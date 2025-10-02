Nel prossimo incrocio di Conference League, le formazioni di Pioli e Janotka affronteranno rispettivamente Rapid Vienna e Rakow Czestochowa.

Cala il sipario all'Artemio Franchi di Firenze! Il direttore di gara manda i titoli di coda di un match da non troppe emozioni, conclusosi con una vittoria casalinga per 2-0. La sblocca la Fiorentina al minuto 27', con Piccoli che calcia in porta e porta i suoi in vantaggio. Dopo due conclusioni insidiose del Sigma Olomouc, nella ripresa sono poche le occasioni degne di nota, ritmi che scendono e molti contrasti fallosi, al minuto 95' è però Ndour ad apporre il sigillo finale sul match, concludendo in porta e trovando una rete di prestigio che significa tre punti per la formazione di Pioli. Termina dopo 5' addizionali la gara del Franchi, sorride la Viola.

Tutto pronto all’Artemio Franchi di Firenze, inizia la stagione europea della Viola! Nell’odierno turno di Conference la Fiorentina apre le porte di casa al Sigma Olomouc, squadra militante nel massimo campionato ceco. La formazione ospite, attualmente in 8^ posizione nel proprio torneo di riferimento, ha figurato più volte in campo europeo disputando la Coppa Intertoto, ultima esperienza quella delle semifinali nell’anno 2019/2020; Viola che è invece momentaneamente fissa a 3 punti al 16^ posto in Serie A: finora, per i toscani ben tre pareggi nelle prime cinque gare e due sconfitte.20:20

A coadiuvare l’esordio europeo del fischietto di Windsbach sono designati gli assistenti di linea Gunsch-Huwe; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Petersen; postazione VAR affidata al Sig. Brand, ausiliato dall’A.VAR Rafalski.20:20

Kutnyk non trova soluzioni vicine e rilancia profondamente in avanti, Mikulenka non riesce ad addomesticare e la sfera torna ancora dalle parti di De Gea.21:05

GOL! GOL PICCOLI! FIORENTINA-Sigma Olomouc: 1-0. La sblocca la Viola al minuto 27', ci pensa Roberto Piccoli! Dagli sviluppi di una ripartenza, Ndour raccoglie il pallone e proietta in avanti Piccoli che a tu per tu con l'estremo avversario incrocia e trova il palo lontano. Vantaggio Viola, assist a cura di Cher Ndour. Guarda la scheda del giocatore Roberto Piccoli 21:28

Si chiude dopo centoventi secondi di recupero la prima frazione di gioco al Franchi, parziale che sorride momentaneamente ai padroni di casa. Avvio di alto possesso da parte della Viola, al quale rispond euna buona ed efficace pressione ospite con il Sigma che riesce a portarsi in avanti ed a rendersi pericoloso, su tutte spicca l'occasione del minuto 19' in cui De Gea deve intervenire con un colpo di reni per neutralizzare la forte conclusione di Kostadinov. La Viola sale però in cattedra ed al minuto 27' è Piccoli a portare in vantaggio i suoi, sfruttando e concretizzando in diagonale il filtrante di Ndour. Segue una gara ad impronta prettamente casalinga, Ranieri colpisce in pieno la traversa e Dodo' ribadisce in rete in posizione però di fuorigioco. Termina al 47' il primo tempo.21:53

Contatto tra Albert e Langer, ha la meglio il giocatore viola che guadagna un calcio di punizione.22:34

GOL! GOL NDOUR! FIORENTINA-Sigma Olomouc: 2-0. La chiude la Viola allo scadere, il timbro è messo da Cher Ndour! Azione che prende vita da un fallo laterale, a raccogliere la sfera è Ndour che calcia in porta e con l'ausilio del legno sinistro gonfia la rete. Guarda la scheda del giocatore Cher Ndour 22:55

PREPARTITA

Fiorentina - Sigma Olomouc è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Sigma Olomouc sarà Florian Badstübner. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente la Fiorentina si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Sigma Olomouc si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Sigma Olomouc ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Fiorentina-Sigma Olomouc ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il primo incontro europeo tra la Fiorentina e il Sigma Olomouc: la squadra italiana è imbattuta nelle precedenti nove partite contro squadre ceche (6V, 3N) e ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite di questo tipo.

Il Sigma Olomouc ha affrontato quattro volte una squadra italiana in Europa, considerando tutte le competizioni: due sconfitte contro la Juventus nel 1992 in Coppa UEFA e un pareggio e una sconfitta contro l'Udinese nel 2000 in Intertoto.

La Fiorentina ha vinto tutti i sette precedenti incontri casalinghi europei contro squadre della Repubblica Ceca (inclusa la Cecoslovacchia), subendo solo due reti e mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite in competizioni europee (nella fase di qualificazione a questa Conference League) e non ottiene tre successi consecutivi da ottobre-novembre 2023: due successi contro l'FK Cukaricki e uno contro il Genk.

La Fiorentina potrebbe vincere la prima partita della fase a gironi di una competizione europea per due stagioni consecutive per la seconda volta nella sua storia, dopo i due successi in Europa League nel 2013/14 e nel 2014/15.

La Fiorentina ha raggiunto almeno la semifinale in ciascuna delle sue tre partecipazioni alla Conference League (finale sia nel 2022/23 che nel 2023/24 e semifinale nel 2024/25), essendo l'unica squadra ad aver raggiunto più di una semifinale nella competizione.

Il Sigma Olomouc si è qualificato per una competizione europea maggiore per la prima volta dalla Coppa UEFA 2004/05 (eliminato al primo turno dal Real Zaragoza); l'ultima trasferta in Italia risale al 1992, quando subì una sconfitta per 0-5 contro la Juventus negli ottavi di finale di Coppa UEFA.

La Fiorentina ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 27 partite casalinghe di competizioni europee maggiori, dopo la sconfitta per 0-2 contro il Siviglia nella UEFA Europa League 2014/15: l'ultima squadra italiana ad aver raggiunto una serie più lunga è stata il Parma (29 partite dal 1994 al 2001).

Roberto Piccoli è ancora alla ricerca del primo gol con la maglia della Fiorentina: per adesso, considerando tutte le competizioni, ha disputato 215 minuti, andando al tiro sei volte; solo Kean (19 conclusioni) ha effettuato più conclusioni dell'ex Cagliari senza riuscire a segnare alcun gol tra i giocatori viola.

Rolando Mandragora ha preso parte a sette gol in 11 presenze in UEFA Conference League la scorsa stagione (5 gol, 2 assist), il massimo di qualsiasi giocatore della Fiorentina nella competizione e più di quanti ne abbia realizzati nelle sue due precedenti stagioni messe insieme (3 gol, 2 assist in 26 presenze).

