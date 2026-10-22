Incontro terminato, Borac Banja Luka 2, KuPS 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Borac Banja Luka 2, KuPS 0.
Secondo tempo terminato, Borac Banja Luka 2, KuPS 0.22:52
Tentativo fallito. Jorginho (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:52
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da David Vukovic (Borac Banja Luka).22:52
Julius Eskesen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Milos Jojic (Borac Banja Luka).22:51
Arttu Lötjönen (KuPS) e' ammonito per fallo.22:48
Fallo di Arttu Lötjönen (KuPS).22:48
Viktor Rogan (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Sostituzione, Borac Banja Luka. Viktor Rogan sostituisce Branimir Cipetic.22:47
Sostituzione, Borac Banja Luka. Stojan Vranjes sostituisce Luka Juricic.22:47
Tentativo fallito. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:47
Julius Eskesen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fallo di Amer Hiros (Borac Banja Luka).22:45
Fuorigioco. Sandi Ogrinec(Borac Banja Luka) prova il lancio lungo, ma Luka Juricic e' colto in fuorigioco.22:44
Julius Eskesen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:43
Fallo di Luka Juricic (Borac Banja Luka).22:43
Tentativo fallito. Milos Jojic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:42
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Brahima Magassa (KuPS).22:41
Piotr Parzyszek (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Sinisa Sanicanin (Borac Banja Luka).22:40
Tiro respinto. Amer Hiros (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di David Vukovic.22:40
Fallo di Bob Armah (KuPS).22:39
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Jaime Moreno (KuPS) per infortunio.22:38
Sostituzione, Borac Banja Luka. Nemanja Jaksic sostituisce Matej Deket.22:35
Sostituzione, KuPS. Saku Heiskanen sostituisce Akseli Puukko.22:35
Sostituzione, Borac Banja Luka. David Vukovic sostituisce Stefan Savic.22:34
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) e' ammonito per fallo.22:34
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Fallo di Sebastián Herrera (Borac Banja Luka).22:34
Tiro respinto. Tommi Jyry (KuPS) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petteri Pennanen.22:33
Fallo di Arttu Lötjönen (KuPS).22:31
Matej Deket (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Julius Eskesen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Milos Jojic (Borac Banja Luka).22:30
Tommi Jyry (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30
Fallo di Amer Hiros (Borac Banja Luka).22:30
Fallo di Brahima Magassa (KuPS).22:29
Milos Jojic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Sostituzione, Borac Banja Luka. Sandi Ogrinec sostituisce Ante Roguljic.22:27
Akseli Puukko (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Sebastián Herrera (Borac Banja Luka).22:27
Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jorginho con cross.22:26
Brahima Magassa (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Luka Juricic (Borac Banja Luka).22:23
Fallo di mano di Sebastián Herrera (Borac Banja Luka).22:22
Sostituzione, KuPS. Petteri Pennanen sostituisce Saikou Touray.22:22
Sostituzione, KuPS. Jaime Moreno sostituisce Gustav Engvall.22:22
Tiro parato. Ante Roguljic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matej Deket.22:21
Tentativo fallito. Stefan Savic (Borac Banja Luka) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:20
Fallo di Bob Armah (KuPS).22:19
Luka Juricic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Sostituzione, KuPS. Bob Armah sostituisce Ayman Aiki.22:17
Sostituzione, KuPS. Jorginho sostituisce Niilo Kujasalo.22:16
Tommi Jyry (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Stefan Savic (Borac Banja Luka).22:16
Tiro parato. Luka Juricic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ante Roguljic con cross.22:15
Tiro parato. Luka Juricic (Borac Banja Luka) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milos Jojic con cross.22:12
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Niilo Kujasalo (KuPS).22:12
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Mladen Jurkas (Borac Banja Luka).22:10
Tiro parato. Julius Eskesen (KuPS) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:10
Julius Eskesen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Amer Hiros (Borac Banja Luka).22:09
Gol! Borac Banja Luka 2, KuPS 0. Matej Deket (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luka Juricic con passaggio filtrante.22:06
Fallo di Ayman Aiki (KuPS).22:05
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Inizia il Secondo tempo Borac Banja Luka 1, KuPS 0.22:02
Primo tempo terminato, Borac Banja Luka 1, KuPS 0.21:47
Fuorigioco. Luka Juricic(Borac Banja Luka) prova il lancio lungo, ma Milos Jojic e' colto in fuorigioco.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Ayman Aiki (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Akseli Puukko.21:44
Tiro parato. Matej Deket (Borac Banja Luka) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amer Hiros.21:44
Fuorigioco. Niilo Kujasalo(KuPS) prova il lancio lungo, ma Ayman Aiki e' colto in fuorigioco.21:42
Tiro respinto. Niilo Kujasalo (KuPS) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ayman Aiki.21:42
Fallo di Ayman Aiki (KuPS).21:40
Branimir Cipetic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Niilo Kujasalo (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Ante Roguljic (Borac Banja Luka).21:39
Fallo di Saikou Touray (KuPS).21:37
Stefan Savic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tentativo fallito. Ante Roguljic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:36
Tentativo fallito. Sinisa Sanicanin (Borac Banja Luka) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Julius Eskesen (KuPS).21:32
Tentativo fallito. Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:32
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Niilo Kujasalo (KuPS).21:31
Gol! Borac Banja Luka 1, KuPS 0. Stefan Savic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:28
Fallo di Saikou Touray (KuPS).21:27
Luka Juricic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).21:24
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).21:23
Tiro parato. Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ante Roguljic.21:23
Julius Eskesen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Matej Deket (Borac Banja Luka).21:19
Tiro parato. Amer Hiros (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:18
Luka Juricic (Borac Banja Luka) e' ammonito per fallo.21:17
Brahima Magassa (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Luka Juricic (Borac Banja Luka).21:17
Tiro parato. Julius Eskesen (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:16
Fallo di Amer Hiros (Borac Banja Luka).21:15
Gustav Engvall (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tiro parato. Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milos Jojic.21:15
Tentativo fallito. Niilo Kujasalo (KuPS) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Akseli Puukko con cross.21:14
Fallo di Stefan Savic (Borac Banja Luka).21:13
Saikou Touray (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tiro parato. Luka Juricic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sebastián Herrera con cross.21:13
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Akseli Puukko (KuPS).21:12
Tiro respinto. Tommi Jyry (KuPS) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gustav Engvall.21:12
Tentativo fallito. Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:11
Tiro respinto. Stefan Savic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sebastián Herrera.21:10
Tentativo fallito. Tommi Jyry (KuPS) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Saikou Touray.21:10
Tiro parato. Ayman Aiki (KuPS) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Niilo Kujasalo con cross.21:09
Tiro parato. Milos Jojic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ante Roguljic.21:07
Tentativo fallito. Matej Deket (Borac Banja Luka) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastián Herrera con cross.21:07
Tentativo fallito. Luka Juricic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Milos Jojic.21:05
Ante Roguljic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Tommi Jyry (KuPS).21:05
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Brahima Magassa (KuPS).21:04
Tentativo fallito. Amer Hiros (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:04
Tiro respinto. Amer Hiros (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area.21:04
Tiro parato. Ante Roguljic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Branimir Cipetic.21:02
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Piotr Parzyszek (KuPS).21:02
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Akseli Puukko (KuPS).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:10
Borac Banja Luka - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Gradski Stadion Banja Luka di Banja Luka.
Arbitro di Borac Banja Luka - KuPS sarà Ivar Kristjansson. Al VAR invece ci sarà Jakob Kehlet.
Attualmente il Borac Banja Luka si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il KuPS si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Borac Banja Luka ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il KuPS ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.
Borac Banja Luka e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Borac Banja Luka
|KuPS
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|2
|4
|Media gol subiti per partita
|2.0
|4.0
|Percentuale possesso palla
|37.3
|45.5
|Numero totale di passaggi
|378
|368
|Numero totale di passaggi riusciti
|317
|303
|Tiri nello specchio della porta
|2
|8
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|53.3
|Numero totale di cross
|7
|22
|Numero medio di cross riusciti
|3
|5
|Duelli per partita vinti
|41
|40
|Duelli per partita persi
|50
|50
|Corner subiti
|11
|6
|Corner guadagnati
|0
|9
|Numero di punizioni a favore
|19
|11
|Numero di punizioni concesse
|17
|13
|Tackle totali
|12
|17
|Percentuale di successo nei tackle
|41.7
|64.7
|Fuorigiochi totali
|1
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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