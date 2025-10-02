Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

GOL CANCELLATO DAL VAR: Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:24

PREPARTITA

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.

Arbitro di Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans sarà Igor Stojchevski. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.

Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 7° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Hamrun Spartans si trova 6° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Jagiellonia Bialystok ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Hamrun Spartans ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Jagiellonia Bialystok e Hamrun Spartans è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: