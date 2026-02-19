Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Omonia Nicosia - Rijeka è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Arbitro di Omonia Nicosia - Rijeka sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente Omonia Nicosia si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Rijeka si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Omonia Nicosia e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: