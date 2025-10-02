Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Aberdeen - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Pittodrie Stadium di Aberdeen.

Arbitro di Aberdeen - Shakhtar Donetsk sarà Duje Strukan. Al VAR invece ci sarà Fran Jovic.

Attualmente Aberdeen si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Aberdeen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Shakhtar Donetsk ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Aberdeen e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: