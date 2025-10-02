Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

PREPARTITA

Rayo Vallecano - Shkendija è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estadio de Vallecas di Madrid.

Arbitro di Rayo Vallecano - Shkendija sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Rayo Vallecano si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Shkendija si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Rayo Vallecano ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Shkendija ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Rayo Vallecano e Shkendija è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: