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Iberia 1999-Mjällby: 1-1 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

22 Ottobre 2026 ore 18:45
Iberia 1999
1
Mjällby
1
Partita finita
Arbitro: Lothar D'Hondt
  1. 55' 1-0 Jemali-Giorgi Jinjolava (R)
  2. 89' 1-1 Tom Pettersson
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Iberia 1999 1, Mjällby 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Iberia 1999 1, Mjällby 1.20:39

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Abdullah Iqbal (Mjällby) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Max Nielsen.20:38

  4. 90'+4'

    Tentativo fallito. Axel Norén (Mjällby) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mads Enggård.20:37

  5. 90'+3'

    Tentativo fallito. Ludvig Tidstrand (Mjällby) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mads Enggård in seguito a un calcio da fermo.20:37

  6. 90'+3'

    Bakar Kardava (Iberia 1999) e' ammonito.20:36

  7. 90'+2'

    Mads Enggård (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36

  9. 90'+2'

    Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).20:36

  10. 90'+1'

    Max Nielsen (Mjällby) e' ammonito per fallo.20:34

  11. 90'+1'

    Fallo di Max Nielsen (Mjällby).20:34

  12. 90'+1'

    Jean-Marc Tiboue (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34

  15. 89'

    Gol! Iberia 1999 1, Mjällby 1. Tom Pettersson (Mjällby) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.20:32

  16. 89'

    Tiro parato. Jacob Bergström (Mjällby) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Abdullah Iqbal.20:32

  17. 84'

    Sostituzione, Mjällby. Tom Pettersson sostituisce Áki Samuelsen.20:27

  18. 84'

    Sostituzione, Mjällby. Ludvig Tidstrand sostituisce Tony Miettinen.20:27

  19. 84'

    Fallo di Max Nielsen (Mjällby).20:27

  21. 84'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  22. 80'

    Sostituzione, Iberia 1999. Andria Bartishvili sostituisce Nikoloz Dadiani.20:23

  23. 80'

    Sostituzione, Iberia 1999. Ibrahim Alhassan sostituisce Amiran Dzagania.20:23

  24. 79'

    Gara riprende.20:23

  25. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, (Mjällby).20:22

  27. 79'

    Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) e' ammonito.20:22

  28. 77'

    Axel Norén (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  29. 77'

    Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).20:20

  30. 76'

    Tiro parato. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ian Hoffmann.20:19

  31. 75'

    Axel Norén (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  33. 75'

    Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).20:18

  34. 72'

    Sostituzione, Iberia 1999. Giorgi Kutsia sostituisce Zviad Natchkebia.20:15

  35. 70'

    Mads Enggård (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  36. 70'

    Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).20:13

  37. 69'

    Fallo di Tony Miettinen (Mjällby).20:12

  39. 69'

    Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  40. 69'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Iberia 1999).20:12

  41. 69'

    Tiro respinto. Olle Lindberg (Mjällby) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jacob Bergström.20:12

  42. 68'

    Fuorigioco. Nika Sikharulashvili(Iberia 1999) prova il lancio lungo, ma Jean-Marc Tiboue e' colto in fuorigioco.20:11

  43. 67'

    Tiro parato. Mads Enggård (Mjällby) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Olle Lindberg.20:10

  45. 65'

    Sostituzione, Mjällby. Mads Enggård sostituisce Viktor Gustafson.20:09

  46. 65'

    Sostituzione, Mjällby. Max Nielsen sostituisce Villiam Granath.20:08

  47. 65'

    Fallo di Tony Miettinen (Mjällby).20:08

  48. 65'

    Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  49. 64'

    Áki Samuelsen (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:07

  51. 64'

    Fallo di Zviad Natchkebia (Iberia 1999).20:07

  52. 62'

    Jesper Gustavsson (Mjällby) e' ammonito per fallo.20:05

  53. 62'

    Jesper Gustavsson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  54. 62'

    Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).20:05

  55. 61'

    Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).20:04

  57. 61'

    Jean-Marc Tiboue (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  58. 61'

    Sostituzione, Iberia 1999. Jean-Marc Tiboue sostituisce Lucas Café.20:04

  59. 60'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) e' ammonito.20:03

  60. 59'

    Fallo di Olle Lindberg (Mjällby).20:02

  61. 59'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02

  63. 58'

    Fallo di Olle Lindberg (Mjällby).20:01

  64. 58'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01

  65. 57'

    Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00

  66. 57'

    Fallo di Lucas Café (Iberia 1999).20:00

  67. 57'

    Tentativo fallito. Tony Miettinen (Mjällby) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Áki Samuelsen con cross da calcio d'angolo.20:00

  69. 56'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999).20:00

  70. 56'

    Tentativo fallito. Olle Lindberg (Mjällby) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.20:00

  71. 56'

    Tiro respinto. Villiam Granath (Mjällby) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra.19:59

  72. 56'

    Jacob Bergström (Mjällby) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.19:59

  73. 55'

    Gol! Iberia 1999 1, Mjällby 0. Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:58

  75. 53'

    Rigore concesso da Villiam Granath (Mjällby) per un fallo in area.19:56

  76. 53'

    Rigore per Iberia 1999. Nika Sikharulashvili e'stato atterrato in area di rigore.19:56

  77. 52'

    Tiro respinto. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di destro da centro area. Assist di Olle Lindberg.19:55

  78. 49'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999).19:52

  79. 48'

    Fallo di Villiam Granath (Mjällby).19:52

  81. 48'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  82. 47'

    Fallo di Axel Norén (Mjällby).19:50

  83. 47'

    Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50

  84. 46'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Iberia 1999).19:49

  85. Inizia il Secondo tempo Iberia 1999 0, Mjällby 0.19:49

  87. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Iberia 1999 0, Mjällby 0.19:33

  88. 45'+1'

    Viktor Gustafson (Mjällby) e' ammonito per fallo.19:32

  89. 45'+1'

    Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).19:32

  90. 45'+1'

    Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  91. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32

  93. 45'

    Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.19:31

  94. 45'

    Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31

  95. 45'

    Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).19:31

  96. 45'

    Tentativo fallito. Villiam Granath (Mjällby) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Olle Lindberg.19:31

  97. 44'

    Tiro parato. Jesper Gustavsson (Mjällby) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Ian Hoffmann.19:30

  99. 40'

    Fuorigioco. Jemali-Giorgi Jinjolava(Iberia 1999) prova il lancio lungo, ma Vahid Selimovic e' colto in fuorigioco.19:26

  100. 40'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nika Sikharulashvili da calcio d'angolo.19:26

  101. 39'

    Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Ian Hoffmann (Mjällby).19:25

  102. 39'

    Tiro respinto. Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Zviad Natchkebia.19:25

  103. 38'

    Tentativo fallito. Tony Miettinen (Mjällby) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jacob Bergström.19:24

  105. 37'

    Tentativo fallito. Abdullah Iqbal (Mjällby) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto da calcio d'angolo.19:23

  106. 36'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).19:22

  107. 34'

    Tentativo fallito. Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Zviad Natchkebia.19:20

  108. 30'

    Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).19:16

  109. 30'

    Lucas Café (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  111. 27'

    Áki Samuelsen (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  112. 27'

    Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).19:13

  113. 23'

    Tentativo fallito. Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Giorgi Kobuladze con cross.19:09

  114. 23'

    Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).19:09

  115. 23'

    Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  117. 22'

    Tiro respinto. Tony Miettinen (Mjällby) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Villiam Granath con suggerimento di testa.19:08

  118. 21'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Giorgi Makaridze (Iberia 1999).19:07

  119. 21'

    Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:07

  120. 19'

    Tony Miettinen (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  121. 19'

    Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).19:05

  123. 18'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).19:04

  124. 18'

    Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Jesper Gustavsson.19:04

  125. 17'

    Fallo di Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).19:03

  126. 17'

    Áki Samuelsen (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  127. 16'

    Tentativo fallito. Zviad Natchkebia (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:02

  129. 15'

    Zviad Natchkebia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01

  130. 15'

    Fallo di Villiam Granath (Mjällby).19:01

  131. 12'

    Fuorigioco. Tony Miettinen(Mjällby) prova il lancio lungo, ma Olle Lindberg e' colto in fuorigioco.18:58

  132. 11'

    Tentativo fallito. Villiam Granath (Mjällby) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jesper Gustavsson in seguito a un calcio da fermo.18:57

  133. 10'

    Lucas Café (Iberia 1999) e' ammonito per fallo di mano.18:56

  135. 10'

    Fallo di mano di Lucas Café (Iberia 1999).18:56

  136. 9'

    Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Tony Miettinen (Mjällby).18:55

  137. 9'

    Tentativo fallito. Lucas Café (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandre Amisulashvili.18:55

  138. 7'

    Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Villiam Granath.18:53

  139. 7'

    Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  141. 7'

    Fallo di Jesper Gustavsson (Mjällby).18:53

  142. 6'

    Tentativo fallito. Ian Hoffmann (Mjällby) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jacob Bergström con suggerimento di testa.18:52

  143. 5'

    Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).18:52

  144. 5'

    Abdullah Iqbal (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  145. Inizia il Primo tempo.18:46

  147. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

Formazioni Iberia 1999 - Mjällby

Iberia 1999
Mjällby
TITOLARI IBERIA 1999
  • (31) GIORGI MAKARIDZE (P)
  • (4) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (5) JEMALI-GIORGI JINJOLAVA (D)
  • (40) GIORGI KOBULADZE (D)
  • (25) ALEKSANDRE AMISULASHVILI (D)
  • (8) BAKAR KARDAVA (C)
  • (6) NIKOLOZ DADIANI (C)
  • (18) LUCAS CAFÉ (C)
  • (10) ZVIAD NATCHKEBIA (C)
  • (9) AMIRAN DZAGANIA (A)
  • (19) NIKA SIKHARULASHVILI (A)
PANCHINA IBERIA 1999
  • (16) REVAZ KURTANIDZE (P)
  • (3) PHILLIP CANCAR (D)
  • (23) ELDAR KULIIEV (C)
  • (1) TORNIKE MEGRELISHVILI (P)
  • (7) DANIEL KVARTSKHAVA (A)
  • (14) IBRAHIM ALHASSAN (C)
  • (29) LADO CHIKHRADZE (A)
  • (27) GIORGI KUTSIA (C)
  • (11) ANDRIA BARTISHVILI (C)
  • (33) JEAN-MARC TIBOUE (D)
  • (17) STEPHEN ENDE (A)
  • (30) NIKOLOZ BOTCHORISHVILI (D)
ALLENATORE IBERIA 1999
  • Levan Korghalidze
TITOLARI MJäLLBY
  • (35) ALEXANDER LUNDIN (P)
  • (5) ABDULLAH IQBAL (D)
  • (26) IAN HOFFMANN (D)
  • (14) VILLIAM GRANATH (D)
  • (33) TONY MIETTINEN (D)
  • (4) AXEL NORÉN (D)
  • (29) OLLE LINDBERG (C)
  • (23) ÁKI SAMUELSEN (C)
  • (7) VIKTOR GUSTAFSON (C)
  • (22) JESPER GUSTAVSSON (C)
  • (18) JACOB BERGSTRÖM (A)
PANCHINA MJäLLBY
  • (3) MARTIN AGNARSSON (D)
  • (6) MADS ENGGÅRD (C)
  • (2) LUDVIG SVANBERG (D)
  • (13) ROBIN WALLINDER (P)
  • (27) LUDVIG TIDSTRAND (C)
  • (10) JEPPE KJÆR (C)
  • (1) SEBASTIAN HANSEN (P)
  • (25) MAX NIELSEN (D)
  • (39) ROMEO LEANDERSSON (C)
  • (24) TOM PETTERSSON (D)
ALLENATORE MJäLLBY
  • Andreas Brannstrom
PREPARTITA

Iberia 1999 - Mjällby è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Mikheil Meskhi Stadioni di Tbilisi.

Attualmente l'Iberia 1999 si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Mjällby si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Iberia 1999 ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Mjällby ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Iberia 1999 e Mjällby è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Iberia 1999Mjällby
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati02
Gol totali subiti20
Media gol subiti per partita2.00.0
Percentuale possesso palla42.843.5
Numero totale di passaggi484428
Numero totale di passaggi riusciti400353
Tiri nello specchio della porta17
Percentuale di tiri in porta25.063.6
Numero totale di cross211
Numero medio di cross riusciti02
Duelli per partita vinti4964
Duelli per partita persi5346
Corner subiti43
Corner guadagnati06
Numero di punizioni a favore2414
Numero di punizioni concesse119
Tackle totali1733
Percentuale di successo nei tackle58.848.5
Fuorigiochi totali02
Numero totale di cartellini gialli03
Numero totale di cartellini rossi00

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