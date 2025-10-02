Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Raków Czestochowa-Universitatea Craiova: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2025 ore 21:00
Raków Czestochowa
2
Universitatea Craiova
0
Partita finita
Arbitro: Ishmael Barbara
  1. 47' 1-0 Tomasz Pienko
  2. 80' 2-0 Oskar Repka
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Raków Czestochowa 2, CS U Craiova 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Raków Czestochowa 2, CS U Craiova 0.22:56

  3. 90'+5'

    Gara riprende.22:54

  4. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) per infortunio.22:53

  5. 90'+3'

    Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).22:53

  6. 90'+3'

    Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  7. 90'+2'

    Tentativo fallito. Bogdan Mircetic (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Péter Baráth.22:52

  9. 90'+2'

    Fallo di Bogdan Mircetic (Raków Czestochowa).22:52

  10. 90'+2'

    Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  11. 90'+2'

    Fallo di Michael Ameyaw (Raków Czestochowa).22:51

  12. 90'+2'

    Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  13. 90'+1'

    Tiro respinto. Marko Bulat (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Patryk Makuch.22:51

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  16. 89'

    Fallo di Michael Ameyaw (Raków Czestochowa).22:48

  17. 89'

    Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  18. 88'

    Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:47

  19. 86'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Patryk Makuch sostituisce Jonatan Braut Brunes.22:45

  21. 86'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Bogdan Mircetic sostituisce Oskar Repka.22:45

  22. 85'

    Gara riprende.22:44

  23. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Fran Tudor (Raków Czestochowa) per infortunio.22:42

  24. 83'

    Tentativo fallito. Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Samuel Teles.22:42

  25. 80'

    Gol! Raków Czestochowa 2, CS U Craiova 0. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Bulat.22:39

  27. 78'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:37

  28. 78'

    Tiro respinto. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stratos Svarnas.22:37

  29. 77'

    Sostituzione, CS U Craiova. Lyes Houri sostituisce Tudor Baluta.22:36

  30. 76'

    Sostituzione, CS U Craiova. Steven Nsimba sostituisce Assad Al Hamlawi.22:36

  31. 76'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35

  33. 76'

    Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).22:35

  34. 75'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Péter Baráth sostituisce Karol Struski.22:34

  35. 75'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Marko Bulat sostituisce Tomasz Pienko.22:34

  36. 74'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:33

  37. 74'

    Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Ameyaw.22:33

  39. 70'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Pavlo Isenko (CS U Craiova).22:29

  40. 70'

    Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomasz Pienko.22:29

  41. 68'

    Fuorigioco. Michael Ameyaw(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Jonatan Braut Brunes e' colto in fuorigioco.22:28

  42. 67'

    Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  43. 67'

    Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).22:27

  45. 67'

    Tiro respinto. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:26

  46. 66'

    Nicusor Bancu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.22:25

  47. 66'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

  48. 66'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:25

  49. 64'

    Tentativo fallito. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area tira alto.22:23

  51. 63'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Pavlo Isenko (CS U Craiova).22:22

  52. 63'

    Tiro parato. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonatan Braut Brunes.22:22

  53. 62'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).22:21

  54. 60'

    Sostituzione, CS U Craiova. Samuel Teles sostituisce Alexandru Cretu.22:19

  55. 59'

    Sostituzione, CS U Craiova. Oleksandr Romanchuk sostituisce Stefan Baiaram.22:19

  57. 59'

    Sostituzione, CS U Craiova. Anzor Mekvabishvili sostituisce Alexandru Cicâldau.22:19

  58. 59'

    Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).22:18

  59. 59'

    Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  60. 58'

    Fuorigioco. Michael Ameyaw(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Karol Struski e' colto in fuorigioco.22:17

  61. 56'

    Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).22:15

  63. 56'

    Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  64. 55'

    Tentativo fallito. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:14

  65. 55'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) e' ammonito.22:14

  66. 53'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) e' stato espulso.22:12

  67. 52'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Vladimir Screciu (CS U Craiova).22:11

  69. 52'

    Gara riprende.22:11

  70. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, (CS U Craiova).22:10

  71. 50'

    Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).22:09

  72. 50'

    Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  73. 47'

    Gol! Raków Czestochowa 1, CS U Craiova 0. Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Karol Struski.22:06

  75. Inizia il Secondo tempo Raków Czestochowa 0, CS U Craiova 0.22:05

  76. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Raków Czestochowa 0, CS U Craiova 0.21:49

  77. 45'+3'

    Tentativo fallito. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Alexandru Cicâldau.21:49

  78. 45'+2'

    Fallo di mano di Tudor Baluta (CS U Craiova).21:48

  79. 45'+1'

    Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adriano con cross.21:47

  81. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  82. 45'+1'

    Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lamine Diaby-Fadiga.21:46

  83. 44'

    Tiro respinto. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:45

  84. 43'

    Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa dalla destra dell'area parato sotto la traversa.21:44

  85. 43'

    Tiro parato. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Adriano con cross.21:44

  87. 42'

    Gara riprende.21:43

  88. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Juraj Badelj (CS U Craiova) per infortunio.21:41

  89. 40'

    Tentativo fallito. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:40

  90. 39'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).21:39

  91. 36'

    Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).21:37

  93. 36'

    Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  94. 34'

    Pavlo Isenko (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  95. 34'

    Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).21:35

  96. 34'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).21:34

  97. 34'

    Tiro respinto. Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area.21:34

  99. 34'

    Tiro respinto. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area. Assist di Stratos Svarnas.21:34

  100. 34'

    Tiro respinto. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:34

  101. 32'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).21:33

  102. 32'

    Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomasz Pienko con cross.21:33

  103. 30'

    Adrian Rus (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  105. 30'

    Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:30

  106. 29'

    Fallo di Stefan Baiaram (CS U Craiova).21:29

  107. 29'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29

  108. 26'

    Carlos Mora (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.21:26

  109. 26'

    Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).21:26

  111. 26'

    Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  112. 22'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Lamine Diaby-Fadiga sostituisce Ivi López per infortunio.21:22

  113. 22'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:22

  114. 22'

    Tiro respinto. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicusor Bancu con cross.21:22

  115. 21'

    Gara riprende.21:21

  117. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Ivi López (Raków Czestochowa) per infortunio.21:20

  118. 17'

    Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).21:17

  119. 17'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  120. 14'

    Gara riprende.21:14

  121. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicusor Bancu (CS U Craiova) per infortunio.21:14

  123. 13'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).21:13

  124. 12'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  125. 12'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).21:12

  126. 11'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).21:12

  127. 8'

    Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).21:09

  129. 8'

    Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  130. 7'

    Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  131. 7'

    Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).21:08

  132. 4'

    Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  133. 4'

    Fallo di Juraj Badelj (CS U Craiova).21:04

  135. 3'

    Tentativo fallito. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Alexandru Cretu.21:04

  136. 2'

    Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  137. 2'

    Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).21:02

  138. Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).21:01

  139. Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  141. Inizia il Primo tempo.21:01

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

Formazioni Raków Czestochowa - Universitatea Craiova

Raków Czestochowa
Universitatea Craiova
TITOLARI RAKóW CZESTOCHOWA
  • (1) KACPER TRELOWSKI (P)
  • (4) STRATOS SVARNAS (D)
  • (25) BOGDAN RACOVITAN (D)
  • (7) FRAN TUDOR (D)
  • (11) ADRIANO (C)
  • (6) OSKAR REPKA (C)
  • (23) KAROL STRUSKI (C)
  • (19) MICHAEL AMEYAW (C)
  • (10) IVI LÓPEZ (A)
  • (18) JONATAN BRAUT BRUNES (A)
  • (8) TOMASZ PIENKO (A)
PANCHINA RAKóW CZESTOCHOWA
  • (44) BOGDAN MIRCETIC (C)
  • (99) IMAD RONDIC (A)
  • (2) ARIEL MOSÓR (D)
  • (9) PATRYK MAKUCH (A)
  • (48) OLIWIER ZYCH (P)
  • (39) JAKUB MADRZYK (P)
  • (5) MARKO BULAT (C)
  • (97) IBRAHIMA SECK (C)
  • (66) APOSTOLOS KONSTANTOPOULOS (D)
  • (88) PÉTER BARÁTH (C)
  • (80) LAMINE DIABY-FADIGA (C)
ALLENATORE RAKóW CZESTOCHOWA
  • Marek Papszun
TITOLARI UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (77) PAVLO ISENKO (P)
  • (15) JURAJ BADELJ (D)
  • (6) VLADIMIR SCRECIU (D)
  • (28) ADRIAN RUS (D)
  • (8) TUDOR BALUTA (C)
  • (20) ALEXANDRU CICÂLDAU (C)
  • (11) NICUSOR BANCU (C)
  • (17) CARLOS MORA (C)
  • (4) ALEXANDRU CRETU (C)
  • (10) STEFAN BAIARAM (A)
  • (9) ASSAD AL HAMLAWI (A)
PANCHINA UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (39) STEVEN NSIMBA (A)
  • (2) FLORIN STEFAN (D)
  • (30) DAVID MATEI (C)
  • (3) OLEKSANDR ROMANCHUK (D)
  • (12) MONDAY ETIM (A)
  • (1) SILVIU LUNG (P)
  • (5) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
  • (14) LYES HOURI (C)
  • (19) VASILE MOGOS (D)
  • (29) LUCA BASCEANU (C)
  • (23) SAMUEL TELES (C)
  • (24) NIKOLA STEVANOVIC (D)
ALLENATORE UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • Mirel Radoi
PREPARTITA

Raków Czestochowa - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.
Arbitro di Raków Czestochowa - Universitatea Craiova sarà Ishmael Barbara. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente Raków Czestochowa si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Universitatea Craiova si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Raków Czestochowa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Universitatea Craiova ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Raków Czestochowa e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Raków CzestochowaUniversitatea Craiova
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio