Ajax-Atalanta: 2-0 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita
22 Ottobre 2026 ore 21:00
Ajax
2
Atalanta
0
Partita finita
Arbitro: António Nobre
87'1-0Tolu Arokodare
90+3'2-0Abdellah Ouazane
0'
45'
90'
90'
93'
L'Atalanta cade ad Amsterdam: l'Ajax si impone per 2-0 negli ultimi minuti della gara trovando i gol grazie ai cambi. Ad andare in rete sono stati Arokodare e Ouazane. I bergamaschi dopo due partite hanno un ruolino di marcia fatto di una vittoria e una sconfitta.
Prossimo match per l'Atalanta in Conference League in programma il 5 novembre alle ore 18.45, in casa, contro il Kairat. L'Ajax invece sarà di scena con il Midtjylland.
Cronaca
Formazioni
Grazie per aver seguito Ajax-Atalanta 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Conference League 2026-2027.22:59
90'+4'
Finisce qui: Ajax-Atalanta 2-0. Gli arcieri vincono il match nei minuti finali.22:53
90'+3'
GOL! Ajax-Atalanta 2-0! Pezzo di bravura di Abdellah Ouazane! Il fantasista dell'Ajax entra a tutta velocità nell'area atalantina e poi da sinistra lascia partire un tiro che dal basso verso l'alto batte Carnesecchi per il raddoppio degli olandesi. 22:52
90'+2'
Ammonito il portiere dell'Ajax ter Stegen per una perdita di tempo.22:51
90'+2'
Fischio su Krstovic a palla lontana: fallo in attacco che consegna all'Ajax una chance di entrare nell'ultimo minuto in vantaggio.22:49
90'+1'
Cambio per l'Ajax che infoltisce la linea difensiva: esce Julian Brandt, al suo posto Dies Janse.22:48
90'+1'
Samardzic nel tentativo di pressare la difesa dell'Ajax commette fallo. 22:48
90'
Saranno 3 i minuti di recupero.22:47
89'
Prova a imbastire una reazione l'Atalanta.22:47
87'
GOL! Ajax-Atalanta 1-0! Rete di Tolu Arokodare! Verticalizzazione di Baas dalla retroguardia dell'Ajax: l'attaccante degli olandesi ingaggia il duello fisico con Obric, tiene botta e poi si invola verso la porta di Carnesecchi che non può nulla a tu per tu con il centravanti dei lancieri.22:47
86'
Ammonito Nicola Zalewski che in mezzo al campo ferma la ripartenza dell'Ajax aggrappandosi a Ouazane.22:43
85'
Atalanta che trova spazio per attaccare: Rowe libera spazi con la sua vivacità, la palla arriva a Zalewski che al momento del tiro non riesce a indirizzare verso la porta dell'Ajax.22:43
83'
Provano a duettare Rowe e Krstovic: non si trovano sull'ultima combinazione. Palla che arriva fra le braccia di ter Stegen.22:41
82'
Atalanta che ha completato gli slot per le sue sostituzioni.22:39
82'
Rowe con un doppio tentativo di cross col destro a giro: palla che nell'ultomo caso si perde sul fondo.22:39
80'
Mischia le carte l'Atalanta, che intanto guadagna un corner.22:38
80'
Il secondo avvicendamento: esce Eljif Elmas entra Jonathan Rowe.22:37
80'
Doppio cambio per l'Atalanta: il primo vede uscire Gianluca Gaetano, al suo posto Mario Pasalic.22:37
79'
Riesce ad allontanare l'Atalanta.22:37
79'
Ancora gli olandesi in attacco: Zalewski chiude mettendo in angolo.22:36
77'
Arokodare ultimo a calciare strozzando il destro dopo una serie di cross e controcross dell'Ajax: palla che si perde alta e debole sopra la porta di Carnesecchi.22:35
76'
Palla scodellata dentro l'area dell'Atalanta, Kristensen pressato da Brandt si rifugia in corner.22:33
75'
Rilevato un fallo in attacco da parte del direttore di gara.22:33
75'
Riparte fortissima l'Atalanta: Zalewski arriva al cross da sinistra, traiettoria deviata in corner.22:32
74'
Non trovano i movimenti giusti gli attaccanti dell'Ajax: palla che si perde sul fondo.22:32
73'
Controlla con la mano Elmas non riuscendo a stoppare il pallone in zona offensiva: il direttore di gara rileva l'irregolarità.22:30
72'
Altro cambio per i bergamaschi: Sarri sostituisce Gianluca Scamacca con Nikola Krstovic. Staffetta offensiva per la Dea.22:29
70'
Si entra negli ultimi venti minuti di gioco: Ajax che torna a spingere a pieno organico.22:27
69'
Baas commette fallo su Zalewski a palla lontana: un blocco del giocatore degli olandesi, diventato capitano. Lo ha visto l'arbitro e ha fischiato punizione per l'Atalanta.22:26
68'
Ammonito Lazar Samardzic che ferma con le cattive, trattenendolo, Baas.22:26
66'
Terzo cambio per i padroni di casa: Marcos Leonardo Santos Almeida viene sostituito da Tolu Arokodare.22:24
66'
Discesa di Rosa che arriva alla conclusione: fuori.22:23
65'
Samardzic, che si è sistemato da trequartista "sotto" Scamacca: lascia partire un tiro di sinistro dalla media distanza, termina alto.22:23
64'
Spreca un buon recupero palla l'Atalanta: Zalewski intercetta il pallone sull'uscita bassa della difesa dell'Ajax. Pasticciano Scamacca e Samardzic che perdono l'attimo.22:22
62'
Secondo avvicendamento fra gli olandesi: esce Oscar Gloukh, lo rileva Abdellah Ouazane.22:20
62'
Primo avvicendamento per l'Ajax: esce Davy Klaassen, al suo posto Viktor Tsygankov.22:19
62'
Primo cambio per l'Atalanta: esce Charles De Ketelaere, al suo posto Lazar Samardzic.22:19
61'
Doppio tentativo di Kristensen prima di testa e poi di piede: il primo murato, il secondo termina sul fondo.22:19
60'
Zalewski in area: 1 contro 1 con Klaassen che va in scivolata. Il direttore di gara con ampi cenni segnala di proseguire accordando angolo all'Atalanta.22:18
59'
Corner corto per liberare Zalewski al cross: ter Stegen blocca in presa.22:16
59'
Zalewski scucchiaia per De Ketelaere: calcio d'angolo per i bergamaschi.22:16
58'
Ora prova a risalire l'Atalanta che saggiamente conserva il pallone con una fitta ragnatela di passaggi per mandare a vuoto la pressione avversaria.22:15
56'
Ora l'Ajax cerca di riprendersi definitivamente il controllo del gioco con un lungo possesso palla.22:13
54'
Sul ribaltamento di fronte arriva Rosa a chiudere l'azione con un sinistro secco: Carnesecchi risolve in due tempi.22:12
53'
Zappacosta prova a entrare nell'area di rigore degli olandesi: lo chiudono dopo un paio di contrasti.22:11
51'
Brandt è su tutti i palloni in questo momento: cerca una progressione in area, lo argina Bellanova.22:09
50'
Colpo di testa di Brandt su cross proveniente dalla destra: palla a lato di poco! Si salva l'Atalanta. 22:08
49'
Zalewski prova la bordata di destro dalla distanza: palla non lontana dalla porta dell'Ajax.22:06
48'
De Ketelaere cerca un gioco di prestigio al limite dell'area: viene chiuso nel suo tentativo di dribbling.22:06
47'
Inserimento di Brandt che cerca un tiro cross da sinistra: Carnesecchi respinge, poi allontana la difesa dell'Atalanta.22:04
46'
Si riparte, con la ripresa: Ajax a muovere il pallone.22:03
Nella ripresa la squadra di Sarri dovrà cercare di togliersi un po' di pressione da parte dell'Ajax provando a trovare qualche spazio sulle corsie laterali: sfruttando magari le accelerazioni di un Zappacosta molto attivo sulla sinistra.21:51
Si chiude senza gol il primo tempo. L'Ajax ha attaccato minacciando la porta di Carnesecchi in diverse circostanze, ma l'Atalanta è riuscita a non incassare reti. 21:50
45'+1'
Si chiude il primo tempo: Ajax-Atalanta 0-0.21:48
45'+1'
Gaetano si inserisce a rimorchio sulla discesa di Zappacosta: spedisce altro dal centro dell'area di rigore.21:47
45'+1'
Ci sarà un minuto di recupero.21:46
45'
Primo ammonito Sofyan Amrabat: pestone del centrocampista dell'Ajax ai danni di Gianluca Scamacca.21:46
44'
Tiro di Gloukh dall'interno dell'area di rigore: Carnesecchi blocca a terra.21:45
43'
Riprende il gioco: l'Atalanta è momentaneamente in dieci uomini. Zalewski rientrerà fra qualche secondo.21:44
42'
Gioco fermo: Zalewski è rimasto a terra dopo aver subito un contatto duro da Bouwman. Si è rialzato il polacco.21:43
41'
Iniziativa di De Ketelaere sulla sinistra: fa partire un cross il belga, letto da ter Stegen.21:42
40'
Tentativo dalla distanza col mancino di Wijndal: Carnesecchi si tuffa controllando con lo sguardo, palla fuori.21:41
38'
Palla dentro dalla bandierina: ter Stegen chiama palla e la fa sua.21:39
37'
Prende campo adesso l'Atalanta: Zappacosta accelera sulla sinistra, trova lo spunto per saltare un paio di avversari ma sul più bello viene chiuso mentre cercava al centro Scamacca. Angolo per la Dea.21:38
35'
Lampo dell'Atalanta: Zalewski cerca Scamacca in profondità, viene chiuso il suo suggerimento.21:36
34'
Brandt prova un'altra imbucata centrale per i suoi compagni: sbaglia il suggerimento.21:35
31'
Marcos Leonardo, fuori di un soffio! Velocissima l'Ajax a muovere la palla da sinistra a destra: cross basso di Brandt per il suo compagno, che da centro dell'area colpisce angolando qualche centimetro di troppo: sul fondo.21:33
30'
Riesce a trovare un varco l'Atalanta per ripartire in contropiede: tiro-cross di Bellanova che si perde sul fondo.21:31
28'
Ottima parata di Carnesecchi! Il portiere dell'Atalanta respinge il tiro dalla distanza di Mokio riuscendo a disinnescare il tentativo del centrocampista degli olandesi.21:29
26'
Ora il tema tattico della partita vede l'Ajax costringere l'Atalanta tutta all'interno della propria metà campo.21:26
24'
Cerca uno schema l'Ajax per muovere la difesa della squadra di Sarri: non funziona. 21:25
23'
Ci ripova l'Ajax: Amrabat dalla distanza, destro deviato. Altro giro dalla bandierina per i lancieri. 21:24
22'
Lunghissima azione dell'Ajax con il pallone che va a Gloukh: prova il tiro a giro verso il secondo palo. Palla fuori.21:23
20'
Riesce ad allontanare la retroguardia atalantina.21:20
19'
Brandt attacca sull'out di sinistra dell'Ajax: lo chiude Bellanova mettendo in angolo.21:20
17'
Amrabat piazzato al centro della propria area di rigore intercetta il cross basso e arretrato di Zappacosta.21:18
16'
Scamacca lavora di sponda per aprire gli spazi ai suoi compagni sul fronte offensivo.21:17
14'
Serie di angoli per l'Atalanta, con Scamacca che viene murato in un paio di circostanze: sventa il pericolo la formazione olandese.21:15
13'
Prende campo l'Atalanta che risale il campo con un'azione elaborata, ma che trova buon ritmo nella parte finale: cross di De Ketelaere deviato, sarà corner.21:14
12'
Corner per l'Ajax: Klaassen va di testa, tentativo che viene neutralizzato da Carnesecchi senza troppi problemi.21:13
11'
Insiste adesso l'Ajax: si chiude nei propri sedici metri la formazione bergamasca per evitare ulteriori pericoli.21:12
11'
Azione da sinstra verso destra dell'Ajax: cross di Gloukh, va Klaassen di testa. Il suo tentativo viene respinto.21:12
9'
Allontana la difesa dell'Ajax.21:10
9'
Ora preme l'Atalanta: altro corner guadagnato con battuta da destra. 21:10
8'
Colpo di testa di Scamacca nel mucchio: palla che si perde a lato.21:08
7'
Scampato il pericolo torna avanti l'Atalanta che guadagna un calcio d'angolo.21:08
5'
Palo colpito dall'Ajax! Sviluppo lungo dell'Ajax sulla fascia destra: la palla arriva in area di rigore, respinta della difesa dell'Atalanta. Arriva Rosa che calcia: tiro deviato da Gaetano, sbatte sul palo e poi esce21:07
3'
L'Ajax chiude bene tutti i varchi in questo avvio di match.21:04
2'
Prova subito l'Atalanta a prendere il controllo del gioco.21:02
Inizia il match! Primo pallone mosso dall'Atalanta.21:01
Tutto pronto alla Johan Cruijff Arena per questo Ajax-Atalanta: a dirigere l'incontro sarà il portoghese Antonio Nobre.20:59
Quella fra gli olandesi e i bergamaschi è una delle gare più attese di questo turno di Conference League.20:51
Nelle fila degli olandesi c'è, in mezzo al campo, Sofyan Amrabat: vecchia conoscenza del calcio italiano.20:50
L'Ajax invece cercherà i primi punti nella Conference League 2026-2027 dopo aver perso 2-1 all'esordio contro l'Hajduk Spalato.20:45
L'Atalanta arriva alla gara di Amsterdam dopo aver battuto 3-1 il Pafos nella prima giornata della competizione.20:42
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta risponde con il medesimo modulo, il 4-2-3-1: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Sportiello, Sonzogni, Idele, Isoa, Bernasconi, Pasalic, Levak, Bonanomi, Samardzic, Rowe, Krstovic.20:32
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Ajax scende in campo con un 4-2-3-1: ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Brandt, Klaassen, Gloukh; Marcos Leonardo. A disposizione: Heerkens, Paes, Kehrer, Torrents, Janse, Abdalla, Bounida, Pugno, Ouazane, Tsyganko, Arokodare.20:31
Benvenuti alla diretta scritta della sfida fra Ajax e Atalanta, gara valida per la seconda giornata della league Phase della Conference League 2026-2027.20:27
Formazioni Ajax - Atalanta
Ajax
Atalanta
TITOLARI AJAX
(1) MARC TER STEGEN (P)
(30) AARON BOUWMAN (D)
(15) YOURI BAAS (D)
(5) OWEN WIJNDAL (D)
(2) LUCAS ROSA (D)
(18) DAVY KLAASSEN (C)
(24) JORTHY MOKIO (C)
(10) OSCAR GLOUKH (C)
(8) JULIAN BRANDT (C)
(4) SOFYAN AMRABAT (C)
(38) MARCOS LEONARDO (A)
PANCHINA AJAX
(26) MAARTEN PAES (P)
(99) TOLU AROKODARE (A)
(6) THILO KEHRER (D)
(11) VIKTOR TSYGANKOV (A)
(43) RAYANE BOUNIDA (A)
(49) DIEGO PUGNO (A)
(22) JOERI HEERKENS (P)
(36) DIES JANSE (D)
(68) ABDELLAH OUAZANE (C)
(67) MOHAMED ABDALLA (C)
(21) JOFRE TORRENTS (D)
ALLENATORE AJAX
Míchel Sánchez
TITOLARI ATALANTA
(29) MARCO CARNESECCHI (P)
(77) DAVIDE ZAPPACOSTA (D)
(40) RELJA OBRIC (D)
(31) THOMAS KRISTENSEN (D)
(16) RAOUL BELLANOVA (D)
(59) NICOLA ZALEWSKI (C)
(17) CHARLES DE KETELAERE (C)
(13) ÉDERSON (C)
(70) GIANLUCA GAETANO (C)
(99) ELJIF ELMAS (C)
(9) GIANLUCA SCAMACCA (A)
PANCHINA ATALANTA
(90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
(57) MARCO SPORTIELLO (P)
(10) LAZAR SAMARDZIC (C)
(11) JONATHAN ROWE (A)
(47) LORENZO BERNASCONI (D)
(48) ANDREA BONANOMI (C)
(8) MARIO PASALIC (C)
(46) SERGEJ LEVAK (C)
(51) MATTIA SONZOGNI (P)
(55) ISAAC ISOA (D)
(41) JAVISON IDELE (C)
ALLENATORE ATALANTA
Maurizio Sarri
PREPARTITA
Ajax - Atalanta è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Arbitro di Ajax - Atalanta sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.
Attualmente l'Ajax si trova 23° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). L'Ajax ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Atalanta ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.
Ajax e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.
Ajax-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Ajax e Atalanta si affrontano per la terza volta in una competizione europea, dopo la fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21, quando le due squadre pareggiarono 2-2 a Bergamo prima della vittoria dell'Atalanta per 1-0 ad Amsterdam.
L'Ajax non vince da 14 partite casalinghe contro squadre italiane nelle competizioni europee (6N 8P) e ha perso le ultime cinque consecutivamente. L'ultimo successo interno dell'Ajax contro un'avversaria italiana in Europa risale al dicembre 2002, contro la Roma nella seconda fase a gironi di UEFA Champions League (2-1).
L'Ajax ha perso 10 delle ultime 12 partite nelle principali competizioni europee (2V) ed è uscito sconfitto in ciascuna delle ultime sei gare casalinghe in Europa: si tratta della striscia di sconfitte interne più lunga di sempre per il club in campo europeo.
L'Ajax potrebbe perdere le prime due sfide stagionali in una delle principali competizioni europee per la seconda stagione consecutiva dopo che non gli era mai successo nelle precedenti 11 - qualificazioni escluse.
Dopo il 3-1 contro il Pafos all'esordio stagionale in questa Conference League, l’Atalanta potrebbe vincere le prime due gare stagionali per la seconda volta in una delle principali competizioni europee (escluse qualificazioni), dopo che ci è riuscita tra settembre e ottobre 2023 in UEFA Europa League (2-0 contro il Raków e poi 1-2 contro lo Sporting in quel caso).
L'Atalanta ha perso le ultime tre trasferte nelle principali competizioni europee, tutte in Champions League la scorsa stagione, ma non ha mai registrato quattro sconfitte esterne consecutive in Europa.
L'Atalanta ha registrato 33 sequenze su azione di almeno 10 passaggi contro il Pafos, più di ogni altra squadra nella prima giornata di questa UEFA Conference League. In particolare, 10 di queste sono terminate con un tiro, o con un tocco in area avversaria e nessuna squadra ha fatto meglio (a quota 10 anche il Brighton).
Gianluca Scamacca ha segnato in quattro delle sue ultime sette gare da titolare nelle principali competizioni europee; nella prima giornata contro il Pafos, è diventato il quinto giocatore dell'Atalanta a raggiungere la doppia cifra di gol in Europa (10), dopo Luis Muriel (12), Josip Ilicic (11), Ademola Lookman (11) e Mario Pasalic (11).
Da quando veste la maglia dell'Atalanta (dal 2023/24), Charles De Ketelaere ha preso parte a 18 reti in 30 presenze nelle principali competizioni europee. Sono cinque i giocatori più giovani del classe 2001 della Dea tra quelli che sono stati coinvolti in almeno altrettanti gol con una singola squadra in questi tornei nel periodo: Lamine Yamal (25 - classe 2007), Désiré Doué (19 - 2005), Jude Bellingham (18 - 2003), Michael Olise (21 - dicembre 2001) e Bukayo Saka (23 - settembre 2001).
Davy Klaassen, 84 presenze nelle principali competizioni europee, potrebbe andare a segno in due sfide consecutive in questi tornei soltanto per la terza volta in carriera, la prima dal febbraio-marzo 2021 (vs Lille e Young Boys, in Europa League in quel caso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: