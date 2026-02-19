Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Noah - AZ Alkmaar è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Arbitro di Noah - AZ Alkmaar sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente Noah si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Noah ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7.

Noah e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: