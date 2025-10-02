Incontro terminato, Legia Varsavia 0, Samsunspor 1.
Secondo tempo terminato, Legia Varsavia 0, Samsunspor 1.22:52
Yunus Emre Çift (Samsunspor) e' ammonito per fallo.22:52
Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Fallo di Yunus Emre Çift (Samsunspor).22:52
Tentativo fallito. Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:50
Tiro respinto. Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rúben Vinagre con cross.22:50
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Toni Borevkovic (Samsunspor).22:50
Toni Borevkovic (Samsunspor) e' ammonito.22:49
Radovan Pankov (Legia Varsavia) e' ammonito.22:49
Sostituzione, Samsunspor. Soner Gönül sostituisce Zeki Yavru.22:48
Gara riprende.22:48
Rick van Drongelen (Samsunspor) e' ammonito.22:48
Artur Jedrzejczyk (Legia Varsavia) e' ammonito.22:48
Gara momentaneamente sospesa, Zeki Yavru (Samsunspor) per infortunio.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Noah Weisshaupt (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).22:46
Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45
Fallo di Yunus Emre Çift (Samsunspor).22:45
Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Rúben Vinagre con suggerimento di testa.22:44
Fallo di Radovan Pankov (Legia Varsavia).22:43
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Sostituzione, Samsunspor. Toni Borevkovic sostituisce Olivier Ntcham.22:40
Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Anthony Musaba.22:40
Decisione VAR: no gol Legia Varsavia 0-1 Samsunspor.22:38
Sostituzione, Legia Varsavia. Jakub Zewlakow sostituisce Kacper Chodyna.22:38
Fuorigioco. Artur Jedrzejczyk(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Mileta Rajovic e' colto in fuorigioco.22:37
GOL CANCELLATO DAL VAR: Mileta Rajovic (Legia Varsavia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:37
Tiro parato. Artur Jedrzejczyk (Legia Varsavia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Vahan Bichakhchyan con cross.22:36
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Antoine Makoumbou (Samsunspor).22:36
Tentativo fallito. Radovan Pankov (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rúben Vinagre con cross in seguito a un calcio da fermo.22:32
Sostituzione, Legia Varsavia. Vahan Bichakhchyan sostituisce Wojciech Urbanski.22:32
Noah Weisshaupt (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).22:32
Fallo di Juergen Elitim (Legia Varsavia).22:31
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Tiro parato. Marco Burch (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Juergen Elitim con cross.22:28
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Logi Tómasson (Samsunspor).22:28
Fuorigioco. Wojciech Urbanski(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Rafal Augustyniak e' colto in fuorigioco.22:26
Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Noah Weisshaupt con cross.22:24
Tentativo fallito. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! che esce di molto sulla sinistra.22:21
Sostituzione, Legia Varsavia. Noah Weisshaupt sostituisce Petar Stojanovic.22:20
Sostituzione, Legia Varsavia. Juergen Elitim sostituisce Kacper Urbanski.22:20
Sostituzione, Legia Varsavia. Mileta Rajovic sostituisce Antonio Colak.22:20
Sostituzione, Samsunspor. Antoine Makoumbou sostituisce Celil Yüksel.22:19
Sostituzione, Samsunspor. Yunus Emre Çift sostituisce Tanguy Coulibaly.22:19
Petar Stojanovic (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).22:17
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Anthony Musaba (Samsunspor).22:14
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Zeki Yavru (Samsunspor).22:13
Tiro respinto. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area.22:12
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Anthony Musaba (Samsunspor).22:11
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Petar Stojanovic (Legia Varsavia).22:09
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Artur Jedrzejczyk (Legia Varsavia).22:07
Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.22:07
Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:07
Fallo di Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).22:06
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Tentativo fallito. Antonio Colak (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rúben Vinagre con cross.22:05
Tentativo fallito. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kacper Chodyna con suggerimento di testa.22:03
Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Kacper Urbanski.22:03
Inizia il Secondo tempo Legia Varsavia 0, Samsunspor 1.22:02
Primo tempo terminato, Legia Varsavia 0, Samsunspor 1.21:47
Radovan Pankov (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Radovan Pankov (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).21:45
Fallo di Kacper Urbanski (Legia Varsavia).21:41
Celil Yüksel (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Celil Yüksel (Samsunspor).21:39
Fallo di Kacper Chodyna (Legia Varsavia).21:36
Anthony Musaba (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tentativo fallito. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:32
Tentativo fallito. Tanguy Coulibaly (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:31
Fuorigioco. Petar Stojanovic(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Wojciech Urbanski e' colto in fuorigioco.21:30
Tiro respinto. Marco Burch (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area.21:29
Tentativo fallito. Kacper Chodyna (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Zeki Yavru (Samsunspor).21:26
Tiro respinto. Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rúben Vinagre.21:26
Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.21:23
Fallo di Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).21:23
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Tentativo fallito. Radovan Pankov (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:21
Celil Yüksel (Samsunspor) e' ammonito per fallo.21:20
Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fallo di Celil Yüksel (Samsunspor).21:20
Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tanguy Coulibaly con cross.21:14
Tentativo fallito. Petar Stojanovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kacper Chodyna.21:13
Gol! Legia Varsavia 0, Samsunspor 1. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa.21:09
Kacper Chodyna (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).21:07
Fallo di Rúben Vinagre (Legia Varsavia).21:05
Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tentativo fallito. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Wojciech Urbanski.21:05
Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).21:04
Tentativo fallito. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Legia Warsaw - Samsunspor è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.
Arbitro di Legia Warsaw - Samsunspor sarà Jeremie Pignard. Al VAR invece ci sarà Nicolas Rainville.
Attualmente Legia Warsaw si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Samsunspor si trova 21° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Legia Warsaw ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Samsunspor ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Legia Warsaw e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Legia Warsaw
|Samsunspor
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
