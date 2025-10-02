Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Celje - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

Arbitro di Celje - AEK Athens sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.

Attualmente Celje si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece AEK Athens si trova 11° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; AEK Athens ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Celje e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: