Incontro terminato, FC Noah 1, AZ 0.
Secondo tempo terminato, FC Noah 1, AZ 0.20:40
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Aleksey Ploshchadnyi (FC Noah).20:40
Tiro parato. Kees Smit (AZ) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kasper Boogaard con cross.20:40
Tiro parato. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marin Jakolis con suggerimento di testa.20:39
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Nermin Zolotic (FC Noah).20:38
Tentativo fallito. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yan Eteki.20:37
Fallo di Mexx Meerdink (AZ).20:36
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Sostituzione, FC Noah. Gonçalo Silva sostituisce Nathanaël Saintini per infortunio.20:35
Sostituzione, FC Noah. Imran Oulad Omar sostituisce Hélder Ferreira.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Gara riprende.20:34
Gara momentaneamente sospesa, Nathanaël Saintini (FC Noah) per infortunio.20:33
Troy Parrott (AZ) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Mexx Meerdink.20:32
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Eric Boakye (FC Noah).20:31
Tentativo fallito. Wouter Goes (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alexandre Penetra.20:28
Fallo di Wouter Goes (AZ).20:24
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Fallo di Alexandre Penetra (AZ).20:24
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Wouter Goes (AZ).20:22
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:21
Fallo di Eric Boakye (FC Noah).20:21
Sostituzione, AZ. Ibrahim Sadiq sostituisce Ro-Zangelo Daal.20:20
Fallo di mano di Eric Boakye (FC Noah).20:18
Fallo di Troy Parrott (AZ).20:18
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Tiro parato. Kasper Boogaard (AZ) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:17
Tiro respinto. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kasper Boogaard.20:17
Sostituzione, FC Noah. Marin Jakolis sostituisce Gustavo Sangaré per infortunio.20:15
Gara riprende.20:15
Gara momentaneamente sospesa, Gustavo Sangaré (FC Noah) per infortunio.20:14
Gara riprende.20:12
Wouter Goes (AZ) e' ammonito per fallo.20:12
Gara momentaneamente sospesa, Wouter Goes (AZ) per infortunio.20:11
Gara momentaneamente sospesa, Gustavo Sangaré (FC Noah) per infortunio.20:11
Fallo di Wouter Goes (AZ).20:11
Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di David Sualehe.20:10
Tentativo fallito. David Sualehe (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.20:05
Fallo di Kasper Boogaard (AZ).20:03
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Troy Parrott (AZ) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area.20:03
Sostituzione, FC Noah. Eric Boakye sostituisce Hovhannes Hambardzumyan.20:01
Sostituzione, FC Noah. Matheus Aiás sostituisce Nardin Mulahusejnovic.20:01
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).20:00
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Sostituzione, AZ. Kees Smit sostituisce Sven Mijnans.19:59
Sostituzione, AZ. Mexx Meerdink sostituisce Isak Jensen.19:59
Alexandre Penetra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).19:59
Gol! FC Noah 1, AZ 0. Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Hélder Ferreira.19:57
Fallo di mano di Takuto Oshima (FC Noah).19:55
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55
Fallo di Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah).19:55
David Sualehe (FC Noah) e' ammonito per fallo.19:51
Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:51
Fallo di David Sualehe (FC Noah).19:51
Inizia il Secondo tempo FC Noah 0, AZ 0.19:49
Primo tempo terminato, FC Noah 0, AZ 0.19:32
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:32
Fallo di Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah).19:32
Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32
Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Takuto Oshima (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:29
Tiro parato. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustavo Sangaré con cross.19:29
Tiro respinto. Elijah Dijkstra (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Troy Parrott.19:28
Fallo di Mees de Wit (AZ).19:28
Sergey Muradyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Gara riprende.19:25
Gara momentaneamente sospesa, (AZ).19:24
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (FC Noah).19:23
Kasper Boogaard (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).19:16
Tiro parato. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.19:14
Fallo di Troy Parrott (AZ).19:12
Nathanaël Saintini (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah).19:11
Nermin Zolotic (FC Noah) e' ammonito per fallo.19:09
Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:09
Fallo di Nermin Zolotic (FC Noah).19:09
Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hélder Ferreira con cross.19:08
Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Sualehe con cross da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Elijah Dijkstra (AZ).19:06
Tiro respinto. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.19:06
Fallo di Kasper Boogaard (AZ).19:04
Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).19:03
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Tentativo fallito. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.19:00
Fallo di Mees de Wit (AZ).18:59
Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Kasper Boogaard (AZ).18:59
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Sven Mijnans (AZ).18:57
Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Tiro parato. Isak Jensen (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sven Mijnans.18:56
Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra.18:51
Tentativo fallito. Mees de Wit (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Sven Mijnans da calcio d'angolo.18:50
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah).18:49
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Noah - AZ Alkmaar è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Noah - AZ Alkmaar sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.
Attualmente Noah si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Noah ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7.
Noah e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Noah
|AZ Alkmaar
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|6
|7
|Gol totali subiti
|7
|7
|Media gol subiti per partita
|1.2
|1.2
|Percentuale possesso palla
|58.0
|60.6
|Numero totale di passaggi
|3018
|3089
|Numero totale di passaggi riusciti
|2546
|2656
|Tiri nello specchio della porta
|19
|37
|Percentuale di tiri in porta
|36.5
|48.7
|Numero totale di cross
|116
|89
|Numero medio di cross riusciti
|32
|24
|Duelli per partita vinti
|294
|297
|Duelli per partita persi
|290
|299
|Corner subiti
|18
|23
|Corner guadagnati
|23
|37
|Numero di punizioni a favore
|92
|71
|Numero di punizioni concesse
|75
|68
|Tackle totali
|102
|103
|Percentuale di successo nei tackle
|58.8
|68.0
|Fuorigiochi totali
|11
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
