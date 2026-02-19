Incontro terminato, Omónia Nicosia 0, Rijeka 1.
La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
Incontro terminato, Omónia Nicosia 0, Rijeka 1.
Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Rijeka 1.22:56
Tentativo fallito. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Willy Semedo.22:55
Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).22:53
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).22:52
Gara riprende.22:49
Gara momentaneamente sospesa, Martin Zlomislic (Rijeka) per infortunio.22:49
Sostituzione, Omónia Nicosia. Angelos Neophytou sostituisce Carel Eiting.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:48
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Rijeka).22:48
Tiro parato. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:48
Secondo cartellino giallo per Tornike Morchiladze (Rijeka) per fallo.22:46
Fallo di Tornike Morchiladze (Rijeka).22:46
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46
Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).22:45
Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Giannis Masouras (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.22:44
Gol! Omónia Nicosia 0, Rijeka 1. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tiago Dantas con cross.22:44
Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:42
Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).22:42
Willy Semedo (Omónia Nicosia) e' ammonito.22:41
Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).22:40
Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Sostituzione, Rijeka. Daniel Adu-Adjei sostituisce Ante Juric.22:39
Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).22:38
Jure Balkovec (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Mladen Devetak (Rijeka).22:37
Tornike Morchiladze (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:36
Fallo di Tornike Morchiladze (Rijeka).22:36
Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Tentativo fallito. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).22:35
Fallo di Ante Juric (Rijeka).22:33
Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Sostituzione, Rijeka. Tornike Morchiladze sostituisce Téo Barisic.22:32
Sostituzione, Rijeka. Dejan Petrovic sostituisce Merveil Ndockyt.22:31
Tentativo fallito. Jure Balkovec (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Tasos Chatzigiovanis con cross da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Alfonso Barco (Rijeka).22:29
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Alfonso Barco (Rijeka).22:29
Tiro respinto. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Amer Gojak.22:28
Tentativo fallito. Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alpha Diounkou.22:26
Tiro parato. Merveil Ndockyt (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:26
Merveil Ndockyt (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia).22:25
Tiro respinto. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tasos Chatzigiovanis con cross.22:24
Sostituzione, Rijeka. Amer Gojak sostituisce Toni Fruk.22:24
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) per infortunio.22:22
Fallo di Téo Barisic (Rijeka).22:21
Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Andreas Christou.22:20
Sostituzione, Omónia Nicosia. Alpha Diounkou sostituisce Moses Odubajo.22:20
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Muamer Tankovic (Omónia Nicosia).22:19
Tiro parato. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Muamer Tankovic.22:16
Merveil Ndockyt (Rijeka).22:15
Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:14
Téo Barisic (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:12
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Willy Semedo (Omónia Nicosia) per infortunio.22:11
Fallo di Téo Barisic (Rijeka).22:11
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tentativo fallito. Téo Barisic (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Toni Fruk con cross da calcio d'angolo.22:09
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).22:08
Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Justas Lasickas.22:08
Andreas Christou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Ante Juric (Rijeka).22:08
Gara riprende.22:06
Gara momentaneamente sospesa, Merveil Ndockyt (Rijeka) per infortunio.22:06
Andreas Christou (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.22:06
Fallo di Andreas Christou (Omónia Nicosia).22:06
Merveil Ndockyt (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 0, Rijeka 0.22:03
Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Rijeka 0.21:47
Tiro parato. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Muamer Tankovic.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).21:44
Jure Balkovec (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Ante Juric (Rijeka).21:44
Tiro parato. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Muamer Tankovic.21:43
Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).21:43
Fallo di Andreas Christou (Omónia Nicosia).21:42
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tentativo fallito. Carel Eiting (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Panagiotis Andreou.21:41
Merveil Ndockyt (Rijeka) e' ammonito per fallo.21:39
Giannis Masouras (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:39
Tiro parato. Alfonso Barco (Rijeka) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tiago Dantas con cross.21:38
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.21:37
Ante Juric (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37
Fallo di Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).21:37
Fallo di Justas Lasickas (Rijeka).21:34
Giannis Masouras (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34
Tiro respinto. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:34
Tiro respinto. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Andreas Christou con cross.21:34
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ante Juric (Rijeka).21:33
Fuorigioco. Andreas Christou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Ryan Mmaee e' colto in fuorigioco.21:31
Tiro respinto. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Muamer Tankovic.21:30
Fallo di mano di Justas Lasickas (Rijeka).21:28
Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:25
Moses Odubajo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Carel Eiting (Omónia Nicosia).21:22
Tentativo fallito. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Muamer Tankovic.21:19
Tentativo fallito. Ante Juric (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:17
Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Ryan Mmaee (Omónia Nicosia).21:16
Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).21:12
Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tiro respinto. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:09
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:07
Andreas Christou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di mano di Willy Semedo (Omónia Nicosia).21:07
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Téo Barisic (Rijeka).21:05
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ante Juric (Rijeka).21:05
Gara riprende.21:03
Gara momentaneamente sospesa, Toni Fruk (Rijeka) per infortunio.21:03
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Omonia Nicosia - Rijeka è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Arbitro di Omonia Nicosia - Rijeka sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente Omonia Nicosia si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Rijeka si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Omonia Nicosia e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Omonia Nicosia
|Rijeka
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|3
|Gol totali segnati
|5
|5
|Gol totali subiti
|4
|2
|Media gol subiti per partita
|0.7
|0.3
|Percentuale possesso palla
|46.9
|49.1
|Numero totale di passaggi
|2486
|2255
|Numero totale di passaggi riusciti
|1997
|1788
|Tiri nello specchio della porta
|20
|24
|Percentuale di tiri in porta
|44.4
|47.1
|Numero totale di cross
|79
|99
|Numero medio di cross riusciti
|22
|22
|Duelli per partita vinti
|296
|270
|Duelli per partita persi
|305
|254
|Corner subiti
|28
|14
|Corner guadagnati
|22
|21
|Numero di punizioni a favore
|81
|74
|Numero di punizioni concesse
|74
|83
|Tackle totali
|119
|96
|Percentuale di successo nei tackle
|60.5
|62.5
|Fuorigiochi totali
|13
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND