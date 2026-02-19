Virgilio Sport
Zrinjski Mostar-Crystal Palace: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Febbraio 2026 ore 18:45
Zrinjski Mostar
1
Crystal Palace
1
Partita finita
Arbitro: Manfredas Lukjancukas
  1. 43' 0-1 Ismaïla Sarr
  2. 55' 1-1 Karlo Abramovic
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Zrinjski 1, Crystal Palace 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Zrinjski 1, Crystal Palace 1.20:39

  3. 90'+5'

    Sostituzione, Zrinjski. Tomi Juric sostituisce Mario Cuze per infortunio.20:37

  4. 90'+4'

    Gara riprende.20:37

  5. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Mario Cuze (Zrinjski) per infortunio.20:37

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34

  7. 90'+1'

    Fallo di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).20:34

  9. 90'+1'

    Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  10. 90'

    Sostituzione, Zrinjski. Dan Lagumdzija sostituisce Antonio Ivancic.20:33

  11. 87'

    Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  12. 87'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).20:30

  13. 87'

    Sostituzione, Crystal Palace. Tyrick Mitchell sostituisce Chadi Riad.20:29

  15. 86'

    Sostituzione, Crystal Palace. Evann Guessand sostituisce Jørgen Strand Larsen.20:29

  16. 84'

    Marko Vranjkovic (Zrinjski) e' ammonito per fallo.20:27

  17. 84'

    Borna Sosa (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:27

  18. 84'

    Fallo di Marko Vranjkovic (Zrinjski).20:27

  19. 81'

    Decisione VAR: nessun rigore Zrinjski.20:24

  21. 78'

    Daniel Muñoz (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  22. 78'

    Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).20:21

  23. 78'

    Tiro parato. Matej Sakota (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mario Cuze.20:21

  24. 76'

    Sostituzione, Zrinjski. Kerim Memija sostituisce Karlo Abramovic.20:19

  25. 76'

    Sostituzione, Zrinjski. Matej Sakota sostituisce Leo Mikic.20:19

  27. 75'

    Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.20:18

  28. 75'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Antonio Ivancic (Zrinjski).20:17

  29. 74'

    Tentativo fallito. Chadi Riad (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino con cross da calcio d'angolo.20:17

  30. 73'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).20:16

  31. 73'

    Tiro parato. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chadi Riad.20:16

  33. 73'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Petar Mamic (Zrinjski).20:15

  34. 71'

    Tentativo fallito. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ismaïla Sarr.20:14

  35. 71'

    Tiro parato. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jørgen Strand Larsen.20:14

  36. 69'

    Duje Dujmovic (Zrinjski) e' ammonito per fallo.20:12

  37. 69'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  39. 69'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).20:12

  40. 69'

    Tiro parato. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:11

  41. 66'

    Tentativo fallito. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antonio Ivancic in seguito a un contropiede.20:09

  42. 64'

    Sostituzione, Crystal Palace. Yéremy Pino sostituisce Brennan Johnson.20:07

  43. 64'

    Sostituzione, Crystal Palace. Jaydee Canvot sostituisce Maxence Lacroix.20:07

  45. 55'

    Gol! Zrinjski 1, Crystal Palace 1. Karlo Abramovic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leo Mikic in seguito a un contropiede.19:58

  46. 52'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).19:55

  47. 52'

    Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  48. 49'

    Fuorigioco. Daniel Muñoz(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jørgen Strand Larsen e' colto in fuorigioco.19:52

  49. Inizia il Secondo tempo Zrinjski 0, Crystal Palace 1.19:48

  51. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Zrinjski 0, Crystal Palace 1.19:33

  52. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32

  53. 45'

    Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) e' ammonito.19:31

  54. 45'

    Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:31

  55. 45'

    (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  57. 43'

    Gol! Zrinjski 0, Crystal Palace 1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jørgen Strand Larsen.19:30

  58. 42'

    Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).19:28

  59. 42'

    Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  60. 42'

    Tiro respinto. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Brennan Johnson con cross.19:28

  61. 39'

    Tentativo fallito. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mario Cuze con suggerimento di testa.19:25

  63. 37'

    Fallo di mano di Mario Cuze (Zrinjski).19:23

  64. 36'

    Fallo di Chadi Riad (Crystal Palace).19:22

  65. 36'

    Karlo Abramovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  66. 36'

    Fuorigioco. Chadi Riad(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.19:22

  67. 34'

    Gara riprende.19:20

  69. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Adam Wharton (Crystal Palace) per infortunio.19:20

  70. 30'

    Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  71. 30'

    Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).19:16

  72. 29'

    Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:15

  73. 29'

    Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  75. 24'

    Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  76. 24'

    Fallo di Karlo Abramovic (Zrinjski).19:10

  77. 21'

    Fallo di mano di Karlo Abramovic (Zrinjski).19:07

  78. 20'

    Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).19:06

  79. 20'

    Neven Djurasek (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  81. 14'

    Tiro parato. Duje Dujmovic (Zrinjski) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Antonio Ivancic con cross.19:00

  82. 13'

    Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).18:59

  83. 13'

    Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  84. 12'

    Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Chris Richards e' colto in fuorigioco.18:58

  85. 11'

    Brennan Johnson (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:57

  87. 11'

    Fallo di Hrvoje Barisic (Zrinjski).18:57

  88. 10'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).18:56

  89. 10'

    Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  90. 10'

    Tiro respinto. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Daichi Kamada.18:56

  91. 8'

    Fallo di Chadi Riad (Crystal Palace).18:55

  93. 8'

    Karlo Abramovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  94. 7'

    Tentativo fallito. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Daniel Muñoz.18:53

  95. 7'

    Tiro parato. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brennan Johnson.18:53

  96. 3'

    Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  97. 3'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).18:50

  99. Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.18:48

  100. Gara riprende.18:47

  101. Gara momentaneamente sospesa, (Zrinjski).18:47

  102. Inizia il Primo tempo.18:47

  103. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

Formazioni Zrinjski Mostar - Crystal Palace

Zrinjski Mostar
Crystal Palace
TITOLARI ZRINJSKI MOSTAR
  • (18) GORAN KARACIC (P)
  • (12) PETAR MAMIC (D)
  • (4) HRVOJE BARISIC (D)
  • (21) IGOR SAVIC (D)
  • (19) MARKO VRANJKOVIC (D)
  • (55) DUJE DUJMOVIC (D)
  • (30) NEVEN DJURASEK (C)
  • (77) KARLO ABRAMOVIC (C)
  • (20) ANTONIO IVANCIC (C)
  • (9) LEO MIKIC (C)
  • (25) MARIO CUZE (A)
PANCHINA ZRINJSKI MOSTAR
  • (23) STEFANO SURDANOVIC (C)
  • (32) TIN SAJKO (P)
  • (6) DAVID KARACIC (D)
  • (15) ANTONIO ARAPOVIC (A)
  • (50) KERIM MEMIJA (D)
  • (1) MATEJ BOGDAN (P)
  • (42) MARIJAN CAVAR (C)
  • (22) ADI NALIC (A)
  • (11) TOMI JURIC (A)
  • (90) TONI MAJIC (A)
  • (14) MATEJ SAKOTA (A)
  • (5) DAN LAGUMDZIJA (C)
ALLENATORE ZRINJSKI MOSTAR
  • Igor Stimac
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (1) DEAN HENDERSON (P)
  • (5) MAXENCE LACROIX (D)
  • (34) CHADI RIAD (D)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (2) DANIEL MUÑOZ (C)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (24) BORNA SOSA (C)
  • (18) DAICHI KAMADA (C)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (A)
  • (22) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (7) ISMAÏLA SARR (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (3) TYRICK MITCHELL (D)
  • (55) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (23) JAYDEE CANVOT (D)
  • (17) NATHANIEL CLYNE (D)
  • (10) YÉREMY PINO (C)
  • (42) KADEN RODNEY (C)
  • (19) WILL HUGHES (C)
  • (59) RIO CARDINES (C)
  • (29) EVANN GUESSAND (A)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Oliver Glasner
Zrinjski Mostar - Crystal Palace è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Bijeli Brijeg Stadium di Mostar.
Arbitro di Zrinjski Mostar - Crystal Palace sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente Zrinjski Mostar si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Zrinjski Mostar ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10; Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.

Zrinjski Mostar e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Zrinjski MostarCrystal Palace
Partite giocate66
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati811
Gol totali subiti106
Media gol subiti per partita1.71.0
Percentuale possesso palla43.752.6
Numero totale di passaggi21172694
Numero totale di passaggi riusciti15982201
Tiri nello specchio della porta3135
Percentuale di tiri in porta55.443.2
Numero totale di cross100116
Numero medio di cross riusciti1929
Duelli per partita vinti296315
Duelli per partita persi283265
Corner subiti3113
Corner guadagnati2439
Numero di punizioni a favore6861
Numero di punizioni concesse7782
Tackle totali109125
Percentuale di successo nei tackle61.568.0
Fuorigiochi totali1117
Numero totale di cartellini gialli1510
Numero totale di cartellini rossi11

