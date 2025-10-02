Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

PREPARTITA

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Bijeli Brijeg Stadium di Mostar.

Arbitro di Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps sarà Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.

Attualmente Zrinjski Mostar si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Lincoln Red Imps si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Zrinjski Mostar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Lincoln Red Imps ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Zrinjski Mostar e Lincoln Red Imps è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: