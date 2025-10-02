Incontro terminato, Omónia Nicosia 0, FSV Mainz 1.
Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, FSV Mainz 1.20:42
Fuorigioco. Tasos Chatzigiovanis(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Ewandro e' colto in fuorigioco.20:41
Arnaud Nordin (FSV Mainz) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ben Bobzien in seguito a un contropiede.20:40
Fallo di Lennard Maloney (FSV Mainz).20:38
Alpha Diounkou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Ben Bobzien (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).20:38
Sostituzione, FSV Mainz. Lennard Maloney sostituisce Nadiem Amiri.20:37
Fuorigioco. Paul Nebel(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Benedict Hollerbach e' colto in fuorigioco.20:37
Sostituzione, FSV Mainz. Silvan Widmer sostituisce Phillipp Mwene.20:37
Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).20:37
Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tasos Chatzigiovanis con cross da calcio d'angolo.20:36
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Lennard Maloney (FSV Mainz).20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:35
Fallo di Lennard Maloney (FSV Mainz).20:35
Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Arnaud Nordin (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).20:33
Nadiem Amiri (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).20:31
Fallo di Ben Bobzien (FSV Mainz).20:27
Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Sostituzione, Omónia Nicosia. Evangelos Andreou sostituisce Willy Semedo.20:27
Sostituzione, Omónia Nicosia. Alpha Diounkou sostituisce Stefan Simic.20:27
Phillipp Mwene (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).20:26
Gol! Omónia Nicosia 0, FSV Mainz 1. Nadiem Amiri (FSV Mainz) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Nadiem Amiri20:20
Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.20:18
Rigore per FSV Mainz. Kaishu Sano e'stato atterrato in area di rigore.20:18
Rigore concesso da Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) per un fallo in area.20:18
Tentativo fallito. Novica Erakovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Angelos Neophytou in seguito a un contropiede.20:16
Sostituzione, FSV Mainz. Benedict Hollerbach sostituisce Armindo Sieb.20:16
Stefan Bell (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:16
Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).20:16
Tiro parato. Stefan Simic (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Willy Semedo.20:14
Fallo di Ben Bobzien (FSV Mainz).20:12
Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).20:11
Sostituzione, FSV Mainz. Andreas Hanche-Olsen sostituisce Kacper Potulski.20:09
Sostituzione, FSV Mainz. Ben Bobzien sostituisce Nikolas Veratschnig.20:09
Gara riprende.20:09
Gara momentaneamente sospesa, Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) per infortunio.20:08
Tentativo fallito. Kacper Potulski (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Danny da Costa con cross.20:08
Tiro respinto. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area. Assist di Paul Nebel.20:08
Sostituzione, Omónia Nicosia. Angelos Neophytou sostituisce Ryan Mmaee.20:05
Sostituzione, Omónia Nicosia. Novica Erakovic sostituisce Carel Eiting.20:05
Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Giannis Masouras.20:04
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Stefan Simic (Omónia Nicosia).20:02
Tentativo fallito. Kacper Potulski (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.20:00
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Fotis Kitsos (Omónia Nicosia).19:59
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).19:58
Fuorigioco. Stefan Bell(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Paul Nebel e' colto in fuorigioco.19:57
Tiro respinto. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area. Assist di Paul Nebel.19:57
Robin Zentner (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).19:56
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Kacper Potulski (FSV Mainz).19:55
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Kacper Potulski (FSV Mainz).19:53
Arnaud Nordin (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.19:53
Fallo di Arnaud Nordin (FSV Mainz).19:53
Stefan Simic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Tiro respinto. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Paul Nebel.19:52
Tentativo fallito. Kaishu Sano (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.19:52
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).19:51
Tiro respinto. Paul Nebel (FSV Mainz) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Armindo Sieb.19:51
Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 0, FSV Mainz 0.19:50
Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, FSV Mainz 0.19:35
Gara riprende.19:34
Gara momentaneamente sospesa, Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) per infortunio.19:34
Fuorigioco. Arnaud Nordin(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Kacper Potulski e' colto in fuorigioco.19:33
Tiro respinto. Arnaud Nordin (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Armindo Sieb.19:33
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Stefan Simic (Omónia Nicosia).19:33
Gara riprende.19:32
Gara momentaneamente sospesa, Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) per infortunio.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Gara riprende.19:24
Gara momentaneamente sospesa, Danny da Costa (FSV Mainz) per infortunio.19:23
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Fotis Kitsos (Omónia Nicosia).19:21
Tentativo fallito. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ewandro.19:18
Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).19:17
Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) per infortunio.19:15
Tentativo fallito. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Ewandro con cross.19:15
Fallo di Danny da Costa (FSV Mainz).19:12
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ioannis Kousoulos.19:11
Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).19:04
Tentativo fallito. Phillipp Mwene (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Paul Nebel.19:03
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Kaishu Sano (FSV Mainz).19:01
Tentativo fallito. Stefan Bell (FSV Mainz) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Paul Nebel con cross.18:59
Tiro respinto. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area.18:59
Tiro respinto. Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area.18:59
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).18:58
Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).18:58
Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fuorigioco. Giannis Masouras(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Stefan Simic e' colto in fuorigioco.18:54
Tiro parato. Giannis Masouras (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ewandro.18:53
Tentativo fallito. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Kaishu Sano.18:53
Tiro parato. Arnaud Nordin (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:51
Fuorigioco. Willy Semedo(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Ryan Mmaee e' colto in fuorigioco.18:49
Tiro parato. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ewandro.18:48
Tiro respinto. Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area. Assist di Nadiem Amiri.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Omonia Nicosia - 1. FSV Mainz 05 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Arbitro di Omonia Nicosia - 1. FSV Mainz 05 sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Attualmente Omonia Nicosia si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 4° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Omonia Nicosia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Omonia Nicosia e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Omonia Nicosia
|1. FSV Mainz 05
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
