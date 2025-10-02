Incontro terminato, KuPS 1, KF Drita 1.
Secondo tempo terminato, KuPS 1, KF Drita 1.20:39
Tiro parato. Kristal Abazaj (KF Drita) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Blerton Sheji.20:38
Ibrahim Cissé (KuPS) e' ammonito per fallo.20:37
Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).20:37
Mamadou Soumahoro (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Sostituzione, KF Drita. Rron Broja sostituisce Almir Ajzeraj per infortunio.20:34
Sostituzione, KuPS. Agon Sadiku sostituisce Petteri Pennanen.20:34
Gara riprende.20:34
Gara momentaneamente sospesa, Almir Ajzeraj (KF Drita) per infortunio.20:34
Sostituzione, KF Drita. Kristal Abazaj sostituisce Arb Manaj.20:33
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).20:32
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Tiro parato. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Piotr Parzyszek.20:29
Paulius Golubickas (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:29
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).20:29
Samuli Miettinen (KuPS) e' ammonito.20:27
Petteri Pennanen (KuPS) e' ammonito per fallo.20:27
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).20:27
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:27
Gol! KuPS 1, KF Drita 1. Albert Dabiqaj (KF Drita) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Blerton Sheji con cross.20:25
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).20:23
Gol! KuPS 1, KF Drita 0. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jerry Voutilainen con cross.
Guarda la scheda del giocatore Piotr Parzyszek20:19
Sostituzione, KuPS. Jerry Voutilainen sostituisce Doni Arifi.20:16
Doni Arifi (KuPS) e' ammonito per fallo.20:15
Fallo di Doni Arifi (KuPS).20:15
Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jaakko Oksanen.20:15
Tentativo fallito. Albert Dabiqaj (KF Drita) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arb Manaj.20:11
Tiro respinto. Almir Ajzeraj (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mamadou Soumahoro.20:11
Sostituzione, KF Drita. Mamadou Soumahoro sostituisce Liridon Balaj.20:10
Tentativo fallito. Almir Ajzeraj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:10
Fallo di Piotr Parzyszek (KuPS).20:09
Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Fuorigioco. Faton Maloku(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Arb Manaj e' colto in fuorigioco.20:04
Tentativo fallito. Albert Dabiqaj (KF Drita) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Liridon Balaj.20:04
Sostituzione, KuPS. Paulius Golubickas sostituisce Samuel Pasanen.20:03
Sostituzione, KuPS. Piotr Parzyszek sostituisce Mohamed Toure.20:03
Sostituzione, KuPS. Clinton Antwi sostituisce Taneli Hämäläinen.20:03
Fallo di Mohamed Toure (KuPS).20:02
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).19:59
Fallo di Saku Savolainen (KuPS).19:58
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).19:56
Tentativo fallito. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Doni Arifi.19:55
Doni Arifi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).19:53
Inizia il Secondo tempo KuPS 0, KF Drita 0.19:50
Primo tempo terminato, KuPS 0, KF Drita 0.19:35
Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).19:34
Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Otto Ruoppi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:33
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).19:33
Tiro respinto. Blerton Sheji (KF Drita) un tiro di destro da centro area. Assist di Albert Dabiqaj con suggerimento di testa.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Fuorigioco. Blerton Sheji(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Liridon Balaj e' colto in fuorigioco.19:31
Tentativo fallito. Mohamed Toure (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Otto Ruoppi.19:30
Samuli Miettinen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Arb Manaj (KF Drita).19:25
Fallo di Mohamed Toure (KuPS).19:23
Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Saku Savolainen (KuPS).19:22
Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:22
Tentativo fallito. Almir Ajzeraj (KF Drita) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.19:21
Tiro parato. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Albert Dabiqaj.19:20
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).19:19
Fallo di Mohamed Toure (KuPS).19:19
Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).19:18
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Saku Savolainen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).19:17
Fallo di Saku Savolainen (KuPS).19:16
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:15
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).19:15
Sostituzione, KF Drita. Blerton Sheji sostituisce Veton Tusha per infortunio.19:14
Gara riprende.19:13
Gara momentaneamente sospesa, Veton Tusha (KF Drita) per infortunio.19:10
Tentativo fallito. Albert Dabiqaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Veton Tusha.19:06
Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).19:01
Liridon Balaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Fallo di Arb Manaj (KF Drita).18:58
Tiro parato. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Veton Tusha.18:56
Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).18:55
Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).18:54
Tentativo fallito. Liridon Balaj (KF Drita) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arb Manaj.18:51
Fallo di Saku Savolainen (KuPS).18:49
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Faton Maloku (KF Drita).18:46
Tiro parato. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mohamed Toure.18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
KuPS - Drita è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.
Arbitro di KuPS - Drita sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente KuPS si trova 8° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Drita si trova 4° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
KuPS ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Drita ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
KuPS e Drita è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|KuPS
|Drita
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
