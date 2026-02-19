Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Sigma Olomouc-Lausanne-Sport: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Febbraio 2026 ore 18:45
Sigma Olomouc
1
Lausanne-Sport
1
Partita finita
Arbitro: Sander van der Eijk
  1. 22' 0-1 Nathan Butler-Oyedeji
  2. 58' 1-1 Danijel Sturm
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Sigma Olomouc 1, Losanna 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Sigma Olomouc 1, Losanna 1.20:39

  3. 90'+2'

    Tiro respinto. Jirí Sláma (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area.20:37

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

  5. 89'

    Karim Sow (Losanna) e' ammonito per fallo.20:34

  6. 89'

    Danijel Sturm (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34

  7. 89'

    Fallo di Karim Sow (Losanna).20:34

  9. 89'

    Beyatt Lekoueiry (Losanna) e' ammonito.20:34

  10. 89'

    Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  11. 89'

    Fallo di Brandon Soppy (Losanna).20:33

  12. 88'

    Tiro parato. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:33

  13. 88'

    Tiro respinto. Jirí Sláma (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area.20:33

  15. 87'

    Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).20:32

  16. 87'

    Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  17. 85'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Filip Slavícek sostituisce Matej Hadas.20:30

  18. 85'

    Gara riprende.20:29

  19. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Jan Kliment (Sigma Olomouc) per infortunio.20:28

  21. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Jamie Roche (Losanna) per infortunio.20:28

  22. 83'

    Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).20:28

  23. 83'

    Jamie Roche (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  24. 81'

    Sostituzione, Losanna. Theo Bergvall sostituisce Nathan Butler-Oyedeji.20:26

  25. 80'

    Péter Baráth (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.20:25

  27. 80'

    Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).20:25

  28. 80'

    Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25

  29. 80'

    Tentativo fallito. Péter Baráth (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antonín Rusek con cross.20:25

  30. 78'

    Tiro respinto. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area.20:23

  31. 77'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area.20:22

  33. 77'

    Tiro parato. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kliment.20:21

  34. 76'

    Fallo di mano di Jamie Roche (Losanna).20:21

  35. 75'

    Tiro parato. Antonín Rusek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:20

  36. 74'

    Fuorigioco. Jirí Sláma(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Jáchym Síp e' colto in fuorigioco.20:19

  37. 72'

    Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  39. 72'

    Fallo di Seydou Traore (Losanna).20:17

  40. 70'

    Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).20:15

  41. 70'

    Florent Mollet (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15

  42. 70'

    Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).20:15

  43. 70'

    Florent Mollet (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15

  45. 69'

    Matej Hadas (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.20:14

  46. 69'

    Fallo di Matej Hadas (Sigma Olomouc).20:14

  47. 69'

    Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  48. 68'

    Tiro respinto. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Florent Mollet.20:13

  49. 67'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).20:12

  51. 63'

    Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jan Kliment.20:08

  52. 62'

    Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jirí Sláma in seguito a un contropiede.20:07

  53. 62'

    Sostituzione, Losanna. Seydou Traore sostituisce Omar Janneh.20:07

  54. 62'

    Sostituzione, Losanna. Beyatt Lekoueiry sostituisce Olivier Custodio.20:07

  55. 61'

    Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).20:06

  57. 61'

    Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  58. 61'

    Fuorigioco. Omar Janneh(Losanna) prova il lancio lungo, ma Gaoussou Diakite e' colto in fuorigioco.20:06

  59. 58'

    Gol! Sigma Olomouc 1, Losanna 1. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Péter Baráth con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:03

  60. 56'

    Tentativo fallito. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jan Kliment.20:01

  61. 54'

    Sostituzione, Losanna. Florent Mollet sostituisce Nicky Beloko.19:59

  63. 53'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karlo Letica (Losanna).19:58

  64. 51'

    Sékou Fofana (Losanna) e' ammonito per fallo.19:56

  65. 51'

    Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56

  66. 51'

    Fallo di Sékou Fofana (Losanna).19:56

  67. 51'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Matús Maly (Sigma Olomouc).19:56

  69. 50'

    Tiro respinto. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:55

  70. 49'

    Tiro parato. Sékou Fofana (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gaoussou Diakite.19:54

  71. 48'

    Tentativo fallito. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Matús Maly con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:53

  72. 48'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Kevin Mouanga (Losanna).19:53

  73. 46'

    Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).19:51

  75. 46'

    Brandon Soppy (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  76. 45'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Jáchym Síp sostituisce Ahmad Ghali.19:50

  77. Inizia il Secondo tempo Sigma Olomouc 0, Losanna 1.19:50

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sigma Olomouc 0, Losanna 1.19:34

  79. 45'+1'

    Tiro respinto. Nicky Beloko (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sékou Fofana.19:33

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32

  82. 45'

    Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).19:31

  83. 45'

    Olivier Custodio (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31

  84. 45'

    Fuorigioco. Omar Janneh(Losanna) prova il lancio lungo, ma Gaoussou Diakite e' colto in fuorigioco.19:31

  85. 43'

    Danijel Sturm (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:30

  87. 43'

    Fallo di Brandon Soppy (Losanna).19:30

  88. 41'

    Tentativo fallito. Karim Sow (Losanna) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sékou Fofana con cross.19:28

  89. 41'

    Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).19:27

  90. 41'

    Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27

  91. 38'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Sékou Fofana (Losanna).19:25

  93. 38'

    Tiro respinto. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Abdoulaye Sylla.19:24

  94. 37'

    Tiro respinto. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area.19:23

  95. 37'

    Tiro respinto. Antonín Rusek (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area. Assist di Danijel Sturm con cross.19:23

  96. 36'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karim Sow (Losanna).19:23

  97. 36'

    Tentativo fallito. Matús Maly (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Danijel Sturm con cross da calcio d'angolo.19:22

  99. 35'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karlo Letica (Losanna).19:22

  100. 35'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Sékou Fofana (Losanna).19:21

  101. 34'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karim Sow (Losanna).19:21

  102. 34'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karlo Letica (Losanna).19:20

  103. 34'

    Tiro parato. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:20

  105. 33'

    Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  106. 33'

    Fallo di Nicky Beloko (Losanna).19:19

  107. 31'

    Gara riprende.19:18

  108. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Michal Beran (Sigma Olomouc) per infortunio.19:16

  109. 30'

    Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:16

  111. 28'

    Tentativo fallito. Omar Janneh (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Olivier Custodio.19:14

  112. 26'

    Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).19:12

  113. 26'

    Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  114. 25'

    Gara riprende.19:11

  115. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Matej Hadas (Sigma Olomouc) per infortunio.19:11

  117. 24'

    Péter Baráth (Sigma Olomouc) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Matej Hadas.19:11

  118. 22'

    Gol! Sigma Olomouc 0, Losanna 1. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Omar Janneh in seguito a un contropiede.19:08

  119. 19'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area. Assist di Antonín Rusek.19:05

  120. 15'

    Fallo di mano di Olivier Custodio (Losanna).19:01

  121. 11'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).18:57

  123. 10'

    Fallo di Omar Janneh (Losanna).18:56

  124. 10'

    Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  125. 10'

    Fallo di mano di Antonín Rusek (Sigma Olomouc).18:56

  126. 7'

    Tiro parato. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danijel Sturm.18:53

  127. 6'

    Fallo di Nicky Beloko (Losanna).18:52

  129. 6'

    Antonín Rusek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  130. 5'

    Fuorigioco. Brandon Soppy(Losanna) prova il lancio lungo, ma Omar Janneh e' colto in fuorigioco.18:51

  131. 4'

    Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50

  132. 4'

    Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).18:50

  133. 3'

    Brandon Soppy (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  135. 3'

    Fallo di Antonín Rusek (Sigma Olomouc).18:50

  136. 2'

    Tentativo fallito. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.18:48

  137. Inizia il Primo tempo.18:47

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47

Formazioni Sigma Olomouc - Lausanne-Sport

Sigma Olomouc
Lausanne-Sport
TITOLARI SIGMA OLOMOUC
  • (91) JAN KOUTNY (P)
  • (33) MATÚS MALY (D)
  • (13) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (22) MATEJ HADAS (D)
  • (2) ABDOULAYE SYLLA (D)
  • (47) MICHAL BERAN (C)
  • (88) PÉTER BARÁTH (C)
  • (70) AHMAD GHALI (C)
  • (7) DANIJEL STURM (C)
  • (14) ANTONÍN RUSEK (C)
  • (9) JAN KLIMENT (A)
PANCHINA SIGMA OLOMOUC
  • (32) SIMON JALOVICOR (C)
  • (35) MOHAMED YASSER (A)
  • (24) DAVID DRABEK (C)
  • (8) JIRÍ SPÁCIL (C)
  • (6) JÁCHYM SÍP (C)
  • (25) MATEJ MIKULENKA (A)
  • (3) PATRIK SIEGL (D)
  • (16) FILIP SLAVÍCEK (D)
  • (29) TADEÁS STOPPEN (P)
  • (39) DOMINIK JANOSEK (C)
  • (98) MATÚS HRUSKA (P)
ALLENATORE SIGMA OLOMOUC
  • Tomás Janotka
TITOLARI LAUSANNE-SPORT
  • (25) KARLO LETICA (P)
  • (71) KARIM SOW (D)
  • (93) SÉKOU FOFANA (D)
  • (2) BRANDON SOPPY (D)
  • (14) KEVIN MOUANGA (D)
  • (8) JAMIE ROCHE (C)
  • (10) OLIVIER CUSTODIO (C)
  • (70) GAOUSSOU DIAKITE (C)
  • (16) NICKY BELOKO (C)
  • (11) NATHAN BUTLER-OYEDEJI (A)
  • (78) OMAR JANNEH (A)
PANCHINA LAUSANNE-SPORT
  • (19) ETHAN BRUCHEZ (C)
  • (6) THEO BERGVALL (D)
  • (61) EMILIEN GROSSO (P)
  • (91) FLORENT MOLLET (C)
  • (5) DIRCSSI NGONZO (D)
  • (27) BEYATT LEKOUEIRY (C)
  • (22) ENZO KANA BIYIK (A)
  • (1) THOMAS CASTELLA (P)
  • (54) RODOLFO LIPPO (D)
  • (59) OSCAR RENOVALES (A)
  • (7) ALBAN AJDINI (A)
  • (17) SEYDOU TRAORE (A)
ALLENATORE LAUSANNE-SPORT
  • Peter Zeidler
PREPARTITA

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.
Arbitro di Sigma Olomouc - Lausanne-Sport sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente Sigma Olomouc si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Lausanne-Sport si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Sigma Olomouc ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; Lausanne-Sport ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.

Sigma Olomouc e Lausanne-Sport è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sigma OlomoucLausanne-Sport
Partite giocate66
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati76
Gol totali subiti93
Media gol subiti per partita1.50.5
Percentuale possesso palla41.851.0
Numero totale di passaggi19032828
Numero totale di passaggi riusciti13922340
Tiri nello specchio della porta2131
Percentuale di tiri in porta33.342.5
Numero totale di cross131116
Numero medio di cross riusciti3430
Duelli per partita vinti299292
Duelli per partita persi333277
Corner subiti1631
Corner guadagnati1730
Numero di punizioni a favore7760
Numero di punizioni concesse11571
Tackle totali98111
Percentuale di successo nei tackle67.349.5
Fuorigiochi totali88
Numero totale di cartellini gialli1213
Numero totale di cartellini rossi00

HeyLight

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio