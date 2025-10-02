Incontro terminato, Slovan Bratislava 1, Strasburgo 2.
Secondo tempo terminato, Slovan Bratislava 1, Strasburgo 2.22:53
Tentativo fallito. Kenan Bajric (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rahim Ibrahim con cross.22:52
Tentativo fallito. Róbert Mak (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kenan Bajric.22:52
Sostituzione, Slovan Bratislava. Sidoine Fogning sostituisce Sandro Cruz.22:51
Fuorigioco. Kenan Bajric(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Róbert Mak e' colto in fuorigioco.22:51
Fuorigioco. Guéla Doué(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Félix Lemaréchal e' colto in fuorigioco.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Tentativo fallito. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:48
Tiro parato. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:48
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).22:47
Tiro parato. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kenan Bajric.22:47
Sostituzione, Strasburgo. Soumaïla Coulibaly sostituisce Kendry Páez.22:46
Kendry Páez (Strasburgo) e' ammonito.22:46
Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tigran Barseghyan.22:44
Tiro parato. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:44
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Fallo di Félix Lemaréchal (Strasburgo).22:43
Tiro respinto. Mykola Kuharevich (Slovan Bratislava) in seguito a una mischia da centro area. Assist di Marko Tolic con cross.22:43
Sostituzione, Slovan Bratislava. Róbert Mak sostituisce Guram Kashia.22:41
Tentativo fallito. Félix Lemaréchal (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Diego Moreira con cross.22:40
Tentativo fallito. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:38
Tiro respinto. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area. Assist di Tigran Barseghyan con cross.22:38
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:37
Fallo di Diego Moreira (Strasburgo).22:37
Tentativo fallito. Mykola Kuharevich (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di César Blackman.22:35
Gara riprende.22:30
Gara momentaneamente sospesa, Sandro Cruz (Slovan Bratislava) per infortunio.22:30
Guéla Doué (Strasburgo) e' ammonito per fallo.22:29
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).22:29
Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Martial Godo.22:27
Sostituzione, Strasburgo. Guéla Doué sostituisce Sam Amo-Ameyaw.22:27
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Abdoul Ouattara (Strasburgo).22:25
Gol! Slovan Bratislava 1, Strasburgo 2. Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tigran Barseghyan con cross da calcio d'angolo.22:23
Sostituzione, Slovan Bratislava. Danylo Ihnatenko sostituisce Kyriakos Savvidis.22:22
Sostituzione, Slovan Bratislava. Mykola Kuharevich sostituisce Alasana Yirajang.22:22
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Abdoul Ouattara (Strasburgo).22:21
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).22:18
Tiro parato. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valentín Barco.22:16
Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di César Blackman.22:15
Tiro respinto. Marko Tolic (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tigran Barseghyan.22:14
Marko Tolic (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.22:12
Fallo di Marko Tolic (Slovan Bratislava).22:11
Félix Lemaréchal (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).22:09
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) e' ammonito per fallo.22:07
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).22:07
Fallo di mano di Martial Godo (Strasburgo).22:06
Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:05
Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Félix Lemaréchal.22:05
Sostituzione, Strasburgo. Valentín Barco sostituisce Rafael Luís.22:03
Inizia il Secondo tempo Slovan Bratislava 0, Strasburgo 2.22:04
Sostituzione, Strasburgo. Félix Lemaréchal sostituisce Mathis Amougou.22:03
Primo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Strasburgo 2.21:48
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Samir El Mourabet (Strasburgo).21:48
Tiro respinto. Marko Tolic (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area.21:48
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).21:46
Marko Tolic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fuorigioco. Guram Kashia(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Rahim Ibrahim e' colto in fuorigioco.21:45
Kendry Páez (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Guram Kashia (Slovan Bratislava).21:43
Gol! Slovan Bratislava 0, Strasburgo 2. Abdoul Ouattara (Strasburgo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martial Godo con passaggio filtrante.21:41
Fuorigioco. Abdoul Ouattara(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.21:40
Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di César Blackman con cross.21:38
Tentativo fallito. Marko Tolic (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Rahim Ibrahim.21:34
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Kendry Páez (Strasburgo).21:32
Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).21:29
Nino Marcelli (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Autorete di Alasana Yirajang, Slovan Bratislava. Slovan Bratislava 0, Strasburgo 1..21:26
Lucas Høgsberg (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).21:24
Rafael Luís (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Marko Tolic (Slovan Bratislava).21:23
Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Marko Tolic.21:22
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).21:21
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).21:20
Fallo di Marko Tolic (Slovan Bratislava).21:16
Rafael Luís (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Martial Godo (Strasburgo).21:15
Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).21:13
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tentativo fallito. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sandro Cruz con cross in seguito a un calcio da fermo.21:09
Fallo di Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).21:08
Marko Tolic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Tentativo fallito. César Blackman (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tigran Barseghyan.21:07
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:06
Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tigran Barseghyan.21:05
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Ismaël Doukouré (Strasburgo).21:03
Fuorigioco. Sandro Cruz(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Nino Marcelli e' colto in fuorigioco.21:02
Fuorigioco. Andrew Omobamidele(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Kendry Páez e' colto in fuorigioco.21:01
Marko Tolic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Kendry Páez (Strasburgo).21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:26
SK Slovan Bratislava - Strasburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.
Arbitro di SK Slovan Bratislava - Strasburgo sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente SK Slovan Bratislava si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Strasburgo si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
SK Slovan Bratislava ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Strasburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
SK Slovan Bratislava e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|SK Slovan Bratislava
|Strasburgo
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
