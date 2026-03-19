Incontro terminato, AEK Atene 0, Celje 2.
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Incontro terminato, AEK Atene 0, Celje 2.
Secondo tempo terminato, AEK Atene 0, Celje 2.20:37
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).20:35
Tiro respinto. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Petros Mantalos.20:35
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Simon Sluga (Celje).20:34
Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orbelín Pineda.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Fallo di Darko Hrka (Celje).20:31
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Tentativo fallito. Rudi Pozeg Vancas (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Kvesic.20:28
Fallo di Lukasz Bejger (Celje).20:24
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24
Sostituzione, Celje. Zan Karnicnik sostituisce Ivan Calusic.20:20
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Damjan Vuklisevic (Celje).20:17
Tentativo fallito. Niclas Eliasson (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Luka Jovic.20:15
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).20:12
Fallo di Rudi Pozeg Vancas (Celje).20:11
Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11
Fallo di Milot Avdyli (Celje).20:10
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10
Sostituzione, Celje. Armandas Kucys sostituisce Matej Poplatnik.20:09
Sostituzione, Celje. Mario Kvesic sostituisce Svit Seslar.20:06
Ivan Calusic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05
Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).20:05
Fallo di Damjan Vuklisevic (Celje).20:04
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:04
Matej Poplatnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).20:03
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).20:02
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Svit Seslar (Celje).19:57
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Lukasz Bejger (Celje).19:57
Tiro parato. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Orbelín Pineda.19:57
Sostituzione, AEK Atene. Petros Mantalos sostituisce Mijat Gacinovic.19:56
Sostituzione, AEK Atene. Niclas Eliasson sostituisce Dereck Kutesa.19:56
Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stavros Pilios.19:55
Fuorigioco. Darko Hrka(Celje) prova il lancio lungo, ma Matej Poplatnik e' colto in fuorigioco.19:54
Tiro parato. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aboubakary Koïta.19:51
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mijat Gacinovic.19:49
Inizia il Secondo tempo AEK Atene 0, Celje 2.19:49
Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Nikita Iosifov.19:48
Sostituzione, Celje. Darko Hrka sostituisce Juanjo Nieto.19:48
Primo tempo terminato, AEK Atene 0, Celje 2.19:33
Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Dereck Kutesa.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stavros Pilios in seguito a un calcio da fermo.19:29
Fallo di Papa Daniel (Celje).19:28
Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Gol! AEK Atene 0, Celje 2. Rudi Pozeg Vancas (Celje) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.19:27
Tiro parato. Juanjo Nieto (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matej Poplatnik.19:27
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).19:25
Tiro parato. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mijat Gacinovic.19:24
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).19:23
Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Mijat Gacinovic (AEK Atene) e' ammonito per fallo.19:22
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).19:22
Gara riprende.19:21
Gara momentaneamente sospesa, Rudi Pozeg Vancas (Celje) per infortunio.19:21
Fallo di Ivan Calusic (Celje).19:20
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Nikita Iosifov (Celje).19:17
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Matej Poplatnik (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16
Fallo di Filipe Relvas (AEK Atene).19:16
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).19:14
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).19:14
Tentativo fallito. Papa Daniel (Celje) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:13
Matej Poplatnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).19:12
Tiro respinto. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Filipe Relvas.19:12
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).19:12
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Damjan Vuklisevic (Celje).19:10
Fallo di Papa Daniel (Celje).19:09
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Ivan Calusic (Celje) e' ammonito per fallo.19:08
Fallo di Ivan Calusic (Celje).19:08
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Dereck Kutesa (AEK Atene).19:07
Svit Seslar (Celje) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area da un calcio di punizione di prima.19:07
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:06
Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.19:05
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Simon Sluga (Celje).19:04
Tiro parato. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:04
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).19:02
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Gol! AEK Atene 0, Celje 1. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Svit Seslar.18:58
Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lazaros Rota.18:57
Fallo di Papa Daniel (Celje).18:56
Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fuorigioco. Nikita Iosifov(Celje) prova il lancio lungo, ma Rudi Pozeg Vancas e' colto in fuorigioco.18:54
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:51
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).18:51
Gara riprende.18:49
Gara momentaneamente sospesa, Svit Seslar (Celje) per infortunio.18:49
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50
AEK Athens - Celje è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio Allwyn Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - Celje sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|13
|Falli fischiati
|343
|Fuorigioco
|37
|Rigori assegnati
|6
|Ammonizioni
|44
|Espulsioni
|6
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|6.4
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2025
|Serie A
|Cagliari-Fiorentina 1-1
|21-09-2025
|Serie A
|Lazio-Roma 0-1
|27-09-2025
|Serie A
|Juventus-Atalanta 1-1
|19-10-2025
|Serie A
|Genoa-Parma 0-0
|29-10-2025
|Serie A
|Inter-Fiorentina 3-0
|23-11-2025
|Serie A
|Inter-Milan 0-1
|07-12-2025
|Serie B
|Sampdoria-Carrarese 3-2
|14-12-2025
|Serie A
|Udinese-Napoli 1-0
|20-12-2025
|Serie A
|Juventus-Roma 2-1
|07-01-2026
|Serie A
|Lazio-Fiorentina 2-2
|25-01-2026
|Serie B
|Catanzaro-Sampdoria 0-0
|01-02-2026
|Serie A
|Torino-Lecce 1-0
|15-02-2026
|Serie A
|Cremonese-Genoa 0-0
|01-03-2026
|Serie A
|Roma-Juventus 3-3
|08-03-2026
|Serie A
|Lecce-Cremonese 2-1
Attualmente AEK Athens si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Celje si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AEK Athens ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7.
AEK Athens e Celje si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match AEK Athens ha vinto 1 volta, Celje ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Athens
|Celje
|Partite giocate
|7
|9
|Numero di partite vinte
|5
|5
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|18
|14
|Gol totali subiti
|7
|15
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.7
|Percentuale possesso palla
|54.5
|59.4
|Numero totale di passaggi
|3271
|4147
|Numero totale di passaggi riusciti
|2795
|3560
|Tiri nello specchio della porta
|46
|48
|Percentuale di tiri in porta
|43.4
|53.9
|Numero totale di cross
|134
|132
|Numero medio di cross riusciti
|43
|25
|Duelli per partita vinti
|335
|393
|Duelli per partita persi
|303
|358
|Corner subiti
|37
|44
|Corner guadagnati
|38
|45
|Numero di punizioni a favore
|87
|139
|Numero di punizioni concesse
|73
|112
|Tackle totali
|104
|111
|Percentuale di successo nei tackle
|68.3
|54.1
|Fuorigiochi totali
|15
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|19
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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