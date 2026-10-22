Incontro terminato, Getafe 2, Lugano 5.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Getafe 2, Lugano 5.
Secondo tempo terminato, Getafe 2, Lugano 5.20:38
Gol! Getafe 2, Lugano 5. Kevin Behrens (Lugano) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:36
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Ezgjan Alioski (Lugano).20:36
Tiro parato. Elias Pihlström (Lugano) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Kevin Behrens.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35
Tiro parato. Enes Ünal (Getafe) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martín Satriano.20:34
Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:34
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Antonios Papadopoulos (Lugano).20:34
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32
Fallo di Martim Marques (Lugano).20:32
Tentativo fallito. Ramón Terrats (Getafe) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Borja Mayoral.20:31
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Lukas Mai (Lugano).20:30
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Uran Bislimi (Lugano).20:27
Tentativo fallito. Jean Valou (Getafe) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:26
Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Johan Mojica con cross da calcio d'angolo.20:24
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Anto Grgic (Lugano).20:24
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da David von Ballmoos (Lugano).20:23
Tiro parato. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:23
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Hannes Delcroix (Lugano).20:23
Tiro respinto. Andrés García (Getafe) un tiro di destro da fuori area. Assist di Francho Serrano.20:23
Tiro respinto. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area.20:23
Andrés García (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:22
Fallo di Ezgjan Alioski (Lugano).20:22
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Fallo di Martim Marques (Lugano).20:20
Tentativo fallito. Enes Ünal (Getafe) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Borja Mayoral con cross.20:20
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Ezgjan Alioski (Lugano).20:19
Sostituzione, Lugano. Ezgjan Alioski sostituisce Mattia Zanotti.20:19
Sostituzione, Lugano. Bekhruz Karimov sostituisce Daniel Dos Santos.20:19
Gol! Getafe 2, Lugano 4. Borja Mayoral (Getafe) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.20:18
Tiro parato. Martín Satriano (Getafe) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Johan Mojica con cross.20:18
Mattia Zanotti (Lugano) e' ammonito per fallo.20:17
Johan Mojica (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:17
Fallo di Mattia Zanotti (Lugano).20:17
Lukas Mai (Lugano) e' ammonito per fallo.20:14
Enes Ünal (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:14
Fallo di Lukas Mai (Lugano).20:14
Tentativo fallito. Francho Serrano (Getafe) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:12
Tiro respinto. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ramón Terrats.20:12
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Daniel Dos Santos (Lugano).20:12
Jean Valou (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Kevin Behrens (Lugano).20:11
Sostituzione, Getafe. Enes Ünal sostituisce Iván Azón.20:10
Sostituzione, Lugano. Kevin Behrens sostituisce Albian Ajeti.20:10
Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Johan Mojica con cross.20:09
Tiro parato. Martín Satriano (Getafe) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Djené Dakonam con cross.20:05
Fallo di Martim Marques (Lugano).20:04
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Sostituzione, Lugano. Elias Pihlström sostituisce Dereck Moncada.20:03
Sostituzione, Lugano. Martim Marques sostituisce Yanis Cimignani.20:03
Mattia Zanotti (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Ramón Terrats (Getafe).20:02
Tentativo fallito. Ramón Terrats (Getafe) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:02
Dereck Moncada (Lugano) e' ammonito.20:01
Fallo di Dereck Moncada (Lugano).20:01
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Lukas Mai (Lugano).20:00
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Yanis Cimignani (Lugano).20:00
Tentativo fallito. Dereck Moncada (Lugano) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Albian Ajeti.19:59
Tentativo fallito. Andrés García (Getafe) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:58
Fallo di Antonios Papadopoulos (Lugano).19:57
Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57
Fallo di Mattia Zanotti (Lugano).19:56
Francho Serrano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Gol! Getafe 1, Lugano 4. Uran Bislimi (Lugano) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Mattia Zanotti.19:54
Fuorigioco. Martín Satriano(Getafe) prova il lancio lungo, ma Iván Azón e' colto in fuorigioco.19:53
Tentativo fallito. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:51
Tiro respinto. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area. Assist di Johan Mojica.19:51
Fallo di Mattia Zanotti (Lugano).19:50
Johan Mojica (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50
Inizia il Secondo tempo Getafe 1, Lugano 3.19:50
Sostituzione, Getafe. Martín Satriano sostituisce Kiko Femenía.19:49
Sostituzione, Getafe. Ramón Terrats sostituisce Abdel Abqar.19:49
Sostituzione, Getafe. Johan Mojica sostituisce Davinchi.19:49
Sostituzione, Getafe. Nemanja Gudelj sostituisce Alberto Risco.19:49
Primo tempo terminato, Getafe 1, Lugano 3.19:32
Tiro parato. Albian Ajeti (Lugano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mattia Zanotti.19:31
Tentativo fallito. Andrés García (Getafe) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Fallo di Daniel Dos Santos (Lugano).19:30
Francho Serrano (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30
Albian Ajeti (Lugano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Fallo di Abdel Abqar (Getafe).19:25
Dereck Moncada (Lugano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24
Fallo di Jean Valou (Getafe).19:24
Fallo di Antonios Papadopoulos (Lugano).19:22
Alberto Risco (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Tentativo fallito. Iván Azón (Getafe) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra.19:21
Fallo di mano di Albian Ajeti (Lugano).19:20
Mattia Zanotti (Lugano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:20
Fallo di Davinchi (Getafe).19:20
Tiro parato. Davinchi (Getafe) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta.19:18
Fallo di Hannes Delcroix (Lugano).19:17
Iván Azón (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Albian Ajeti (Lugano).19:13
Abdel Abqar (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Fallo di Antonios Papadopoulos (Lugano).19:13
Alberto Risco (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13
Gol! Getafe 1, Lugano 3. Albian Ajeti (Lugano) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dereck Moncada in seguito a un contropiede.19:11
Fallo di Lukas Mai (Lugano).19:11
Borja Mayoral (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Tentativo fallito. Davinchi (Getafe) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Mattia Zanotti (Lugano).19:09
Fuorigioco. Anto Grgic(Lugano) prova il lancio lungo, ma Mattia Zanotti e' colto in fuorigioco.19:08
Borja Mayoral (Getafe) e' ammonito per fallo.19:08
Daniel Dos Santos (Lugano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Borja Mayoral (Getafe).19:08
Fallo di Uran Bislimi (Lugano).19:07
Alberto Risco (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Dereck Moncada (Lugano).19:06
Uran Bislimi (Lugano) e' ammonito per fallo.19:05
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Lukas Mai (Lugano).19:05
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Abdel Abqar (Getafe).19:01
Tiro respinto. Daniel Dos Santos (Lugano) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hannes Delcroix.19:01
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Francho Serrano (Getafe).19:00
Tiro respinto. Uran Bislimi (Lugano) un tiro di destro da fuori area.19:00
Albian Ajeti (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Abdel Abqar (Getafe).18:58
Yanis Cimignani (Lugano) e' ammonito per fallo.18:58
Fallo di Yanis Cimignani (Lugano).18:58
Andrés García (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Tentativo fallito. Iván Azón (Getafe) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andrés García con cross.18:57
Fallo di Lukas Mai (Lugano).18:54
Borja Mayoral (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Gol! Getafe 1, Lugano 2. Yanis Cimignani (Lugano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:52
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Uran Bislimi (Lugano).18:51
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da David von Ballmoos (Lugano).18:50
Tiro parato. Iván Azón (Getafe) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kiko Femenía con cross.18:50
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Hannes Delcroix (Lugano).18:49
Gol! Getafe 1, Lugano 1. Albian Ajeti (Lugano) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Daniel Dos Santos con cross.18:48
Gol! Getafe 1, Lugano 0. Iván Azón (Getafe) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:58
Getafe - Lugano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estadio Coliseum di Getafe.
Arbitro di Getafe - Lugano sarà Atilla Karaoglan. Al VAR invece ci sarà Onur Ozutoprak.
Attualmente il Getafe si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Lugano si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Getafe ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; il Lugano ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Getafe e Lugano è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Getafe
|Lugano
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|3
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|57.0
|41.2
|Numero totale di passaggi
|553
|381
|Numero totale di passaggi riusciti
|476
|329
|Tiri nello specchio della porta
|3
|5
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|41.7
|Numero totale di cross
|17
|12
|Numero medio di cross riusciti
|4
|1
|Duelli per partita vinti
|38
|44
|Duelli per partita persi
|47
|45
|Corner subiti
|4
|3
|Corner guadagnati
|4
|5
|Numero di punizioni a favore
|14
|11
|Numero di punizioni concesse
|13
|9
|Tackle totali
|9
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|77.8
|66.7
|Fuorigiochi totali
|1
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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