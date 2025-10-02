Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47

PREPARTITA

Lech Poznan - SK Rapid è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznan.

Arbitro di Lech Poznan - SK Rapid sarà Robert Hennessy. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente Lech Poznan si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece SK Rapid si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Lech Poznan ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; SK Rapid ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Lech Poznan e SK Rapid è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: