Incontro terminato, AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2.
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Incontro terminato, AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2.
Secondo tempo supplementare terminato, AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2.21:22
Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel Muñoz.21:22
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Jean-Philippe Mateta in seguito a un contropiede.21:21
Fallo di mano di Yéremy Pino (Crystal Palace).21:20
Petros Ioannou (AEK Larnaca) e' stato espulso.21:19
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Petros Ioannou (AEK Larnaca).21:19
Valentin Roberge (AEK Larnaca) e' ammonito.21:17
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Petros Ioannou (AEK Larnaca).21:17
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:17
Sostituzione, Crystal Palace. Will Hughes sostituisce Adam Wharton.21:15
Gara riprende.21:15
Gara momentaneamente sospesa, (Crystal Palace).21:13
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).21:11
Robert Mudrazija (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Sostituzione, AEK Larnaca. Waldo Rubio sostituisce Enzo Cabrera per infortunio.21:08
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Enzo Cabrera (AEK Larnaca) per infortunio.21:07
Jefferson Lerma (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Enzo Cabrera (AEK Larnaca).21:06
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:05
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daichi Kamada.21:04
Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tyrick Mitchell.21:03
Inizia il Secondo tempo supplementare AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2.21:01
Sostituzione, AEK Larnaca. Robert Mudrazija sostituisce Pere Pons.21:01
Primo tempo supplementare terminato, AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2.20:59
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.20:57
Fallo di Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).20:57
Zlatan Alomerovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Yéremy Pino con cross.20:57
Tiro respinto. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area.20:57
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Daichi Kamada.20:57
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).20:55
Enzo Cabrera (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Tiro parato. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tyrick Mitchell.20:53
Gol! AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daichi Kamada da calcio d'angolo.20:51
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Valentin Roberge (AEK Larnaca).20:50
Tiro respinto. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Daniel Muñoz con suggerimento di testa.20:49
Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Yéremy Pino.20:48
Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).20:47
Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Tentativo fallito. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:44
Inizia il Primo tempo supplementare AEK Larnaca 1, Crystal Palace 1.20:42
Secondo tempo terminato, AEK Larnaca 1, Crystal Palace 1.20:37
Fallo di Jefferson Lerma (Crystal Palace).20:36
Enzo Cabrera (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).20:34
Enzo Cabrera (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:32
Sostituzione, AEK Larnaca. Charalambos Kyriakou sostituisce Marcus Rohdén.20:31
Tentativo fallito. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Daichi Kamada con cross.20:30
Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).20:29
Marcus Rohdén (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Adam Wharton con cross.20:27
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Valentin Roberge (AEK Larnaca).20:27
Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Yéremy Pino.20:27
Fuorigioco. Zlatan Alomerovic(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Enzo Cabrera e' colto in fuorigioco.20:26
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:25
Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).20:25
Petros Ioannou (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Sostituzione, Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta sostituisce Jaydee Canvot.20:25
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:24
Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daniel Muñoz con cross.20:22
Sostituzione, AEK Larnaca. Yahav Gurfinkel sostituisce Ángel García.20:21
Sostituzione, AEK Larnaca. Valentin Roberge sostituisce Djordje Ivanovic.20:21
Fuorigioco. Jefferson Lerma(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daniel Muñoz e' colto in fuorigioco.20:20
Sostituzione, AEK Larnaca. Enzo Cabrera sostituisce Riad Bajic.20:18
Sostituzione, Crystal Palace. Jefferson Lerma sostituisce Chris Richards.20:18
Sostituzione, Crystal Palace. Yéremy Pino sostituisce Evann Guessand.20:18
Secondo cartellino giallo per Enric Saborit (AEK Larnaca) per fallo.20:15
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:15
Fallo di Enric Saborit (AEK Larnaca).20:15
Fuorigioco. Jørgen Strand Larsen(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.20:14
Fuorigioco. Godswill Ekpolo(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Djordje Ivanovic e' colto in fuorigioco.20:13
Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).20:12
Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Tiro parato. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:12
Tiro parato. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daniel Muñoz.20:12
Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Muñoz con cross.20:10
Tentativo fallito. Marcus Rohdén (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:08
Tentativo fallito. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daichi Kamada con cross da calcio d'angolo.20:07
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:06
Gol! AEK Larnaca 1, Crystal Palace 1. Enric Saborit (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcus Rohdén con cross da calcio d'angolo.20:05
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Jaydee Canvot (Crystal Palace).20:04
Sostituzione, Crystal Palace. Daniel Muñoz sostituisce Brennan Johnson.20:02
Fallo di Evann Guessand (Crystal Palace).20:00
Petros Ioannou (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Chris Richards (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).19:58
Gara riprende.19:56
Maxence Lacroix (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.19:55
Gara momentaneamente sospesa, Petros Ioannou (AEK Larnaca) per infortunio.19:55
Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra.19:54
Tiro respinto. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Petros Ioannou.19:54
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).19:52
Zlatan Alomerovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Tentativo fallito. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:51
Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jørgen Strand Larsen.19:51
Gara riprende.19:50
Gara momentaneamente sospesa, Ángel García (AEK Larnaca) per infortunio.19:49
Inizia il Secondo tempo AEK Larnaca 0, Crystal Palace 1.19:47
Primo tempo terminato, AEK Larnaca 0, Crystal Palace 1.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tiro parato. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adam Wharton con cross.19:30
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Enric Saborit (AEK Larnaca).19:29
Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:23
Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enric Saborit.19:22
Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).19:22
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ángel García (AEK Larnaca).19:21
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Ángel García (AEK Larnaca) per infortunio.19:20
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Gus Ledes (AEK Larnaca).19:18
Tiro respinto. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tyrick Mitchell.19:18
Enric Saborit (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.19:18
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Enric Saborit (AEK Larnaca).19:18
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).19:17
Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Tiro parato. Riad Bajic (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ángel García con cross.19:15
Fallo di Evann Guessand (Crystal Palace).19:15
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Chris Richards (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.19:12
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).19:12
Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ismaïla Sarr con cross da calcio d'angolo.19:12
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Petros Ioannou (AEK Larnaca).19:11
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Pere Pons (AEK Larnaca).19:10
Fuorigioco. Daichi Kamada(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.19:07
Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:00
Enric Saborit (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00
Gol! AEK Larnaca 0, Crystal Palace 1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.18:59
Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).18:58
Petros Ioannou (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Tiro parato. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Petros Ioannou.18:57
Walter Benítez (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Riad Bajic (AEK Larnaca).18:55
Tiro respinto. Evann Guessand (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area. Assist di Chris Richards con cross.18:50
Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Jørgen Strand Larsen.18:49
Fallo di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).18:48
Ángel García (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Petros Ioannou (AEK Larnaca).18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51
AEK Larnaca - Crystal Palace è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.
Arbitro di AEK Larnaca - Crystal Palace sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Attualmente AEK Larnaca si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AEK Larnaca ha segnato 7 gol e ne ha subiti 1; Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.
AEK Larnaca e Crystal Palace si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match AEK Larnaca ha vinto 1 volta, Crystal Palace non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Larnaca
|Crystal Palace
|Partite giocate
|7
|9
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|4
|3
|Gol totali segnati
|7
|14
|Gol totali subiti
|1
|7
|Media gol subiti per partita
|0.1
|0.8
|Percentuale possesso palla
|49.6
|58.1
|Numero totale di passaggi
|3073
|4561
|Numero totale di passaggi riusciti
|2494
|3809
|Tiri nello specchio della porta
|22
|49
|Percentuale di tiri in porta
|38.6
|44.5
|Numero totale di cross
|129
|189
|Numero medio di cross riusciti
|32
|45
|Duelli per partita vinti
|297
|443
|Duelli per partita persi
|304
|387
|Corner subiti
|35
|19
|Corner guadagnati
|26
|53
|Numero di punizioni a favore
|77
|85
|Numero di punizioni concesse
|74
|116
|Tackle totali
|96
|163
|Percentuale di successo nei tackle
|57.3
|65.6
|Fuorigiochi totali
|12
|23
|Numero totale di cartellini gialli
|17
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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