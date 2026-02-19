Incontro terminato, KuPS 0, Lech Poznan 2.
La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
Incontro terminato, KuPS 0, Lech Poznan 2.
Secondo tempo terminato, KuPS 0, Lech Poznan 2.20:38
Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:37
Tiro respinto. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mateusz Skrzypczak.20:37
Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Moutinho.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:36
Joel Pereira (Lech Poznan) e' ammonito.20:33
Petteri Pennanen (KuPS) e' ammonito.20:33
Gara riprende.20:33
Gara momentaneamente sospesa, Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) per infortunio.20:33
Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32
Fallo di Bob Armah (KuPS).20:32
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:30
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).20:30
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Akseli Puukko (KuPS).20:30
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).20:26
Tiro parato. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:26
Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Fallo di Valentín Gasc (KuPS).20:24
Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.20:22
Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Taofeek Ismaheel da calcio d'angolo.20:21
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Niilo Kujasalo (KuPS).20:21
Tentativo fallito. João Moutinho (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.20:10
Tiro respinto. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area.20:10
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).20:09
Sostituzione, Lech Poznan. Patrik Wålemark sostituisce Filip Jagiello.20:07
Sostituzione, Lech Poznan. Mateusz Skrzypczak sostituisce Antonio Milic.20:07
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).20:06
Tiro parato. Gísli Thórdarson (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikael Ishak.20:06
Tentativo fallito. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luis Palma.20:05
Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).20:04
Bob Armah (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Tiro respinto. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area.20:03
Fallo di Filip Jagiello (Lech Poznan).20:02
Bob Armah (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luis Palma.20:02
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Fallo di Bob Armah (KuPS).20:00
Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gísli Thórdarson.20:00
Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).19:58
Gustav Engvall (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Tiro respinto. Filip Jagiello (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Gísli Thórdarson.19:57
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).19:55
Fallo di Gísli Thórdarson (Lech Poznan).19:54
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fuorigioco. Pablo Rodríguez(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Mikael Ishak e' colto in fuorigioco.19:51
Inizia il Secondo tempo KuPS 0, Lech Poznan 2.19:51
Sostituzione, Lech Poznan. João Moutinho sostituisce Michal Gurgul.19:50
Sostituzione, Lech Poznan. Gísli Thórdarson sostituisce Antoni Kozubal.19:50
Primo tempo terminato, KuPS 0, Lech Poznan 2.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Antonio Milic (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Joel Pereira.19:29
Fallo di Gustav Engvall (KuPS).19:28
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Gol! KuPS 0, Lech Poznan 2. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikael Ishak.19:27
Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.19:23
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Bob Armah (KuPS).19:19
Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luis Palma con cross.19:18
Fallo di Gustav Engvall (KuPS).19:18
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18
Bob Armah (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).19:16
Tiro respinto. Valentín Gasc (KuPS) un tiro di destro da centro area.19:15
Tentativo fallito. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joel Pereira con cross.19:13
Tiro respinto. Joel Pereira (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Filip Jagiello.19:13
Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joel Pereira da calcio d'angolo.19:12
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).19:11
Tiro parato. Filip Jagiello (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michal Gurgul con cross.19:11
Fallo di Valentín Gasc (KuPS).19:09
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).19:05
Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:03
Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Antonio Milic.19:01
Gara riprende.18:58
Gara momentaneamente sospesa, Antoni Kozubal (Lech Poznan) per infortunio.18:58
Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) e' stato espulso per rissa.18:57
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS).18:57
Gol! KuPS 0, Lech Poznan 1. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.18:54
Tiro parato. Antonio Milic (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Joel Pereira.18:54
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Taneli Hämäläinen (KuPS).18:54
Tiro respinto. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Joel Pereira.18:54
Tentativo fallito. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:53
Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:51
Fallo di Filip Jagiello (Lech Poznan).18:51
Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).18:49
Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Filip Jagiello con cross.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:55
KuPS - Lech Poznan è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.
Arbitro di KuPS - Lech Poznan sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Attualmente KuPS si trova 21° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece Lech Poznan si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
KuPS ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; Lech Poznan ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.
KuPS e Lech Poznan è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|KuPS
|Lech Poznan
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|4
|1
|Gol totali segnati
|6
|12
|Gol totali subiti
|5
|8
|Media gol subiti per partita
|0.8
|1.3
|Percentuale possesso palla
|54.6
|55.1
|Numero totale di passaggi
|3284
|2861
|Numero totale di passaggi riusciti
|2778
|2328
|Tiri nello specchio della porta
|15
|32
|Percentuale di tiri in porta
|35.7
|55.2
|Numero totale di cross
|94
|88
|Numero medio di cross riusciti
|24
|24
|Duelli per partita vinti
|281
|266
|Duelli per partita persi
|266
|280
|Corner subiti
|33
|32
|Corner guadagnati
|23
|19
|Numero di punizioni a favore
|53
|75
|Numero di punizioni concesse
|68
|55
|Tackle totali
|110
|79
|Percentuale di successo nei tackle
|50.9
|67.1
|Fuorigiochi totali
|6
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND