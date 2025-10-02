Incontro terminato, FC Noah 1, Rijeka 0.
Secondo tempo terminato, FC Noah 1, Rijeka 0.20:40
Gara riprende.20:39
Gara momentaneamente sospesa, Mladen Devetak (Rijeka) per infortunio.20:39
Gor Manvelyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di Tiago Dantas (Rijeka).20:39
Sostituzione, FC Noah. Hovhannes Harutyunyan sostituisce Gustavo Sangaré.20:38
Sostituzione, FC Noah. Gor Manvelyan sostituisce Eric Boakye per infortunio.20:38
Fallo di Gudmundur Thórarinsson (FC Noah).20:37
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:37
Tiro parato. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Merveil Ndockyt.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33
Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).20:33
Sostituzione, FC Noah. Gudmundur Thórarinsson sostituisce Takuto Oshima.20:30
Dejan Petrovic (Rijeka) e' ammonito.20:30
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).20:30
Sostituzione, Rijeka. Merveil Ndockyt sostituisce Justas Lasickas.20:29
Sostituzione, Rijeka. Samuele Vignato sostituisce Stjepan Radeljic.20:28
Sostituzione, Rijeka. Ante Juric sostituisce Toni Fruk.20:28
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).20:28
Fallo di Sergey Muradyan (FC Noah).20:23
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23
Tentativo fallito. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:23
Fallo di Nathanaël Saintini (FC Noah).20:20
Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Anel Husic (Rijeka) e' ammonito per fallo.20:19
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fallo di Anel Husic (Rijeka).20:19
Sostituzione, FC Noah. Matheus Aiás sostituisce Hélder Ferreira.20:18
Fuorigioco. Mladen Devetak(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Bruno Bogojevic e' colto in fuorigioco.20:18
Hélder Ferreira (FC Noah) e' ammonito per fallo.20:14
Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).20:14
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14
Gara riprende.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Tiago Dantas (Rijeka) per infortunio.20:12
Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).20:11
Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:11
Fallo di Eric Boakye (FC Noah).20:10
Bruno Bogojevic (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10
Tentativo fallito. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Yan Eteki.20:09
Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Takuto Oshima.20:08
Sostituzione, Rijeka. Tiago Dantas sostituisce Daniel Adu-Adjei.20:07
Sostituzione, Rijeka. Bruno Bogojevic sostituisce Luka Menalo.20:07
Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eric Boakye.20:06
Tiro respinto. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Hélder Ferreira.20:04
Tiro respinto. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sergey Muradyan.20:03
Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).20:02
Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Tentativo fallito. Yan Eteki (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:01
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Rijeka).20:00
Tiro parato. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gustavo Sangaré.20:00
Tiro respinto. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area.20:00
Fallo di mano di Takuto Oshima (FC Noah).19:58
David Sualehe (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57
Fallo di Luka Menalo (Rijeka).19:57
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Anel Husic (Rijeka).19:56
Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).19:54
Luka Menalo (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Takuto Oshima con cross.19:52
Tentativo fallito. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hélder Ferreira in seguito a un contropiede.19:52
Inizia il Secondo tempo FC Noah 1, Rijeka 0.19:49
Primo tempo terminato, FC Noah 1, Rijeka 0.19:34
Fallo di David Sualehe (FC Noah).19:32
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
David Sualehe (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).19:29
Dejan Petrovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Gara riprende.19:29
Luka Menalo (Rijeka) e' ammonito per fallo.19:28
Gara momentaneamente sospesa, David Sualehe (FC Noah) per infortunio.19:28
Gara momentaneamente sospesa, Luka Menalo (Rijeka) per infortunio.19:28
David Sualehe (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27
Fallo di Luka Menalo (Rijeka).19:27
Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).19:26
Fallo di Yan Eteki (FC Noah).19:26
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Marin Jakolis (FC Noah).19:25
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Anel Husic (Rijeka).19:21
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Tiro respinto. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro da centro area. Assist di David Sualehe con cross.19:20
Fallo di Luka Menalo (Rijeka).19:19
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Gara riprende.19:17
Gara momentaneamente sospesa, Yan Eteki (FC Noah) per infortunio.19:15
Niko Jankovic (Rijeka) e' stato espulso.19:14
Fallo di Niko Jankovic (Rijeka).19:14
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:14
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).19:11
Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di mano di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).19:09
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Gustavo Sangaré (FC Noah).19:04
Fallo di Eric Boakye (FC Noah).18:59
Niko Jankovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Tiro parato. Gustavo Sangaré (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.18:59
Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).18:58
Gol! FC Noah 1, Rijeka 0. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Takuto Oshima.18:51
Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:49
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Fallo di Yan Eteki (FC Noah).18:47
Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla lunga distanza tira alto. Assist di Eric Boakye con suggerimento di testa.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Noah - Rijeka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Noah - Rijeka sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Marko Liiva.
Attualmente Noah si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Rijeka si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Noah ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Rijeka ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Noah e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Noah
|Rijeka
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
