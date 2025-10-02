Incontro terminato, AEK Larnaca 4, AZ 0.
Secondo tempo terminato, AEK Larnaca 4, AZ 0.22:56
David Gerasimou (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.22:50
Fallo di David Gerasimou (AEK Larnaca).22:50
Matej Sín (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:49
Tentativo fallito. Marcus Rohdén (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gus Ledes da calcio d'angolo.22:48
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).22:47
Sostituzione, AEK Larnaca. Mathías González sostituisce Pere Pons.22:43
Sostituzione, AEK Larnaca. David Gerasimou sostituisce Yerson Chacón.22:43
Gol! AEK Larnaca 4, AZ 0. Marcus Rohdén (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Hrvoje Milicevic da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Marcus Rohdén22:42
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).22:41
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Weslley Patati (AZ) per infortunio.22:37
Fuorigioco. Isak Jensen(AZ) prova il lancio lungo, ma Mateo Chávez e' colto in fuorigioco.22:37
Gol! AEK Larnaca 3, AZ 0. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yerson Chacón con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:32
Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).22:32
Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Sostituzione, AEK Larnaca. Djordje Ivanovic sostituisce Waldo Rubio.22:31
Sostituzione, AZ. Elijah Dijkstra sostituisce Denso Kasius.22:31
Sostituzione, AEK Larnaca. Giorgos Naoum sostituisce Riad Bajic.22:31
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, Marcus Rohdén (AEK Larnaca) per infortunio.22:28
Mateo Chávez (AZ) e' ammonito per fallo.22:27
Marcus Rohdén (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Mateo Chávez (AZ).22:27
Tiro parato. Denso Kasius (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dave Kwakman.22:25
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Matej Sín (AZ).22:24
Sostituzione, AZ. Isak Jensen sostituisce Wouter Goes.22:23
Sostituzione, AZ. Lequincio Zeefuik sostituisce Mexx Meerdink.22:23
Sostituzione, AZ. Matej Sín sostituisce Sven Mijnans.22:23
Tentativo fallito. Wouter Goes (AZ) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:22
Fallo di Pere Pons (AEK Larnaca).22:21
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Valentin Roberge (AEK Larnaca).22:20
Tiro respinto. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mees de Wit con cross.22:19
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).22:18
Sostituzione, AEK Larnaca. Jorge Miramón sostituisce Godswill Ekpolo.22:17
Fallo di Waldo Rubio (AEK Larnaca).22:16
Denso Kasius (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Gol! AEK Larnaca 2, AZ 0. Riad Bajic (AEK Larnaca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gus Ledes da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Riad Bajic22:13
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Peer Koopmeiners (AZ).22:12
Tentativo fallito. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Denso Kasius.22:11
Tentativo fallito. Gus Ledes (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marcus Rohdén.22:11
Tiro parato. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11
Tiro parato. Waldo Rubio (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yerson Chacón.22:11
Fuorigioco. Yerson Chacón(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Pere Pons e' colto in fuorigioco.22:09
Fallo di Riad Bajic (AEK Larnaca).22:06
Sven Mijnans (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Inizia il Secondo tempo AEK Larnaca 1, AZ 0.22:04
Primo tempo terminato, AEK Larnaca 1, AZ 0.21:50
Fallo di Gus Ledes (AEK Larnaca).21:49
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Tentativo fallito. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Valentin Roberge.21:48
Fallo di Jérémie Gnali (AEK Larnaca).21:46
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Waldo Rubio (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Hrvoje Milicevic.21:45
Fallo di Pere Pons (AEK Larnaca).21:44
Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Gara riprende.21:44
Gara momentaneamente sospesa, Mexx Meerdink (AZ) per infortunio.21:42
Tentativo fallito. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yerson Chacón con cross.21:42
Fallo di Gus Ledes (AEK Larnaca).21:40
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ).21:39
Tiro parato. Riad Bajic (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yerson Chacón con cross.21:39
Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Fallo di Mateo Chávez (AZ).21:38
Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Wouter Goes (AZ).21:37
Tentativo fallito. Riad Bajic (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcus Rohdén con cross.21:36
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Mexx Meerdink (AZ).21:34
Tentativo fallito. Gus Ledes (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:34
Weslley Patati (AZ) e' ammonito per fallo.21:33
Wouter Goes (AZ) e' ammonito per fallo.21:33
Yerson Chacón (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Wouter Goes (AZ).21:33
Tiro respinto. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sven Mijnans.21:33
Fallo di Yerson Chacón (AEK Larnaca).21:31
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Mateo Chávez (AZ) per infortunio.21:30
Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.21:27
Fallo di Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).21:27
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Sostituzione, AZ. Mateo Chávez sostituisce Ro-Zangelo Daal per infortunio.21:25
Gol! AEK Larnaca 1, AZ 0. Waldo Rubio (AEK Larnaca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra.21:24
Tiro parato. Riad Bajic (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Godswill Ekpolo con cross.21:24
Riad Bajic (AEK Larnaca) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Marcus Rohdén con suggerimento di testa.21:23
Waldo Rubio (AEK Larnaca) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Yerson Chacón.21:23
Tiro parato. Marcus Rohdén (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Godswill Ekpolo con cross.21:21
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Ro-Zangelo Daal (AZ) per infortunio.21:19
Fallo di mano di Mexx Meerdink (AZ).21:18
Tentativo fallito. Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valentin Roberge da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Dave Kwakman (AZ).21:16
Tiro respinto. Marcus Rohdén (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gus Ledes.21:16
Tiro parato. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:15
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ).21:14
Tiro parato. Waldo Rubio (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Yerson Chacón.21:14
Fallo di Riad Bajic (AEK Larnaca).21:11
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Pere Pons (AEK Larnaca).21:07
Mexx Meerdink (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tiro respinto. Yerson Chacón (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Riad Bajic.21:05
Alexandre Penetra (AZ) e' stato espulso.21:02
Waldo Rubio (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Alexandre Penetra (AZ).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
AEK Larnaca - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio AEK Arena di Larnaca.
Arbitro di AEK Larnaca - AZ Alkmaar sarà Daniel Schlager. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.
Attualmente AEK Larnaca si trova 12° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece AZ Alkmaar si trova 13° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
AEK Larnaca ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; AZ Alkmaar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
AEK Larnaca e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Larnaca
|AZ Alkmaar
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
