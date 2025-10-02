Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

PREPARTITA

Dinamo Kiev - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Motor Lublin Arena di Lublin.

Arbitro di Dinamo Kiev - Crystal Palace sarà Lothar D'Hondt. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente Dinamo Kiev si trova 5° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 3° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Dinamo Kiev ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Crystal Palace ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Dinamo Kiev e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: