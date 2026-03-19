Il Rakow Czestochowa ha perso tutte e tre le partite disputate contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee, inclusa la gara di andata di questo turno per 2-1 contro la Fiorentina.18:17

La Fiorentina è imbattuta in tutte le sue quattro trasferte nelle maggiori competizioni europee in Polonia (3V 1N), vincendo ciascuna delle ultime tre e segnando più di un gol in ogni occasione.18:19

Questa sarà la settima partita casalinga del Rakow nelle maggiori competizioni europee; i polacchi non sono riusciti a vincere in nessuna delle tre gare nell'Europa League 2023-24 (1N 2P), ma hanno vinto tutte e tre quelle di questa stagione nella Conference League, mantenendo anche la porta inviolata in due di queste. 18:23

La Fiorentina ha perso tre delle sue ultime cinque trasferte in Conference League (2V), tante sconfitte quante nelle 18 precedenti (10V, 5N) - tuttavia, al contempo, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime quattro gare esterne disputate nella competizione.18:24

Il Rakow è attualmente quinto nel campionato polacco e, dopo la gara di andata, nel weekend è stato sconfitto per 3-1 dal Gornik Zabrze, quarto in classifica. 18:26

Vanoli ritrova Kean dall'inizio nel tridente con Harrison e Fazzini. Fagioli in cabina di regia, affiancato da Fabbian e Ndour. In porta viene confermato Christensen, difeso dalla coppia Ranieri-Comuzzo. Terzini Dodò e Parisi.18:36

La partita del Zagłębiowski Park Sportowy è diretta dall’arbitro Juan Martinez Munuera, coadiuvato dagli assistenti Cabanero e Prieto e dal quarto ufficiale Muniz Ruiz. Al Var ci sono Cuadra Fernandez ed Iglesias Villanueva. Squadra arbitrale, quindi, tutta spagnola. 18:45

Ha preso coraggio la Fiorentina dopo la chance avuta con Kean. 18:53

Primo tempo molto equlibrato, tecnicamente non eccelso, tra Rakow e Fiorentina. Più pericolosa la Viola in avvio e in chisura di frazione con Kean e Fagioli. 19:36

GOL! RAKOW-Fiorentina 1-0. Ha segnato Struski. Riceve sullo spigolo dell'area da Lopez, si gira e conclude tra le gambe di Ndour. Sorpreso Christensen sul suo palo.19:51

GOL! Rakow-FIORENTINA 1-1. Ha segnato Ndour. Fantastica iniziativa Parisi da destra con sterzata a saltare un avversario e scarico al limite dell'area di rigore per Piccoli. Sponda all'indietro del centravanti per Ndour, che calcia e batte Zych grazie a una deviazione decisiva. Guarda la scheda del giocatore Roberto Piccoli 20:16

Saranno sei i minuti di recupero. 20:42

GOL! Rakow-FIORENTINA 1-2 Ha segnato Pongracic. Sull'ultimo angolo per il Rakow va a saltare anche il portiere Zych. La Fiorentina allontana la minaccia e riesce anche a segnare il gol della vittoria con un tiro da centrocampo del difensore, assistito da Gudmundsson. Guarda la scheda del giocatore Marin Pongracic 20:44

PREPARTITA

Raków Czestochowa - Fiorentina è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.

Arbitro di Raków Czestochowa - Fiorentina sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente Raków Czestochowa si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Raków Czestochowa ha segnato 9 gol e ne ha subiti 2; la Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.

Raków Czestochowa e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.

Raków Czestochowa-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Raków Czestochowa ha perso tutte e tre le partite disputate contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee, inclusa la gara di andata di questo turno per 2-1 contro la Fiorentina.

Questa sarà la settima partita casalinga del Raków Czestochowa nelle maggiori competizioni europee; i polacchi non sono riusciti a vincere in nessuna delle tre gare nella UEFA Europa League 2023-24 (1N 2P), ma hanno vinto tutte e tre quelle di questa stagione nella UEFA Conference League, mantenendo anche la porta inviolata in due di queste.

La Fiorentina è imbattuta in tutte le sue quattro trasferte nelle maggiori competizioni europee in Polonia (3V 1N), vincendo ciascuna delle ultime tre e segnando più di un gol in ogni occasione (nove reti in totale).

La Fiorentina ha perso tre delle sue ultime cinque trasferte in Conference League (2V), tante sconfitte quante nelle 18 precedenti (10V, 5N) - tuttavia, al contempo, la Viola ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime quattro gare esterne disputate nella competizione, lo stesso numero di clean sheet registrato nelle 15 precedenti.

Questa sarà la 50ª partita della Fiorentina in UEFA Conference League, la prima squadra a raggiungere tale traguardo dall'inizio della competizione. Tuttavia, non hanno vinto entrambe le gare disputate in una fase a eliminazione diretta della competizione dopo gli ottavi di finale del 2022-23 contro il Sivasspor (1-0 in casa, 4-1 in trasferta).

Il Raków Czestochowa è la squadra che vanta la percentuale più alta di conversione delle chiare occasioni da gol in questa Conference League: il 56%, quasi il doppio della Fiorentina (29%).

Nessuna squadra ha segnato più gol a seguito di un recupero offensivo rispetto al Raków Czestochowa in questa Conference League: tre su 12 tiri effettuati da queste situazioni di gioco, lo stesso numero di conclusioni della Fiorentina, che tuttavia non ha ancora trovato la via della rete in questo modo nel torneo in corso.

Cinque degli ultimi sei gol della Fiorentina in UEFA Conference League sono arrivati da calcio di rigore (due) o da fuori area (tre), dopo che otto dei primi nove in questa stagione sono stati segnati dall'interno dell'area di rigore e inoltre otto sono arrivati su azione.

Dal suo arrivo alla Fiorentina nella stagione 2024/25, solamente Rolando Mandragora (sei) ha segnato più gol in Conference League rispetto ad Albert Gudmundsson (cinque) - tuttavia, solo una di queste marcature è arrivata in trasferta (vs SK Rapid lo scorso ottobre): nel periodo, peraltro, l'islandese ha tentato 10 conclusioni in 10 incontri interni nella competizione, contro le sole due in cinque gare esterne affrontate per una media più che dimezzata tra casa e trasferta (1 vs 0.4 a match).

Cher Ndour è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di una rete da fuori area in questa Conference League, assieme a Rafal Augustyniak e Jesús Imaz – solo un centrocampista ne ha realizzati di più in una singola edizione del torneo (tre per Jakub Piotrowski nel 2023/24), mentre nelle ultime 20 stagioni l'unico giocatore italiano a toccare quota tre o più gol dalla distanza in una singola stagione in una delle principali competizioni europee è stato Alessandro Del Piero (quattro in Champions League nel 2008/09).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: