Celje-AEK Athens: 3-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2025 ore 21:00
Celje
3
AEK Athens
1
Partita finita
Arbitro: Oleksiy Derevinskyi
  1. 7' 0-1 Dereck Kutesa
  2. 34' 1-1 Franko Kovacevic
  3. 55' 2-1 Franko Kovacevic
  4. 80' 3-1 Franko Kovacevic
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Celje 3, AEK Atene 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Celje 3, AEK Atene 1.22:54

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  4. 84'

    Sostituzione, Celje. Rudi Pozeg Vancas sostituisce Danijel Sturm.22:42

  5. 84'

    Sostituzione, Celje. Matej Poplatnik sostituisce Franko Kovacevic.22:42

  6. 81'

    Franko Kovacevic (Celje) e' ammonito per fallo.22:39

  7. 80'

    Sostituzione, AEK Atene. James Penrice sostituisce Dereck Kutesa.22:38

  9. 80'

    Gol! Celje 3, AEK Atene 1. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milot Avdyli.22:38

  10. 79'

    Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Stavros Pilios.22:37

  11. 79'

    Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Mario Kvesic.22:37

  12. 79'

    Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Vitali Lisakovich.22:37

  13. 78'

    Vitali Lisakovich (Celje) e' ammonito per fallo.22:36

  15. 74'

    Petros Mantalos (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:32

  16. 74'

    Sostituzione, Celje. Papa Daniel sostituisce Darko Hrka.22:32

  17. 70'

    Darko Hrka (Celje) e' ammonito per fallo.22:28

  18. 64'

    Lazaros Rota (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:22

  19. 63'

    Sostituzione, AEK Atene. Frantzdy Pierrot sostituisce Marko Grujic.22:21

  21. 57'

    Sostituzione, AEK Atene. Petros Mantalos sostituisce Niclas Eliasson.22:15

  22. 57'

    Sostituzione, AEK Atene. Aboubakary Koïta sostituisce Razvan Marin.22:15

  23. 55'

    Gol! Celje 2, AEK Atene 1. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikita Iosifov.22:13

  24. 53'

    Razvan Marin (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:11

  25. Inizia il Secondo tempo Celje 1, AEK Atene 1.22:03

  27. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Celje 1, AEK Atene 1.21:47

  28. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  29. 34'

    Gol! Celje 1, AEK Atene 1. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:35

  30. 18'

    Thomas Strakosha (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:19

  31. 7'

    Gol! Celje 0, AEK Atene 1. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Niclas Eliasson.21:08

  33. Inizia il Primo tempo.21:01

  34. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

Formazioni Celje - AEK Athens

Celje
AEK Athens
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (2) JUANJO NIETO (D)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (23) ZAN KARNICNIK (D)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (4) DARKO HRKA (C)
  • (71) VITALI LISAKOVICH (C)
  • (20) NIKITA IOSIFOV (A)
  • (9) FRANKO KOVACEVIC (A)
  • (10) DANIJEL STURM (A)
PANCHINA CELJE
  • (99) MATEJ POPLATNIK (A)
  • (94) RUDI POZEG VANCAS (C)
  • (3) DAMJAN VUKLISEVIC (D)
  • (11) MILOT AVDYLI (C)
  • (16) IVICA VIDOVIC (C)
  • (17) ANDREJ KOTNIK (C)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
  • (7) FLORJAN JEVSENAK (C)
  • (12) LUKA KOLAR (P)
  • (5) GASPER VODEB (D)
ALLENATORE CELJE
  • Albert Riera
TITOLARI AEK ATHENS
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (7) DERECK KUTESA (C)
  • (4) MARKO GRUJIC (C)
  • (19) NICLAS ELIASSON (C)
  • (13) ORBELÍN PINEDA (C)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
  • (18) RAZVAN MARIN (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (A)
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (34) CHRISTOS KOSIDIS (D)
  • (14) FRANTZDY PIERROT (A)
  • (55) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
  • (81) ANGELOS ANGELOPOULOS (P)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (C)
  • (29) JAMES PENRICE (D)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
PREPARTITA

Celje - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.
Arbitro di Celje - AEK Athens sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.

Attualmente Celje si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece AEK Athens si trova 11° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; AEK Athens ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Celje e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CeljeAEK Athens
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

