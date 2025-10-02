Incontro terminato, Rayo Vallecano 2, Shkëndija Tetovo 0.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Rayo Vallecano 2, Shkëndija Tetovo 0.
Secondo tempo terminato, Rayo Vallecano 2, Shkëndija Tetovo 0.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).20:32
Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).20:31
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Samu Becerra (Rayo Vallecano).20:29
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).20:28
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fuorigioco. Ronaldo Webster(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Klisman Cake e' colto in fuorigioco.20:27
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Florent Ramadani sostituisce Fabrice Tamba.20:27
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:26
Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26
Fuorigioco. Florian Lejeune(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Isi Palazón e' colto in fuorigioco.20:26
Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:26
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).20:25
Vane Krstevski (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.20:24
Iván Balliu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24
Fallo di Vane Krstevski (Shkëndija Tetovo).20:24
Tiro parato. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adamu Alhassan.20:24
Fallo di Samu Becerra (Rayo Vallecano).20:23
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Tentativo fallito. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Iván Balliu con cross.20:23
Sostituzione, Rayo Vallecano. Samu Becerra sostituisce Fran Pérez.20:18
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pathé Ciss sostituisce Gerard Gumbau.20:18
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.20:18
Fallo di mano di Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).20:17
Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).20:16
Vane Krstevski (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).20:15
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).20:14
Fuorigioco. Isi Palazón(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Pacha Espino e' colto in fuorigioco.20:13
Fallo di Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).20:12
Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Pedro Díaz (Rayo Vallecano).20:12
Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).20:11
Sostituzione, Rayo Vallecano. Isi Palazón sostituisce Óscar Trejo.20:11
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Sebastjan Spahiu sostituisce Besart Ibraimi.20:07
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Vane Krstevski sostituisce Liridon Latifi.20:07
Fuorigioco. Sergio Camello(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Óscar Trejo e' colto in fuorigioco.20:04
Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).20:03
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).20:02
Sostituzione, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sostituisce Álvaro García.20:01
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Unai López.20:00
Unai López (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo).19:58
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Arbin Zejnullai sostituisce Endrit Krasniqi.19:57
Fuorigioco. Álvaro García(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Sergio Camello e' colto in fuorigioco.19:57
Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).19:56
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).19:53
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo).19:52
Tiro parato. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jozhua Vertrouwd.19:52
Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).19:49
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Fallo di Sergio Camello (Rayo Vallecano).19:48
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Tiro parato. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Sergio Camello.19:48
Inizia il Secondo tempo Rayo Vallecano 2, Shkëndija Tetovo 0.19:47
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Adamu Alhassan sostituisce Kamer Qaka.19:46
Primo tempo terminato, Rayo Vallecano 2, Shkëndija Tetovo 0.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Tiro parato. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:31
Tiro respinto. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area.19:31
Sergio Camello (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).19:30
Fallo di Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).19:27
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tiro parato. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:26
Tiro respinto. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area.19:26
Tiro respinto. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area. Assist di Gerard Gumbau con cross.19:25
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).19:24
Tiro respinto. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:24
Tiro parato. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fran Pérez.19:24
Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.19:20
Fallo di Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:20
Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Gol! Rayo Vallecano 2, Shkëndija Tetovo 0. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álvaro García.19:17
Fuorigioco. Augusto Batalla(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Sergio Camello e' colto in fuorigioco.19:16
Fuorigioco. Klisman Cake(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Fabrice Tamba e' colto in fuorigioco.19:15
Gol! Rayo Vallecano 1, Shkëndija Tetovo 0. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pacha Espino.19:13
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo).19:12
Tentativo fallito. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gerard Gumbau con cross da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).19:10
Tiro parato. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jozhua Vertrouwd.19:09
Tentativo fallito. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:08
Pacha Espino (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07
Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).19:07
Tentativo fallito. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gerard Gumbau con cross da calcio d'angolo.19:06
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).19:06
Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).19:03
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03
Tiro parato. Óscar Trejo (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergio Camello.18:59
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).18:58
Pacha Espino (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).18:58
Fallo di Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).18:55
Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55
Fallo di Fran Pérez (Rayo Vallecano).18:54
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Sergio Camello (Rayo Vallecano).18:48
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo).18:48
Tiro parato. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Lejeune con passaggio filtrante.18:48
Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Óscar Trejo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Rayo Vallecano - Shkendija è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estadio de Vallecas di Madrid.
Arbitro di Rayo Vallecano - Shkendija sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente Rayo Vallecano si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Shkendija si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Rayo Vallecano ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Shkendija ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Rayo Vallecano e Shkendija è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rayo Vallecano
|Shkendija
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND