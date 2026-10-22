Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:10

PREPARTITA

Borac Banja Luka - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Gradski Stadion Banja Luka di Banja Luka.

Arbitro di Borac Banja Luka - KuPS sarà Ivar Kristjansson. Al VAR invece ci sarà Jakob Kehlet.

Attualmente il Borac Banja Luka si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il KuPS si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Borac Banja Luka ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il KuPS ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

Borac Banja Luka e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: