Incontro terminato, AGF 1, Egnatia Rrogozhinë 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, AGF 1, Egnatia Rrogozhinë 1.
Secondo tempo terminato, AGF 1, Egnatia Rrogozhinë 1.22:54
Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) e' ammonito per fallo.22:53
Fallo di Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë).22:53
Kristian Arnstad (AGF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Tentativo fallito. Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:52
Tentativo fallito. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geralb Smajli con cross da calcio d'angolo.22:52
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Frederik Emmery (AGF).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Fuorigioco. Fernando Medeiros(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Diabaté e' colto in fuorigioco.22:50
Tentativo fallito. Colin Rösler (AGF) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla destra. Assist di James Bogere.22:49
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Ibrahim Diabaté sostituisce Karim Loukili.22:48
Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Frederik Emmery (AGF).22:47
Tentativo fallito. Tobias Bech (AGF) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di James Bogere in seguito a un contropiede.22:45
Sostituzione, AGF. Tobias Bech sostituisce Sebastian Jørgensen.22:44
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Fallo di Colin Rösler (AGF).22:43
Fallo di Edison Ndreca (Egnatia Rrogozhinë).22:43
Sebastian Jørgensen (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tiro parato. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Geralb Smajli con cross.22:41
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Markus Solbakken (AGF).22:41
Tiro respinto. James Bogere (AGF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Frederik Emmery.22:41
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).22:40
Tiro respinto. Sebastian Jørgensen (AGF) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Frederik Emmery.22:40
Tiro parato. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fernando Medeiros con cross.22:39
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Colin Rösler (AGF).22:38
Fuorigioco. Albano Aleksi(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Geralb Smajli e' colto in fuorigioco.22:37
Fallo di Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë).22:35
Colin Rösler (AGF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) e' ammonito per fallo.22:32
Fallo di Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).22:32
Tobias Mølgaard (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tiro respinto. Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area.22:32
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, (Egnatia Rrogozhinë).22:32
Tiro parato. Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Numan Ajetovikj.22:31
Tentativo fallito. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.22:29
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë).22:28
Fallo di Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë).22:27
Frederik Emmery (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Sostituzione, AGF. Frederik Emmery sostituisce Jacob Andersen.22:27
Tiro parato. Sebastian Jørgensen (AGF) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Carstensen.22:24
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Geralb Smajli sostituisce Guillem Jaime.22:23
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Numan Ajetovikj sostituisce Alessandro Albanese.22:23
Fallo di Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).22:23
James Bogere (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Jacob Andersen (AGF).22:20
Fallo di Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).22:18
Daníel Grétarsson (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).22:16
Tentativo fallito. Colin Rösler (AGF) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kristian Arnstad con cross da calcio d'angolo.22:15
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Fernando Medeiros sostituisce Altin Kryeziu.22:14
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Edison Ndreca sostituisce Andrey Yago.22:14
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).22:13
Gol! AGF 1, Egnatia Rrogozhinë 1. James Bogere (AGF) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Jørgensen con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:10
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Daníel Grétarsson (AGF).22:08
Fallo di Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).22:07
James Bogere (AGF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:07
Tentativo fallito. James Bogere (AGF) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Rasmus Carstensen con cross.22:06
Inizia il Secondo tempo AGF 0, Egnatia Rrogozhinë 1.22:06
Sostituzione, AGF. Daníel Grétarsson sostituisce Frederik Tingager.22:05
Sostituzione, AGF. James Bogere sostituisce Janni Serra.22:05
Primo tempo terminato, AGF 0, Egnatia Rrogozhinë 1.21:49
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Colin Rösler (AGF).21:49
Tiro parato. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Albano Aleksi.21:49
Fallo di Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë).21:47
Kristian Arnstad (AGF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:47
Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Rasmus Carstensen (AGF).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Fallo di Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).21:45
Jacob Andersen (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Kristian Arnstad (AGF) e' ammonito.21:39
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë).21:37
Fallo di Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë).21:36
Kristian Arnstad (AGF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fallo di Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).21:35
Janni Serra (AGF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Jacob Andersen (AGF).21:29
Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Rasmus Carstensen (AGF).21:28
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Jesper Hansen (AGF).21:26
Tiro parato. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:26
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Jacob Andersen (AGF).21:21
Tentativo fallito. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Guillem Jaime.21:21
Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) e' ammonito per fallo.21:16
Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).21:16
Jacob Andersen (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Gol! AGF 0, Egnatia Rrogozhinë 1. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daniel Adjessa in seguito a un contropiede.21:13
Tentativo fallito. Sebastian Jørgensen (AGF) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kristian Arnstad in seguito a un calcio da fermo.21:13
Sostituzione, AGF. Tobias Mølgaard sostituisce Callum McCowatt.21:12
Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) e' ammonito per fallo.21:11
Fallo di Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).21:11
Rasmus Carstensen (AGF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Jacob Andersen (AGF).21:10
Tiro parato. Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:07
Eric Kahl (AGF) e' stato espulso.21:04
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Eric Kahl (AGF).21:04
Tentativo fallito. Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Karim Loukili da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Frederik Tingager (AGF).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
AGF - Egnatia Rrogozhinë è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Cepheus Park Randers di Randers.
Arbitro di AGF - Egnatia Rrogozhinë sarà Ante Culina. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Attualmente l'AGF si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Egnatia Rrogozhinë si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
L'AGF ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Egnatia Rrogozhinë ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
AGF e Egnatia Rrogozhinë è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AGF
|Egnatia Rrogozhinë
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|1
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|47.7
|52.4
|Numero totale di passaggi
|497
|397
|Numero totale di passaggi riusciti
|428
|326
|Tiri nello specchio della porta
|1
|5
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|55.6
|Numero totale di cross
|9
|12
|Numero medio di cross riusciti
|2
|3
|Duelli per partita vinti
|39
|61
|Duelli per partita persi
|42
|52
|Corner subiti
|11
|6
|Corner guadagnati
|2
|2
|Numero di punizioni a favore
|10
|13
|Numero di punizioni concesse
|15
|12
|Tackle totali
|16
|23
|Percentuale di successo nei tackle
|62.5
|65.2
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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