L'Atalanta cade ad Amsterdam: l'Ajax si impone per 2-0 negli ultimi minuti della gara trovando i gol grazie ai cambi. Ad andare in rete sono stati Arokodare e Ouazane. I bergamaschi dopo due partite hanno un ruolino di marcia fatto di una vittoria e una sconfitta.

Quella fra gli olandesi e i bergamaschi è una delle gare più attese di questo turno di Conference League.20:51

Gioco fermo: Zalewski è rimasto a terra dopo aver subito un contatto duro da Bouwman. Si è rialzato il polacco.21:43

Si chiude senza gol il primo tempo. L'Ajax ha attaccato minacciando la porta di Carnesecchi in diverse circostanze, ma l'Atalanta è riuscita a non incassare reti. 21:50

Baas commette fallo su Zalewski a palla lontana: un blocco del giocatore degli olandesi, diventato capitano. Lo ha visto l'arbitro e ha fischiato punizione per l'Atalanta.22:26

Arokodare ultimo a calciare strozzando il destro dopo una serie di cross e controcross dell'Ajax: palla che si perde alta e debole sopra la porta di Carnesecchi.22:35

PREPARTITA

Ajax - Atalanta è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

Arbitro di Ajax - Atalanta sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Attualmente l'Ajax si trova 23° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Ajax ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Atalanta ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

Ajax e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.

Ajax-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ajax e Atalanta si affrontano per la terza volta in una competizione europea, dopo la fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21, quando le due squadre pareggiarono 2-2 a Bergamo prima della vittoria dell'Atalanta per 1-0 ad Amsterdam.

L'Ajax non vince da 14 partite casalinghe contro squadre italiane nelle competizioni europee (6N 8P) e ha perso le ultime cinque consecutivamente. L'ultimo successo interno dell'Ajax contro un'avversaria italiana in Europa risale al dicembre 2002, contro la Roma nella seconda fase a gironi di UEFA Champions League (2-1).

L'Ajax ha perso 10 delle ultime 12 partite nelle principali competizioni europee (2V) ed è uscito sconfitto in ciascuna delle ultime sei gare casalinghe in Europa: si tratta della striscia di sconfitte interne più lunga di sempre per il club in campo europeo.

L'Ajax potrebbe perdere le prime due sfide stagionali in una delle principali competizioni europee per la seconda stagione consecutiva dopo che non gli era mai successo nelle precedenti 11 - qualificazioni escluse.

Dopo il 3-1 contro il Pafos all'esordio stagionale in questa Conference League, l’Atalanta potrebbe vincere le prime due gare stagionali per la seconda volta in una delle principali competizioni europee (escluse qualificazioni), dopo che ci è riuscita tra settembre e ottobre 2023 in UEFA Europa League (2-0 contro il Raków e poi 1-2 contro lo Sporting in quel caso).

L'Atalanta ha perso le ultime tre trasferte nelle principali competizioni europee, tutte in Champions League la scorsa stagione, ma non ha mai registrato quattro sconfitte esterne consecutive in Europa.

L'Atalanta ha registrato 33 sequenze su azione di almeno 10 passaggi contro il Pafos, più di ogni altra squadra nella prima giornata di questa UEFA Conference League. In particolare, 10 di queste sono terminate con un tiro, o con un tocco in area avversaria e nessuna squadra ha fatto meglio (a quota 10 anche il Brighton).

Gianluca Scamacca ha segnato in quattro delle sue ultime sette gare da titolare nelle principali competizioni europee; nella prima giornata contro il Pafos, è diventato il quinto giocatore dell'Atalanta a raggiungere la doppia cifra di gol in Europa (10), dopo Luis Muriel (12), Josip Ilicic (11), Ademola Lookman (11) e Mario Pasalic (11).

Da quando veste la maglia dell'Atalanta (dal 2023/24), Charles De Ketelaere ha preso parte a 18 reti in 30 presenze nelle principali competizioni europee. Sono cinque i giocatori più giovani del classe 2001 della Dea tra quelli che sono stati coinvolti in almeno altrettanti gol con una singola squadra in questi tornei nel periodo: Lamine Yamal (25 - classe 2007), Désiré Doué (19 - 2005), Jude Bellingham (18 - 2003), Michael Olise (21 - dicembre 2001) e Bukayo Saka (23 - settembre 2001).

Davy Klaassen, 84 presenze nelle principali competizioni europee, potrebbe andare a segno in due sfide consecutive in questi tornei soltanto per la terza volta in carriera, la prima dal febbraio-marzo 2021 (vs Lille e Young Boys, in Europa League in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: