Incontro terminato, Aberdeen 2, Shakhtar Donetsk 3.
Secondo tempo terminato, Aberdeen 2, Shakhtar Donetsk 3.22:54
Tentativo fallito. Sivert Heltne Nilsen (Aberdeen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Graeme Shinnie con cross da calcio d'angolo.22:54
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk).22:53
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk).22:52
Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).22:51
Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fuorigioco. Dimitar Mitov(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Sivert Heltne Nilsen e' colto in fuorigioco.22:50
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.22:50
Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:50
Graeme Shinnie (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Alaa Ghram sostituisce Marlon Gomes.22:48
Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.22:48
Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Kusini Yengi (Aberdeen).22:47
Tentativo fallito. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Yehor Nazaryna con cross da calcio d'angolo.22:47
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Sivert Heltne Nilsen (Aberdeen).22:46
Sostituzione, Aberdeen. Kevin Nisbet sostituisce Nicky Devlin.22:44
Sostituzione, Aberdeen. Kusini Yengi sostituisce Jesper Karlsson.22:44
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yukhym Konoplia sostituisce Lucas Ferreira.22:40
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Nicky Devlin (Aberdeen).22:40
Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).22:39
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) per infortunio.22:34
Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).22:34
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Kauã Elias.22:33
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Isaque sostituisce Pedrinho.22:33
Nicky Devlin (Aberdeen) e' ammonito per fallo di mano.22:33
Fallo di mano di Nicky Devlin (Aberdeen).22:33
Tiro parato. Topi Keskinen (Aberdeen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dante Polvara.22:32
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).22:31
Topi Keskinen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Sivert Heltne Nilsen (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:28
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Sivert Heltne Nilsen (Aberdeen).22:28
Gol! Aberdeen 2, Shakhtar Donetsk 3. Nicky Devlin (Aberdeen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.22:27
Tiro parato. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Mats Knoester.22:27
Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.22:25
Marko Lazetic (Aberdeen) e' ammonito.22:25
Tiro respinto. Topi Keskinen (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marko Lazetic.22:24
Sostituzione, Aberdeen. Dante Polvara sostituisce Leighton Clarkson.22:23
Sostituzione, Aberdeen. Sivert Heltne Nilsen sostituisce Ante Palaversa.22:23
Sostituzione, Aberdeen. Graeme Shinnie sostituisce Stuart Armstrong.22:22
Gol! Aberdeen 1, Shakhtar Donetsk 3. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marlon Gomes con suggerimento di testa.22:18
Tentativo fallito. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:16
Tiro respinto. Stuart Armstrong (Aberdeen) un tiro di sinistro da fuori area.22:16
Tentativo fallito. Marko Lazetic (Aberdeen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Jesper Karlsson con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).22:15
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).22:14
Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14
Gol! Aberdeen 1, Shakhtar Donetsk 2. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marlon Gomes con cross.22:13
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).22:12
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Jack Milne (Aberdeen).22:11
Tentativo fallito. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pedrinho.22:10
Jesper Karlsson (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:07
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Stuart Armstrong (Aberdeen).22:07
Inizia il Secondo tempo Aberdeen 1, Shakhtar Donetsk 1.22:04
Primo tempo terminato, Aberdeen 1, Shakhtar Donetsk 1.21:49
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:47
Topi Keskinen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).21:45
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).21:43
Gol! Aberdeen 1, Shakhtar Donetsk 1. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:39
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Jesper Karlsson (Aberdeen).21:39
Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedrinho.21:38
Tiro parato. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Vinícius Tobias.21:36
Tiro respinto. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kauã Elias.21:35
Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).21:33
Topi Keskinen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tentativo fallito. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Yehor Nazaryna con cross da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Ante Palaversa (Aberdeen).21:29
Tiro parato. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Nicky Devlin.21:25
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Stuart Armstrong (Aberdeen).21:22
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.21:21
Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).21:21
Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Tentativo fallito. Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yehor Nazaryna con cross da calcio d'angolo.21:14
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Stuart Armstrong (Aberdeen).21:14
Tentativo fallito. Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Valerii Bondar.21:12
Tentativo fallito. Leighton Clarkson (Aberdeen) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:10
Gol! Aberdeen 1, Shakhtar Donetsk 0. Jesper Karlsson (Aberdeen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Decisione VAR: rigore Aberdeen.21:08
Rigore concesso da Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) per un fallo di mano in area.21:07
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:07
Fallo di Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk).21:05
Marko Lazetic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Jesper Karlsson (Aberdeen).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Aberdeen - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Pittodrie Stadium di Aberdeen.
Arbitro di Aberdeen - Shakhtar Donetsk sarà Duje Strukan. Al VAR invece ci sarà Fran Jovic.
Attualmente Aberdeen si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Aberdeen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Shakhtar Donetsk ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Aberdeen e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Aberdeen
|Shakhtar Donetsk
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
