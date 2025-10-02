Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Raków Czestochowa - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.

Arbitro di Raków Czestochowa - Universitatea Craiova sarà Ishmael Barbara. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente Raków Czestochowa si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Universitatea Craiova si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Raków Czestochowa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Universitatea Craiova ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Raków Czestochowa e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: