Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

PREPARTITA

Omonia Nicosia - 1. FSV Mainz 05 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Arbitro di Omonia Nicosia - 1. FSV Mainz 05 sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente Omonia Nicosia si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 4° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Omonia Nicosia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Omonia Nicosia e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: