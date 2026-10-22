Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

PREPARTITA

Iberia 1999 - Mjällby è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Mikheil Meskhi Stadioni di Tbilisi.

Attualmente l'Iberia 1999 si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Mjällby si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Iberia 1999 ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Mjällby ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Iberia 1999 e Mjällby è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: