Incontro terminato, Dinamo Kiev 0, Crystal Palace 2.
Secondo tempo terminato, Dinamo Kiev 0, Crystal Palace 2.20:41
Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Adam Wharton.20:41
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Shola Ogundana (Dinamo Kiev).20:41
Gara riprende.20:41
Gara momentaneamente sospesa, Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev) per infortunio.20:40
Tiro respinto. Rio Cardines (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area.20:39
Tiro parato. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eddie Nketiah.20:39
Adam Wharton (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:39
Fallo di Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev).20:39
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Rio Cardines (Crystal Palace).20:38
Tentativo fallito. Vladislav Blanuta (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleksandr Karavaiev con cross.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:36
Tentativo fallito. Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Oleksandr Pikhalionok.20:35
Fallo di Eddie Nketiah (Crystal Palace).20:34
Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Tiro parato. Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross.20:34
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Rio Cardines (Crystal Palace).20:34
Sostituzione, Crystal Palace. Rio Cardines sostituisce Daniel Muñoz.20:33
Jefferson Lerma (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Oleksandr Pikhalionok (Dinamo Kiev).20:32
Fallo di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).20:31
Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Tentativo fallito. Shola Ogundana (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Volodymyr Brazhko.20:31
Fallo di Jefferson Lerma (Crystal Palace).20:30
Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Tentativo fallito. Vladislav Blanuta (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Oleksandr Karavaiev con cross.20:27
Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Karavaiev sostituisce Oleksandr Tymchyk.20:26
Sostituzione, Dinamo Kiev. Vladislav Blanuta sostituisce Mykola Shaparenko.20:26
Secondo cartellino giallo per Borna Sosa (Crystal Palace) per fallo.20:21
Fallo di Borna Sosa (Crystal Palace).20:21
Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:21
Borna Sosa (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:19
Fallo di Borna Sosa (Crystal Palace).20:19
Shola Ogundana (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Eddie Nketiah (Crystal Palace).20:17
Kristian Bilovar (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17
Tentativo fallito. Shola Ogundana (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:16
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Chris Richards (Crystal Palace).20:16
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).20:15
Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Sostituzione, Crystal Palace. Justin Devenny sostituisce Daichi Kamada.20:14
Sostituzione, Crystal Palace. Ismaïla Sarr sostituisce Yéremy Pino.20:14
Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).20:14
Shola Ogundana (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:14
Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Pikhalionok sostituisce Oleksandr Yatsyk.20:13
Sostituzione, Dinamo Kiev. Shola Ogundana sostituisce Andrii Yarmolenko.20:12
Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Adam Wharton da calcio d'angolo.20:12
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).20:11
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ruslan Neshcheret (Dinamo Kiev).20:10
Tiro parato. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adam Wharton.20:10
Marc Guéhi (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05
Fallo di Andrii Yarmolenko (Dinamo Kiev).20:05
Gol! Dinamo Kiev 0, Crystal Palace 2. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yéremy Pino con cross.20:03
Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.20:00
Fuorigioco. Nazar Voloshyn(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Mykola Shaparenko e' colto in fuorigioco.19:59
Tiro parato. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Muñoz.19:58
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).19:58
Sostituzione, Crystal Palace. Jefferson Lerma sostituisce Will Hughes.19:57
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).19:56
Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:54
Fallo di Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).19:54
Fuorigioco. Borna Sosa(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.19:53
Inizia il Secondo tempo Dinamo Kiev 0, Crystal Palace 1.19:50
Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Jean-Philippe Mateta.19:50
Primo tempo terminato, Dinamo Kiev 0, Crystal Palace 1.19:35
Tiro parato. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yéremy Pino.19:34
Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Daichi Kamada con passaggio filtrante.19:33
Tiro respinto. Oleksandr Yatsyk (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mykola Shaparenko.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Tiro parato. Borna Sosa (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Wharton.19:29
Tentativo fallito. Borna Sosa (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel Muñoz con cross.19:28
Gara riprende.19:24
Gara momentaneamente sospesa, Will Hughes (Crystal Palace) per infortunio.19:23
Will Hughes (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.19:23
Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).19:23
Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fuorigioco. Oleksandr Tymchyk(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Eduardo Guerrero e' colto in fuorigioco.19:21
Sostituzione, Dinamo Kiev. Nazar Voloshyn sostituisce Taras Mykhavko per infortunio.19:19
Aliou Thiare (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.19:18
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18
Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).19:18
Gol! Dinamo Kiev 0, Crystal Palace 1. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Yéremy Pino con cross.19:16
Gara riprende.19:14
Gara momentaneamente sospesa, Maxence Lacroix (Crystal Palace) per infortunio.19:12
Gara momentaneamente sospesa, Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) per infortunio.19:12
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) per infortunio.19:10
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).19:09
Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Tiro respinto. Will Hughes (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area.19:09
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).19:08
Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).19:04
Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev).19:02
Tentativo fallito. Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.18:55
Tiro respinto. Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da oltre 25 metri.18:54
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).18:54
Andrii Yarmolenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Aliou Thiare (Dinamo Kiev).18:50
Tiro respinto. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Daniel Muñoz con cross.18:50
Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).18:48
Andrii Yarmolenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Dinamo Kiev - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Motor Lublin Arena di Lublin.
Arbitro di Dinamo Kiev - Crystal Palace sarà Lothar D'Hondt. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Attualmente Dinamo Kiev si trova 5° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 3° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Dinamo Kiev ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Crystal Palace ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Dinamo Kiev e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Dinamo Kiev
|Crystal Palace
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
