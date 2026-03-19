Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

PREPARTITA

1. FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.

Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.

Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Sigma Olomouc si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

1. FSV Mainz 05 ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Sigma Olomouc ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9.

1. FSV Mainz 05 e Sigma Olomouc è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: