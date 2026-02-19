Incontro terminato, Sigma Olomouc 1, Losanna 1.
Secondo tempo terminato, Sigma Olomouc 1, Losanna 1.20:39
Tiro respinto. Jirí Sláma (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Karim Sow (Losanna) e' ammonito per fallo.20:34
Danijel Sturm (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34
Fallo di Karim Sow (Losanna).20:34
Beyatt Lekoueiry (Losanna) e' ammonito.20:34
Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Brandon Soppy (Losanna).20:33
Tiro parato. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:33
Tiro respinto. Jirí Sláma (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area.20:33
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).20:32
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Sostituzione, Sigma Olomouc. Filip Slavícek sostituisce Matej Hadas.20:30
Gara riprende.20:29
Gara momentaneamente sospesa, Jan Kliment (Sigma Olomouc) per infortunio.20:28
Gara momentaneamente sospesa, Jamie Roche (Losanna) per infortunio.20:28
Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).20:28
Jamie Roche (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Sostituzione, Losanna. Theo Bergvall sostituisce Nathan Butler-Oyedeji.20:26
Péter Baráth (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.20:25
Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).20:25
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Tentativo fallito. Péter Baráth (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antonín Rusek con cross.20:25
Tiro respinto. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area.20:23
Tiro respinto. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area.20:22
Tiro parato. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kliment.20:21
Fallo di mano di Jamie Roche (Losanna).20:21
Tiro parato. Antonín Rusek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:20
Fuorigioco. Jirí Sláma(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Jáchym Síp e' colto in fuorigioco.20:19
Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di Seydou Traore (Losanna).20:17
Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).20:15
Florent Mollet (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15
Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).20:15
Florent Mollet (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15
Matej Hadas (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.20:14
Fallo di Matej Hadas (Sigma Olomouc).20:14
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Tiro respinto. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Florent Mollet.20:13
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).20:12
Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jan Kliment.20:08
Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jirí Sláma in seguito a un contropiede.20:07
Sostituzione, Losanna. Seydou Traore sostituisce Omar Janneh.20:07
Sostituzione, Losanna. Beyatt Lekoueiry sostituisce Olivier Custodio.20:07
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).20:06
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fuorigioco. Omar Janneh(Losanna) prova il lancio lungo, ma Gaoussou Diakite e' colto in fuorigioco.20:06
Gol! Sigma Olomouc 1, Losanna 1. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Péter Baráth con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:03
Tentativo fallito. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jan Kliment.20:01
Sostituzione, Losanna. Florent Mollet sostituisce Nicky Beloko.19:59
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karlo Letica (Losanna).19:58
Sékou Fofana (Losanna) e' ammonito per fallo.19:56
Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56
Fallo di Sékou Fofana (Losanna).19:56
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Matús Maly (Sigma Olomouc).19:56
Tiro respinto. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:55
Tiro parato. Sékou Fofana (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gaoussou Diakite.19:54
Tentativo fallito. Jan Kliment (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Matús Maly con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:53
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Kevin Mouanga (Losanna).19:53
Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).19:51
Brandon Soppy (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Sostituzione, Sigma Olomouc. Jáchym Síp sostituisce Ahmad Ghali.19:50
Inizia il Secondo tempo Sigma Olomouc 0, Losanna 1.19:50
Primo tempo terminato, Sigma Olomouc 0, Losanna 1.19:34
Tiro respinto. Nicky Beloko (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sékou Fofana.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32
Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).19:31
Olivier Custodio (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31
Fuorigioco. Omar Janneh(Losanna) prova il lancio lungo, ma Gaoussou Diakite e' colto in fuorigioco.19:31
Danijel Sturm (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:30
Fallo di Brandon Soppy (Losanna).19:30
Tentativo fallito. Karim Sow (Losanna) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sékou Fofana con cross.19:28
Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).19:27
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Sékou Fofana (Losanna).19:25
Tiro respinto. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Abdoulaye Sylla.19:24
Tiro respinto. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area.19:23
Tiro respinto. Antonín Rusek (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area. Assist di Danijel Sturm con cross.19:23
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karim Sow (Losanna).19:23
Tentativo fallito. Matús Maly (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Danijel Sturm con cross da calcio d'angolo.19:22
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karlo Letica (Losanna).19:22
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Sékou Fofana (Losanna).19:21
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karim Sow (Losanna).19:21
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Karlo Letica (Losanna).19:20
Tiro parato. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:20
Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Nicky Beloko (Losanna).19:19
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Michal Beran (Sigma Olomouc) per infortunio.19:16
Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:16
Tentativo fallito. Omar Janneh (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Olivier Custodio.19:14
Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).19:12
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Matej Hadas (Sigma Olomouc) per infortunio.19:11
Péter Baráth (Sigma Olomouc) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Matej Hadas.19:11
Gol! Sigma Olomouc 0, Losanna 1. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Omar Janneh in seguito a un contropiede.19:08
Tiro respinto. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area. Assist di Antonín Rusek.19:05
Fallo di mano di Olivier Custodio (Losanna).19:01
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).18:57
Fallo di Omar Janneh (Losanna).18:56
Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di mano di Antonín Rusek (Sigma Olomouc).18:56
Tiro parato. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danijel Sturm.18:53
Fallo di Nicky Beloko (Losanna).18:52
Antonín Rusek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fuorigioco. Brandon Soppy(Losanna) prova il lancio lungo, ma Omar Janneh e' colto in fuorigioco.18:51
Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50
Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).18:50
Brandon Soppy (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Antonín Rusek (Sigma Olomouc).18:50
Tentativo fallito. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.18:48
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47
Sigma Olomouc - Lausanne-Sport è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.
Arbitro di Sigma Olomouc - Lausanne-Sport sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Attualmente Sigma Olomouc si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Lausanne-Sport si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Sigma Olomouc ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; Lausanne-Sport ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.
Sigma Olomouc e Lausanne-Sport è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sigma Olomouc
|Lausanne-Sport
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|7
|6
|Gol totali subiti
|9
|3
|Media gol subiti per partita
|1.5
|0.5
|Percentuale possesso palla
|41.8
|51.0
|Numero totale di passaggi
|1903
|2828
|Numero totale di passaggi riusciti
|1392
|2340
|Tiri nello specchio della porta
|21
|31
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|42.5
|Numero totale di cross
|131
|116
|Numero medio di cross riusciti
|34
|30
|Duelli per partita vinti
|299
|292
|Duelli per partita persi
|333
|277
|Corner subiti
|16
|31
|Corner guadagnati
|17
|30
|Numero di punizioni a favore
|77
|60
|Numero di punizioni concesse
|115
|71
|Tackle totali
|98
|111
|Percentuale di successo nei tackle
|67.3
|49.5
|Fuorigiochi totali
|8
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
