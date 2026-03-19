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AEK Larnaca-Crystal Palace: 1-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

19 Marzo 2026 ore 18:45
AEK Larnaca
1
Crystal Palace
2
Partita finita
Arbitro: Aliyar Aghayev
  1. 13' 0-1 Ismaïla Sarr
  2. 63' 1-1 Enric Saborit
  3. 99' 1-2 Ismaïla Sarr
0'
45'
90'
90'
125'

Incontro terminato, AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2.

  1. 120'+6'

    Secondo tempo supplementare terminato, AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2.21:22

  3. 120'+6'

    Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel Muñoz.21:22

  4. 120'+5'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Jean-Philippe Mateta in seguito a un contropiede.21:21

  5. 120'+4'

    Fallo di mano di Yéremy Pino (Crystal Palace).21:20

  6. 120'+4'

    Petros Ioannou (AEK Larnaca) e' stato espulso.21:19

  7. 120'+3'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Petros Ioannou (AEK Larnaca).21:19

  9. 120'+1'

    Valentin Roberge (AEK Larnaca) e' ammonito.21:17

  10. 120'+1'

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  11. 120'+1'

    Fallo di Petros Ioannou (AEK Larnaca).21:17

  12. 120'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:17

  13. 119'

    Sostituzione, Crystal Palace. Will Hughes sostituisce Adam Wharton.21:15

  15. 119'

    Gara riprende.21:15

  16. 117'

    Gara momentaneamente sospesa, (Crystal Palace).21:13

  17. 115'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).21:11

  18. 115'

    Robert Mudrazija (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  19. 112'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Waldo Rubio sostituisce Enzo Cabrera per infortunio.21:08

  21. 112'

    Gara riprende.21:08

  22. 111'

    Gara momentaneamente sospesa, Enzo Cabrera (AEK Larnaca) per infortunio.21:07

  23. 110'

    Jefferson Lerma (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  24. 110'

    Fallo di Enzo Cabrera (AEK Larnaca).21:06

  25. 109'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:05

  27. 109'

    Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  28. 108'

    Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daichi Kamada.21:04

  29. 108'

    Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tyrick Mitchell.21:03

  30. Inizia il Secondo tempo supplementare AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2.21:01

  31. 105'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Robert Mudrazija sostituisce Pere Pons.21:01

  33. 105'+2'

    Primo tempo supplementare terminato, AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2.20:59

  34. 105'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.20:57

  35. 105'

    Fallo di Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).20:57

  36. 105'

    Zlatan Alomerovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  37. 105'

    Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Yéremy Pino con cross.20:57

  39. 105'

    Tiro respinto. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area.20:57

  40. 105'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Daichi Kamada.20:57

  41. 103'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).20:55

  42. 103'

    Enzo Cabrera (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  43. 101'

    Tiro parato. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tyrick Mitchell.20:53

  45. 99'

    Gol! AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daichi Kamada da calcio d'angolo.20:51

  46. 98'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Valentin Roberge (AEK Larnaca).20:50

  47. 97'

    Tiro respinto. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Daniel Muñoz con suggerimento di testa.20:49

  48. 96'

    Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Yéremy Pino.20:48

  49. 95'

    Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).20:47

  51. 95'

    Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  52. 92'

    Tentativo fallito. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:44

  53. Inizia il Primo tempo supplementare AEK Larnaca 1, Crystal Palace 1.20:42

  54. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, AEK Larnaca 1, Crystal Palace 1.20:37

  55. 90'+4'

    Fallo di Jefferson Lerma (Crystal Palace).20:36

  57. 90'+4'

    Enzo Cabrera (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36

  58. 90'+2'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).20:34

  59. 90'+2'

    Enzo Cabrera (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  60. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  61. 90'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:32

  63. 89'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Charalambos Kyriakou sostituisce Marcus Rohdén.20:31

  64. 89'

    Tentativo fallito. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Daichi Kamada con cross.20:30

  65. 87'

    Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).20:29

  66. 87'

    Marcus Rohdén (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  67. 86'

    Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Adam Wharton con cross.20:27

  69. 85'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Valentin Roberge (AEK Larnaca).20:27

  70. 85'

    Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Yéremy Pino.20:27

  71. 84'

    Fuorigioco. Zlatan Alomerovic(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Enzo Cabrera e' colto in fuorigioco.20:26

  72. 84'

    Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:25

  73. 84'

    Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).20:25

  75. 84'

    Petros Ioannou (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  76. 83'

    Sostituzione, Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta sostituisce Jaydee Canvot.20:25

  77. 82'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:24

  78. 81'

    Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daniel Muñoz con cross.20:22

  79. 79'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Yahav Gurfinkel sostituisce Ángel García.20:21

  81. 79'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Valentin Roberge sostituisce Djordje Ivanovic.20:21

  82. 78'

    Fuorigioco. Jefferson Lerma(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daniel Muñoz e' colto in fuorigioco.20:20

  83. 76'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Enzo Cabrera sostituisce Riad Bajic.20:18

  84. 76'

    Sostituzione, Crystal Palace. Jefferson Lerma sostituisce Chris Richards.20:18

  85. 76'

    Sostituzione, Crystal Palace. Yéremy Pino sostituisce Evann Guessand.20:18

  87. 73'

    Secondo cartellino giallo per Enric Saborit (AEK Larnaca) per fallo.20:15

  88. 73'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:15

  89. 73'

    Fallo di Enric Saborit (AEK Larnaca).20:15

  90. 72'

    Fuorigioco. Jørgen Strand Larsen(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.20:14

  91. 71'

    Fuorigioco. Godswill Ekpolo(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Djordje Ivanovic e' colto in fuorigioco.20:13

  93. 70'

    Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).20:12

  94. 70'

    Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  95. 70'

    Tiro parato. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:12

  96. 70'

    Tiro parato. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daniel Muñoz.20:12

  97. 69'

    Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Muñoz con cross.20:10

  99. 67'

    Tentativo fallito. Marcus Rohdén (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:08

  100. 65'

    Tentativo fallito. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daichi Kamada con cross da calcio d'angolo.20:07

  101. 64'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:06

  102. 63'

    Gol! AEK Larnaca 1, Crystal Palace 1. Enric Saborit (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcus Rohdén con cross da calcio d'angolo.20:05

  103. 62'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Jaydee Canvot (Crystal Palace).20:04

  105. 60'

    Sostituzione, Crystal Palace. Daniel Muñoz sostituisce Brennan Johnson.20:02

  106. 58'

    Fallo di Evann Guessand (Crystal Palace).20:00

  107. 58'

    Petros Ioannou (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  108. 57'

    Chris Richards (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  109. 57'

    Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).19:58

  111. 54'

    Gara riprende.19:56

  112. 53'

    Maxence Lacroix (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.19:55

  113. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Petros Ioannou (AEK Larnaca) per infortunio.19:55

  114. 53'

    Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra.19:54

  115. 53'

    Tiro respinto. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Petros Ioannou.19:54

  117. 50'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).19:52

  118. 50'

    Zlatan Alomerovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  119. 49'

    Tentativo fallito. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:51

  120. 49'

    Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jørgen Strand Larsen.19:51

  121. 48'

    Gara riprende.19:50

  123. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Ángel García (AEK Larnaca) per infortunio.19:49

  124. Inizia il Secondo tempo AEK Larnaca 0, Crystal Palace 1.19:47

  125. 45'+2'

    Primo tempo terminato, AEK Larnaca 0, Crystal Palace 1.19:32

  126. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  127. 45'

    Tiro parato. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adam Wharton con cross.19:30

  129. 44'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Enric Saborit (AEK Larnaca).19:29

  130. 38'

    Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:23

  131. 38'

    Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  132. 37'

    Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enric Saborit.19:22

  133. 37'

    Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).19:22

  135. 37'

    Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  136. 36'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ángel García (AEK Larnaca).19:21

  137. 35'

    Gara riprende.19:20

  138. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Ángel García (AEK Larnaca) per infortunio.19:20

  139. 33'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Gus Ledes (AEK Larnaca).19:18

  141. 33'

    Tiro respinto. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tyrick Mitchell.19:18

  142. 33'

    Enric Saborit (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.19:18

  143. 32'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  144. 32'

    Fallo di Enric Saborit (AEK Larnaca).19:18

  145. 32'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).19:17

  147. 32'

    Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17

  148. 30'

    Tiro parato. Riad Bajic (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ángel García con cross.19:15

  149. 30'

    Fallo di Evann Guessand (Crystal Palace).19:15

  150. 30'

    Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15

  151. 27'

    Chris Richards (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.19:12

  153. 27'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).19:12

  154. 27'

    Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  155. 27'

    Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ismaïla Sarr con cross da calcio d'angolo.19:12

  156. 26'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Petros Ioannou (AEK Larnaca).19:11

  157. 24'

    Tyrick Mitchell (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  159. 24'

    Fallo di Pere Pons (AEK Larnaca).19:10

  160. 22'

    Fuorigioco. Daichi Kamada(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.19:07

  161. 15'

    Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:00

  162. 15'

    Enric Saborit (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00

  163. 13'

    Gol! AEK Larnaca 0, Crystal Palace 1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.18:59

  165. 13'

    Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).18:58

  166. 13'

    Petros Ioannou (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  167. 12'

    Tiro parato. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Petros Ioannou.18:57

  168. 9'

    Walter Benítez (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  169. 9'

    Fallo di Riad Bajic (AEK Larnaca).18:55

  171. 5'

    Tiro respinto. Evann Guessand (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area. Assist di Chris Richards con cross.18:50

  172. 4'

    Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Jørgen Strand Larsen.18:49

  173. 3'

    Fallo di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).18:48

  174. 3'

    Ángel García (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  175. 3'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Petros Ioannou (AEK Larnaca).18:48

  177. Inizia il Primo tempo.18:46

  178. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

Formazioni AEK Larnaca - Crystal Palace

AEK Larnaca
Crystal Palace
TITOLARI AEK LARNACA
  • (1) ZLATAN ALOMEROVIC (P)
  • (4) ENRIC SABORIT (D)
  • (2) PETROS IOANNOU (D)
  • (22) GODSWILL EKPOLO (D)
  • (14) ÁNGEL GARCÍA (D)
  • (15) HRVOJE MILICEVIC (D)
  • (9) DJORDJE IVANOVIC (C)
  • (17) PERE PONS (C)
  • (7) GUS LEDES (C)
  • (8) MARCUS ROHDÉN (C)
  • (11) RIAD BAJIC (A)
PANCHINA AEK LARNACA
  • (41) MATHÍAS GONZÁLEZ (A)
  • (51) ANTREAS PARASKEVAS (P)
  • (13) YAHAV GURFINKEL (D)
  • (25) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (10) WALDO RUBIO (A)
  • (36) CHRÍSTOS LOUKAÏDIS (A)
  • (27) VALENTIN ROBERGE (D)
  • (32) ROBERT MUDRAZIJA (C)
  • (99) DEMETRIS DEMETRIOU (P)
  • (30) ENZO CABRERA (A)
ALLENATORE AEK LARNACA
  • Javier Rozada
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (5) MAXENCE LACROIX (D)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (23) JAYDEE CANVOT (D)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (18) DAICHI KAMADA (C)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (C)
  • (3) TYRICK MITCHELL (C)
  • (29) EVANN GUESSAND (A)
  • (22) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (7) ISMAÏLA SARR (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (17) NATHANIEL CLYNE (D)
  • (10) YÉREMY PINO (C)
  • (2) DANIEL MUÑOZ (D)
  • (53) JACKSON IZQUIERDO (P)
  • (14) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
  • (24) BORNA SOSA (D)
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
  • (8) JEFFERSON LERMA (C)
  • (55) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (34) CHADI RIAD (D)
  • (59) RIO CARDINES (C)
  • (19) WILL HUGHES (C)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Oliver Glasner
PREPARTITA

AEK Larnaca - Crystal Palace è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.
Arbitro di AEK Larnaca - Crystal Palace sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente AEK Larnaca si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AEK Larnaca ha segnato 7 gol e ne ha subiti 1; Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.

AEK Larnaca e Crystal Palace si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match AEK Larnaca ha vinto 1 volta, Crystal Palace non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AEK LarnacaCrystal Palace
Partite giocate79
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate43
Gol totali segnati714
Gol totali subiti17
Media gol subiti per partita0.10.8
Percentuale possesso palla49.658.1
Numero totale di passaggi30734561
Numero totale di passaggi riusciti24943809
Tiri nello specchio della porta2249
Percentuale di tiri in porta38.644.5
Numero totale di cross129189
Numero medio di cross riusciti3245
Duelli per partita vinti297443
Duelli per partita persi304387
Corner subiti3519
Corner guadagnati2653
Numero di punizioni a favore7785
Numero di punizioni concesse74116
Tackle totali96163
Percentuale di successo nei tackle57.365.6
Fuorigiochi totali1223
Numero totale di cartellini gialli1715
Numero totale di cartellini rossi01

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