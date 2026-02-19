Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47

PREPARTITA

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.

Arbitro di Sigma Olomouc - Lausanne-Sport sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente Sigma Olomouc si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Lausanne-Sport si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Sigma Olomouc ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; Lausanne-Sport ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.

Sigma Olomouc e Lausanne-Sport è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: