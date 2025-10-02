Incontro terminato, Celje 3, AEK Atene 1.
Secondo tempo terminato, Celje 3, AEK Atene 1.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Sostituzione, Celje. Rudi Pozeg Vancas sostituisce Danijel Sturm.22:42
Sostituzione, Celje. Matej Poplatnik sostituisce Franko Kovacevic.22:42
Franko Kovacevic (Celje) e' ammonito per fallo.22:39
Sostituzione, AEK Atene. James Penrice sostituisce Dereck Kutesa.22:38
Gol! Celje 3, AEK Atene 1. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milot Avdyli.22:38
Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Stavros Pilios.22:37
Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Mario Kvesic.22:37
Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Vitali Lisakovich.22:37
Vitali Lisakovich (Celje) e' ammonito per fallo.22:36
Petros Mantalos (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:32
Sostituzione, Celje. Papa Daniel sostituisce Darko Hrka.22:32
Darko Hrka (Celje) e' ammonito per fallo.22:28
Lazaros Rota (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:22
Sostituzione, AEK Atene. Frantzdy Pierrot sostituisce Marko Grujic.22:21
Sostituzione, AEK Atene. Petros Mantalos sostituisce Niclas Eliasson.22:15
Sostituzione, AEK Atene. Aboubakary Koïta sostituisce Razvan Marin.22:15
Gol! Celje 2, AEK Atene 1. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikita Iosifov.22:13
Razvan Marin (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:11
Inizia il Secondo tempo Celje 1, AEK Atene 1.22:03
Primo tempo terminato, Celje 1, AEK Atene 1.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Gol! Celje 1, AEK Atene 1. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:35
Thomas Strakosha (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:19
Gol! Celje 0, AEK Atene 1. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Niclas Eliasson.21:08
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Celje - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.
Arbitro di Celje - AEK Athens sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.
Attualmente Celje si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece AEK Athens si trova 11° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; AEK Athens ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Celje e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celje
|AEK Athens
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
