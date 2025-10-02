Incontro terminato, Sparta Praga 4, Shamrock Rovers 1.
Incontro terminato, Sparta Praga 4, Shamrock Rovers 1.
Secondo tempo terminato, Sparta Praga 4, Shamrock Rovers 1.22:53
Tentativo fallito. Santiago Eneme (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:53
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).22:52
Graham Burke (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:50
Lukás Sadílek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Graham Burke (Shamrock Rovers).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Gol! Sparta Praga 4, Shamrock Rovers 1. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kuchta in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Lukás Haraslín22:48
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46
Fallo di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).22:46
Peter Vindahl (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Michael Noonan (Shamrock Rovers).22:45
Fallo di Garang Kuol (Sparta Praga).22:45
Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:45
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Uchenna (Sparta Praga).22:44
Fuorigioco. Dylan Watts(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Graham Burke e' colto in fuorigioco.22:43
Tiro parato. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martin Suchomel.22:41
Gol! Sparta Praga 3, Shamrock Rovers 1. Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:40
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Peter Vindahl (Sparta Praga).22:39
Tentativo fallito. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:39
Adam Sevinsky (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.22:39
Fallo di Adam Sevinsky (Sparta Praga).22:39
Michael Noonan (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Tiro respinto. Garang Kuol (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lukás Sadílek con cross.22:36
Sostituzione, Shamrock Rovers. Connor Malley sostituisce Matt Healy.22:34
Fallo di Emmanuel Uchenna (Sparta Praga).22:34
Graham Burke (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Sparta Praga. Santiago Eneme sostituisce Sivert Mannsverk.22:33
Sostituzione, Sparta Praga. Patrik Vydra sostituisce Pavel Kaderábek.22:33
Gara riprende.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Martin Suchomel (Sparta Praga) per infortunio.22:30
Daniel Cleary (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:30
Martin Suchomel (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30
Fallo di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).22:30
Martin Suchomel (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).22:28
Fallo di Adam Sevinsky (Sparta Praga).22:25
Daniel Grant (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Sostituzione, Sparta Praga. Lukás Haraslín sostituisce Veljko Birmancevic.22:25
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).22:22
Tiro parato. Veljko Birmancevic (Sparta Praga) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Emmanuel Uchenna.22:22
Daniel Grant (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:19
Martin Suchomel (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Daniel Grant (Shamrock Rovers).22:19
Sostituzione, Shamrock Rovers. Michael Noonan sostituisce Rory Gaffney.22:18
Sostituzione, Shamrock Rovers. Graham Burke sostituisce Aaron McEneff.22:18
Sostituzione, Shamrock Rovers. Dylan Watts sostituisce Darragh Nugent.22:18
Sostituzione, Shamrock Rovers. Daniel Mândroiu sostituisce John McGovern.22:17
Sostituzione, Sparta Praga. Garang Kuol sostituisce Albion Rrahmani.22:16
Sostituzione, Sparta Praga. Emmanuel Uchenna sostituisce Asger Sørensen.22:16
Fuorigioco. Lukás Sadílek(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Jan Kuchta e' colto in fuorigioco.22:16
Tiro parato. Sivert Mannsverk (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kuchta.22:12
Gol! Sparta Praga 3, Shamrock Rovers 0. Asger Sørensen (Sparta Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lukás Sadílek con cross da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Darragh Nugent (Shamrock Rovers).22:06
Inizia il Secondo tempo Sparta Praga 2, Shamrock Rovers 0.22:03
Primo tempo terminato, Sparta Praga 2, Shamrock Rovers 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Gol! Sparta Praga 2, Shamrock Rovers 0. Martin Suchomel (Sparta Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa da calcio d'angolo.21:45
Tiro parato. Adam Sevinsky (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lukás Sadílek con cross.21:45
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Joshua Honohan (Shamrock Rovers).21:44
Tiro respinto. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:43
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Daniel Cleary (Shamrock Rovers).21:42
Tiro respinto. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adam Sevinsky.21:39
Martin Suchomel (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Matt Healy (Shamrock Rovers).21:37
Albion Rrahmani (Sparta Praga) e' ammonito.21:36
Fuorigioco. Jaroslav Zeleny(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Albion Rrahmani e' colto in fuorigioco.21:35
Gol! Sparta Praga 1, Shamrock Rovers 0. Lukás Sadílek (Sparta Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.21:33
Tentativo fallito. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Veljko Birmancevic.21:33
Fallo di Albion Rrahmani (Sparta Praga).21:31
Daniel Grant (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).21:30
Darragh Nugent (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Pavel Kaderábek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29
Fallo di Joshua Honohan (Shamrock Rovers).21:29
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).21:27
Tiro respinto. Jan Kuchta (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Suchomel.21:27
Tiro respinto. Veljko Birmancevic (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:21
Fuorigioco. Edward McGinty(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma John McGovern e' colto in fuorigioco.21:20
Tentativo fallito. Sivert Mannsverk (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Jan Kuchta da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).21:18
Tiro respinto. Lukás Sadílek (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area.21:18
Rory Gaffney (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.21:15
Adam Sevinsky (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:15
Fuorigioco. Lukás Sadílek(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Adam Sevinsky e' colto in fuorigioco.21:14
Veljko Birmancevic (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Fallo di Darragh Nugent (Shamrock Rovers).21:13
Tentativo fallito. Lukás Sadílek (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Pavel Kaderábek con cross.21:12
Fallo di Albion Rrahmani (Sparta Praga).21:11
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Albion Rrahmani (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09
Fallo di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).21:09
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.21:07
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).21:07
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tentativo fallito. Sivert Mannsverk (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Veljko Birmancevic.21:06
Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).21:04
Darragh Nugent (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Adam Sevinsky (Sparta Praga).21:03
John McGovern (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Sparta Prague - Shamrock Rovers è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio epet ARENA di Prague.
Arbitro di Sparta Prague - Shamrock Rovers sarà Atilla Karaoglan. Al VAR invece ci sarà Onur Ozutoprak.
Attualmente Sparta Prague si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Shamrock Rovers si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Sparta Prague ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Shamrock Rovers ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Sparta Prague e Shamrock Rovers è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sparta Prague
|Shamrock Rovers
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
