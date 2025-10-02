Incontro terminato, Raków Czestochowa 2, CS U Craiova 0.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Raków Czestochowa 2, CS U Craiova 0.
Secondo tempo terminato, Raków Czestochowa 2, CS U Craiova 0.22:56
Gara riprende.22:54
Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) per infortunio.22:53
Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).22:53
Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Tentativo fallito. Bogdan Mircetic (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Péter Baráth.22:52
Fallo di Bogdan Mircetic (Raków Czestochowa).22:52
Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Michael Ameyaw (Raków Czestochowa).22:51
Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Tiro respinto. Marko Bulat (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Patryk Makuch.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Fallo di Michael Ameyaw (Raków Czestochowa).22:48
Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:47
Sostituzione, Raków Czestochowa. Patryk Makuch sostituisce Jonatan Braut Brunes.22:45
Sostituzione, Raków Czestochowa. Bogdan Mircetic sostituisce Oskar Repka.22:45
Gara riprende.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Fran Tudor (Raków Czestochowa) per infortunio.22:42
Tentativo fallito. Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Samuel Teles.22:42
Gol! Raków Czestochowa 2, CS U Craiova 0. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Bulat.22:39
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:37
Tiro respinto. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stratos Svarnas.22:37
Sostituzione, CS U Craiova. Lyes Houri sostituisce Tudor Baluta.22:36
Sostituzione, CS U Craiova. Steven Nsimba sostituisce Assad Al Hamlawi.22:36
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35
Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).22:35
Sostituzione, Raków Czestochowa. Péter Baráth sostituisce Karol Struski.22:34
Sostituzione, Raków Czestochowa. Marko Bulat sostituisce Tomasz Pienko.22:34
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:33
Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Ameyaw.22:33
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Pavlo Isenko (CS U Craiova).22:29
Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomasz Pienko.22:29
Fuorigioco. Michael Ameyaw(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Jonatan Braut Brunes e' colto in fuorigioco.22:28
Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).22:27
Tiro respinto. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:26
Nicusor Bancu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.22:25
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:25
Tentativo fallito. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area tira alto.22:23
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Pavlo Isenko (CS U Craiova).22:22
Tiro parato. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonatan Braut Brunes.22:22
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).22:21
Sostituzione, CS U Craiova. Samuel Teles sostituisce Alexandru Cretu.22:19
Sostituzione, CS U Craiova. Oleksandr Romanchuk sostituisce Stefan Baiaram.22:19
Sostituzione, CS U Craiova. Anzor Mekvabishvili sostituisce Alexandru Cicâldau.22:19
Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).22:18
Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fuorigioco. Michael Ameyaw(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Karol Struski e' colto in fuorigioco.22:17
Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).22:15
Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tentativo fallito. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:14
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) e' ammonito.22:14
Vladimir Screciu (CS U Craiova) e' stato espulso.22:12
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Vladimir Screciu (CS U Craiova).22:11
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, (CS U Craiova).22:10
Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).22:09
Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Gol! Raków Czestochowa 1, CS U Craiova 0. Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Karol Struski.22:06
Inizia il Secondo tempo Raków Czestochowa 0, CS U Craiova 0.22:05
Primo tempo terminato, Raków Czestochowa 0, CS U Craiova 0.21:49
Tentativo fallito. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Alexandru Cicâldau.21:49
Fallo di mano di Tudor Baluta (CS U Craiova).21:48
Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adriano con cross.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lamine Diaby-Fadiga.21:46
Tiro respinto. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:45
Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa dalla destra dell'area parato sotto la traversa.21:44
Tiro parato. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Adriano con cross.21:44
Gara riprende.21:43
Gara momentaneamente sospesa, Juraj Badelj (CS U Craiova) per infortunio.21:41
Tentativo fallito. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:40
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).21:39
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).21:37
Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Pavlo Isenko (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).21:35
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).21:34
Tiro respinto. Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area.21:34
Tiro respinto. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area. Assist di Stratos Svarnas.21:34
Tiro respinto. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:34
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).21:33
Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomasz Pienko con cross.21:33
Adrian Rus (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:30
Fallo di Stefan Baiaram (CS U Craiova).21:29
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29
Carlos Mora (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.21:26
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).21:26
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Sostituzione, Raków Czestochowa. Lamine Diaby-Fadiga sostituisce Ivi López per infortunio.21:22
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:22
Tiro respinto. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicusor Bancu con cross.21:22
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Ivi López (Raków Czestochowa) per infortunio.21:20
Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).21:17
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Nicusor Bancu (CS U Craiova) per infortunio.21:14
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).21:13
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).21:12
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).21:12
Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).21:09
Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).21:08
Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Juraj Badelj (CS U Craiova).21:04
Tentativo fallito. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Alexandru Cretu.21:04
Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).21:02
Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).21:01
Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Raków Czestochowa - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.
Arbitro di Raków Czestochowa - Universitatea Craiova sarà Ishmael Barbara. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Attualmente Raków Czestochowa si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Universitatea Craiova si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Raków Czestochowa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Universitatea Craiova ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Raków Czestochowa e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Raków Czestochowa
|Universitatea Craiova
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND