Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:26

PREPARTITA

SK Slovan Bratislava - Strasburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.

Arbitro di SK Slovan Bratislava - Strasburgo sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente SK Slovan Bratislava si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Strasburgo si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

SK Slovan Bratislava ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Strasburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

SK Slovan Bratislava e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: