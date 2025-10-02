Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

PREPARTITA

Lausanne-Sport - Breidablik è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade de la Tuilière di Lausanne.

Arbitro di Lausanne-Sport - Breidablik sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Dardan Çaka.

Attualmente Lausanne-Sport si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Breidablik si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lausanne-Sport ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Lausanne-Sport e Breidablik è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: