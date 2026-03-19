Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

PREPARTITA

AEK Larnaca - Crystal Palace è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.

Arbitro di AEK Larnaca - Crystal Palace sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente AEK Larnaca si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

AEK Larnaca ha segnato 7 gol e ne ha subiti 1; Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.

AEK Larnaca e Crystal Palace si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match AEK Larnaca ha vinto 1 volta, Crystal Palace non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: