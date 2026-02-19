Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Omonia Nicosia-Rijeka: 0-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Febbraio 2026 ore 21:00
Omonia Nicosia
0
Rijeka
1
Partita finita
Arbitro: Juxhin Xhaja
  1. 86' 0-1 Daniel Adu-Adjei
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Omónia Nicosia 0, Rijeka 1.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Rijeka 1.22:56

  3. 90'+8'

    Tentativo fallito. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Willy Semedo.22:55

  4. 90'+6'

    Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+6'

    Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).22:53

  6. 90'+5'

    Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  7. 90'+5'

    Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).22:52

  9. 90'+2'

    Gara riprende.22:49

  10. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Martin Zlomislic (Rijeka) per infortunio.22:49

  11. 90'+1'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Angelos Neophytou sostituisce Carel Eiting.22:48

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:48

  13. 90'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Rijeka).22:48

  15. 90'

    Tiro parato. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:48

  16. 89'

    Secondo cartellino giallo per Tornike Morchiladze (Rijeka) per fallo.22:46

  17. 89'

    Fallo di Tornike Morchiladze (Rijeka).22:46

  18. 89'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46

  19. 88'

    Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).22:45

  21. 88'

    Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  22. 87'

    Giannis Masouras (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.22:44

  23. 86'

    Gol! Omónia Nicosia 0, Rijeka 1. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tiago Dantas con cross.22:44

  24. 85'

    Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:42

  25. 85'

    Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).22:42

  27. 84'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) e' ammonito.22:41

  28. 83'

    Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).22:40

  29. 83'

    Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  30. 82'

    Sostituzione, Rijeka. Daniel Adu-Adjei sostituisce Ante Juric.22:39

  31. 81'

    Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).22:38

  33. 81'

    Jure Balkovec (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  34. 80'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Mladen Devetak (Rijeka).22:37

  35. 79'

    Tornike Morchiladze (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:36

  36. 79'

    Fallo di Tornike Morchiladze (Rijeka).22:36

  37. 79'

    Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  39. 78'

    Tentativo fallito. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto da calcio d'angolo.22:35

  40. 77'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).22:35

  41. 76'

    Fallo di Ante Juric (Rijeka).22:33

  42. 76'

    Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  43. 74'

    Sostituzione, Rijeka. Tornike Morchiladze sostituisce Téo Barisic.22:32

  45. 74'

    Sostituzione, Rijeka. Dejan Petrovic sostituisce Merveil Ndockyt.22:31

  46. 73'

    Tentativo fallito. Jure Balkovec (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Tasos Chatzigiovanis con cross da calcio d'angolo.22:30

  47. 72'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Alfonso Barco (Rijeka).22:29

  48. 72'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Alfonso Barco (Rijeka).22:29

  49. 70'

    Tiro respinto. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Amer Gojak.22:28

  51. 69'

    Tentativo fallito. Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alpha Diounkou.22:26

  52. 69'

    Tiro parato. Merveil Ndockyt (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:26

  53. 67'

    Merveil Ndockyt (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  54. 67'

    Fallo di Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia).22:25

  55. 67'

    Tiro respinto. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tasos Chatzigiovanis con cross.22:24

  57. 67'

    Sostituzione, Rijeka. Amer Gojak sostituisce Toni Fruk.22:24

  58. 65'

    Gara riprende.22:22

  59. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) per infortunio.22:22

  60. 64'

    Fallo di Téo Barisic (Rijeka).22:21

  61. 64'

    Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  63. 63'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Andreas Christou.22:20

  64. 63'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Alpha Diounkou sostituisce Moses Odubajo.22:20

  65. 62'

    Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  66. 62'

    Fallo di Muamer Tankovic (Omónia Nicosia).22:19

  67. 59'

    Tiro parato. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Muamer Tankovic.22:16

  69. 58'

    Merveil Ndockyt (Rijeka).22:15

  70. 58'

    Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15

  71. 57'

    Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:14

  72. 55'

    Téo Barisic (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:12

  73. 54'

    Gara riprende.22:11

  75. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Willy Semedo (Omónia Nicosia) per infortunio.22:11

  76. 54'

    Fallo di Téo Barisic (Rijeka).22:11

  77. 54'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  78. 52'

    Tentativo fallito. Téo Barisic (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Toni Fruk con cross da calcio d'angolo.22:09

  79. 51'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).22:08

  81. 51'

    Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Justas Lasickas.22:08

  82. 50'

    Andreas Christou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  83. 50'

    Fallo di Ante Juric (Rijeka).22:08

  84. 49'

    Gara riprende.22:06

  85. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Merveil Ndockyt (Rijeka) per infortunio.22:06

  87. 49'

    Andreas Christou (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.22:06

  88. 49'

    Fallo di Andreas Christou (Omónia Nicosia).22:06

  89. 49'

    Merveil Ndockyt (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06

  90. Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 0, Rijeka 0.22:03

  91. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Rijeka 0.21:47

  93. 45'+2'

    Tiro parato. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Muamer Tankovic.21:47

  94. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  95. 44'

    Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  96. 44'

    Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).21:44

  97. 44'

    Jure Balkovec (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  99. 44'

    Fallo di Ante Juric (Rijeka).21:44

  100. 43'

    Tiro parato. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Muamer Tankovic.21:43

  101. 43'

    Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  102. 43'

    Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).21:43

  103. 42'

    Fallo di Andreas Christou (Omónia Nicosia).21:42

  105. 42'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  106. 41'

    Tentativo fallito. Carel Eiting (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Panagiotis Andreou.21:41

  107. 39'

    Merveil Ndockyt (Rijeka) e' ammonito per fallo.21:39

  108. 39'

    Giannis Masouras (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  109. 39'

    Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:39

  111. 38'

    Tiro parato. Alfonso Barco (Rijeka) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tiago Dantas con cross.21:38

  112. 37'

    Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.21:37

  113. 37'

    Ante Juric (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37

  114. 37'

    Fallo di Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).21:37

  115. 34'

    Fallo di Justas Lasickas (Rijeka).21:34

  117. 34'

    Giannis Masouras (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34

  118. 34'

    Tiro respinto. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:34

  119. 34'

    Tiro respinto. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Andreas Christou con cross.21:34

  120. 33'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ante Juric (Rijeka).21:33

  121. 31'

    Fuorigioco. Andreas Christou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Ryan Mmaee e' colto in fuorigioco.21:31

  123. 30'

    Tiro respinto. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Muamer Tankovic.21:30

  124. 28'

    Fallo di mano di Justas Lasickas (Rijeka).21:28

  125. 25'

    Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:25

  126. 25'

    Moses Odubajo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  127. 22'

    Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  129. 22'

    Fallo di Carel Eiting (Omónia Nicosia).21:22

  130. 19'

    Tentativo fallito. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Muamer Tankovic.21:19

  131. 17'

    Tentativo fallito. Ante Juric (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:17

  132. 16'

    Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  133. 16'

    Fallo di Ryan Mmaee (Omónia Nicosia).21:16

  135. 12'

    Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).21:12

  136. 12'

    Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  137. 9'

    Tiro respinto. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:09

  138. 7'

    Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:07

  139. 7'

    Andreas Christou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  141. 7'

    Fallo di mano di Willy Semedo (Omónia Nicosia).21:07

  142. 5'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Téo Barisic (Rijeka).21:05

  143. 5'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ante Juric (Rijeka).21:05

  144. 3'

    Gara riprende.21:03

  145. 3'

    Gara momentaneamente sospesa, Toni Fruk (Rijeka) per infortunio.21:03

  147. 2'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  148. 2'

    Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).21:02

  149. Inizia il Primo tempo.21:00

  150. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

Formazioni Omonia Nicosia - Rijeka

Omonia Nicosia
Rijeka
TITOLARI OMONIA NICOSIA
  • (40) FABIANO (P)
  • (28) MOSES ODUBAJO (D)
  • (21) GIANNIS MASOURAS (D)
  • (5) SENOU COULIBALY (D)
  • (29) JURE BALKOVEC (D)
  • (74) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (7) WILLY SEMEDO (C)
  • (82) ANDREAS CHRISTOU (C)
  • (6) CAREL EITING (C)
  • (22) MUAMER TANKOVIC (A)
  • (19) RYAN MMAEE (A)
PANCHINA OMONIA NICOSIA
  • (98) CHARALAMBOS KYRIAKIDES (P)
  • (31) IOANNIS KOUSOULOS (C)
  • (44) NOVICA ERAKOVIC (C)
  • (23) FRANCIS UZOHO (P)
  • (30) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (88) CHRYSIS EVANGELOU (A)
  • (91) KONSTANTINOS PANAGI (A)
  • (10) TASOS CHATZIGIOVANIS (C)
  • (2) ALPHA DIOUNKOU (D)
  • (85) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (27) STEFAN SIMIC (D)
ALLENATORE OMONIA NICOSIA
  • Henning Berg
TITOLARI RIJEKA
  • (13) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (28) TÉO BARISIC (D)
  • (34) MLADEN DEVETAK (D)
  • (45) ANTE MAJSTOROVIC (D)
  • (22) ANTE OREC (C)
  • (20) MERVEIL NDOCKYT (C)
  • (26) TIAGO DANTAS (C)
  • (55) ALFONSO BARCO (C)
  • (23) JUSTAS LASICKAS (C)
  • (10) TONI FRUK (A)
  • (77) ANTE JURIC (A)
PANCHINA RIJEKA
  • (18) DANIEL ADU-ADJEI (A)
  • (25) DOMINIK THAQI (A)
  • (11) GABRIEL RUKAVINA (A)
  • (99) ALEKSA TODOROVIC (P)
  • (7) TORNIKE MORCHILADZE (C)
  • (51) ANEL HUSIC (D)
  • (19) SAMUELE VIGNATO (A)
  • (14) AMER GOJAK (C)
  • (1) VITO KOVAC (P)
  • (8) DEJAN PETROVIC (C)
ALLENATORE RIJEKA
  • Víctor Sánchez del Amo
PREPARTITA

Omonia Nicosia - Rijeka è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Arbitro di Omonia Nicosia - Rijeka sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente Omonia Nicosia si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Rijeka si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Omonia Nicosia e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Omonia NicosiaRijeka
Partite giocate66
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate23
Gol totali segnati55
Gol totali subiti42
Media gol subiti per partita0.70.3
Percentuale possesso palla46.949.1
Numero totale di passaggi24862255
Numero totale di passaggi riusciti19971788
Tiri nello specchio della porta2024
Percentuale di tiri in porta44.447.1
Numero totale di cross7999
Numero medio di cross riusciti2222
Duelli per partita vinti296270
Duelli per partita persi305254
Corner subiti2814
Corner guadagnati2221
Numero di punizioni a favore8174
Numero di punizioni concesse7483
Tackle totali11996
Percentuale di successo nei tackle60.562.5
Fuorigiochi totali1310
Numero totale di cartellini gialli1614
Numero totale di cartellini rossi01

HeyLight

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio