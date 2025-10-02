Incontro terminato, Shelbourne 0, Häcken 0.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Shelbourne 0, Häcken 0.
Secondo tempo terminato, Shelbourne 0, Häcken 0.22:53
Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Fallo di John Martin (Shelbourne).22:52
James Norris (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:51
Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di James Norris (Shelbourne).22:51
Tentativo fallito. Paddy Barrett (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kerr McInroy con cross da calcio d'angolo.22:50
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Filip Helander (Häcken) e' ammonito per fallo.22:47
Fallo di Filip Helander (Häcken).22:47
Daniel Kelly (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di John Martin (Shelbourne).22:46
Filip Helander (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di John Martin (Shelbourne).22:44
Pontus Dahbo (Häcken) e' ammonito per fallo.22:44
James Norris (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Pontus Dahbo (Häcken).22:44
Fallo di Filip Helander (Häcken).22:41
John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Gara riprende.22:41
Gara momentaneamente sospesa, Wessel Speel (Shelbourne) per infortunio.22:40
Sostituzione, Häcken. Pontus Dahbo sostituisce Mikkel Rygaard.22:35
Tentativo fallito. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Danilo Al Saed.22:35
Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di John Martin (Shelbourne).22:34
Sostituzione, Shelbourne. Daniel Kelly sostituisce Mipo Odubeko.22:33
Sostituzione, Shelbourne. John Martin sostituisce Harry Wood.22:33
Fuorigioco. Simon Gustafson(Häcken) prova il lancio lungo, ma Danilo Al Saed e' colto in fuorigioco.22:29
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Harry Wood (Shelbourne).22:27
Tiro parato. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Simon Gustafson.22:27
Tiro respinto. Danilo Al Saed (Häcken) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Simon Gustafson.22:25
Sostituzione, Shelbourne. Mark Coyle sostituisce Seán Gannon per infortunio.22:24
Gara riprende.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Seán Gannon (Shelbourne) per infortunio.22:22
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Kerr McInroy (Shelbourne).22:20
Sostituzione, Häcken. Isak Brusberg sostituisce John Paul Dembe.22:20
Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).22:19
Kerr McInroy (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Sostituzione, Shelbourne. Jack Henry-Francis sostituisce Ali Coote.22:18
John Paul Dembe (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).22:17
Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Simon Gustafson.22:12
Fallo di Simon Gustafson (Häcken).22:09
Jonathan Lunney (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro parato. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Silas Andersen.22:08
Inizia il Secondo tempo Shelbourne 0, Häcken 0.22:04
Sostituzione, Häcken. Danilo Al Saed sostituisce Harry Hilvenius.22:03
Sostituzione, Shelbourne. Evan Caffrey sostituisce Kameron Ledwidge.22:03
Primo tempo terminato, Shelbourne 0, Häcken 0.21:48
Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:48
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).21:47
Tiro respinto. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di James Norris.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fallo di Silas Andersen (Häcken).21:43
Harry Wood (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Adrian Svanbäck.21:43
Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro da centro area.21:38
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:37
Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36
Fallo di Seán Gannon (Shelbourne).21:36
Fuorigioco. Simon Gustafson(Häcken) prova il lancio lungo, ma Julius Lindberg e' colto in fuorigioco.21:34
John Paul Dembe (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Harry Wood (Shelbourne).21:32
Fallo di Julius Lindberg (Häcken).21:32
James Norris (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Tiro parato. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ali Coote.21:31
Gara riprende.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Mipo Odubeko (Shelbourne) per infortunio.21:29
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Wessel Speel (Shelbourne) per infortunio.21:27
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:25
Tiro respinto. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Adam Lundkvist.21:25
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:24
Fallo di Silas Andersen (Häcken).21:20
Ali Coote (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Tiro parato. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Simon Gustafson.21:19
Tiro respinto. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Harry Wood.21:17
Harry Hilvenius (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Ali Coote (Shelbourne).21:16
Fuorigioco. Harry Wood(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma Mipo Odubeko e' colto in fuorigioco.21:15
Tiro respinto. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area.21:15
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Adam Lundkvist (Häcken).21:14
Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).21:11
Tentativo fallito. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Adrian Svanbäck.21:08
Tiro respinto. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ali Coote.21:07
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Shelbourne - Häcken è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
Arbitro di Shelbourne - Häcken sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.
Attualmente Shelbourne si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Häcken si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Häcken ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Shelbourne e Häcken è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shelbourne
|Häcken
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND