Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Shkendija - Samsunspor è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.

Arbitro di Shkendija - Samsunspor sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.

Attualmente Shkendija si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Samsunspor si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Shkendija ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6.

Shkendija e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: