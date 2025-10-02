Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 1, Hamrun Spartans 0.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 1, Hamrun Spartans 0.
Secondo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 1, Hamrun Spartans 0.20:42
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:40
Fallo di Jovan Cadjenovic (Hamrun Spartans).20:40
Tentativo fallito. Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Ante Coric con cross in seguito a un calcio da fermo.20:40
Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.20:39
Fallo di Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).20:39
Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:39
Tiro parato. Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Louka Prip con cross.20:38
Fallo di Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok).20:37
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:36
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:36
Tiro respinto. Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Norbert Wojtuszek.20:36
Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok).20:34
Rafael Compri (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Tiro parato. Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:34
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dawid Drachal sostituisce Jesús Imaz.20:31
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dimitris Rallis sostituisce Afimico Pululu.20:31
Tentativo fallito. Louka Prip (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Norbert Wojtuszek.20:30
Fallo di Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).20:28
Stijn Meijer (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:28
Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).20:27
Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Tiro parato. Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jesús Imaz.20:26
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).20:25
Tiro respinto. Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area.20:25
Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area.20:25
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Mouad El Fanis (Hamrun Spartans).20:24
Sostituzione, Hamrun Spartans. Stijn Meijer sostituisce Saliou Thioune.20:23
Sostituzione, Hamrun Spartans. Semir Smajlagic sostituisce N'Dri Koffi.20:23
Sostituzione, Hamrun Spartans. Mouad El Fanis sostituisce Eder.20:22
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Louka Prip sostituisce Álex Pozo.20:22
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:20
Fallo di Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).20:19
Saliou Thioune (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Tiro parato. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:18
Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Jovan Cadjenovic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:18
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).20:17
Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).20:16
Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Sostituzione, Hamrun Spartans. Jovan Cadjenovic sostituisce Domantas Simkus.20:13
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Sergio Lozano sostituisce Leon Flach.20:12
Tentativo fallito. Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Taras Romanczuk.20:12
Tiro parato. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jesús Imaz.20:09
Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).20:09
Saliou Thioune (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Joseph Mbong (Hamrun Spartans) e' stato espulso.20:08
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Joseph Mbong (Hamrun Spartans).20:07
Gara riprende.20:06
Gara momentaneamente sospesa, Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.20:05
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).20:05
Gol! Jagiellonia Bialystok 1, Hamrun Spartans 0. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Afimico Pululu.20:03
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:01
Tiro parato. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jesús Imaz.20:01
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.20:00
Eder (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.20:00
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Eder (Hamrun Spartans).20:00
Gara riprende.19:58
Gara momentaneamente sospesa, Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.19:57
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.19:56
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56
Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).19:56
Fuorigioco. Norbert Wojtuszek(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Afimico Pululu e' colto in fuorigioco.19:54
Tiro parato. Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bartlomiej Wdowik con cross.19:54
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Rafael Compri (Hamrun Spartans).19:53
Fuorigioco. Taras Romanczuk(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Afimico Pululu e' colto in fuorigioco.19:52
Inizia il Secondo tempo Jagiellonia Bialystok 0, Hamrun Spartans 0.19:51
Primo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 0, Hamrun Spartans 0.19:35
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:35
Saliou Thioune (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di N'Dri Koffi (Hamrun Spartans).19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).19:30
Eder (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, (Jagiellonia Bialystok).19:26
Gara momentaneamente sospesa, Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans) per infortunio.19:26
Decisione VAR: no gol Jagiellonia Bialystok 0-0 Hamrun Spartans.19:26
GOL CANCELLATO DAL VAR: Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:24
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).19:24
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).19:21
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Domantas Simkus (Hamrun Spartans).19:21
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).19:20
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok).19:19
Tiro parato. Ante Coric (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rafael Compri.19:19
Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).19:17
Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).19:16
Saliou Thioune (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Tentativo fallito. Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Bartlomiej Wdowik con cross da calcio d'angolo.19:15
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Joseph Mbong (Hamrun Spartans).19:14
Tentativo fallito. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:14
Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla lunga distanza tira alto da un calcio di punizione di prima.19:13
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).19:12
Fuorigioco. Afimico Pululu(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jesús Imaz e' colto in fuorigioco.19:11
Tentativo fallito. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jesús Imaz.19:06
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:04
Fallo di Eder (Hamrun Spartans).19:04
Tiro respinto. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Álex Pozo.19:03
Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Saliou Thioune in seguito a un contropiede.19:03
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:00
Saliou Thioune (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).18:57
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Tiro respinto. Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area.18:56
Tiro parato. Saliou Thioune (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joseph Mbong.18:54
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).18:54
Eder (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53
Fallo di Rafael Compri (Hamrun Spartans).18:53
Tentativo fallito. Domantas Simkus (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).18:51
Fallo di Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).18:50
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50
Tentativo fallito. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jesús Imaz.18:49
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).18:47
Tiro respinto. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Joseph Mbong.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.
Arbitro di Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans sarà Igor Stojchevski. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.
Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 7° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Hamrun Spartans si trova 6° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Jagiellonia Bialystok ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Hamrun Spartans ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Jagiellonia Bialystok e Hamrun Spartans è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Jagiellonia Bialystok
|Hamrun Spartans
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND