Incontro terminato, Losanna 3, Breidablik 0.
Secondo tempo terminato, Losanna 3, Breidablik 0.20:40
Fuorigioco. Nathan Butler-Oyedeji(Losanna) prova il lancio lungo, ma Alban Ajdini e' colto in fuorigioco.20:39
Tentativo fallito. Tobias Thomsen (Breidablik) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabríel Hallsson.20:39
Tiro parato. Alban Ajdini (Losanna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brandon Soppy.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:36
Tentativo fallito. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nicky Beloko.20:36
Tentativo fallito. Alban Ajdini (Losanna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Sigua.20:36
Fallo di mano di Souleymane NDiaye (Losanna).20:35
Kevin Mouanga (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Tobias Thomsen (Breidablik).20:34
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Bryan Okoh (Losanna).20:33
Sostituzione, Breidablik. Gabríel Hallsson sostituisce Kristinn Jónsson.20:31
Tiro respinto. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Alban Ajdini.20:29
Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tobias Thomsen con cross.20:28
Tentativo fallito. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.20:28
Sostituzione, Breidablik. Arnór Jónsson sostituisce Viktor Einarsson.20:26
Sostituzione, Losanna. Alban Ajdini sostituisce Gaoussou Diakite.20:25
Sostituzione, Losanna. Nathan Butler-Oyedeji sostituisce Theo Bair.20:25
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).20:22
Fallo di Morgan Poaty (Losanna).20:20
Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:20
Fallo di Kevin Mouanga (Losanna).20:19
Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Sostituzione, Losanna. Souleymane NDiaye sostituisce Beyatt Lekoueiry.20:18
Nicky Beloko (Losanna) e' ammonito per fallo.20:16
Fallo di Nicky Beloko (Losanna).20:16
Kristinn Jónsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Tiro parato. Bryan Okoh (Losanna) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Gaoussou Diakite con cross.20:14
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).20:13
Tiro parato. Gabriel Sigua (Losanna) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Morgan Poaty.20:13
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Morgan Poaty (Losanna).20:12
Tiro parato. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Theo Bair.20:11
Sostituzione, Breidablik. Ásgeir Orrason sostituisce Anton Lúdvíksson.20:11
Sostituzione, Breidablik. Tobias Thomsen sostituisce Kristófer Kristinsson.20:11
Sostituzione, Breidablik. Óli Ómarsson sostituisce Valgeir Valgeirsson.20:10
Fallo di Brandon Soppy (Losanna).20:09
Kristinn Jónsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Nicky Beloko (Losanna).20:07
Anton Lúdvíksson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Sostituzione, Losanna. Nicky Beloko sostituisce Olivier Custodio.20:07
Sostituzione, Losanna. Morgan Poaty sostituisce Sékou Fofana.20:06
Tiro parato. Kristófer Kristinsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kristinn Jónsson con cross.20:05
Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Bryan Okoh.20:04
Tentativo fallito. Damir Muminovic (Breidablik) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Höskuldur Gunnlaugsson con cross da calcio d'angolo.20:02
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Karim Sow (Losanna).20:01
Tiro respinto. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Höskuldur Gunnlaugsson.20:01
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Karim Sow (Losanna).20:00
Fuorigioco. Sékou Fofana(Losanna) prova il lancio lungo, ma Theo Bair e' colto in fuorigioco.19:59
Tiro parato. Valgeir Valgeirsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kristinn Steindórsson.19:57
Fallo di Gaoussou Diakite (Losanna).19:55
Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Inizia il Secondo tempo Losanna 3, Breidablik 0.19:51
Primo tempo terminato, Losanna 3, Breidablik 0.19:35
Fallo di Brandon Soppy (Losanna).19:35
Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:34
Fallo di Viktor Margeirsson (Breidablik).19:34
Tentativo fallito. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kristinn Jónsson.19:33
Tiro respinto. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kristinn Jónsson.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Sékou Fofana (Losanna).19:29
Tentativo fallito. Kristófer Kristinsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.19:27
Brandon Soppy (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Fallo di Anton Lúdvíksson (Breidablik).19:27
Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Sékou Fofana con cross in seguito a un calcio da fermo.19:25
Kristinn Steindórsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.19:24
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24
Fallo di Kristinn Steindórsson (Breidablik).19:24
Tentativo fallito. Damir Muminovic (Breidablik) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Höskuldur Gunnlaugsson con cross da calcio d'angolo.19:24
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Bryan Okoh (Losanna).19:23
Fallo di Olivier Custodio (Losanna).19:22
Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:22
Gol! Losanna 3, Breidablik 0. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Sigua in seguito a un contropiede.19:18
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Kevin Mouanga (Losanna).19:17
Tiro respinto. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Anton Einarsson.19:17
Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Theo Bair.19:11
Brandon Soppy (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Kristófer Kristinsson (Breidablik).19:10
Fallo di Sékou Fofana (Losanna).19:10
Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Tiro parato. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Sigua.19:08
Tentativo fallito. Karim Sow (Losanna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Olivier Custodio.19:00
Tiro respinto. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Sékou Fofana.18:59
Gol! Losanna 2, Breidablik 0. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bryan Okoh con passaggio filtrante.18:56
Kristinn Steindórsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Olivier Custodio (Losanna).18:55
Fuorigioco. Viktor Margeirsson(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Viktor Einarsson e' colto in fuorigioco.18:54
Gol! Losanna 1, Breidablik 0. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sékou Fofana con cross.18:52
Fallo di mano di Kristófer Kristinsson (Breidablik).18:51
Tentativo fallito. Valgeir Valgeirsson (Breidablik) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ágúst Thorsteinsson.18:50
Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48
Fallo di Beyatt Lekoueiry (Losanna).18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Lausanne-Sport - Breidablik è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade de la Tuilière di Lausanne.
Arbitro di Lausanne-Sport - Breidablik sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Dardan Çaka.
Attualmente Lausanne-Sport si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Breidablik si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lausanne-Sport ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.
Lausanne-Sport e Breidablik è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lausanne-Sport
|Breidablik
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
