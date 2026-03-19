Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

AEK Athens-Celje: 0-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Marzo 2026 ore 18:45
AEK Athens
0
Celje
2
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 13' 0-1 Nikita Iosifov
  2. 42' 0-2 Rudi Pozeg Vancas
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, AEK Atene 0, Celje 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, AEK Atene 0, Celje 2.20:37

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).20:35

  4. 90'+2'

    Tiro respinto. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Petros Mantalos.20:35

  5. 90'+1'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Simon Sluga (Celje).20:34

  6. 90'+1'

    Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orbelín Pineda.20:34

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  9. 88'

    Fallo di Darko Hrka (Celje).20:31

  10. 88'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  11. 85'

    Tentativo fallito. Rudi Pozeg Vancas (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Kvesic.20:28

  12. 81'

    Fallo di Lukasz Bejger (Celje).20:24

  13. 81'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24

  15. 77'

    Sostituzione, Celje. Zan Karnicnik sostituisce Ivan Calusic.20:20

  16. 74'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Damjan Vuklisevic (Celje).20:17

  17. 72'

    Tentativo fallito. Niclas Eliasson (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Luka Jovic.20:15

  18. 69'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).20:12

  19. 68'

    Fallo di Rudi Pozeg Vancas (Celje).20:11

  21. 68'

    Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11

  22. 66'

    Fallo di Milot Avdyli (Celje).20:10

  23. 66'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10

  24. 66'

    Sostituzione, Celje. Armandas Kucys sostituisce Matej Poplatnik.20:09

  25. 62'

    Sostituzione, Celje. Mario Kvesic sostituisce Svit Seslar.20:06

  27. 62'

    Ivan Calusic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05

  28. 62'

    Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).20:05

  29. 61'

    Fallo di Damjan Vuklisevic (Celje).20:04

  30. 61'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:04

  31. 59'

    Matej Poplatnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  33. 59'

    Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).20:03

  34. 58'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).20:02

  35. 54'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Svit Seslar (Celje).19:57

  36. 53'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Lukasz Bejger (Celje).19:57

  37. 53'

    Tiro parato. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Orbelín Pineda.19:57

  39. 53'

    Sostituzione, AEK Atene. Petros Mantalos sostituisce Mijat Gacinovic.19:56

  40. 52'

    Sostituzione, AEK Atene. Niclas Eliasson sostituisce Dereck Kutesa.19:56

  41. 52'

    Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stavros Pilios.19:55

  42. 51'

    Fuorigioco. Darko Hrka(Celje) prova il lancio lungo, ma Matej Poplatnik e' colto in fuorigioco.19:54

  43. 48'

    Tiro parato. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aboubakary Koïta.19:51

  45. 46'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mijat Gacinovic.19:49

  46. Inizia il Secondo tempo AEK Atene 0, Celje 2.19:49

  47. 45'

    Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Nikita Iosifov.19:48

  48. 45'

    Sostituzione, Celje. Darko Hrka sostituisce Juanjo Nieto.19:48

  49. 45'+3'

    Primo tempo terminato, AEK Atene 0, Celje 2.19:33

  51. 45'+1'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Dereck Kutesa.19:31

  52. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  53. 44'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stavros Pilios in seguito a un calcio da fermo.19:29

  54. 43'

    Fallo di Papa Daniel (Celje).19:28

  55. 43'

    Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  57. 42'

    Gol! AEK Atene 0, Celje 2. Rudi Pozeg Vancas (Celje) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.19:27

  58. 42'

    Tiro parato. Juanjo Nieto (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matej Poplatnik.19:27

  59. 40'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).19:25

  60. 39'

    Tiro parato. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mijat Gacinovic.19:24

  61. 38'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).19:23

  63. 38'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  64. 37'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) e' ammonito per fallo.19:22

  65. 37'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  66. 37'

    Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).19:22

  67. 36'

    Gara riprende.19:21

  69. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Rudi Pozeg Vancas (Celje) per infortunio.19:21

  70. 35'

    Fallo di Ivan Calusic (Celje).19:20

  71. 35'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  72. 32'

    Fallo di Nikita Iosifov (Celje).19:17

  73. 32'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  75. 31'

    Matej Poplatnik (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16

  76. 31'

    Fallo di Filipe Relvas (AEK Atene).19:16

  77. 29'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  78. 29'

    Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).19:14

  79. 28'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  81. 28'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).19:14

  82. 28'

    Tentativo fallito. Papa Daniel (Celje) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:13

  83. 27'

    Matej Poplatnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  84. 27'

    Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).19:12

  85. 27'

    Tiro respinto. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Filipe Relvas.19:12

  87. 26'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).19:12

  88. 25'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Damjan Vuklisevic (Celje).19:10

  89. 24'

    Fallo di Papa Daniel (Celje).19:09

  90. 24'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

  91. 23'

    Ivan Calusic (Celje) e' ammonito per fallo.19:08

  93. 23'

    Fallo di Ivan Calusic (Celje).19:08

  94. 23'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  95. 22'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Dereck Kutesa (AEK Atene).19:07

  96. 22'

    Svit Seslar (Celje) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area da un calcio di punizione di prima.19:07

  97. 21'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06

  99. 21'

    Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:06

  100. 20'

    Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.19:05

  101. 19'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Simon Sluga (Celje).19:04

  102. 19'

    Tiro parato. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:04

  103. 16'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).19:02

  105. 16'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  106. 13'

    Gol! AEK Atene 0, Celje 1. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Svit Seslar.18:58

  107. 12'

    Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lazaros Rota.18:57

  108. 11'

    Fallo di Papa Daniel (Celje).18:56

  109. 11'

    Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  111. 9'

    Fuorigioco. Nikita Iosifov(Celje) prova il lancio lungo, ma Rudi Pozeg Vancas e' colto in fuorigioco.18:54

  112. 6'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:51

  113. 6'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).18:51

  114. 4'

    Gara riprende.18:49

  115. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Svit Seslar (Celje) per infortunio.18:49

  117. 2'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  118. 2'

    Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).18:47

  119. Inizia il Primo tempo.18:46

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

Formazioni AEK Athens - Celje

AEK Athens
Celje
TITOLARI AEK ATHENS
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (7) DERECK KUTESA (C)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (C)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (C)
  • (13) ORBELÍN PINEDA (C)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (15) MARTIN GEORGIEV (D)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (90) ZINE (A)
  • (19) NICLAS ELIASSON (C)
  • (37) ROBERTO PEREYRA (C)
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (17) DIMITRIS KALOSKAMIS (C)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (81) ANGELOS ANGELOPOULOS (P)
  • (29) JAMES PENRICE (D)
  • (25) BARNABÁS VARGA (A)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
TITOLARI CELJE
  • (21) SIMON SLUGA (P)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (3) DAMJAN VUKLISEVIC (D)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (2) JUANJO NIETO (D)
  • (10) SVIT SESLAR (C)
  • (27) IVAN CALUSIC (C)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
  • (94) RUDI POZEG VANCAS (A)
  • (99) MATEJ POPLATNIK (A)
  • (20) NIKITA IOSIFOV (A)
PANCHINA CELJE
  • (11) MILOT AVDYLI (C)
  • (4) DARKO HRKA (C)
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (31) DEJAN SUHOVRSNIK (A)
  • (17) ANDREJ KOTNIK (C)
  • (29) STIJAN GOBEC (D)
  • (12) LUKA KOLAR (P)
  • (7) FLORJAN JEVSENAK (C)
  • (47) ARMANDAS KUCYS (A)
  • (16) IVICA VIDOVIC (C)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (23) ZAN KARNICNIK (D)
ALLENATORE CELJE
  • Vítor Fernando de Carvalho Campelos
PREPARTITA

AEK Athens - Celje è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio Allwyn Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - Celje sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette13
Falli fischiati343
Fuorigioco37
Rigori assegnati6
Ammonizioni44
Espulsioni6
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino6.4

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 13 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1
27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0
29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1
07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1
07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2
25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0
01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0
15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0
01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3
08-03-2026 Serie A Lecce-Cremonese 2-1

Attualmente AEK Athens si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Celje si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AEK Athens ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7.

AEK Athens e Celje si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match AEK Athens ha vinto 1 volta, Celje ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AEK AthensCelje
Partite giocate79
Numero di partite vinte55
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1814
Gol totali subiti715
Media gol subiti per partita1.01.7
Percentuale possesso palla54.559.4
Numero totale di passaggi32714147
Numero totale di passaggi riusciti27953560
Tiri nello specchio della porta4648
Percentuale di tiri in porta43.453.9
Numero totale di cross134132
Numero medio di cross riusciti4325
Duelli per partita vinti335393
Duelli per partita persi303358
Corner subiti3744
Corner guadagnati3845
Numero di punizioni a favore87139
Numero di punizioni concesse73112
Tackle totali104111
Percentuale di successo nei tackle68.354.1
Fuorigiochi totali1512
Numero totale di cartellini gialli1819
Numero totale di cartellini rossi01

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio