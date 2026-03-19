Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

PREPARTITA

AEK Athens - Celje è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio Allwyn Arena di Athens.

Arbitro di AEK Athens - Celje sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 343 Fuorigioco 37 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 44 Espulsioni 6 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0 15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0 01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3 08-03-2026 Serie A Lecce-Cremonese 2-1

Attualmente AEK Athens si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Celje si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

AEK Athens ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7.

AEK Athens e Celje si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match AEK Athens ha vinto 1 volta, Celje ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: