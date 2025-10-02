Cala il sipario all'Artemio Franchi di Firenze! Il direttore di gara manda i titoli di coda di un match da non troppe emozioni, conclusosi con una vittoria casalinga per 2-0. La sblocca la Fiorentina al minuto 27', con Piccoli che calcia in porta e porta i suoi in vantaggio. Dopo due conclusioni insidiose del Sigma Olomouc, nella ripresa sono poche le occasioni degne di nota, ritmi che scendono e molti contrasti fallosi, al minuto 95' è però Ndour ad apporre il sigillo finale sul match, concludendo in porta e trovando una rete di prestigio che significa tre punti per la formazione di Pioli. Termina dopo 5' addizionali la gara del Franchi, sorride la Viola.
Nel prossimo incrocio di Conference League, le formazioni di Pioli e Janotka affronteranno rispettivamente Rapid Vienna e Rakow Czestochowa.
Cronaca
Formazioni
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO DI BADSTUBNER! Fiorentina-Sigma Olomouc termina 2-0.22:57
90'+5'
GOL! GOL NDOUR! FIORENTINA-Sigma Olomouc: 2-0. La chiude la Viola allo scadere, il timbro è messo da Cher Ndour! Azione che prende vita da un fallo laterale, a raccogliere la sfera è Ndour che calcia in porta e con l'ausilio del legno sinistro gonfia la rete.
Colpito il direttore di gara, palla contesa al minuto 93' e possesso Viola.22:53
90'+1'
Piccoli fermato in offside, conclusione che sarebbe comunque terminata sul fondo.22:51
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Petersen, si giocherà fino al 95'.22:50
90'
Calcio di punizione a favore della Viola, batte Parisi verso il centro dell'area ma l'estremo del Sigma svetta ed allontana con i pugni.22:49
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi possibile assegnazione dell'extra time.22:49
87'
Fallo in attacco da parte di Ghali, a guadagnare il calcio piazzato è Comuzzo che permette ai suoi di riposizionarsi.22:47
86'
Sostituzione Fiorentina: abbandona il campo Marin Pongracic, lo sostituisce Pietro Comuzzo.22:46
84'
AMMONITO David de Gea: giallo che arriva anche per l'estremo viola.22:47
84'
Rinvio dal fondo per De Gea, suggerimento per Gudmundsson che non riesce però ad addomesticare.22:44
83'
Lancio lungo di Slavicek verso Sip, copre ancora bene Fazzini che recupera il possesso e neutralizza anche questa chance, buono l'ingresso in campo del giocatore viola.22:43
80'
Ultimi 600'' di gioco, poi sarà assegnato l'extra-time.22:39
78'
Punizione battuta al centro dell'area da Breite, Ranieri interviene e con la gamba sinistra devia in avanti guadagnando anche un fallo nella propria area.22:38
77'
Sostituzione Sigma Olomouc: fuori Simion Michez, dentro Jáchym Síp.22:37
77'
Ranieri riceve da Gosens e prova il traversone di prima intenzione verso il secondo palo, scelta però da rivedere che termina di molto al lato della porta.22:37
74'
Contatto tra Albert e Langer, ha la meglio il giocatore viola che guadagna un calcio di punizione.22:34
74'
Cross profondo di Michez verso Tijani, svetta De Gea che fa sua la sfera.22:33
72'
Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Edin Dzeko, dentro Albert Gudmundsson.22:32
72'
Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Domilson Cordeiro Dos Santos, lo sostituisce Niccolò Fortini.22:32
72'
Sostituzione Sigma Olomouc: fuori Tihomir Kostadinov, dentro Radim Breite.22:32
69'
Fallo di Ghali su Fazzini, si riparte da un calcio piazzato per la formazione casalinga da centrocampo.22:28
66'
Viola che resta ancora in attacco, Sigma tutto riversato nella propria trequarti, pochi spazi per la Fiorentina in questi ultimi minuti di gioco.22:27
64'
AMMONITO Tihomir Kostadinov: altro giallo a carico del Sigma.22:25
63'
Sostituzione Sigma Olomouc: esce anche Artur Dolznikov, subentra Simion Michez.22:23
63'
Sostituzione Sigma Olomouc: fuori Matej Mikulenka, dentro Muhamed Tijani.22:23
62'
AMMONITO Cher Ndour: fallo speso dal centrocampista fiorentino.22:22
59'
Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Rolando Mandragora, lo sostituisce Fabiano Parisi.22:19
59'
Sostituzione Fiorentina: fuori Robin Gosens, dentro Jacopo Fazzini.22:19
58'
Occasione per la Viola, ancora Piccoli a tu per tu con Koutny ma non riesce a valicare il muro innalzato dall'estremo avversario.22:18
56'
Possesso basso da parte degli ospiti, Viola che attende e non sceglie il pressing.22:16
53'
Prova a ripartire Langer, Pongracic lo attende e non permette la discesa, possesso Viola.22:14
51'
Fallo in attacco commesso da Piccoli, punizione di cui si incarica Kral.22:10
50'
Angolo a favore della Fiorentina, si conclude con un nulla di fatto.22:09
46'
Sostituzione Sigma Olomouc: fuori David Tkác, dentro Stepán Langer.22:07
46'
Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dal Sigma.22:06
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.22:06
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:53
Si chiude dopo centoventi secondi di recupero la prima frazione di gioco al Franchi, parziale che sorride momentaneamente ai padroni di casa. Avvio di alto possesso da parte della Viola, al quale rispond euna buona ed efficace pressione ospite con il Sigma che riesce a portarsi in avanti ed a rendersi pericoloso, su tutte spicca l'occasione del minuto 19' in cui De Gea deve intervenire con un colpo di reni per neutralizzare la forte conclusione di Kostadinov. La Viola sale però in cattedra ed al minuto 27' è Piccoli a portare in vantaggio i suoi, sfruttando e concretizzando in diagonale il filtrante di Ndour. Segue una gara ad impronta prettamente casalinga, Ranieri colpisce in pieno la traversa e Dodo' ribadisce in rete in posizione però di fuorigioco. Termina al 47' il primo tempo.21:53
45'+2'
FISCHIO DEL DIRETTORE DI GARA: termina il primo tempo.21:49
45'
Sono 2' i minuti di extra time concessi, si gioca fino al 47'.21:46
44'
Ultimo giro d'orologio della prima parte di questo match, poi spazio al possibile recupero.21:44
43'
Ancora un corner a favore della Viola, sempre Mandragora alla battuta.21:43
42'
Cross sul secondo palo verso Beran, Ranieri ripiega e rilancia in avanti.21:42
40'
Pablo Mari' recupera la posizione su Mikulenka ed evita il peggio, poi si rifugia da De Gea e fa riposizionare i suoi.21:41
37'
Calcio piazzato che si conclude con un nulla di fatto, rinvio dal fondo per De Gea.21:38
36'
Pongracic costretto a spendere il fallo sul numero 7 avversario, posizione ravvicinata ma defilata per il calcio di punizione spendibile ora dal Sigma.21:37
34'
ANCORA LA FIORENTINA! Dopo una traversa colpita in pieno da Ranieri, il rimpallo cade sui piedi di Dodo' che fa tap-in ma la rete viene immediatamente revocata a causa di una posizione di off side.21:35
32'
Alza la pressione il Sigma, gestisce bene la Fiorentina che manovra con Fagioli.21:33
30'
CI RIPROVA PICCOLI! Il numero 91 tenta stavolta la girata al volo, spedendo la palla di pochissimo al lato del secondo palo, Viola vicina al raddoppio.21:32
27'
GOL! GOL PICCOLI! FIORENTINA-Sigma Olomouc: 1-0. La sblocca la Viola al minuto 27', ci pensa Roberto Piccoli! Dagli sviluppi di una ripartenza, Ndour raccoglie il pallone e proietta in avanti Piccoli che a tu per tu con l'estremo avversario incrocia e trova il palo lontano. Vantaggio Viola, assist a cura di Cher Ndour.
AMMONITO Nicolò Fagioli: il numero 44 rimedia alla leggerezza di Mandragora con un fallo tattico.21:26
23'
Ghali crea scompiglio in area avversaria, salta Gosens e tenta la conclusione che viene però respinta dal solito De Gea, Sigma che aumenta ora i propri giri.21:24
22'
Altro calcio d'angolo Viola, andrà sempre Mandragora.21:22
21'
Rimessa laterale in fase di attacco a favore della Viola, se ne occuperà Pablo Mari'.21:22
19'
SQUILLO DEL SIGMA! Il primo tiro velenoso della gara arriva dai piedi dei biancoblu', neutralizzata da De Gea un'insidiosa conclusione di Kostadinov.21:19
18'
Occasione da calcio piazzato spendibile dagli ospiti, sul punto di battuta compare Beran che non trova però soluzioni amiche.21:19
15'
Fallo laterale ottenuto dal Sigma, squadre che si riposizionano, alla battuta va Slàma.21:16
12'
Ndour prova a velocizzare verso Dzeko, chiude tutto Beran che intercetta la linea di passaggio.21:13
9'
Primo corner del match, è a favore della Viola, batte Mandragora.21:10
9'
Occasione per Dzeko, che con mestiere si libera dalla marcatura avversaria e prolunga di testa trovando però i guantoni sicuri dell'estremo del Sigma.21:10
8'
Calcio di punizione a favore della Fiorentina, batterà Fagioli dai trenta metri, salgono le torri.21:09
6'
Fallo in attacco da parte di Ndour, si riparte da un calcio piazzato per il Sigma.21:06
5'
Kutnyk non trova soluzioni vicine e rilancia profondamente in avanti, Mikulenka non riesce ad addomesticare e la sfera torna ancora dalle parti di De Gea.21:05
3'
Manovra bassa della Fiorentina in attesa dello spazio giusto, Ranieri torna da De Gea.21:03
1'
Il primo possesso del match è giostrato dalla Viola.21:00
1'
PARTITI! Al via il match.21:00
Fischio d’inizio programmato alle ore 21:00.20:31
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:31
FORMAZIONI UFFICIALI: SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Koutny; Slavicek-Sylla-Kral-Slama; Beran-Kostadinov; Ghali-Tkac-Dolznikov; Mikulenka. Allenatore: Tomas Janotka. A disposizione: Huk, Sip, Breite, Hadas, Dumitrescu, Tijani, Navratil, Maly, Langer, Janosek, Michez.20:31
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA (3-5-2). Scendono in campo: De Gea; Pongracic-Mari'-Ranieri; Dodo-Ndour-Mandragora-Fagioli-Gosens; Dzeko-Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Fazzini, Gudmundsson, Lezzerini, Martinelli, Sabiri, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Parisi.20:31
A coadiuvare l’esordio europeo del fischietto di Windsbach sono designati gli assistenti di linea Gunsch-Huwe; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Petersen; postazione VAR affidata al Sig. Brand, ausiliato dall’A.VAR Rafalski.20:20
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Florian Badstubner, di nazionalità tedesca.20:20
Tutto pronto all’Artemio Franchi di Firenze, inizia la stagione europea della Viola! Nell’odierno turno di Conference la Fiorentina apre le porte di casa al Sigma Olomouc, squadra militante nel massimo campionato ceco. La formazione ospite, attualmente in 8^ posizione nel proprio torneo di riferimento, ha figurato più volte in campo europeo disputando la Coppa Intertoto, ultima esperienza quella delle semifinali nell’anno 2019/2020; Viola che è invece momentaneamente fissa a 3 punti al 16^ posto in Serie A: finora, per i toscani ben tre pareggi nelle prime cinque gare e due sconfitte.20:20
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Sigma Olomouc, gara valida per il primo turno della UEFA Conference League 2025/2026.20:19
Formazioni Fiorentina - Sigma Olomouc
Fiorentina
Sigma Olomouc
TITOLARI FIORENTINA
(43) DAVID DE GEA (P)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
(18) PABLO MARÍ (D)
(6) LUCA RANIERI (D)
(44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
(27) CHER NDOUR (C)
(21) ROBIN GOSENS (C)
(8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
(2) DODÔ (C)
(9) EDIN DZEKO (A)
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
PANCHINA FIORENTINA
(11) ABDELHAMID SABIRI (C)
(14) HANS NICOLUSSI CAVIGLIA (C)
(26) MATTIA VITI (D)
(65) FABIANO PARISI (D)
(24) AMIR RICHARDSON (C)
(22) JACOPO FAZZINI (C)
(30) TOMMASO MARTINELLI (P)
(1) LUCA LEZZERINI (P)
(29) NICCOLÒ FORTINI (D)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
(10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
(60) EDDY KOUADIO (D)
ALLENATORE FIORENTINA
Stefano Pioli
TITOLARI SIGMA OLOMOUC
(91) JAN KOUTNY (P)
(16) FILIP SLAVÍCEK (D)
(2) ABDOULAYE SYLLA (D)
(13) JIRÍ SLÁMA (D)
(21) JAN KRÁL (D)
(70) AHMAD GHALI (C)
(77) ARTUR DOLZNIKOV (C)
(10) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
(47) MICHAL BERAN (C)
(24) DAVID TKÁC (C)
(25) MATEJ MIKULENKA (A)
PANCHINA SIGMA OLOMOUC
(26) MUHAMED TIJANI (A)
(7) RADIM BREITE (C)
(22) MATEJ HADAS (D)
(37) STEPÁN LANGER (C)
(33) MATÚS MALY (D)
(98) MATÚS HRUSKA (P)
(23) ANDRES DUMITRESCU (D)
(39) DOMINIK JANOSEK (C)
(6) JÁCHYM SÍP (C)
(30) JAN NAVRÁTIL (C)
(75) SIMION MICHEZ (C)
(5) TOMAS HUK (D)
ALLENATORE SIGMA OLOMOUC
Tomás Janotka
PREPARTITA
Fiorentina - Sigma Olomouc è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Sigma Olomouc sarà Florian Badstübner. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.
Attualmente la Fiorentina si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Sigma Olomouc si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Sigma Olomouc ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Fiorentina e Sigma Olomouc è la prima che si affrontano in campionato.
Fiorentina-Sigma Olomouc ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Sarà il primo incontro europeo tra la Fiorentina e il Sigma Olomouc: la squadra italiana è imbattuta nelle precedenti nove partite contro squadre ceche (6V, 3N) e ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite di questo tipo.
Il Sigma Olomouc ha affrontato quattro volte una squadra italiana in Europa, considerando tutte le competizioni: due sconfitte contro la Juventus nel 1992 in Coppa UEFA e un pareggio e una sconfitta contro l'Udinese nel 2000 in Intertoto.
La Fiorentina ha vinto tutti i sette precedenti incontri casalinghi europei contro squadre della Repubblica Ceca (inclusa la Cecoslovacchia), subendo solo due reti e mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.
La Fiorentina ha vinto le ultime due partite in competizioni europee (nella fase di qualificazione a questa Conference League) e non ottiene tre successi consecutivi da ottobre-novembre 2023: due successi contro l'FK Cukaricki e uno contro il Genk.
La Fiorentina potrebbe vincere la prima partita della fase a gironi di una competizione europea per due stagioni consecutive per la seconda volta nella sua storia, dopo i due successi in Europa League nel 2013/14 e nel 2014/15.
La Fiorentina ha raggiunto almeno la semifinale in ciascuna delle sue tre partecipazioni alla Conference League (finale sia nel 2022/23 che nel 2023/24 e semifinale nel 2024/25), essendo l'unica squadra ad aver raggiunto più di una semifinale nella competizione.
Il Sigma Olomouc si è qualificato per una competizione europea maggiore per la prima volta dalla Coppa UEFA 2004/05 (eliminato al primo turno dal Real Zaragoza); l'ultima trasferta in Italia risale al 1992, quando subì una sconfitta per 0-5 contro la Juventus negli ottavi di finale di Coppa UEFA.
La Fiorentina ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 27 partite casalinghe di competizioni europee maggiori, dopo la sconfitta per 0-2 contro il Siviglia nella UEFA Europa League 2014/15: l'ultima squadra italiana ad aver raggiunto una serie più lunga è stata il Parma (29 partite dal 1994 al 2001).
Roberto Piccoli è ancora alla ricerca del primo gol con la maglia della Fiorentina: per adesso, considerando tutte le competizioni, ha disputato 215 minuti, andando al tiro sei volte; solo Kean (19 conclusioni) ha effettuato più conclusioni dell'ex Cagliari senza riuscire a segnare alcun gol tra i giocatori viola.
Rolando Mandragora ha preso parte a sette gol in 11 presenze in UEFA Conference League la scorsa stagione (5 gol, 2 assist), il massimo di qualsiasi giocatore della Fiorentina nella competizione e più di quanti ne abbia realizzati nelle sue due precedenti stagioni messe insieme (3 gol, 2 assist in 26 presenze).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: