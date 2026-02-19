Incontro terminato, Zrinjski 1, Crystal Palace 1.
La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
Incontro terminato, Zrinjski 1, Crystal Palace 1.
Secondo tempo terminato, Zrinjski 1, Crystal Palace 1.20:39
Sostituzione, Zrinjski. Tomi Juric sostituisce Mario Cuze per infortunio.20:37
Gara riprende.20:37
Gara momentaneamente sospesa, Mario Cuze (Zrinjski) per infortunio.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Fallo di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).20:34
Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Sostituzione, Zrinjski. Dan Lagumdzija sostituisce Antonio Ivancic.20:33
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).20:30
Sostituzione, Crystal Palace. Tyrick Mitchell sostituisce Chadi Riad.20:29
Sostituzione, Crystal Palace. Evann Guessand sostituisce Jørgen Strand Larsen.20:29
Marko Vranjkovic (Zrinjski) e' ammonito per fallo.20:27
Borna Sosa (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:27
Fallo di Marko Vranjkovic (Zrinjski).20:27
Decisione VAR: nessun rigore Zrinjski.20:24
Daniel Muñoz (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).20:21
Tiro parato. Matej Sakota (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mario Cuze.20:21
Sostituzione, Zrinjski. Kerim Memija sostituisce Karlo Abramovic.20:19
Sostituzione, Zrinjski. Matej Sakota sostituisce Leo Mikic.20:19
Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.20:18
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Antonio Ivancic (Zrinjski).20:17
Tentativo fallito. Chadi Riad (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino con cross da calcio d'angolo.20:17
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).20:16
Tiro parato. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chadi Riad.20:16
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Petar Mamic (Zrinjski).20:15
Tentativo fallito. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ismaïla Sarr.20:14
Tiro parato. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jørgen Strand Larsen.20:14
Duje Dujmovic (Zrinjski) e' ammonito per fallo.20:12
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).20:12
Tiro parato. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:11
Tentativo fallito. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antonio Ivancic in seguito a un contropiede.20:09
Sostituzione, Crystal Palace. Yéremy Pino sostituisce Brennan Johnson.20:07
Sostituzione, Crystal Palace. Jaydee Canvot sostituisce Maxence Lacroix.20:07
Gol! Zrinjski 1, Crystal Palace 1. Karlo Abramovic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leo Mikic in seguito a un contropiede.19:58
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).19:55
Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fuorigioco. Daniel Muñoz(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jørgen Strand Larsen e' colto in fuorigioco.19:52
Inizia il Secondo tempo Zrinjski 0, Crystal Palace 1.19:48
Primo tempo terminato, Zrinjski 0, Crystal Palace 1.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) e' ammonito.19:31
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:31
(Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Gol! Zrinjski 0, Crystal Palace 1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jørgen Strand Larsen.19:30
Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).19:28
Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Tiro respinto. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Brennan Johnson con cross.19:28
Tentativo fallito. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mario Cuze con suggerimento di testa.19:25
Fallo di mano di Mario Cuze (Zrinjski).19:23
Fallo di Chadi Riad (Crystal Palace).19:22
Karlo Abramovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fuorigioco. Chadi Riad(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.19:22
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Adam Wharton (Crystal Palace) per infortunio.19:20
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).19:16
Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:15
Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Karlo Abramovic (Zrinjski).19:10
Fallo di mano di Karlo Abramovic (Zrinjski).19:07
Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).19:06
Neven Djurasek (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Tiro parato. Duje Dujmovic (Zrinjski) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Antonio Ivancic con cross.19:00
Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).18:59
Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Chris Richards e' colto in fuorigioco.18:58
Brennan Johnson (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:57
Fallo di Hrvoje Barisic (Zrinjski).18:57
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).18:56
Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Tiro respinto. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Daichi Kamada.18:56
Fallo di Chadi Riad (Crystal Palace).18:55
Karlo Abramovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Tentativo fallito. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Daniel Muñoz.18:53
Tiro parato. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brennan Johnson.18:53
Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).18:50
Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.18:48
Gara riprende.18:47
Gara momentaneamente sospesa, (Zrinjski).18:47
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Zrinjski Mostar - Crystal Palace è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Bijeli Brijeg Stadium di Mostar.
Arbitro di Zrinjski Mostar - Crystal Palace sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente Zrinjski Mostar si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Zrinjski Mostar ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10; Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Milan ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Como ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Atalanta e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-2 mentre Como ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 8 gol.
Zrinjski Mostar e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Zrinjski Mostar
|Crystal Palace
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|8
|11
|Gol totali subiti
|10
|6
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.0
|Percentuale possesso palla
|43.7
|52.6
|Numero totale di passaggi
|2117
|2694
|Numero totale di passaggi riusciti
|1598
|2201
|Tiri nello specchio della porta
|31
|35
|Percentuale di tiri in porta
|55.4
|43.2
|Numero totale di cross
|100
|116
|Numero medio di cross riusciti
|19
|29
|Duelli per partita vinti
|296
|315
|Duelli per partita persi
|283
|265
|Corner subiti
|31
|13
|Corner guadagnati
|24
|39
|Numero di punizioni a favore
|68
|61
|Numero di punizioni concesse
|77
|82
|Tackle totali
|109
|125
|Percentuale di successo nei tackle
|61.5
|68.0
|Fuorigiochi totali
|11
|17
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND