Incontro terminato, FSV Mainz 2, Sigma Olomouc 0.
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Incontro terminato, FSV Mainz 2, Sigma Olomouc 0.
Secondo tempo terminato, FSV Mainz 2, Sigma Olomouc 0.20:38
Jáchym Síp (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.20:38
Kacper Potulski (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).20:38
Tentativo fallito. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.20:37
Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).20:36
Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Jirí Sláma (Sigma Olomouc) e' ammonito.20:36
Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Jirí Sláma (Sigma Olomouc).20:36
Tentativo fallito. Kacper Potulski (FSV Mainz) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nikolas Veratschnig con cross in seguito a un calcio da fermo.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34
Fallo di Matej Mikulenka (Sigma Olomouc).20:34
Sostituzione, FSV Mainz. Lennard Maloney sostituisce Lee Jae-Sung.20:34
Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34
Fallo di Matej Mikulenka (Sigma Olomouc).20:34
Tiro parato. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:33
Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).20:32
Matej Mikulenka (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Sostituzione, FSV Mainz. Sota Kawasaki sostituisce Paul Nebel.20:31
Sostituzione, FSV Mainz. Kacper Potulski sostituisce Danny da Costa.20:31
Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:30
Fallo di Jirí Sláma (Sigma Olomouc).20:30
Tiro parato. Matej Mikulenka (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dominik Janosek con cross.20:29
Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).20:28
Matej Mikulenka (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28
Sostituzione, Sigma Olomouc. Abdoulaye Sylla sostituisce Jirí Spácil.20:28
Sostituzione, Sigma Olomouc. Artur Dolznikov sostituisce Antonín Rusek.20:27
Tentativo fallito. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Kaishu Sano in seguito a un contropiede.20:27
Gol! FSV Mainz 2, Sigma Olomouc 0. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danny da Costa.20:25
Tentativo fallito. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.20:24
Paul Nebel (FSV Mainz) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.20:21
Secondo cartellino giallo per Péter Baráth (Sigma Olomouc) per fallo.20:19
Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).20:19
Lee Jae-Sung (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Fallo di Dominik Janosek (Sigma Olomouc).20:19
Sostituzione, FSV Mainz. Armindo Sieb sostituisce Nelson Weiper.20:18
Sostituzione, FSV Mainz. Nikolas Veratschnig sostituisce Silvan Widmer.20:17
Tentativo fallito. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:16
Tentativo fallito. Antonín Rusek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jáchym Síp.20:16
Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).20:15
Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Sostituzione, Sigma Olomouc. Dominik Janosek sostituisce Michal Beran.20:14
Matús Maly (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).20:13
Tiro respinto. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.20:10
Tiro respinto. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area.20:10
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).20:09
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Dominik Kohr (FSV Mainz).20:07
Sostituzione, Sigma Olomouc. Jáchym Síp sostituisce Ahmad Ghali.20:06
Sostituzione, Sigma Olomouc. Matej Mikulenka sostituisce Jan Kliment.20:06
Dominik Kohr (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.20:04
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).20:04
Danijel Sturm (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Tentativo fallito. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:03
Fuorigioco. Danny da Costa(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Phillip Tietz e' colto in fuorigioco.20:01
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Jirí Spácil (Sigma Olomouc).20:00
Fallo di Stefan Posch (FSV Mainz).19:59
Jan Koutny (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Péter Baráth (Sigma Olomouc).19:59
Tiro respinto. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.19:59
Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).19:52
Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Matús Maly (Sigma Olomouc).19:52
Gol! FSV Mainz 1, Sigma Olomouc 0. Stefan Posch (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Paul Nebel con cross.19:50
Inizia il Secondo tempo FSV Mainz 0, Sigma Olomouc 0.19:49
Primo tempo terminato, FSV Mainz 0, Sigma Olomouc 0.19:32
Tentativo fallito. Phillipp Mwene (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Lee Jae-Sung.19:32
Fuorigioco. Jirí Sláma(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Jan Kliment e' colto in fuorigioco.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Nelson Weiper (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lee Jae-Sung con cross.19:30
Tiro parato. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Silvan Widmer.19:29
Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).19:26
Fallo di Lee Jae-Sung (FSV Mainz).19:26
Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Gara riprende.19:25
Gara momentaneamente sospesa, Jan Koutny (Sigma Olomouc) per infortunio.19:24
Péter Baráth (Sigma Olomouc) e' ammonito.19:23
Phillip Tietz (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.19:23
Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).19:23
Jan Koutny (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Tentativo fallito. Phillipp Mwene (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Phillip Tietz.19:20
Danny da Costa (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Danijel Sturm (Sigma Olomouc).19:19
Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).19:18
Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).19:18
Tentativo fallito. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:11
Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).19:10
Antonín Rusek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Jan Kliment (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.19:06
Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).19:06
Gara riprende.19:06
Gara momentaneamente sospesa, Michal Beran (Sigma Olomouc) per infortunio.19:05
Fallo di Lee Jae-Sung (FSV Mainz).19:05
Michal Beran (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Tentativo fallito. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Antonín Rusek con cross.19:04
Lee Jae-Sung (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:03
Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).19:03
Fuorigioco. Phillipp Mwene(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Phillip Tietz e' colto in fuorigioco.19:01
Phillipp Mwene (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Matej Hadas (Sigma Olomouc).18:59
Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).18:57
Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).18:55
Antonín Rusek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Tiro parato. Nelson Weiper (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Silvan Widmer.18:53
Tentativo fallito. Dominik Kohr (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:51
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Jan Koutny (Sigma Olomouc).18:49
Tiro parato. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Daniel Batz.18:49
Fuorigioco. Jirí Spácil(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Ahmad Ghali e' colto in fuorigioco.18:48
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Péter Baráth (Sigma Olomouc).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49
1. FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.
Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.
Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Sigma Olomouc si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
1. FSV Mainz 05 ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Sigma Olomouc ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9.
1. FSV Mainz 05 e Sigma Olomouc è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|1. FSV Mainz 05
|Sigma Olomouc
|Partite giocate
|7
|9
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|3
|Gol totali segnati
|7
|10
|Gol totali subiti
|3
|11
|Media gol subiti per partita
|0.4
|1.2
|Percentuale possesso palla
|49.1
|43.5
|Numero totale di passaggi
|2975
|3048
|Numero totale di passaggi riusciti
|2336
|2255
|Tiri nello specchio della porta
|23
|31
|Percentuale di tiri in porta
|36.5
|35.2
|Numero totale di cross
|126
|184
|Numero medio di cross riusciti
|30
|45
|Duelli per partita vinti
|327
|474
|Duelli per partita persi
|370
|511
|Corner subiti
|15
|28
|Corner guadagnati
|36
|31
|Numero di punizioni a favore
|81
|109
|Numero di punizioni concesse
|94
|155
|Tackle totali
|105
|158
|Percentuale di successo nei tackle
|63.8
|60.8
|Fuorigiochi totali
|20
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
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