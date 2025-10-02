Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Shelbourne - Häcken è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.

Arbitro di Shelbourne - Häcken sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.

Attualmente Shelbourne si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Häcken si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Häcken ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Shelbourne e Häcken è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: