Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 1.
Secondo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 1.22:53
Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).22:53
Drilon Islami (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ebrima Ceesay.22:52
Tentativo fallito. Vane Krstevski (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Imran Fetai in seguito a un calcio da fermo.22:51
Sostituzione, Samsunspor. Celil Yüksel sostituisce Carlo Holse.22:51
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Lorik Kaba sostituisce Fabrice Tamba.22:50
Carlo Holse (Samsunspor) e' ammonito per fallo.22:50
Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).22:50
Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Tiro parato. Joe Mendes (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Olivier Ntcham.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Ebrima Ceesay (Samsunspor) e' ammonito per fallo.22:47
Fallo di Ebrima Ceesay (Samsunspor).22:47
Drilon Islami (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Olivier Ntcham con passaggio filtrante.22:46
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Vane Krstevski sostituisce Sebastjan Spahiu.22:43
Sostituzione, Samsunspor. Ebrima Ceesay sostituisce Kouadou Assoumou.22:43
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).22:42
Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Tentativo fallito. Zeki Yavru (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:40
Olivier Ntcham (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).22:38
Tentativo fallito. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Olivier Ntcham.22:38
Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).22:37
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37
Gol! Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 1. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlo Holse con cross.22:35
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).22:34
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).22:33
Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Sostituzione, Samsunspor. Marius Mouandilmadji sostituisce Cherif Ndiaye.22:30
Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).22:30
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zeki Yavru.22:29
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Endrit Krasniqi sostituisce Reshat Ramadani.22:25
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fahd Ndzengue sostituisce Besart Ibraimi.22:25
Tiro parato. Cherif Ndiaye (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Mendes con cross.22:24
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).22:19
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).22:17
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).22:15
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Kouadou Assoumou.22:14
Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo).22:13
Tiro parato. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Olivier Ntcham.22:12
Fallo di mano di Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo).22:10
Tentativo fallito. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mevlan Murati.22:09
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).22:08
Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Kouadou Assoumou (Samsunspor).22:06
Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06
Inizia il Secondo tempo Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 0.22:03
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Drilon Islami sostituisce Adamu Alhassan.22:02
Primo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 0, Samsunspor 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).21:43
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).21:41
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Fuorigioco. Mevlan Murati(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Besart Ibraimi e' colto in fuorigioco.21:40
Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Antoine Makoumbou con cross.21:39
Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:37
Tiro parato. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:32
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).21:31
Tiro respinto. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Olivier Ntcham.21:31
Cherif Ndiaye (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo).21:30
Tiro parato. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Logi Tómasson.21:28
Cherif Ndiaye (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo).21:25
Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joe Mendes.21:23
Cherif Ndiaye (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).21:21
Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:19
Tiro parato. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cherif Ndiaye.21:19
Tiro parato. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ronaldo Webster.21:17
Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).21:14
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:12
Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Antoine Makoumbou (Samsunspor) e' ammonito per fallo.21:10
Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Cherif Ndiaye (Samsunspor) un tiro di destro di poco alto. Cherif Ndiaye sara' molto deluso con se stesso.21:07
Rigore per Samsunspor. Kouadou Assoumou e'stato atterrato in area di rigore.21:05
Rigore concesso da Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) per un fallo in area.21:05
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo).21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Shkendija - Samsunspor è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Shkendija - Samsunspor sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.
Attualmente Shkendija si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Samsunspor si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Shkendija ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6.
Shkendija e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shkendija
|Samsunspor
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|4
|10
|Gol totali subiti
|5
|6
|Media gol subiti per partita
|0.8
|1.0
|Percentuale possesso palla
|42.3
|51.6
|Numero totale di passaggi
|2152
|2798
|Numero totale di passaggi riusciti
|1701
|2293
|Tiri nello specchio della porta
|13
|27
|Percentuale di tiri in porta
|36.1
|46.6
|Numero totale di cross
|69
|85
|Numero medio di cross riusciti
|11
|17
|Duelli per partita vinti
|294
|272
|Duelli per partita persi
|320
|265
|Corner subiti
|28
|29
|Corner guadagnati
|22
|27
|Numero di punizioni a favore
|89
|55
|Numero di punizioni concesse
|69
|62
|Tackle totali
|87
|101
|Percentuale di successo nei tackle
|54.0
|74.3
|Fuorigiochi totali
|8
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
