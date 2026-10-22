Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:58

PREPARTITA

Getafe - Lugano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estadio Coliseum di Getafe.

Arbitro di Getafe - Lugano sarà Atilla Karaoglan. Al VAR invece ci sarà Onur Ozutoprak.

Attualmente il Getafe si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Lugano si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Getafe ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; il Lugano ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Getafe e Lugano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: