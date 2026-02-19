Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:55

PREPARTITA

KuPS - Lech Poznan è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.

Arbitro di KuPS - Lech Poznan sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente KuPS si trova 21° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece Lech Poznan si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

KuPS ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; Lech Poznan ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.

KuPS e Lech Poznan è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: