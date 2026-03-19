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1. FSV Mainz 05-Sigma Olomouc: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Marzo 2026 ore 18:45
1. FSV Mainz 05
2
Sigma Olomouc
0
Partita finita
Arbitro: Andris Treimanis
  1. 46' 1-0 Stefan Posch
  2. 82' 2-0 Armindo Sieb
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, FSV Mainz 2, Sigma Olomouc 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, FSV Mainz 2, Sigma Olomouc 0.20:38

  3. 90'+5'

    Jáchym Síp (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.20:38

  4. 90'+5'

    Kacper Potulski (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  5. 90'+5'

    Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).20:38

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.20:37

  7. 90'+3'

    Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).20:36

  9. 90'+3'

    Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  10. 90'+2'

    Jirí Sláma (Sigma Olomouc) e' ammonito.20:36

  11. 90'+2'

    Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  12. 90'+2'

    Fallo di Jirí Sláma (Sigma Olomouc).20:36

  13. 90'+2'

    Tentativo fallito. Kacper Potulski (FSV Mainz) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nikolas Veratschnig con cross in seguito a un calcio da fermo.20:35

  15. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

  16. 90'+1'

    Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34

  17. 90'+1'

    Fallo di Matej Mikulenka (Sigma Olomouc).20:34

  18. 90'+1'

    Sostituzione, FSV Mainz. Lennard Maloney sostituisce Lee Jae-Sung.20:34

  19. 90'

    Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34

  21. 90'

    Fallo di Matej Mikulenka (Sigma Olomouc).20:34

  22. 89'

    Tiro parato. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:33

  23. 88'

    Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).20:32

  24. 88'

    Matej Mikulenka (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32

  25. 88'

    Sostituzione, FSV Mainz. Sota Kawasaki sostituisce Paul Nebel.20:31

  27. 87'

    Sostituzione, FSV Mainz. Kacper Potulski sostituisce Danny da Costa.20:31

  28. 87'

    Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:30

  29. 87'

    Fallo di Jirí Sláma (Sigma Olomouc).20:30

  30. 86'

    Tiro parato. Matej Mikulenka (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dominik Janosek con cross.20:29

  31. 85'

    Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).20:28

  33. 85'

    Matej Mikulenka (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28

  34. 84'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Abdoulaye Sylla sostituisce Jirí Spácil.20:28

  35. 84'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Artur Dolznikov sostituisce Antonín Rusek.20:27

  36. 84'

    Tentativo fallito. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Kaishu Sano in seguito a un contropiede.20:27

  37. 82'

    Gol! FSV Mainz 2, Sigma Olomouc 0. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danny da Costa.20:25

  39. 81'

    Tentativo fallito. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.20:24

  40. 78'

    Paul Nebel (FSV Mainz) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.20:21

  41. 76'

    Secondo cartellino giallo per Péter Baráth (Sigma Olomouc) per fallo.20:19

  42. 76'

    Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19

  43. 76'

    Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).20:19

  45. 75'

    Lee Jae-Sung (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19

  46. 75'

    Fallo di Dominik Janosek (Sigma Olomouc).20:19

  47. 74'

    Sostituzione, FSV Mainz. Armindo Sieb sostituisce Nelson Weiper.20:18

  48. 74'

    Sostituzione, FSV Mainz. Nikolas Veratschnig sostituisce Silvan Widmer.20:17

  49. 73'

    Tentativo fallito. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:16

  51. 73'

    Tentativo fallito. Antonín Rusek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jáchym Síp.20:16

  52. 72'

    Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).20:15

  53. 72'

    Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  54. 71'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Dominik Janosek sostituisce Michal Beran.20:14

  55. 69'

    Matús Maly (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  57. 69'

    Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).20:13

  58. 66'

    Tiro respinto. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.20:10

  59. 66'

    Tiro respinto. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area.20:10

  60. 66'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).20:09

  61. 63'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Dominik Kohr (FSV Mainz).20:07

  63. 62'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Jáchym Síp sostituisce Ahmad Ghali.20:06

  64. 62'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Matej Mikulenka sostituisce Jan Kliment.20:06

  65. 61'

    Dominik Kohr (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.20:04

  66. 61'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).20:04

  67. 61'

    Danijel Sturm (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  69. 60'

    Tentativo fallito. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:03

  70. 58'

    Fuorigioco. Danny da Costa(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Phillip Tietz e' colto in fuorigioco.20:01

  71. 57'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Jirí Spácil (Sigma Olomouc).20:00

  72. 56'

    Fallo di Stefan Posch (FSV Mainz).19:59

  73. 56'

    Jan Koutny (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  75. 55'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Péter Baráth (Sigma Olomouc).19:59

  76. 55'

    Tiro respinto. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.19:59

  77. 49'

    Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).19:52

  78. 49'

    Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  79. 48'

    Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  81. 48'

    Fallo di Matús Maly (Sigma Olomouc).19:52

  82. 46'

    Gol! FSV Mainz 1, Sigma Olomouc 0. Stefan Posch (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Paul Nebel con cross.19:50

  83. Inizia il Secondo tempo FSV Mainz 0, Sigma Olomouc 0.19:49

  84. 45'+3'

    Primo tempo terminato, FSV Mainz 0, Sigma Olomouc 0.19:32

  85. 45'+2'

    Tentativo fallito. Phillipp Mwene (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Lee Jae-Sung.19:32

  87. 45'+2'

    Fuorigioco. Jirí Sláma(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Jan Kliment e' colto in fuorigioco.19:31

  88. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  89. 45'

    Tentativo fallito. Nelson Weiper (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lee Jae-Sung con cross.19:30

  90. 44'

    Tiro parato. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Silvan Widmer.19:29

  91. 42'

    Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  93. 42'

    Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).19:26

  94. 41'

    Fallo di Lee Jae-Sung (FSV Mainz).19:26

  95. 41'

    Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  96. 40'

    Gara riprende.19:25

  97. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Jan Koutny (Sigma Olomouc) per infortunio.19:24

  99. 38'

    Péter Baráth (Sigma Olomouc) e' ammonito.19:23

  100. 38'

    Phillip Tietz (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.19:23

  101. 38'

    Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).19:23

  102. 38'

    Jan Koutny (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  103. 35'

    Tentativo fallito. Phillipp Mwene (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Phillip Tietz.19:20

  105. 35'

    Danny da Costa (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  106. 35'

    Fallo di Danijel Sturm (Sigma Olomouc).19:19

  107. 34'

    Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).19:18

  108. 34'

    Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  109. 33'

    Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  111. 33'

    Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).19:18

  112. 27'

    Tentativo fallito. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:11

  113. 26'

    Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).19:10

  114. 26'

    Antonín Rusek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10

  115. 22'

    Jan Kliment (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.19:06

  117. 22'

    Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  118. 22'

    Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).19:06

  119. 21'

    Gara riprende.19:06

  120. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Michal Beran (Sigma Olomouc) per infortunio.19:05

  121. 20'

    Fallo di Lee Jae-Sung (FSV Mainz).19:05

  123. 20'

    Michal Beran (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  124. 20'

    Tentativo fallito. Danijel Sturm (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Antonín Rusek con cross.19:04

  125. 18'

    Lee Jae-Sung (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:03

  126. 18'

    Fallo di Jan Kliment (Sigma Olomouc).19:03

  127. 17'

    Fuorigioco. Phillipp Mwene(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Phillip Tietz e' colto in fuorigioco.19:01

  129. 14'

    Phillipp Mwene (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  130. 14'

    Fallo di Matej Hadas (Sigma Olomouc).18:59

  131. 13'

    Fallo di Péter Baráth (Sigma Olomouc).18:57

  132. 13'

    Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  133. 10'

    Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).18:55

  135. 10'

    Antonín Rusek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  136. 9'

    Tiro parato. Nelson Weiper (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Silvan Widmer.18:53

  137. 7'

    Tentativo fallito. Dominik Kohr (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:51

  138. 5'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Jan Koutny (Sigma Olomouc).18:49

  139. 5'

    Tiro parato. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Daniel Batz.18:49

  141. 4'

    Fuorigioco. Jirí Spácil(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Ahmad Ghali e' colto in fuorigioco.18:48

  142. 2'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Péter Baráth (Sigma Olomouc).18:46

  143. Inizia il Primo tempo.18:45

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

Formazioni 1. FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc

1. FSV Mainz 05
Sigma Olomouc
TITOLARI 1. FSV MAINZ 05
  • (33) DANIEL BATZ (P)
  • (4) STEFAN POSCH (D)
  • (21) DANNY DA COSTA (D)
  • (31) DOMINIK KOHR (D)
  • (6) KAISHU SANO (C)
  • (2) PHILLIPP MWENE (C)
  • (7) LEE JAE-SUNG (C)
  • (8) PAUL NEBEL (C)
  • (30) SILVAN WIDMER (C)
  • (20) PHILLIP TIETZ (A)
  • (44) NELSON WEIPER (A)
PANCHINA 1. FSV MAINZ 05
  • (15) LENNARD MALONEY (C)
  • (5) MAXIM LEITSCH (D)
  • (42) DANIEL GLEIBER (C)
  • (14) WILLIAM BØVING (A)
  • (11) ARMINDO SIEB (A)
  • (24) SOTA KAWASAKI (C)
  • (36) FABIO MORENO FELL (A)
  • (22) NIKOLAS VERATSCHNIG (D)
  • (35) LOUIS BABATZ (P)
  • (1) LASSE RIESS (P)
  • (48) KACPER POTULSKI (D)
ALLENATORE 1. FSV MAINZ 05
  • Urs Fischer
TITOLARI SIGMA OLOMOUC
  • (91) JAN KOUTNY (P)
  • (8) JIRÍ SPÁCIL (D)
  • (13) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (22) MATEJ HADAS (D)
  • (33) MATÚS MALY (D)
  • (88) PÉTER BARÁTH (C)
  • (14) ANTONÍN RUSEK (C)
  • (7) DANIJEL STURM (C)
  • (70) AHMAD GHALI (C)
  • (47) MICHAL BERAN (C)
  • (9) JAN KLIMENT (A)
PANCHINA SIGMA OLOMOUC
  • (29) TADEÁS STOPPEN (P)
  • (39) DOMINIK JANOSEK (C)
  • (6) JÁCHYM SÍP (C)
  • (35) MOHAMED YASSER (A)
  • (2) ABDOULAYE SYLLA (C)
  • (16) FILIP SLAVÍCEK (D)
  • (77) ARTUR DOLZNIKOV (C)
  • (32) SIMON JALOVICOR (C)
  • (98) MATÚS HRUSKA (P)
  • (24) DAVID DRABEK (C)
  • (3) PATRIK SIEGL (D)
  • (25) MATEJ MIKULENKA (A)
ALLENATORE SIGMA OLOMOUC
  • Tomás Janotka
PREPARTITA

1. FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.
Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.

Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Sigma Olomouc si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
1. FSV Mainz 05 ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Sigma Olomouc ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9.

1. FSV Mainz 05 e Sigma Olomouc è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

1. FSV Mainz 05Sigma Olomouc
Partite giocate79
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate23
Gol totali segnati710
Gol totali subiti311
Media gol subiti per partita0.41.2
Percentuale possesso palla49.143.5
Numero totale di passaggi29753048
Numero totale di passaggi riusciti23362255
Tiri nello specchio della porta2331
Percentuale di tiri in porta36.535.2
Numero totale di cross126184
Numero medio di cross riusciti3045
Duelli per partita vinti327474
Duelli per partita persi370511
Corner subiti1528
Corner guadagnati3631
Numero di punizioni a favore81109
Numero di punizioni concesse94155
Tackle totali105158
Percentuale di successo nei tackle63.860.8
Fuorigiochi totali209
Numero totale di cartellini gialli1018
Numero totale di cartellini rossi10

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