KuPS-Lech Poznan: 0-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Febbraio 2026 ore 18:45
KuPS
0
Lech Poznan
2
Partita finita
Arbitro: Aliyar Aghayev
  1. 9' 0-1 Antoni Kozubal
  2. 41' 0-2 Taofeek Ismaheel
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, KuPS 0, Lech Poznan 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, KuPS 0, Lech Poznan 2.20:38

  3. 90'+2'

    Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:37

  4. 90'+2'

    Tiro respinto. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mateusz Skrzypczak.20:37

  5. 90'+1'

    Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Moutinho.20:36

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:36

  7. 88'

    Joel Pereira (Lech Poznan) e' ammonito.20:33

  9. 88'

    Petteri Pennanen (KuPS) e' ammonito.20:33

  10. 88'

    Gara riprende.20:33

  11. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) per infortunio.20:33

  12. 87'

    Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32

  13. 87'

    Fallo di Bob Armah (KuPS).20:32

  15. 85'

    Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:30

  16. 85'

    Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).20:30

  17. 85'

    Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  18. 85'

    Fallo di Akseli Puukko (KuPS).20:30

  19. 81'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).20:26

  21. 81'

    Tiro parato. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:26

  22. 79'

    Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  23. 79'

    Fallo di Valentín Gasc (KuPS).20:24

  24. 77'

    Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.20:22

  25. 76'

    Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Taofeek Ismaheel da calcio d'angolo.20:21

  27. 75'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Niilo Kujasalo (KuPS).20:21

  28. 65'

    Tentativo fallito. João Moutinho (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.20:10

  29. 65'

    Tiro respinto. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area.20:10

  30. 64'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).20:09

  31. 62'

    Sostituzione, Lech Poznan. Patrik Wålemark sostituisce Filip Jagiello.20:07

  33. 62'

    Sostituzione, Lech Poznan. Mateusz Skrzypczak sostituisce Antonio Milic.20:07

  34. 60'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).20:06

  35. 60'

    Tiro parato. Gísli Thórdarson (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikael Ishak.20:06

  36. 60'

    Tentativo fallito. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luis Palma.20:05

  37. 59'

    Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).20:04

  39. 59'

    Bob Armah (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  40. 58'

    Tiro respinto. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area.20:03

  41. 57'

    Fallo di Filip Jagiello (Lech Poznan).20:02

  42. 57'

    Bob Armah (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  43. 56'

    Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luis Palma.20:02

  45. 55'

    Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00

  46. 55'

    Fallo di Bob Armah (KuPS).20:00

  47. 55'

    Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gísli Thórdarson.20:00

  48. 53'

    Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).19:58

  49. 53'

    Gustav Engvall (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  51. 52'

    Tiro respinto. Filip Jagiello (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Gísli Thórdarson.19:57

  52. 50'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).19:55

  53. 49'

    Fallo di Gísli Thórdarson (Lech Poznan).19:54

  54. 49'

    Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  55. 46'

    Fuorigioco. Pablo Rodríguez(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Mikael Ishak e' colto in fuorigioco.19:51

  57. Inizia il Secondo tempo KuPS 0, Lech Poznan 2.19:51

  58. 45'

    Sostituzione, Lech Poznan. João Moutinho sostituisce Michal Gurgul.19:50

  59. 45'

    Sostituzione, Lech Poznan. Gísli Thórdarson sostituisce Antoni Kozubal.19:50

  60. 45'+3'

    Primo tempo terminato, KuPS 0, Lech Poznan 2.19:33

  61. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  63. 44'

    Tentativo fallito. Antonio Milic (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Joel Pereira.19:29

  64. 43'

    Fallo di Gustav Engvall (KuPS).19:28

  65. 43'

    Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  66. 41'

    Gol! KuPS 0, Lech Poznan 2. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikael Ishak.19:27

  67. 37'

    Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.19:23

  69. 34'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Bob Armah (KuPS).19:19

  70. 33'

    Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luis Palma con cross.19:18

  71. 32'

    Fallo di Gustav Engvall (KuPS).19:18

  72. 32'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18

  73. 31'

    Bob Armah (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  75. 31'

    Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).19:16

  76. 30'

    Tiro respinto. Valentín Gasc (KuPS) un tiro di destro da centro area.19:15

  77. 28'

    Tentativo fallito. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joel Pereira con cross.19:13

  78. 27'

    Tiro respinto. Joel Pereira (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Filip Jagiello.19:13

  79. 26'

    Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joel Pereira da calcio d'angolo.19:12

  81. 26'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).19:11

  82. 26'

    Tiro parato. Filip Jagiello (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michal Gurgul con cross.19:11

  83. 23'

    Fallo di Valentín Gasc (KuPS).19:09

  84. 23'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

  85. 20'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).19:05

  87. 17'

    Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:03

  88. 15'

    Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Antonio Milic.19:01

  89. 13'

    Gara riprende.18:58

  90. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Antoni Kozubal (Lech Poznan) per infortunio.18:58

  91. 12'

    Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) e' stato espulso per rissa.18:57

  93. 12'

    Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  94. 12'

    Fallo di Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS).18:57

  95. 9'

    Gol! KuPS 0, Lech Poznan 1. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.18:54

  96. 9'

    Tiro parato. Antonio Milic (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Joel Pereira.18:54

  97. 8'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Taneli Hämäläinen (KuPS).18:54

  99. 8'

    Tiro respinto. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Joel Pereira.18:54

  100. 7'

    Tentativo fallito. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:53

  101. 5'

    Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:51

  102. 5'

    Fallo di Filip Jagiello (Lech Poznan).18:51

  103. 3'

    Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).18:49

  105. 3'

    Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  106. 2'

    Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Filip Jagiello con cross.18:48

  107. Inizia il Primo tempo.18:46

  108. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:55

Formazioni KuPS - Lech Poznan

KuPS
Lech Poznan
TITOLARI KUPS
  • (1) JOHANNES KREIDL (P)
  • (33) TANELI HÄMÄLÄINEN (D)
  • (23) ARTTU LÖTJÖNEN (D)
  • (29) AKSELI PUUKKO (D)
  • (24) BOB ARMAH (D)
  • (8) PETTERI PENNANEN (C)
  • (10) VALENTÍN GASC (C)
  • (21) JOSLYN LUYEYE-LUTUMBA (C)
  • (34) OTTO RUOPPI (C)
  • (13) NIILO KUJASALO (C)
  • (9) GUSTAV ENGVALL (A)
PANCHINA KUPS
  • (22) VEIKKO LAHTELA (C)
  • (12) HEMMO RIIHIMÄKI (P)
  • (26) NIILO MATTILA (D)
  • (32) RASMUS TIKKANEN (D)
  • (28) JONI KIVIJARVI (C)
ALLENATORE KUPS
  • Miika Nuutinen
TITOLARI LECH POZNAN
  • (41) BARTOSZ MROZEK (P)
  • (27) WOJCIECH MONKA (D)
  • (15) MICHAL GURGUL (D)
  • (2) JOEL PEREIRA (D)
  • (16) ANTONIO MILIC (D)
  • (99) PABLO RODRÍGUEZ (C)
  • (24) FILIP JAGIELLO (C)
  • (88) TAOFEEK ISMAHEEL (C)
  • (43) ANTONI KOZUBAL (C)
  • (77) LUIS PALMA (C)
  • (9) MIKAEL ISHAK (A)
PANCHINA LECH POZNAN
  • (4) JOÃO MOUTINHO (D)
  • (3) ALEX DOUGLAS (D)
  • (7) YANNICK AGNERO (A)
  • (72) MATEUSZ SKRZYPCZAK (D)
  • (20) ROBERT GUMNY (D)
  • (1) PLAMEN ANDREEV (P)
  • (10) PATRIK WÅLEMARK (C)
  • (6) TIMOTHY OUMA (C)
  • (23) GÍSLI THÓRDARSON (C)
  • (14) LEO BENGTSSON (C)
  • (33) MATEUSZ PRUCHNIEWSKI (P)
ALLENATORE LECH POZNAN
  • Niels Frederiksen
PREPARTITA

KuPS - Lech Poznan è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.
Arbitro di KuPS - Lech Poznan sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente KuPS si trova 21° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece Lech Poznan si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
KuPS ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; Lech Poznan ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.

KuPS e Lech Poznan è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

KuPSLech Poznan
Partite giocate66
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate41
Gol totali segnati612
Gol totali subiti58
Media gol subiti per partita0.81.3
Percentuale possesso palla54.655.1
Numero totale di passaggi32842861
Numero totale di passaggi riusciti27782328
Tiri nello specchio della porta1532
Percentuale di tiri in porta35.755.2
Numero totale di cross9488
Numero medio di cross riusciti2424
Duelli per partita vinti281266
Duelli per partita persi266280
Corner subiti3332
Corner guadagnati2319
Numero di punizioni a favore5375
Numero di punizioni concesse6855
Tackle totali11079
Percentuale di successo nei tackle50.967.1
Fuorigiochi totali66
Numero totale di cartellini gialli69
Numero totale di cartellini rossi20

