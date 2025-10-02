Incontro terminato, Lech Poznan 4, Rapid Vienna 1.
Secondo tempo terminato, Lech Poznan 4, Rapid Vienna 1.20:39
Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di Marco Tilio (Rapid Vienna).20:39
Bryan Fiabema (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.20:39
Fallo di Bryan Fiabema (Lech Poznan).20:38
Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Marco Tilio (Rapid Vienna).20:38
Tiro respinto. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.20:38
Tiro respinto. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.20:38
Yannick Agnero (Lech Poznan) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Joel Pereira con cross in seguito a un calcio da fermo.20:37
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:37
Fallo di Martin Ndzie (Rapid Vienna).20:37
Tentativo fallito. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Bryan Fiabema.20:36
Fallo di Luis Palma (Lech Poznan).20:34
Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Fallo di Timothy Ouma (Lech Poznan).20:32
Louis Schaub (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Timothy Ouma (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.20:31
Fallo di Timothy Ouma (Lech Poznan).20:31
Marco Tilio (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31
Martin Ndzie (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.20:30
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Martin Ndzie (Rapid Vienna).20:30
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29
Fallo di Martin Ndzie (Rapid Vienna).20:29
Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Andrija Radulovic (Rapid Vienna).20:28
Tiro parato. Marco Tilio (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bendegúz Bolla.20:28
Joel Pereira (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.20:27
Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).20:27
Tobias Gulliksen (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:27
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Furkan Demir (Rapid Vienna).20:25
Sostituzione, Lech Poznan. Bryan Fiabema sostituisce Taofeek Ismaheel per infortunio.20:24
Gara riprende.20:23
Sostituzione, Rapid Vienna. Furkan Demir sostituisce Jannes Horn.20:23
Sostituzione, Rapid Vienna. Louis Schaub sostituisce Romeo Amané.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) per infortunio.20:22
Gol! Lech Poznan 4, Rapid Vienna 1. Leo Bengtsson (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taofeek Ismaheel in seguito a un contropiede.20:20
Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Kornel Lisman.20:19
Fuorigioco. Jannes Horn(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.20:17
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).20:14
Tiro parato. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Taofeek Ismaheel.20:14
Gara riprende.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Jannes Horn (Rapid Vienna) per infortunio.20:13
Fallo di Yannick Agnero (Lech Poznan).20:12
Marco Tilio (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.20:11
Sostituzione, Lech Poznan. Mateusz Skrzypczak sostituisce Antonio Milic.20:11
Sostituzione, Lech Poznan. Antoni Kozubal sostituisce Filip Jagiello.20:11
Tentativo fallito. Bendegúz Bolla (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Andrija Radulovic da calcio d'angolo.20:10
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Filip Jagiello (Lech Poznan).20:10
Tiro respinto. Marco Tilio (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da centro area.20:10
Sostituzione, Rapid Vienna. Martin Ndzie sostituisce Lukas Grgic.20:08
Sostituzione, Rapid Vienna. Ercan Kara sostituisce Claudy Mbuyi.20:08
Gol! Lech Poznan 3, Rapid Vienna 1. Andrija Radulovic (Rapid Vienna) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Jannes Horn con cross.20:07
Tiro parato. Filip Jagiello (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joel Pereira.20:05
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).20:02
Fuorigioco. Bendegúz Bolla(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Claudy Mbuyi e' colto in fuorigioco.20:01
Timothy Ouma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).19:58
Tiro respinto. Tobias Gulliksen (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Romeo Amané.19:58
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).19:57
Tiro respinto. Ange Ahoussou (Rapid Vienna) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra. Assist di Andrija Radulovic con cross.19:57
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Antonio Milic (Lech Poznan).19:57
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).19:56
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Joel Pereira (Lech Poznan).19:55
Tentativo fallito. Filip Jagiello (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Taofeek Ismaheel.19:53
Inizia il Secondo tempo Lech Poznan 3, Rapid Vienna 0.19:49
Sostituzione, Rapid Vienna. Marco Tilio sostituisce Nikolaus Wurmbrand.19:48
Primo tempo terminato, Lech Poznan 3, Rapid Vienna 0.19:34
Gol! Lech Poznan 3, Rapid Vienna 0. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luis Palma.19:32
Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di Romeo Amané (Rapid Vienna).19:32
Tiro respinto. Claudy Mbuyi (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area. Assist di Jannes Horn con cross.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Bendegúz Bolla (Rapid Vienna).19:30
Fallo di Taofeek Ismaheel (Lech Poznan).19:29
Bendegúz Bolla (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29
Kornel Lisman (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:28
Fallo di Bendegúz Bolla (Rapid Vienna).19:28
Tentativo fallito. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kornel Lisman.19:26
Tiro parato. Antonio Milic (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luis Palma.19:25
Filip Jagiello (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Fallo di Romeo Amané (Rapid Vienna).19:25
Fallo di Timothy Ouma (Lech Poznan).19:22
Tobias Gulliksen (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Mikael Ishak (Lech Poznan) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Joel Pereira.19:21
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Niklas Hedl (Rapid Vienna).19:19
Rigore parato! Mikael Ishak (Lech Poznan) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:19
Decisione VAR: rigore Lech Poznan.19:17
Rigore concesso da Ange Ahoussou (Rapid Vienna) per un fallo di mano in area.19:15
Tiro respinto. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Michal Gurgul.19:15
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Mikael Ishak (Lech Poznan) per infortunio.19:11
Tentativo fallito. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Jannes Horn.19:10
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).19:09
Gol! Lech Poznan 2, Rapid Vienna 0. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:06
Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michal Gurgul.19:06
Filip Jagiello (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05
Fallo di Andrija Radulovic (Rapid Vienna).19:05
Tiro respinto. Claudy Mbuyi (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nikolaus Wurmbrand.19:02
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01
Fallo di Bendegúz Bolla (Rapid Vienna).19:01
Gol! Lech Poznan 1, Rapid Vienna 0. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:59
Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Kornel Lisman con suggerimento di testa.18:57
Fallo di mano di Lukas Grgic (Rapid Vienna).18:52
Fuorigioco. Niklas Hedl(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Claudy Mbuyi e' colto in fuorigioco.18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47
Lech Poznan - SK Rapid è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznan.
Arbitro di Lech Poznan - SK Rapid sarà Robert Hennessy. Al VAR invece ci sarà Darren England.
Attualmente Lech Poznan si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece SK Rapid si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lech Poznan ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; SK Rapid ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Lech Poznan e SK Rapid è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lech Poznan
|SK Rapid
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
