Shelbourne-Häcken: 0-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2025 ore 21:00
Shelbourne
0
Häcken
0
Partita finita
Arbitro: Pawel Raczkowski
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Incontro terminato, Shelbourne 0, Häcken 0.

    1. 90'+5'

      Secondo tempo terminato, Shelbourne 0, Häcken 0.22:53

    3. 90'+4'

      Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52

    4. 90'+4'

      Fallo di John Martin (Shelbourne).22:52

    5. 90'+2'

      James Norris (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:51

    6. 90'+2'

      Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

    7. 90'+2'

      Fallo di James Norris (Shelbourne).22:51

    9. 90'+2'

      Tentativo fallito. Paddy Barrett (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kerr McInroy con cross da calcio d'angolo.22:50

    10. 90'+1'

      Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).22:50

    11. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

    12. 89'

      Filip Helander (Häcken) e' ammonito per fallo.22:47

    13. 89'

      Fallo di Filip Helander (Häcken).22:47

    15. 89'

      Daniel Kelly (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

    16. 87'

      Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

    17. 87'

      Fallo di John Martin (Shelbourne).22:46

    18. 86'

      Filip Helander (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

    19. 86'

      Fallo di John Martin (Shelbourne).22:44

    21. 85'

      Pontus Dahbo (Häcken) e' ammonito per fallo.22:44

    22. 85'

      James Norris (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

    23. 85'

      Fallo di Pontus Dahbo (Häcken).22:44

    24. 82'

      Fallo di Filip Helander (Häcken).22:41

    25. 82'

      John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

    27. 82'

      Gara riprende.22:41

    28. 81'

      Gara momentaneamente sospesa, Wessel Speel (Shelbourne) per infortunio.22:40

    29. 76'

      Sostituzione, Häcken. Pontus Dahbo sostituisce Mikkel Rygaard.22:35

    30. 76'

      Tentativo fallito. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Danilo Al Saed.22:35

    31. 75'

      Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

    33. 75'

      Fallo di John Martin (Shelbourne).22:34

    34. 75'

      Sostituzione, Shelbourne. Daniel Kelly sostituisce Mipo Odubeko.22:33

    35. 75'

      Sostituzione, Shelbourne. John Martin sostituisce Harry Wood.22:33

    36. 71'

      Fuorigioco. Simon Gustafson(Häcken) prova il lancio lungo, ma Danilo Al Saed e' colto in fuorigioco.22:29

    37. 69'

      Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Harry Wood (Shelbourne).22:27

    39. 68'

      Tiro parato. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Simon Gustafson.22:27

    40. 66'

      Tiro respinto. Danilo Al Saed (Häcken) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Simon Gustafson.22:25

    41. 65'

      Sostituzione, Shelbourne. Mark Coyle sostituisce Seán Gannon per infortunio.22:24

    42. 64'

      Gara riprende.22:23

    43. 63'

      Gara momentaneamente sospesa, Seán Gannon (Shelbourne) per infortunio.22:22

    45. 62'

      Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Kerr McInroy (Shelbourne).22:20

    46. 61'

      Sostituzione, Häcken. Isak Brusberg sostituisce John Paul Dembe.22:20

    47. 61'

      Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).22:19

    48. 61'

      Kerr McInroy (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

    49. 59'

      Sostituzione, Shelbourne. Jack Henry-Francis sostituisce Ali Coote.22:18

    51. 59'

      John Paul Dembe (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

    52. 59'

      Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).22:17

    53. 53'

      Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Simon Gustafson.22:12

    54. 50'

      Fallo di Simon Gustafson (Häcken).22:09

    55. 50'

      Jonathan Lunney (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

    57. 49'

      Tiro parato. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Silas Andersen.22:08

    58. Inizia il Secondo tempo Shelbourne 0, Häcken 0.22:04

    59. 45'

      Sostituzione, Häcken. Danilo Al Saed sostituisce Harry Hilvenius.22:03

    60. 45'

      Sostituzione, Shelbourne. Evan Caffrey sostituisce Kameron Ledwidge.22:03

    61. 45'+3'

      Primo tempo terminato, Shelbourne 0, Häcken 0.21:48

    63. 45'+3'

      Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:48

    64. 45'+2'

      Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).21:47

    65. 45'+2'

      Tiro respinto. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di James Norris.21:47

    66. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

    67. 44'

      Fallo di Silas Andersen (Häcken).21:43

    69. 44'

      Harry Wood (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

    70. 43'

      Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Adrian Svanbäck.21:43

    71. 38'

      Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro da centro area.21:38

    72. 38'

      Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:37

    73. 36'

      Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36

    75. 36'

      Fallo di Seán Gannon (Shelbourne).21:36

    76. 34'

      Fuorigioco. Simon Gustafson(Häcken) prova il lancio lungo, ma Julius Lindberg e' colto in fuorigioco.21:34

    77. 33'

      John Paul Dembe (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

    78. 33'

      Fallo di Harry Wood (Shelbourne).21:32

    79. 32'

      Fallo di Julius Lindberg (Häcken).21:32

    81. 32'

      James Norris (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32

    82. 32'

      Tiro parato. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ali Coote.21:31

    83. 31'

      Gara riprende.21:31

    84. 30'

      Gara momentaneamente sospesa, Mipo Odubeko (Shelbourne) per infortunio.21:29

    85. 28'

      Gara riprende.21:28

    87. 27'

      Gara momentaneamente sospesa, Wessel Speel (Shelbourne) per infortunio.21:27

    88. 25'

      Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:25

    89. 25'

      Tiro respinto. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Adam Lundkvist.21:25

    90. 24'

      Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:24

    91. 20'

      Fallo di Silas Andersen (Häcken).21:20

    93. 20'

      Ali Coote (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

    94. 20'

      Tiro parato. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Simon Gustafson.21:19

    95. 17'

      Tiro respinto. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Harry Wood.21:17

    96. 16'

      Harry Hilvenius (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

    97. 16'

      Fallo di Ali Coote (Shelbourne).21:16

    99. 15'

      Fuorigioco. Harry Wood(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma Mipo Odubeko e' colto in fuorigioco.21:15

    100. 15'

      Tiro respinto. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area.21:15

    101. 14'

      Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Adam Lundkvist (Häcken).21:14

    102. 11'

      Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

    103. 11'

      Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).21:11

    105. 8'

      Tentativo fallito. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Adrian Svanbäck.21:08

    106. 7'

      Tiro respinto. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ali Coote.21:07

    107. Inizia il Primo tempo.21:00

    108. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Shelbourne - Häcken

    Shelbourne
    Häcken
    TITOLARI SHELBOURNE
    • (13) WESSEL SPEEL (P)
    • (25) MILAN MBENG (D)
    • (4) KAMERON LEDWIDGE (D)
    • (18) JAMES NORRIS (D)
    • (2) SEÁN GANNON (D)
    • (29) PADDY BARRETT (D)
    • (6) JONATHAN LUNNEY (C)
    • (7) HARRY WOOD (C)
    • (23) KERR MCINROY (C)
    • (11) MIPO ODUBEKO (A)
    • (14) ALI COOTE (A)
    PANCHINA SHELBOURNE
    • (21) JACK HENRY-FRANCIS (C)
    • (17) DANIEL KELLY (A)
    • (27) EVAN CAFFREY (C)
    • (8) MARK COYLE (C)
    • (24) LEWIS TEMPLE (D)
    • (9) SEÁN BOYD (A)
    • (5) ELLIS CHAPMAN (C)
    • (10) JOHN MARTIN (A)
    • (3) TYREKE WILSON (D)
    • (19) LORCAN HEALY (P)
    • (50) ALI TOPCU (P)
    ALLENATORE SHELBOURNE
    • Joseph O'Brien
    TITOLARI HäCKEN
    • (99) ETRIT BERISHA (P)
    • (44) HARRY HILVENIUS (D)
    • (21) ADAM LUNDKVIST (D)
    • (22) FILIP HELANDER (D)
    • (4) MARIUS LODE (D)
    • (11) JULIUS LINDBERG (C)
    • (14) SIMON GUSTAFSON (C)
    • (8) SILAS ANDERSEN (C)
    • (20) ADRIAN SVANBÄCK (A)
    • (10) MIKKEL RYGAARD (A)
    • (19) JOHN PAUL DEMBE (A)
    PANCHINA HäCKEN
    • (16) PONTUS DAHBO (C)
    • (39) ISAK BRUSBERG (C)
    • (27) CHRIST WAWA (A)
    • (32) OSCAR JANSSON (P)
    • (15) SAMUEL LEACH HOLM (C)
    • (29) SEVERIN NIOULE (A)
    • (13) SIGGE JANSSON (C)
    • (1) ANDREAS LINDE (P)
    • (18) DANILO AL SAED (A)
    • (23) OLLE SAMUELSSON (D)
    • (28) FILIP ÖHMAN (D)
    • (7) SANDERS NGABO (C)
    ALLENATORE HäCKEN
    • Jens Gustafsson
    PREPARTITA

    Shelbourne - Häcken è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
    Arbitro di Shelbourne - Häcken sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.

    Attualmente Shelbourne si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Häcken si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Häcken ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

    Shelbourne e Häcken è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    ShelbourneHäcken
    Partite giocate00
    Numero di partite vinte
    Numero di partite perse
    Numero di partite pareggiate
    Gol totali segnati
    Gol totali subiti
    Media gol subiti per partita00
    Percentuale possesso palla00
    Numero totale di passaggi
    Numero totale di passaggi riusciti
    Tiri nello specchio della porta
    Percentuale di tiri in porta00
    Numero totale di cross
    Numero medio di cross riusciti
    Duelli per partita vinti
    Duelli per partita persi
    Corner subiti
    Corner guadagnati
    Numero di punizioni a favore
    Numero di punizioni concesse
    Tackle totali
    Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
    Fuorigiochi totali
    Numero totale di cartellini gialli
    Numero totale di cartellini rossi

