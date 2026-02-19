Tre reti in 28 minuti consentono alla Fiorentina di espugnare il difficile campo dello Jagiellonia e mettere in ghiaccio il discorso qualificazione. Dopo l'equilibrio della prima frazione, la seconda si apre con la zuccata di Ranieri al 53' su assist di Fazzini che sblocca il risultato. Lo Jagiellonia produce il massimo sforzo fino al palo di Wdowik su punizione ma è proprio da fermo che la Fiorentina chiude di fatto i match. Al 65' arriva infatti il raddoppio viola con il sinistro a giro di Mandragora, poi all'81' Piccoli arrotonda il punteggio su calcio di rigore guadagnato dallo stesso attaccante viola.
Ipoteca pesante sul passaggio al turno successivo per la squadra di Vanoli che, tra sette giorni, avrà tre reti di vantaggio da gestire al Franchi. Jagiellonia con un piede e mezzo fuori dalla Conference League.
Testa ora al campionato per la Viola che lunedì affronterà il Pisa in un match caldissimo in chiave salvezza. Lo Jagiellonia sarà invece di scena contro il Radomiak nel campionato polacco, prima della gara di ritorno a Firenze.
Cronaca
Formazioni
90'+5'
Triplice fischio di Gishamer. La Fiorentina vince 3-0 grazie alle reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli.22:54
90'+4'
Fallo di Wdowik su Parisi. Altri secondi preziosi per la squadra di Vanoli in questo finale.22:53
90'+3'
Scorre inesorabilmente il cronometro per i padroni di casa. Fiorentina vicinissima a una netta affermazione esterna che sarebbe una vera e propria ipoteca sul passaggio del turno.22:52
90'+2'
Drachal crossa dalla sinistra, la palla sbatte su un giocatore della Fiorentina e scavalca Lezzerini. Sul secondo palo non ci sono però giallorossi appostati per la deviazione a porta vuota.22:51
90'
Quattro minuti di recupero.22:49
89'
Sostituzione Jagiellonia: esce anche Bartosz Mazurek, entra Eryk Kozlowski.22:49
89'
Sostituzione Jagiellonia: fuori Samed Bazdar, dentro Youssuf Sylla.22:49
87'
Regge il muro viola, per ora, in questo finale di gara.22:46
87'
Ci prova ora timidamente lo Jagiellonia, a caccia della rete che rimetterebbe un po' più di pepe sulla gara di ritorno.22:46
84'
Sostituzione Fiorentina: fuori Cher Ndour, spazio per Luís Balbo.22:43
81'
GOL! Jagiellonia-FIORENTINA 0-3! Rete di Piccoli su rigore. L'attaccante viola incrocia forte col destro spiazzando Abramowicz e cala il tris della Fiorentina!
RIGORE PER LA FIORENTINA! Slalom di Fazzini, stoppato dalla difesa giallorossa, Piccoli anticipa Vital che lo stende in tackle da dietro. Nessun dubbio per Gishamer che indica subito il dischetto.22:39
78'
Intervento in netto ritardo di Wdowik su Parisi e giallo per l'esterno polacco.22:37
76'
Ammonito Lezzerini per perdita di tempo.22:35
75'
Pozo pennella dalla destra per Wdowik, il cui destro al volo sbatte però contro il muro di maglie viola. Poi il direttore di gara fischia fallo in attacco ai giallorossi.22:34
72'
Destro sballato di Rallis dalla distanza, palla a fondo campo.22:31
72'
Preme tantissimo lo Jagiellonia che vuole riaprire il match e anche, a questo punto, il discorso qualificazione.22:31
70'
Mazurek calcia in porta dal limite col destro, ribattuto dalla difesa viola.22:29
68'
Sostituzione Fiorentina: esce anche Jack Harrison, entra Fabiano Parisi.22:28
Sostituzione Jagiellonia: fuori Kamil Jozwiak, dentro Dimitris Rallis.22:27
65'
GOL! Jagiellonia-FIORENTINA 0-2! Rete di Mandragora. Traiettoria perfetta del centrocampista viola su calcio da fermo, il suo sinistro a giro passa sopra la barriera avversaria e si insacca sotto la traversa. Raddoppio viola nel momento migliore degli avversari!
Punizione dal limite per la Fiorentina, sul pallone va Mandragora.22:24
64'
Si fa più insistente la squadra polacca che da qualche minuto ha chiuso la Fiorentina nel proprio campo.22:23
61'
PALO JAGIELLONIA! Punizione dal limite per i padroni di casa, Wdowik calcia a giro col mancino colpendo il palo alla destra di Lezzerini.22:20
60'
Sostituzione Jagiellonia: fuori Leon Flach, dentro Dawid Drachal.22:19
59'
GOL ANNULLATO! Jagiellonia in rete con Wdowik ma si alza subito la bandierina dell'assistente per indicarne il fuorigioco.22:18
57'
MIRACOLO DI ABRAMOWICZ! Fortini si avventa su un pallone vagante al limite dell'area polacca, si presenta a tu per tu col portiere avversario ma non riesce a batterlo col sinistro! Grande parata del portiere giallorosso.22:17
56'
Brivido in area viola, Bazdar stacca tutto solo al centro dell'area sul tiro dalla bandierina ma non inquadra lo specchio.22:15
55'
Gran chiusura di Ranieri su Bazdar in area. Calcio d'angolo per lo Jagiellonia dalla sinistra.22:14
53'
GOL! Jagiellonia-FIORENTINA 0-1! Rete di Ranieri. La difesa polacca respinge il tiro dalla bandierina di Fazzini che però torna in possesso della sfera e pennella un pallone sul secondo palo, insaccato di testa dal capitano viola, complice un'incertezza del portiere di casa. Viola avanti!
OCCASIONE FIORENTINA! Ndour ci prova in girata col destro da dentro l'area ma la sua conclusione viene deviata in corner.22:12
50'
Ndour prova il sinistro dal limite, murato da Flach.22:08
48'
Risposta della Fiorentina con Gosens che svetta in area di rigore su un calcio di punizione battuto da Mandragora, senza trovare però lo specchio.22:07
46'
Palla pericolosa in area viola, Lezzerini la blocca in area piccola poco prima del fischio di Gishamer che ravvisa un fallo di mano di Bazdar.22:06
46'
Si ricomincia!22:04
Poche emozioni nella prima parte di gara, condizionata dal gelo e dalle condizioni quasi proibitive del durissimo terreno di gioco polacco. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio con una carambola in area viola causata da Fortini, la Fiorentina invece sfiora il vantaggio allo scadere del recupero con Fabbian, sul quale vola Abramowicz per salvare i padroni di casa.21:50
45'+2'
Fine primo tempo a Bialystok. Jagiellonia-Fiorentina è senza reti al termine della prima frazione.21:48
45'+1'
OCCASIONE FIORENTINA! Cross di Gosens dalla sinistra, controllo e destro di Fabbian che costringe Abramowicz a una gran parata in tuffo alla propria destra per togliere la palla dall'angolino.21:48
45'
Un minuto di recupero.21:46
45'
Nulla di fatto sul calcio d'angolo per la Fiorentina che però rimane in possesso della sfera nel campo avversario.21:45
44'
Fazzini lotta sulla sinista e guadagna un calcio d'angolo.21:45
41'
Mandragora trattiene vistosamente Jozwiak e viene ammonito.21:42
39'
Traversone di Mandragora dalla destra, Fabbian ci prova al volo col destro in girata ma conclude centralmente. Nessun problema per Abramowicz che blocca il pallone sulla linea di porta.21:40
36'
Lancio di Flach per Imaz, Comuzzo capisce tutto e anticipa l'avversario stoppando il pallone di petto.21:37
34'
Ingresso in area di Fazzini dalla sinistra e cross, respinto dalla difesa polacca.21:35
32'
Ritmo di gioco che ora si è abbassato notevolmente rispetto alla primo quarto di gara.21:34
29'
Si è abbassato il baricentro dei polacchi, grazie soprattutto alla reazione della Viola dopo una prima ventina di minuti tutta di marca giallorossa.21:31
26'
Altro calcio piazzato per la Fiorentina, messo stavolta in mezzo da Fazzini ma allontanato da Imaz.21:27
25'
Punizione per la Fiorentina, Mandragora la mette in mezzo dalla sinistra per lo stacco di Gosens che non riesce però a trovare la porta.21:26
23'
Wdowik calcia in area piccola su calcio piazzato, Wojtusek anticipa Lezzerini ma non inquadra lo specchio.21:24
21'
Ammonizione per Fazzini dopo un contrasto duro con Pozo.21:23
20'
Mazurek stavolta va a colpire nel cuore dell'area su cross dalla sinistra di Jozwiak, Lezzerini è reattivo nel fare suo il pallone in uscita bassa.21:22
18'
Ancora un cross di Mazurek dalla sinistra, chiuso in corner da Fortini.21:19
17'
Si è giocato quasi esclusivamente nella metà campo della Fiorentina in questo avvio, la squadra di Vanoli non sta riuscendo ad alzare il proprio baricentro.21:18
16'
Altro pericolo in area viola, Mazurek mette un pallone morbido dalla sinistra, Gosens anticpa Pozo di un soffio sul secondo palo.21:16
13'
Ripartenza della Fiorentina sulla sinistra dopo un anticipo di Gosens su Pozo, l'arbitro ferma però tutto ravvisando un fallo del tedesco.21:14
10'
OCCASIONE JAGIELLONIA! Rischio enorme per la Fiorentina, Fortini rischia l'autogol su un cross teso in area piccola effettuato da Imaz, la palla poi rimpalla su Bazdar e finisce a fondo campo.21:11
9'
Cross di Pozo dalla destra, Ranieri svetta in area allontanando il pallone ma lo Jagiellonia è ancora a ridosso dell'area viola.21:10
7'
C'è tanta confusione in campo in queste prime battute, con i giocatori di casa che stanno mettendo da subito grande energia sul terreno di gioco, la Fiorentina è invece più attendista.21:08
4'
Fiorentina che per ora sembra faticare a prendere confidenza col terreno di gioco polacco, durissimo e spelacchiato per via del gelo estremo.21:06
2'
Jagiellonia subito in attacco ma non riesce a sfondare, la Fiorentina risale il campo grazie a una serie di rimesse laterali sulla propria fascia sinistra.21:03
Si comincia!21:01
Squadre in campo al Miejski dove il termometro segna otto gradi sotto zero.20:58
Formazione ampiamente rimaneggiata rispetto alle ultime uscite per Vanoli che schiera Lezzerini tra i pali al posto dell'infortunato De Gea. Capitan Ranieri guida la difesa con Comuzzo centrale, Fortini a destra e Gosens a sinistra. Nel centrocampo a tre trovano posto Fabbian, Mandragora e Ndour mentre tocca a Piccoli, Fazzini e Harrison non far sentire la mancanza di Kean e Gudmundsson. Panchina piena di baby per i viola con i soli Pongracic, Fagioli e Kouadio tra i senior.20:44
Senza gli squalificati Pululu e Romanczuk, il tecnico Siemieniec sceglie Imaz in attacco al fianco di Bazdar e Flach in mezzo al campo con Mazurek. Sugli esterni spazio a Pozo e Jozwiak mentre la coppia di difesa sarà formata da Bernardo Vital e Pelmard.20:42
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 4-3-3 per gli uomini di Vanoli. Lezzerini - Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Fabbian, Mandragora, Ndour - Harrison, Piccoli, Fazzini. A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Pongracic, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Parisi, Sadotti, Bertolini.20:39
FORMAZIONE UFFICIALE JAGIELLONIA: 4-4-2 per i padroni di casa. Abramowicz - Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik - Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak - Bazdar, Imaz. A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Sylla, Krasiewicz, Kozlowski.20:33
Team arbitrale tutto austriaco al Miejski w Bialymstoku con Gishamer alla direzione, coadiuvato dagli assistenti Riedel e Schrainer. Il quarto ufficiale è Altmann mentre in sala VAR ci sono Schuettengruber e Spurny.16:14
Il cammino europeo della Fiorentina approda in Polonia dove, ad attendere la squadra di Vanoli, c'è lo Jagiellonia Bialystok. Entrambe hanno chiuso a nove punti il girone unico coi viola avanti in classifica per via della miglior differenza reti ma le due squadre, nei rispettivi campionati viaggiano a ritmi totalmente diversi. I polacchi sono infatti primi in Ekstraklasa mentre i toscani sono sempre in lotta per non retrocedere, nonostante la netta inversione di tendenza avvenuta nel 2026, culminata nella vittoria esterna sul Como nell'ultimo turno di Serie A. Fondamentale tenere un occhio al campionato dunque per i viola ma anche un risultato positivo in questa trasferta darebbe ulteriore spinta al morale di giocatori e ambiente. Fischio d'inizio alle ore 21.16:12
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Jagiellonia Bialystok-Fiorentina, gara di andata dei playoff della Conference League 2025/26.16:03
Formazioni Jagiellonia Bialystok - Fiorentina
Jagiellonia Bialystok
Fiorentina
TITOLARI JAGIELLONIA BIALYSTOK
(50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
(13) BERNARDO VITAL (D)
(27) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
(70) ANDY PELMARD (D)
(15) NORBERT WOJTUSZEK (D)
(31) LEON FLACH (C)
(72) KAMIL JÓZWIAK (C)
(86) BARTOSZ MAZUREK (C)
(7) ÁLEX POZO (C)
(11) JESÚS IMAZ (A)
(14) SAMED BAZDAR (A)
PANCHINA JAGIELLONIA BIALYSTOK
(53) BARTLOMIEJ KRASIEWICZ (D)
(8) DAWID DRACHAL (C)
(17) YOUSSUF SYLLA (A)
(9) DIMITRIS RALLIS (A)
(4) YUKI KOBAYASHI (D)
(85) ERYK KOZLOWSKI (C)
(66) ADRIAN DAMASIEWICZ (P)
ALLENATORE JAGIELLONIA BIALYSTOK
Adrian Siemieniec
TITOLARI FIORENTINA
(1) LUCA LEZZERINI (P)
(21) ROBIN GOSENS (D)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
(6) LUCA RANIERI (D)
(29) NICCOLÒ FORTINI (D)
(22) JACOPO FAZZINI (C)
(8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
(17) JACK HARRISON (C)
(27) CHER NDOUR (C)
(80) GIOVANNI FABBIAN (A)
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
PANCHINA FIORENTINA
(44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
(64) LAPO DELI (C)
(51) MATTIA MAGALOTTI (P)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
(60) EDDY KOUADIO (D)
(50) PIETRO LEONARDELLI (P)
(61) RICCARDO BRASCHI (A)
(63) PIERGIORGIO BONANNO (C)
(68) GABRIELE BERTOLINI (A)
(65) FABIANO PARISI (D)
(62) LUÍS BALBO (D)
(67) EDOARDO SADOTTI (D)
ALLENATORE FIORENTINA
Paolo Vanoli
PREPARTITA
Jagiellonia Bialystok - Fiorentina è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok. Arbitro di Jagiellonia Bialystok - Fiorentina sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Jagiellonia Bialystok ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; la Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.
Jagiellonia Bialystok e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questo sarà il primo incontro europeo tra Jagiellonia Bialystok e Fiorentina; la Viola è imbattuta nelle quattro trasferte contro avversarie polacche nelle principali competizioni europee (3V 1N), mentre il Jagiellonia non ha mai affrontato una formazione italiana prima d'ora.
Il Jagiellonia ha perso solo una delle 12 partite disputate nelle competizioni europee in questa stagione (6V 5N 1P - qualificazioni incluse), sebbene non abbia mai segnato più di un gol in nessuna delle sue sei sfide affrontate della fase a gironi di questa Conference League.
Dopo essere rimasto imbattuto nelle sue prime otto gare interne nelle maggiori competizioni europee (6V 2N), il Jagiellonia ha perso contro il Rayo Vallecano nella sua ultima partita casalinga di Conference League (1-2),
La Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro partite in UEFA Conference League (1V), inclusa ciascuna delle ultime due disputate in trasferta.
La Fiorentina non ha segnato in due delle ultime tre partite di Conference League: in tutte le precedenti 43 gare nella competizione (preliminari esclusi) ai toscani era capitato in appena tre occasioni - dopo lo 0-1 contro il Losanna, inoltre, la Viola potrebbe rimanere a secco di gol in due incontri di fila per la prima volta nella sua storia nel torneo.
Il Jagiellonia ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime tre partite di Conference League, tanti clean sheet quanti nelle precedenti nove nella fase finale della competizione - i polacchi potrebbero inanellare due gare di fila senza reti al passivo solo per la seconda volta nella competizione dopo il periodo ottobre-novembre 2024 (vs Petrocub e Molde).
Tutti gli otto gol segnati dalla Fiorentina in questa Conference League sono arrivati su azione, il numero più alto tra le squadre che hanno realizzato il 100% delle loro marcature nella competizione in corso.
Nessuna squadra conta più attacchi in contropiede in questa Conference League rispetto alla Fiorentina (11, come il Samsunspor): ciascuno di essi è peraltro terminato con un tiro (ma nessuno in gol), altro record nel torneo in corso.
Dal suo esordio nella competizione nella stagione 2024/25, Afimico Pululu è il giocatore che ha segnato più gol in Conference League (nove) e quello che in generale ha terminato più partite con almeno una rete realizzata nel torneo (sette) - in particolare, sei delle sue nove marcature sono arrivate in gare casalinghe.
Nessun centrocampista ha segnato più gol nella storia della Conference League rispetto a Rolando Mandragora (otto, come Antonín Barák). In questa edizione della competizione, tuttavia, il giocatore della Fiorentina è ancora a secco di reti realizzate, dopo le cinque dello scorso torneo e, peraltro, ha tentato in totale appena due conclusioni.
