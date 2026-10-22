Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

AGF - Egnatia Rrogozhinë è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Cepheus Park Randers di Randers.

Arbitro di AGF - Egnatia Rrogozhinë sarà Ante Culina. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente l'AGF si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Egnatia Rrogozhinë si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

L'AGF ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Egnatia Rrogozhinë ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

AGF e Egnatia Rrogozhinë è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: