prima d'ora.

Il Jagiellonia ha perso solo una delle 12 partite disputate nelle competizioni europee in questa stagione (6V 5N 1P - qualificazioni incluse), sebbene non abbia mai segnato più di un gol in nessuna delle sue sei sfide affrontate della fase a gironi di questa Conference League.

Dopo essere rimasto imbattuto nelle sue prime otto gare interne nelle maggiori competizioni europee (6V 2N), il Jagiellonia ha perso contro il Rayo Vallecano nella sua ultima partita casalinga di Conference League (1-2),

La Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro partite in UEFA Conference League (1V), inclusa ciascuna delle ultime due disputate in trasferta.

La Fiorentina non ha segnato in due delle ultime tre partite di Conference League: in tutte le precedenti 43 gare nella competizione (preliminari esclusi) ai toscani era capitato in appena tre occasioni - dopo lo 0-1 contro il Losanna, inoltre, la Viola potrebbe rimanere a secco di gol in due incontri di fila per la prima volta nella sua storia nel torneo.

Il Jagiellonia ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime tre partite di Conference League, tanti clean sheet quanti nelle precedenti nove nella fase finale della competizione - i polacchi potrebbero inanellare due gare di fila senza reti al passivo solo per la seconda volta nella competizione dopo il periodo ottobre-novembre 2024 (vs Petrocub e Molde).

Tutti gli otto gol segnati dalla Fiorentina in questa Conference League sono arrivati su azione, il numero più alto tra le squadre che hanno realizzato il 100% delle loro marcature nella competizione in corso.

Nessuna squadra conta più attacchi in contropiede in questa Conference League rispetto alla Fiorentina (11, come il Samsunspor): ciascuno di essi è peraltro terminato con un tiro (ma nessuno in gol), altro record nel torneo in corso.

Dal suo esordio nella competizione nella stagione 2024/25, Afimico Pululu è il giocatore che ha segnato più gol in Conference League (nove) e quello che in generale ha terminato più partite con almeno una rete realizzata nel torneo (sette) - in particolare, sei delle sue nove marcature sono arrivate in gare casalinghe.

Nessun centrocampista ha segnato più gol nella storia della Conference League rispetto a Rolando Mandragora (otto, come Antonín Barák). In questa edizione della competizione, tuttavia, il giocatore della Fiorentina è ancora a secco di reti realizzate, dopo le cinque dello scorso torneo e, peraltro, ha tentato in totale appena due conclusioni.

