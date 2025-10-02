Incontro terminato, Zrinjski 5, Lincoln Red Imps 0.
Scale sicure in quota
Incontro terminato, Zrinjski 5, Lincoln Red Imps 0.
Secondo tempo terminato, Zrinjski 5, Lincoln Red Imps 0.20:42
Gara riprende.20:41
Gara momentaneamente sospesa, Mandi (Lincoln Red Imps) per infortunio.20:40
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:38
Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Víctor Villacañas (Lincoln Red Imps).20:37
Gara riprende.20:36
Gara momentaneamente sospesa, Mandi (Lincoln Red Imps) per infortunio.20:36
Vitalie Damascan (Zrinjski) e' ammonito per fallo.20:35
Fallo di Vitalie Damascan (Zrinjski).20:35
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Gol! Zrinjski 5, Lincoln Red Imps 0. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matej Sakota.20:32
Vitalie Damascan (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).20:31
Tentativo fallito. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.20:29
Fallo di Marko Vranjkovic (Zrinjski).20:29
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:29
Tiro respinto. Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area. Assist di Kike Gómez.20:28
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Kyle Clinton sostituisce Toni García.20:28
Tentativo fallito. Born Filipovic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.20:27
Fallo di Born Filipovic (Zrinjski).20:26
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:26
Fallo di Leo Mikic (Zrinjski).20:25
Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Sostituzione, Zrinjski. Leo Mikic sostituisce Karlo Abramovic.20:24
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Kike Gómez sostituisce Graeme Torrilla.20:21
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Juanje Argüez sostituisce Boubacar Sidik Dabo.20:21
Fallo di Vitalie Damascan (Zrinjski).20:20
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Gara riprende.20:18
Gara momentaneamente sospesa, (Zrinjski).20:18
Gol! Zrinjski 4, Lincoln Red Imps 0. Vitalie Damascan (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta.
Guarda la scheda del giocatore Vitalie Damascan20:16
Born Filipovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Toni García (Lincoln Red Imps).20:14
Fallo di Igor Savic (Zrinjski).20:12
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Sostituzione, Zrinjski. Matej Sakota sostituisce Neven Djurasek.20:11
Sostituzione, Zrinjski. Vitalie Damascan sostituisce Nemanja Bilbija.20:11
Tentativo fallito. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:10
Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).20:09
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Mandi (Lincoln Red Imps) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area.20:08
Tentativo fallito. Jakov Pranjic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nemanja Bilbija.20:07
Marko Vranjkovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).20:06
Tiro respinto. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jakov Pranjic con suggerimento di testa.20:06
Tiro respinto. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un colpo di testa da centro area. Assist di Slobodan Jakovljevic con cross.20:06
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Nauzet García (Lincoln Red Imps).20:05
Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Karlo Abramovic.20:05
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Born Filipovic (Zrinjski).20:04
Tiro respinto. Joe (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area.20:04
Tiro respinto. Víctor Villacañas (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area.20:03
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Petar Mamic (Zrinjski).20:03
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Duje Dujmovic (Zrinjski).20:02
Tiro respinto. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da centro area.20:02
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Marko Vranjkovic (Zrinjski).20:01
Neven Djurasek (Zrinjski) e' ammonito per fallo.20:00
Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).20:00
Toni García (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Karlo Abramovic (Zrinjski) e' ammonito per fallo.19:59
Fallo di Karlo Abramovic (Zrinjski).19:59
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Tiro respinto. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Slobodan Jakovljevic.19:59
Born Filipovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).19:58
Fallo di Igor Savic (Zrinjski).19:56
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Born Filipovic (Zrinjski).19:55
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di mano di Toni García (Lincoln Red Imps).19:54
Sostituzione, Zrinjski. Born Filipovic sostituisce Antonio Ivancic.19:52
Sostituzione, Zrinjski. Jakov Pranjic sostituisce Mario Cuze.19:52
Inizia il Secondo tempo Zrinjski 3, Lincoln Red Imps 0.19:53
Primo tempo terminato, Zrinjski 3, Lincoln Red Imps 0.19:37
Tentativo fallito. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Petar Mamic da calcio d'angolo.19:35
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).19:34
Tiro respinto. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da centro area.19:34
Tentativo fallito. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da centro area tira alto.19:33
Fallo di Karlo Abramovic (Zrinjski).19:31
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Nauzet García (Lincoln Red Imps).19:29
Tiro parato. Marko Vranjkovic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Igor Savic.19:29
Tiro respinto. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Mamic.19:28
Gol! Zrinjski 3, Lincoln Red Imps 0. Slobodan Jakovljevic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.19:24
Tiro parato. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nemanja Bilbija.19:24
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.19:23
Karlo Abramovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:22
Fallo di Marko Vranjkovic (Zrinjski).19:20
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Víctor Villacañas sostituisce Ibrahim Ayew per infortunio.19:17
Gara riprende.19:16
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Ayew (Lincoln Red Imps) per infortunio.19:15
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.19:14
Fallo di Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps).19:14
Karlo Abramovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Gara riprende.19:13
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Ayew (Lincoln Red Imps) per infortunio.19:12
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Igor Savic (Zrinjski).19:08
Gol! Zrinjski 2, Lincoln Red Imps 0. Duje Dujmovic (Zrinjski) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Neven Djurasek con cross da calcio d'angolo.19:06
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Ayew (Lincoln Red Imps).19:06
Tentativo fallito. Slobodan Jakovljevic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Karlo Abramovic.19:02
Fallo di Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps).19:01
Karlo Abramovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Tiro respinto. Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area. Assist di Toni García.19:00
Tentativo fallito. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area di poco alto in seguito a un contropiede.18:59
Gol! Zrinjski 1, Lincoln Red Imps 0. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marko Vranjkovic con cross.18:57
Fallo di Mario Cuze (Zrinjski).18:54
Ibrahim Ayew (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Tiro parato. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nemanja Bilbija con passaggio filtrante.18:54
Tentativo fallito. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petar Mamic.18:53
Tiro respinto. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.18:53
Tentativo fallito. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:53
Karlo Abramovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).18:49
Tiro parato. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:48
Fallo di Joe (Lincoln Red Imps).18:47
Nemanja Bilbija (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:45
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Bijeli Brijeg Stadium di Mostar.
Arbitro di Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps sarà Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.
Attualmente Zrinjski Mostar si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Lincoln Red Imps si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Zrinjski Mostar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Lincoln Red Imps ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Zrinjski Mostar e Lincoln Red Imps è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Zrinjski Mostar
|Lincoln Red Imps
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
