Noah-AZ Alkmaar: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Febbraio 2026 ore 18:45
Noah
1
AZ Alkmaar
0
Partita finita
Arbitro: Orel Grinfeeld
  1. 53' 1-0 Hovhannes Hambardzumyan
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, FC Noah 1, AZ 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, FC Noah 1, AZ 0.20:40

  3. 90'+7'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Aleksey Ploshchadnyi (FC Noah).20:40

  4. 90'+7'

    Tiro parato. Kees Smit (AZ) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kasper Boogaard con cross.20:40

  5. 90'+6'

    Tiro parato. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marin Jakolis con suggerimento di testa.20:39

  6. 90'+4'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Nermin Zolotic (FC Noah).20:38

  7. 90'+4'

    Tentativo fallito. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yan Eteki.20:37

  9. 90'+3'

    Fallo di Mexx Meerdink (AZ).20:36

  10. 90'+3'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  11. 90'+1'

    Sostituzione, FC Noah. Gonçalo Silva sostituisce Nathanaël Saintini per infortunio.20:35

  12. 90'+1'

    Sostituzione, FC Noah. Imran Oulad Omar sostituisce Hélder Ferreira.20:34

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34

  15. 90'

    Gara riprende.20:34

  16. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Nathanaël Saintini (FC Noah) per infortunio.20:33

  17. 89'

    Troy Parrott (AZ) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Mexx Meerdink.20:32

  18. 87'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Eric Boakye (FC Noah).20:31

  19. 85'

    Tentativo fallito. Wouter Goes (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alexandre Penetra.20:28

  21. 81'

    Fallo di Wouter Goes (AZ).20:24

  22. 81'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  23. 80'

    Fallo di Alexandre Penetra (AZ).20:24

  24. 80'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  25. 79'

    Fallo di Wouter Goes (AZ).20:22

  27. 79'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  28. 78'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:21

  29. 78'

    Fallo di Eric Boakye (FC Noah).20:21

  30. 77'

    Sostituzione, AZ. Ibrahim Sadiq sostituisce Ro-Zangelo Daal.20:20

  31. 75'

    Fallo di mano di Eric Boakye (FC Noah).20:18

  33. 74'

    Fallo di Troy Parrott (AZ).20:18

  34. 74'

    Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  35. 73'

    Tiro parato. Kasper Boogaard (AZ) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:17

  36. 73'

    Tiro respinto. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kasper Boogaard.20:17

  37. 72'

    Sostituzione, FC Noah. Marin Jakolis sostituisce Gustavo Sangaré per infortunio.20:15

  39. 71'

    Gara riprende.20:15

  40. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Gustavo Sangaré (FC Noah) per infortunio.20:14

  41. 69'

    Gara riprende.20:12

  42. 68'

    Wouter Goes (AZ) e' ammonito per fallo.20:12

  43. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Wouter Goes (AZ) per infortunio.20:11

  45. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Gustavo Sangaré (FC Noah) per infortunio.20:11

  46. 67'

    Fallo di Wouter Goes (AZ).20:11

  47. 67'

    Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  48. 67'

    Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di David Sualehe.20:10

  49. 61'

    Tentativo fallito. David Sualehe (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.20:05

  51. 60'

    Fallo di Kasper Boogaard (AZ).20:03

  52. 60'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  53. 59'

    Troy Parrott (AZ) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area.20:03

  54. 57'

    Sostituzione, FC Noah. Eric Boakye sostituisce Hovhannes Hambardzumyan.20:01

  55. 57'

    Sostituzione, FC Noah. Matheus Aiás sostituisce Nardin Mulahusejnovic.20:01

  57. 56'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).20:00

  58. 56'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  59. 56'

    Sostituzione, AZ. Kees Smit sostituisce Sven Mijnans.19:59

  60. 56'

    Sostituzione, AZ. Mexx Meerdink sostituisce Isak Jensen.19:59

  61. 55'

    Alexandre Penetra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  63. 55'

    Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).19:59

  64. 53'

    Gol! FC Noah 1, AZ 0. Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Hélder Ferreira.19:57

  65. 52'

    Fallo di mano di Takuto Oshima (FC Noah).19:55

  66. 51'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55

  67. 51'

    Fallo di Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah).19:55

  69. 48'

    David Sualehe (FC Noah) e' ammonito per fallo.19:51

  70. 48'

    Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:51

  71. 48'

    Fallo di David Sualehe (FC Noah).19:51

  72. Inizia il Secondo tempo FC Noah 0, AZ 0.19:49

  73. 45'+3'

    Primo tempo terminato, FC Noah 0, AZ 0.19:32

  75. 45'+2'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:32

  76. 45'+2'

    Fallo di Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah).19:32

  77. 45'+2'

    Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32

  78. 45'+2'

    Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).19:32

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  81. 44'

    Tentativo fallito. Takuto Oshima (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:29

  82. 44'

    Tiro parato. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustavo Sangaré con cross.19:29

  83. 44'

    Tiro respinto. Elijah Dijkstra (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Troy Parrott.19:28

  84. 43'

    Fallo di Mees de Wit (AZ).19:28

  85. 43'

    Sergey Muradyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  87. 40'

    Gara riprende.19:25

  88. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, (AZ).19:24

  89. 38'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (FC Noah).19:23

  90. 31'

    Kasper Boogaard (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  91. 31'

    Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).19:16

  93. 29'

    Tiro parato. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.19:14

  94. 27'

    Fallo di Troy Parrott (AZ).19:12

  95. 27'

    Nathanaël Saintini (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  96. 26'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah).19:11

  97. 24'

    Nermin Zolotic (FC Noah) e' ammonito per fallo.19:09

  99. 24'

    Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:09

  100. 24'

    Fallo di Nermin Zolotic (FC Noah).19:09

  101. 23'

    Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hélder Ferreira con cross.19:08

  102. 22'

    Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Sualehe con cross da calcio d'angolo.19:07

  103. 21'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Elijah Dijkstra (AZ).19:06

  105. 21'

    Tiro respinto. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.19:06

  106. 19'

    Fallo di Kasper Boogaard (AZ).19:04

  107. 19'

    Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  108. 18'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).19:03

  109. 18'

    Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  111. 15'

    Tentativo fallito. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.19:00

  112. 14'

    Fallo di Mees de Wit (AZ).18:59

  113. 14'

    Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  114. 14'

    Fallo di Kasper Boogaard (AZ).18:59

  115. 14'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  117. 12'

    Fallo di Sven Mijnans (AZ).18:57

  118. 12'

    Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  119. 11'

    Tiro parato. Isak Jensen (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sven Mijnans.18:56

  120. 6'

    Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra.18:51

  121. 5'

    Tentativo fallito. Mees de Wit (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Sven Mijnans da calcio d'angolo.18:50

  123. 4'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah).18:49

  124. Inizia il Primo tempo.18:45

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

Formazioni Noah - AZ Alkmaar

Noah
AZ Alkmaar
TITOLARI NOAH
  • (92) ALEKSEY PLOSHCHADNYI (P)
  • (39) NATHANAËL SAINTINI (D)
  • (3) SERGEY MURADYAN (D)
  • (19) HOVHANNES HAMBARDZUMYAN (D)
  • (33) DAVID SUALEHE (D)
  • (44) NERMIN ZOLOTIC (D)
  • (14) TAKUTO OSHIMA (C)
  • (17) GUSTAVO SANGARÉ (C)
  • (7) HÉLDER FERREIRA (C)
  • (88) YAN ETEKI (C)
  • (32) NARDIN MULAHUSEJNOVIC (A)
PANCHINA NOAH
  • (23) ARAM KHAMOYAN (C)
  • (6) ERIC BOAKYE (D)
  • (37) GONÇALO SILVA (D)
  • (47) MARIN JAKOLIS (C)
  • (9) MATHEUS AIÁS (A)
  • (99) HOVHANNES HARUTYUNYAN (C)
  • (10) GOR MANVELYAN (C)
  • (16) TIMOTHY FAYULU (P)
  • (11) IMRAN OULAD OMAR (C)
ALLENATORE NOAH
  • Sandro Perkovic
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (41) JEROEN ZOET (P)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (5) ALEXANDRE PENETRA (D)
  • (3) WOUTER GOES (D)
  • (34) MEES DE WIT (D)
  • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
  • (10) SVEN MIJNANS (C)
  • (74) KASPER BOOGAARD (C)
  • (27) RO-ZANGELO DAAL (A)
  • (17) ISAK JENSEN (A)
  • (9) TROY PARROTT (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (71) JUR SCHIPPER (P)
  • (56) RIO ROBBEMOND (C)
  • (19) JIZZ HORNKAMP (A)
  • (26) KEES SMIT (C)
  • (23) BILLY VAN DUIJL (D)
  • (24) AYOUB OUFKIR (A)
  • (35) MEXX MEERDINK (A)
  • (11) IBRAHIM SADIQ (A)
  • (33) MATEJ SÍN (C)
  • (4) MAXIM DEKKER (D)
  • (18) RION ICHIHARA (D)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Leeroy Echteld
PREPARTITA

Noah - AZ Alkmaar è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Noah - AZ Alkmaar sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente Noah si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Noah ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7.

Noah e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NoahAZ Alkmaar
Partite giocate66
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati67
Gol totali subiti77
Media gol subiti per partita1.21.2
Percentuale possesso palla58.060.6
Numero totale di passaggi30183089
Numero totale di passaggi riusciti25462656
Tiri nello specchio della porta1937
Percentuale di tiri in porta36.548.7
Numero totale di cross11689
Numero medio di cross riusciti3224
Duelli per partita vinti294297
Duelli per partita persi290299
Corner subiti1823
Corner guadagnati2337
Numero di punizioni a favore9271
Numero di punizioni concesse7568
Tackle totali102103
Percentuale di successo nei tackle58.868.0
Fuorigiochi totali118
Numero totale di cartellini gialli914
Numero totale di cartellini rossi01

