Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Noah-Rijeka: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2025 ore 18:45
Noah
1
Rijeka
0
Partita finita
Arbitro: Radoslav Gidzhenov
  1. 6' 1-0 Nardin Mulahusejnovic
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, FC Noah 1, Rijeka 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, FC Noah 1, Rijeka 0.20:40

  3. 90'+6'

    Gara riprende.20:39

  4. 90'+6'

    Gara momentaneamente sospesa, Mladen Devetak (Rijeka) per infortunio.20:39

  5. 90'+5'

    Gor Manvelyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  6. 90'+5'

    Fallo di Tiago Dantas (Rijeka).20:39

  7. 90'+4'

    Sostituzione, FC Noah. Hovhannes Harutyunyan sostituisce Gustavo Sangaré.20:38

  9. 90'+4'

    Sostituzione, FC Noah. Gor Manvelyan sostituisce Eric Boakye per infortunio.20:38

  10. 90'+4'

    Fallo di Gudmundur Thórarinsson (FC Noah).20:37

  11. 90'+4'

    Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:37

  12. 90'+1'

    Tiro parato. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Merveil Ndockyt.20:35

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  15. 90'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33

  16. 90'

    Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).20:33

  17. 87'

    Sostituzione, FC Noah. Gudmundur Thórarinsson sostituisce Takuto Oshima.20:30

  18. 86'

    Dejan Petrovic (Rijeka) e' ammonito.20:30

  19. 86'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  21. 86'

    Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).20:30

  22. 85'

    Sostituzione, Rijeka. Merveil Ndockyt sostituisce Justas Lasickas.20:29

  23. 85'

    Sostituzione, Rijeka. Samuele Vignato sostituisce Stjepan Radeljic.20:28

  24. 85'

    Sostituzione, Rijeka. Ante Juric sostituisce Toni Fruk.20:28

  25. 84'

    Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28

  27. 84'

    Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).20:28

  28. 80'

    Fallo di Sergey Muradyan (FC Noah).20:23

  29. 80'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23

  30. 79'

    Tentativo fallito. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:23

  31. 76'

    Fallo di Nathanaël Saintini (FC Noah).20:20

  33. 76'

    Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  34. 76'

    Anel Husic (Rijeka) e' ammonito per fallo.20:19

  35. 76'

    Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  36. 76'

    Fallo di Anel Husic (Rijeka).20:19

  37. 75'

    Sostituzione, FC Noah. Matheus Aiás sostituisce Hélder Ferreira.20:18

  39. 74'

    Fuorigioco. Mladen Devetak(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Bruno Bogojevic e' colto in fuorigioco.20:18

  40. 71'

    Hélder Ferreira (FC Noah) e' ammonito per fallo.20:14

  41. 71'

    Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).20:14

  42. 71'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14

  43. 69'

    Gara riprende.20:13

  45. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Tiago Dantas (Rijeka) per infortunio.20:12

  46. 67'

    Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).20:11

  47. 67'

    Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:11

  48. 67'

    Fallo di Eric Boakye (FC Noah).20:10

  49. 67'

    Bruno Bogojevic (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10

  51. 65'

    Tentativo fallito. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Yan Eteki.20:09

  52. 64'

    Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Takuto Oshima.20:08

  53. 64'

    Sostituzione, Rijeka. Tiago Dantas sostituisce Daniel Adu-Adjei.20:07

  54. 64'

    Sostituzione, Rijeka. Bruno Bogojevic sostituisce Luka Menalo.20:07

  55. 62'

    Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eric Boakye.20:06

  57. 60'

    Tiro respinto. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Hélder Ferreira.20:04

  58. 60'

    Tiro respinto. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sergey Muradyan.20:03

  59. 58'

    Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).20:02

  60. 58'

    Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  61. 57'

    Tentativo fallito. Yan Eteki (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:01

  63. 56'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Rijeka).20:00

  64. 56'

    Tiro parato. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gustavo Sangaré.20:00

  65. 56'

    Tiro respinto. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area.20:00

  66. 55'

    Fallo di mano di Takuto Oshima (FC Noah).19:58

  67. 54'

    David Sualehe (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57

  69. 54'

    Fallo di Luka Menalo (Rijeka).19:57

  70. 53'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

  71. 53'

    Fallo di Anel Husic (Rijeka).19:56

  72. 51'

    Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).19:54

  73. 51'

    Luka Menalo (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  75. 49'

    Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Takuto Oshima con cross.19:52

  76. 48'

    Tentativo fallito. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hélder Ferreira in seguito a un contropiede.19:52

  77. Inizia il Secondo tempo FC Noah 1, Rijeka 0.19:49

  78. 45'+5'

    Primo tempo terminato, FC Noah 1, Rijeka 0.19:34

  79. 45'+3'

    Fallo di David Sualehe (FC Noah).19:32

  81. 45'+3'

    Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  82. 45'+1'

    David Sualehe (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  83. 45'+1'

    Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).19:30

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30

  85. 45'

    Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).19:29

  87. 45'

    Dejan Petrovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  88. 44'

    Gara riprende.19:29

  89. 44'

    Luka Menalo (Rijeka) e' ammonito per fallo.19:28

  90. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, David Sualehe (FC Noah) per infortunio.19:28

  91. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, Luka Menalo (Rijeka) per infortunio.19:28

  93. 43'

    David Sualehe (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27

  94. 43'

    Fallo di Luka Menalo (Rijeka).19:27

  95. 42'

    Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26

  96. 42'

    Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).19:26

  97. 41'

    Fallo di Yan Eteki (FC Noah).19:26

  99. 41'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  100. 40'

    Fallo di Marin Jakolis (FC Noah).19:25

  101. 40'

    Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  102. 36'

    Fallo di Anel Husic (Rijeka).19:21

  103. 36'

    Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  105. 36'

    Tiro respinto. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro da centro area. Assist di David Sualehe con cross.19:20

  106. 34'

    Fallo di Luka Menalo (Rijeka).19:19

  107. 34'

    Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19

  108. 33'

    Gara riprende.19:17

  109. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Yan Eteki (FC Noah) per infortunio.19:15

  111. 29'

    Niko Jankovic (Rijeka) e' stato espulso.19:14

  112. 29'

    Fallo di Niko Jankovic (Rijeka).19:14

  113. 29'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:14

  114. 27'

    Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).19:11

  115. 27'

    Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  117. 24'

    Fallo di mano di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).19:09

  118. 20'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Gustavo Sangaré (FC Noah).19:04

  119. 15'

    Fallo di Eric Boakye (FC Noah).18:59

  120. 15'

    Niko Jankovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  121. 14'

    Tiro parato. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.18:59

  123. 14'

    Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  124. 14'

    Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).18:58

  125. 6'

    Gol! FC Noah 1, Rijeka 0. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Takuto Oshima.18:51

  126. 4'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:49

  127. 3'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47

  129. 3'

    Fallo di Yan Eteki (FC Noah).18:47

  130. Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla lunga distanza tira alto. Assist di Eric Boakye con suggerimento di testa.18:46

  131. Inizia il Primo tempo.18:45

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

Formazioni Noah - Rijeka

Noah
Rijeka
TITOLARI NOAH
  • (16) TIMOTHY FAYULU (P)
  • (33) DAVID SUALEHE (D)
  • (39) NATHANAËL SAINTINI (D)
  • (3) SERGEY MURADYAN (D)
  • (6) ERIC BOAKYE (D)
  • (14) TAKUTO OSHIMA (C)
  • (7) HÉLDER FERREIRA (C)
  • (17) GUSTAVO SANGARÉ (C)
  • (88) YAN ETEKI (C)
  • (47) MARIN JAKOLIS (C)
  • (32) NARDIN MULAHUSEJNOVIC (A)
PANCHINA NOAH
  • (27) GOR MANVELYAN (C)
  • (99) HOVHANNES HARUTYUNYAN (C)
  • (4) GUDMUNDUR THÓRARINSSON (D)
  • (22) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (9) MATHEUS AIÁS (A)
  • (18) ARTEM AVANESYAN (C)
  • (19) HOVHANNES HAMBARDZUMYAN (D)
  • (37) GONÇALO SILVA (D)
  • (11) IMRAN OULAD OMAR (C)
  • (10) ARTAK DASHYAN (C)
ALLENATORE NOAH
  • Sandro Perkovic
TITOLARI RIJEKA
  • (13) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (51) ANEL HUSIC (D)
  • (6) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (34) MLADEN DEVETAK (D)
  • (22) ANTE OREC (C)
  • (23) JUSTAS LASICKAS (C)
  • (8) DEJAN PETROVIC (C)
  • (10) TONI FRUK (C)
  • (18) DANIEL ADU-ADJEI (A)
  • (4) NIKO JANKOVIC (A)
  • (17) LUKA MENALO (A)
PANCHINA RIJEKA
  • (30) BRUNO BOGOJEVIC (C)
  • (26) TIAGO DANTAS (C)
  • (19) SAMUELE VIGNATO (A)
  • (2) LOVRO KITIN (D)
  • (25) DOMINIK THAQI (A)
  • (14) AMER GOJAK (C)
  • (99) ALEKSA TODOROVIC (P)
  • (20) MERVEIL NDOCKYT (C)
  • (77) ANTE JURIC (A)
  • (1) VITO KOVAC (P)
  • (91) NOEL BODETIC (D)
  • (27) SIMUN BUTIC (C)
ALLENATORE RIJEKA
  • Víctor Sánchez del Amo
PREPARTITA

Noah - Rijeka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Noah - Rijeka sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Marko Liiva.

Attualmente Noah si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Rijeka si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Noah ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Rijeka ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Noah e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NoahRijeka
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio