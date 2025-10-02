Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

PREPARTITA

Noah - Rijeka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Arbitro di Noah - Rijeka sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Marko Liiva.

Attualmente Noah si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Rijeka si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Noah ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Rijeka ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Noah e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: