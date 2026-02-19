Virgilio Sport
Shkendija-Samsunspor: 0-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Febbraio 2026 ore 21:00
Shkendija
0
Samsunspor
1
Partita finita
Arbitro: Rohit Saggi
  1. 77' 0-1 Marius Mouandilmadji
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 1.22:53

  3. 90'+5'

    Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).22:53

  4. 90'+5'

    Drilon Islami (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ebrima Ceesay.22:52

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Vane Krstevski (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Imran Fetai in seguito a un calcio da fermo.22:51

  7. 90'+3'

    Sostituzione, Samsunspor. Celil Yüksel sostituisce Carlo Holse.22:51

  9. 90'+2'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Lorik Kaba sostituisce Fabrice Tamba.22:50

  10. 90'+2'

    Carlo Holse (Samsunspor) e' ammonito per fallo.22:50

  11. 90'+2'

    Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).22:50

  12. 90'+2'

    Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  13. 90'+2'

    Tiro parato. Joe Mendes (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Olivier Ntcham.22:50

  15. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  16. 89'

    Ebrima Ceesay (Samsunspor) e' ammonito per fallo.22:47

  17. 89'

    Fallo di Ebrima Ceesay (Samsunspor).22:47

  18. 89'

    Drilon Islami (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  19. 88'

    Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Olivier Ntcham con passaggio filtrante.22:46

  21. 85'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Vane Krstevski sostituisce Sebastjan Spahiu.22:43

  22. 85'

    Sostituzione, Samsunspor. Ebrima Ceesay sostituisce Kouadou Assoumou.22:43

  23. 84'

    Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).22:42

  24. 84'

    Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  25. 82'

    Tentativo fallito. Zeki Yavru (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:40

  27. 80'

    Olivier Ntcham (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  28. 80'

    Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).22:38

  29. 80'

    Tentativo fallito. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Olivier Ntcham.22:38

  30. 79'

    Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).22:37

  31. 79'

    Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37

  33. 77'

    Gol! Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 1. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlo Holse con cross.22:35

  34. 76'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  35. 76'

    Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).22:34

  36. 75'

    Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).22:33

  37. 75'

    Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  39. 72'

    Sostituzione, Samsunspor. Marius Mouandilmadji sostituisce Cherif Ndiaye.22:30

  40. 72'

    Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).22:30

  41. 72'

    Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  42. 71'

    Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zeki Yavru.22:29

  43. 67'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Endrit Krasniqi sostituisce Reshat Ramadani.22:25

  45. 67'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fahd Ndzengue sostituisce Besart Ibraimi.22:25

  46. 66'

    Tiro parato. Cherif Ndiaye (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Mendes con cross.22:24

  47. 61'

    Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).22:19

  48. 61'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  49. 59'

    Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).22:17

  51. 59'

    Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  52. 57'

    Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).22:15

  53. 57'

    Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  54. 56'

    Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Kouadou Assoumou.22:14

  55. 55'

    Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  57. 55'

    Fallo di Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo).22:13

  58. 54'

    Tiro parato. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Olivier Ntcham.22:12

  59. 52'

    Fallo di mano di Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo).22:10

  60. 51'

    Tentativo fallito. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mevlan Murati.22:09

  61. 50'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).22:08

  63. 50'

    Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  64. 48'

    Fallo di Kouadou Assoumou (Samsunspor).22:06

  65. 48'

    Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06

  66. Inizia il Secondo tempo Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 0.22:03

  67. 45'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Drilon Islami sostituisce Adamu Alhassan.22:02

  69. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 0.21:47

  70. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  71. 43'

    Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).21:43

  72. 43'

    Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  73. 41'

    Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).21:41

  75. 41'

    Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41

  76. 40'

    Fuorigioco. Mevlan Murati(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Besart Ibraimi e' colto in fuorigioco.21:40

  77. 39'

    Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Antoine Makoumbou con cross.21:39

  78. 37'

    Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

  79. 37'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:37

  81. 32'

    Tiro parato. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:32

  82. 31'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).21:31

  83. 31'

    Tiro respinto. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Olivier Ntcham.21:31

  84. 30'

    Cherif Ndiaye (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  85. 30'

    Fallo di Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo).21:30

  87. 27'

    Tiro parato. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Logi Tómasson.21:28

  88. 25'

    Cherif Ndiaye (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  89. 25'

    Fallo di Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo).21:25

  90. 23'

    Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joe Mendes.21:23

  91. 21'

    Cherif Ndiaye (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  93. 21'

    Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).21:21

  94. 19'

    Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  95. 19'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:19

  96. 18'

    Tiro parato. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cherif Ndiaye.21:19

  97. 17'

    Tiro parato. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ronaldo Webster.21:17

  99. 14'

    Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).21:14

  100. 14'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  101. 12'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:12

  102. 12'

    Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  103. 10'

    Antoine Makoumbou (Samsunspor) e' ammonito per fallo.21:10

  105. 6'

    Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Cherif Ndiaye (Samsunspor) un tiro di destro di poco alto. Cherif Ndiaye sara' molto deluso con se stesso.21:07

  106. 5'

    Rigore per Samsunspor. Kouadou Assoumou e'stato atterrato in area di rigore.21:05

  107. 5'

    Rigore concesso da Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) per un fallo in area.21:05

  108. Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo).21:01

  109. Inizia il Primo tempo.21:01

  111. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

Formazioni Shkendija - Samsunspor

Shkendija
Samsunspor
TITOLARI SHKENDIJA
  • (24) BABOUCARR GAYE (P)
  • (26) ANES MELIQI (D)
  • (16) MEVLAN MURATI (D)
  • (15) IMRAN FETAI (D)
  • (11) RONALDO WEBSTER (D)
  • (17) ARBIN ZEJNULLAI (C)
  • (49) SEBASTJAN SPAHIU (C)
  • (4) RESHAT RAMADANI (C)
  • (6) ADAMU ALHASSAN (C)
  • (29) FABRICE TAMBA (C)
  • (7) BESART IBRAIMI (A)
PANCHINA SHKENDIJA
  • (10) ENDRIT KRASNIQI (C)
  • (25) ASTRIT AMZAI (P)
  • (30) FERAT RAMANI (P)
  • (18) NAZIF CEKA (D)
  • (9) FAHD NDZENGUE (A)
  • (22) NUMAN AJETOVIKJ (D)
  • (19) VANE KRSTEVSKI (A)
  • (27) LORIK KABA (A)
  • (5) DRILON ISLAMI (C)
  • (20) ATDHE MAZARI (A)
ALLENATORE SHKENDIJA
  • Jeton Beqiri
TITOLARI SAMSUNSPOR
  • (1) OKAN KOCUK (P)
  • (37) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (4) RICK VAN DRONGELEN (D)
  • (18) ZEKI YAVRU (D)
  • (17) LOGI TÓMASSON (D)
  • (21) CARLO HOLSE (C)
  • (29) ANTOINE MAKOUMBOU (C)
  • (10) OLIVIER NTCHAM (C)
  • (47) KOUADOU ASSOUMOU (C)
  • (2) JOE MENDES (C)
  • (19) CHERIF NDIAYE (A)
PANCHINA SAMSUNSPOR
  • (5) CELIL YÜKSEL (C)
  • (28) SONER GÖNÜL (D)
  • (9) MARIUS MOUANDILMADJI (A)
  • (23) ENES ALBAK (D)
  • (55) YUNUS EMRE ÇIFT (D)
  • (71) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)
  • (99) EBRIMA CEESAY (C)
  • (48) EFE BERAT TÖRUZ (P)
  • (24) TONI BOREVKOVIC (D)
ALLENATORE SAMSUNSPOR
  • Thorsten Fink
PREPARTITA

Shkendija - Samsunspor è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Shkendija - Samsunspor sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.

Attualmente Shkendija si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Samsunspor si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Shkendija ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6.

Shkendija e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ShkendijaSamsunspor
Partite giocate66
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati410
Gol totali subiti56
Media gol subiti per partita0.81.0
Percentuale possesso palla42.351.6
Numero totale di passaggi21522798
Numero totale di passaggi riusciti17012293
Tiri nello specchio della porta1327
Percentuale di tiri in porta36.146.6
Numero totale di cross6985
Numero medio di cross riusciti1117
Duelli per partita vinti294272
Duelli per partita persi320265
Corner subiti2829
Corner guadagnati2227
Numero di punizioni a favore8955
Numero di punizioni concesse6962
Tackle totali87101
Percentuale di successo nei tackle54.074.3
Fuorigiochi totali814
Numero totale di cartellini gialli188
Numero totale di cartellini rossi10

