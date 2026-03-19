La Fiorentina vola ai quarti di Conference League ribaltando il Rakow. Dopo un primo tempo equilibrato, i polacchi passano al primo minuto della ripresa con un lampo di Struski. La Viola accusa il colpo ma alla lunga reagisce e trova il pari grazie a un tiro deviato di Ndour. Nel recupero Pongracic fissa il risultato sull'1-2 a qualificazione comunque già vistualmente raggiunta.
La Fiorentina ora aspetta di conoscere la vincente tra AEK Larnaca e Crystal Palace.
Cronaca
Formazioni
Dirette
90'+7'
FINE PARTITA. RAKOW-FIORENTINA 1-2. Viola ai quarti di Conference grazie alla rimonta firmata da Ndour e Pongracic.20:46
90'+7'
GOL! Rakow-FIORENTINA 1-2 Ha segnato Pongracic. Sull'ultimo angolo per il Rakow va a saltare anche il portiere Zych. La Fiorentina allontana la minaccia e riesce anche a segnare il gol della vittoria con un tiro da centrocampo del difensore, assistito da Gudmundsson.
Tiro-cross pericoloso di Brunes, la difesa della Fiorentina allontana in area piccola con qualche affanno. 20:43
90'+5'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Giallo a Pongracic.20:41
90'+1'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Harrison, dentro Gudmundsson.20:39
90'+1'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Fagioli, dentro Mandragora. 20:39
90'
Saranno sei i minuti di recupero. 20:42
88'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Dodò, dentro Pongracic.20:38
86'
AMMONIZIONE PER IL RAKOW. Alla fine ammonito Brunes per simulazione.20:40
85'
AMMONIZIONE PER IL RAKOW. Giallo anche a Rocha.20:40
85'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Giallo a Ndour dopo un piccolo parapiglia per il presunto rigore.20:40
84'
BRUNES GIU' IN AREA! A tu per tu con Christensen prova ad aggirarlo e cade a terra per un presunto tocco. L'arbitro assegna il rigore ma poi, richiamato al monitor, decide di non assegnare il penaty. Non c'è penalty.20:32
83'
Anche Dodò spara da fuori, pallone largo di un metro e mezzo.20:27
80'
SOSTITUZIONE PER IL RAKOW. Fuori Carlos, dentro Santos.20:24
80'
SOSTITUZIONE PER IL RAKOW. Fuori Struski, dentro Bulat.20:24
79'
SOSTITUZIONE PER IL RAKOW. Fuori Makuch, dentro Rocha.20:23
79'
Parisi cerca il jolly dalla distanza, pallone fuori non di molto.20:23
75'
Continua ad attaccare la Fiorentina che vuole chiudere il discorso qualificazione.20:20
71'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Giallo per Dodò.20:18
69'
SOSTITUZIONE PER IL RAKOW. Fuori Lopez, dentro Diaby-Fadiga.20:13
68'
GOL! Rakow-FIORENTINA 1-1. Ha segnato Ndour. Fantastica iniziativa Parisi da destra con sterzata a saltare un avversario e scarico al limite dell'area di rigore per Piccoli. Sponda all'indietro del centravanti per Ndour, che calcia e batte Zych grazie a una deviazione decisiva.
PALO DI PICCOLI! Schiaccia di testa sul cross da sinistra di Fagioli. Pallo pieno a Zych battuto. Grandissima chance per il pareggio.20:11
63'
Cresce ora la pressione della Fiorentina. Bel tiro da fuori area di Parisi, Zych respinge in tuffo sulla sua destra.20:09
62'
OCCASIONE PER NDOUR! In area piccola non riesce a indirizzare dopo il tocco di tacco di Gosens da corner.20:10
61'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Kean, dentro Piccoli.20:05
61'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Fazzini, dentro Gosens.20:05
60'
Ndour colpisce di testa sugli sviluppi lunghi di un corner. Palla alta.20:05
59'
Non riesce a creare occasioni la Viola. Con questo risultato il match andrebbe ai supplementari.20:02
53'
La Fiorentina sta provando ad organizzare una reazione.19:57
50'
Fazzini lamenta qualche fastidio al collo, ma per ora prosegue.19:59
47'
Colpita a freddo la Fiorentina in questo inizio ripresa.19:52
46'
GOL! RAKOW-Fiorentina 1-0. Ha segnato Struski. Riceve sullo spigolo dell'area da Lopez, si gira e conclude tra le gambe di Ndour. Sorpreso Christensen sul suo palo.19:51
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni. 19:49
Chi passa il turno questa sera affronta, ai quarti, la vincente tra AEK Larnaca e Crystal Palace. 19:38
Primo tempo molto equlibrato, tecnicamente non eccelso, tra Rakow e Fiorentina. Più pericolosa la Viola in avvio e in chisura di frazione con Kean e Fagioli. 19:36
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: RAKOW-FIORENTINA 0-0. Regge l'equilibrio. 19:34
45'+1'
OCCASIONE PER FAGIOLI! Calcia in corsa dal limite sul cross basso di Parisi. Conclusione violenta, ma centrale, che viene respinta in qualche modo da Zych. Poi ci prova anche Dodò ma blocca lo stesso portiere del Rakow.19:33
45'
Due minuti di recupero. 19:32
43'
Qualche scintilla tra Lopez e Fagioli, sedata dall'arbitro. 19:31
42'
Fagioli cerca ancora Kean nella profondità, questa volta dosa male. 19:29
40'
Taglia-fuori in area piccola di Ranieri che impedisce a Makuch di colpire di testa.19:26
36'
Col passare dei minuti sta crescendo la prestazione di Fagioli in mezzo al campo. 19:23
33'
TIRO DI KEAN! Palla vellutata di Fagioli sopra la linea per il proprio centravanti. Kean si coordina al volo ma schiaccia la conclusione che diventa semplice per la presa di Zych.19:20
29'
OCCASIONE PER BRUNES! Arpiona col mancino un cross basso a rimorchio di Lopez. Sulla traiettoria c'è Fabbian che sporca in corner. Ha rischiato però la Fiorentina.19:16
25'
Girata in area di Brunes, rimpallata in area da Comuzzo. Poi fallo di mano dell'attaccante del Rakow. 19:12
22'
RANIERI ANTICIPA MAKUCH! Intervento decisivo di testa del capitano della Fiorentina che subisce anche fallo in attacco. Aveva completamente sbagliato il tempo dell'uscita Christensen.19:09
20'
Buon ribaltamento di Parisi che poi cerca Kean in mezzo. Cross deviato che viene raccolto da Zych.19:06
19'
SOSTITUZIONE PER IL RAKOW. Fuori Tudor per infortunio, dentro Mosór.19:05
17'
Terreno di gioco molto difficoltoso che condiziona passaggi e controlli. 19:03
15'
Punizione defilata di Lopez che va direttamente in porta per provare a sorprendere Christensen. Ci mette i pugni il portiere della Fiorentina.19:02
13'
Rischia qualcosa la Fiorentina su un rinvio imperfetto di Christensen. Un po' in affano la difesa della Viola che comunque poi riesce a chiudersi. 19:00
10'
Chance per Brunes che si ritrova davanti a Christensen sul tocco di Repka. Ma era in chiara posizione di offside. 18:57
9'
Carlos si accentra da destra e cerca il tiro dal limite, si oppone Comuzzo.18:56
8'
Repka cerca una conclusione, complicata, di volo dal limite dell'area. Palla molto lontana dalla porta.18:55
7'
Ha preso coraggio la Fiorentina dopo la chance avuta con Kean. 18:53
3'
OCCASIONE PER KEAN! Converge da sinistra, dribbla in area e poi va al tiro quasi a botta sicura. Decisiva l'opposizione di Svarnas, doppia. L'arbitro poi non concede un corner che sembrava esserci. 18:50
3'
Come prevedibile è il Rakow a fare subito la partita. La Fiorentina accenna una pressione alta. 18:49
1'
È cominciata RAKOW-FIORENTINA! Buona partita a tutti.18:47
La partita del Zagłębiowski Park Sportowy è diretta dall’arbitro Juan Martinez Munuera, coadiuvato dagli assistenti Cabanero e Prieto e dal quarto ufficiale Muniz Ruiz. Al Var ci sono Cuadra Fernandez ed Iglesias Villanueva. Squadra arbitrale, quindi, tutta spagnola. 18:45
Vanoli ritrova Kean dall'inizio nel tridente con Harrison e Fazzini. Fagioli in cabina di regia, affiancato da Fabbian e Ndour. In porta viene confermato Christensen, difeso dalla coppia Ranieri-Comuzzo. Terzini Dodò e Parisi.18:36
A differenza della gara di andata Tomczyk sceglie Jean Carlos e non Pienko sulla fascia sinistra. Il capitano Tudor viene confermato nel terzetto difensivo, con Amejaw da esterno destro.18:35
FORMAZIONE RAKOW (3-4-3): Zych - Tudor, Racovitan, Svarnas - Ameyaw, Repka, Struski, Carlos - Lopez, Brunes, Makuch.18:31
La Fiorentina punta a superare gli ottavi di finale della competizione, che l’ha vista due volte in finale nelle ultime cinque edizioni, per il quarto anno consecutivo. Questa sarà la 50^ partita della Fiorentina in Conference League, la prima squadra a raggiungere tale traguardo dall'inizio della competizione. La Viola arriva dall’importantissima vittoria in chiave salvezza sul campo della Cremonese. 18:30
Il Rakow è attualmente quinto nel campionato polacco e, dopo la gara di andata, nel weekend è stato sconfitto per 3-1 dal Gornik Zabrze, quarto in classifica. 18:26
La Fiorentina ha perso tre delle sue ultime cinque trasferte in Conference League (2V), tante sconfitte quante nelle 18 precedenti (10V, 5N) - tuttavia, al contempo, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime quattro gare esterne disputate nella competizione.18:24
Questa sarà la settima partita casalinga del Rakow nelle maggiori competizioni europee; i polacchi non sono riusciti a vincere in nessuna delle tre gare nell'Europa League 2023-24 (1N 2P), ma hanno vinto tutte e tre quelle di questa stagione nella Conference League, mantenendo anche la porta inviolata in due di queste. 18:23
La Fiorentina è imbattuta in tutte le sue quattro trasferte nelle maggiori competizioni europee in Polonia (3V 1N), vincendo ciascuna delle ultime tre e segnando più di un gol in ogni occasione.18:19
Il Rakow Czestochowa ha perso tutte e tre le partite disputate contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee, inclusa la gara di andata di questo turno per 2-1 contro la Fiorentina.18:17
Benvenuti alla diretta scritta di Rakow-Fiorentina, gara valida per il ritorno degli ottavi di Conference League.16:45
Formazioni Raków Czestochowa - Fiorentina
Raków Czestochowa
Fiorentina
TITOLARI RAKóW CZESTOCHOWA
(48) OLIWIER ZYCH (P)
(25) BOGDAN RACOVITAN (D)
(7) FRAN TUDOR (D)
(4) STRATOS SVARNAS (D)
(19) MICHAEL AMEYAW (C)
(6) OSKAR REPKA (C)
(23) KAROL STRUSKI (C)
(20) JEAN CARLOS SILVA (C)
(18) JONATAN BRAUT BRUNES (A)
(10) IVI LÓPEZ (A)
(9) PATRYK MAKUCH (A)
PANCHINA RAKóW CZESTOCHOWA
(2) ARIEL MOSÓR (D)
(80) LAMINE DIABY-FADIGA (C)
(24) ZORAN ARSENIC (D)
(5) MARKO BULAT (C)
(11) ADRIANO (C)
(44) BOGDAN MIRCETIC (C)
(31) DOMINIK CZEREMSKI (P)
(17) LEONARDO ROCHA (A)
(1) KACPER TRELOWSKI (P)
(35) MITJA ILENIC (D)
(21) JERZY NAPIERAJ (C)
ALLENATORE RAKóW CZESTOCHOWA
Lukasz Tomczyk
TITOLARI FIORENTINA
(53) OLIVER CHRISTENSEN (P)
(6) LUCA RANIERI (D)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
(65) FABIANO PARISI (D)
(2) DODÔ (D)
(80) GIOVANNI FABBIAN (C)
(44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
(27) CHER NDOUR (C)
(22) JACOPO FAZZINI (C)
(17) JACK HARRISON (C)
(20) MOISE KEAN (A)
PANCHINA FIORENTINA
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
(23) EMAN KOSPO (D)
(63) PIERGIORGIO BONANNO (C)
(8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
(50) PIETRO LEONARDELLI (P)
(61) RICCARDO BRASCHI (A)
(62) LUÍS BALBO (D)
(21) ROBIN GOSENS (D)
(10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
(43) DAVID DE GEA (P)
(60) EDDY KOUADIO (D)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
ALLENATORE FIORENTINA
Paolo Vanoli
PREPARTITA
Raków Czestochowa - Fiorentina è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec. Arbitro di Raków Czestochowa - Fiorentina sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Attualmente Raków Czestochowa si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Raków Czestochowa ha segnato 9 gol e ne ha subiti 2; la Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.
Raków Czestochowa e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.
Raków Czestochowa-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Raków Czestochowa ha perso tutte e tre le partite disputate contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee, inclusa la gara di andata di questo turno per 2-1 contro la Fiorentina.
Questa sarà la settima partita casalinga del Raków Czestochowa nelle maggiori competizioni europee; i polacchi non sono riusciti a vincere in nessuna delle tre gare nella UEFA Europa League 2023-24 (1N 2P), ma hanno vinto tutte e tre quelle di questa stagione nella UEFA Conference League, mantenendo anche la porta inviolata in due di queste.
La Fiorentina è imbattuta in tutte le sue quattro trasferte nelle maggiori competizioni europee in Polonia (3V 1N), vincendo ciascuna delle ultime tre e segnando più di un gol in ogni occasione (nove reti in totale).
La Fiorentina ha perso tre delle sue ultime cinque trasferte in Conference League (2V), tante sconfitte quante nelle 18 precedenti (10V, 5N) - tuttavia, al contempo, la Viola ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime quattro gare esterne disputate nella competizione, lo stesso numero di clean sheet registrato nelle 15 precedenti.
Questa sarà la 50ª partita della Fiorentina in UEFA Conference League, la prima squadra a raggiungere tale traguardo dall'inizio della competizione. Tuttavia, non hanno vinto entrambe le gare disputate in una fase a eliminazione diretta della competizione dopo gli ottavi di finale del 2022-23 contro il Sivasspor (1-0 in casa, 4-1 in trasferta).
Il Raków Czestochowa è la squadra che vanta la percentuale più alta di conversione delle chiare occasioni da gol in questa Conference League: il 56%, quasi il doppio della Fiorentina (29%).
Nessuna squadra ha segnato più gol a seguito di un recupero offensivo rispetto al Raków Czestochowa in questa Conference League: tre su 12 tiri effettuati da queste situazioni di gioco, lo stesso numero di conclusioni della Fiorentina, che tuttavia non ha ancora trovato la via della rete in questo modo nel torneo in corso.
Cinque degli ultimi sei gol della Fiorentina in UEFA Conference League sono arrivati da calcio di rigore (due) o da fuori area (tre), dopo che otto dei primi nove in questa stagione sono stati segnati dall'interno dell'area di rigore e inoltre otto sono arrivati su azione.
Dal suo arrivo alla Fiorentina nella stagione 2024/25, solamente Rolando Mandragora (sei) ha segnato più gol in Conference League rispetto ad Albert Gudmundsson (cinque) - tuttavia, solo una di queste marcature è arrivata in trasferta (vs SK Rapid lo scorso ottobre): nel periodo, peraltro, l'islandese ha tentato 10 conclusioni in 10 incontri interni nella competizione, contro le sole due in cinque gare esterne affrontate per una media più che dimezzata tra casa e trasferta (1 vs 0.4 a match).
Cher Ndour è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di una rete da fuori area in questa Conference League, assieme a Rafal Augustyniak e Jesús Imaz – solo un centrocampista ne ha realizzati di più in una singola edizione del torneo (tre per Jakub Piotrowski nel 2023/24), mentre nelle ultime 20 stagioni l'unico giocatore italiano a toccare quota tre o più gol dalla distanza in una singola stagione in una delle principali competizioni europee è stato Alessandro Del Piero (quattro in Champions League nel 2008/09).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: