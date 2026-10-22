Incontro terminato, Iberia 1999 1, Mjällby 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Iberia 1999 1, Mjällby 1.
Secondo tempo terminato, Iberia 1999 1, Mjällby 1.20:39
Tentativo fallito. Abdullah Iqbal (Mjällby) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Max Nielsen.20:38
Tentativo fallito. Axel Norén (Mjällby) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mads Enggård.20:37
Tentativo fallito. Ludvig Tidstrand (Mjällby) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mads Enggård in seguito a un calcio da fermo.20:37
Bakar Kardava (Iberia 1999) e' ammonito.20:36
Mads Enggård (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36
Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).20:36
Max Nielsen (Mjällby) e' ammonito per fallo.20:34
Fallo di Max Nielsen (Mjällby).20:34
Jean-Marc Tiboue (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Gol! Iberia 1999 1, Mjällby 1. Tom Pettersson (Mjällby) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.20:32
Tiro parato. Jacob Bergström (Mjällby) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Abdullah Iqbal.20:32
Sostituzione, Mjällby. Tom Pettersson sostituisce Áki Samuelsen.20:27
Sostituzione, Mjällby. Ludvig Tidstrand sostituisce Tony Miettinen.20:27
Fallo di Max Nielsen (Mjällby).20:27
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Sostituzione, Iberia 1999. Andria Bartishvili sostituisce Nikoloz Dadiani.20:23
Sostituzione, Iberia 1999. Ibrahim Alhassan sostituisce Amiran Dzagania.20:23
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, (Mjällby).20:22
Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) e' ammonito.20:22
Axel Norén (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).20:20
Tiro parato. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ian Hoffmann.20:19
Axel Norén (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).20:18
Sostituzione, Iberia 1999. Giorgi Kutsia sostituisce Zviad Natchkebia.20:15
Mads Enggård (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).20:13
Fallo di Tony Miettinen (Mjällby).20:12
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Iberia 1999).20:12
Tiro respinto. Olle Lindberg (Mjällby) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jacob Bergström.20:12
Fuorigioco. Nika Sikharulashvili(Iberia 1999) prova il lancio lungo, ma Jean-Marc Tiboue e' colto in fuorigioco.20:11
Tiro parato. Mads Enggård (Mjällby) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Olle Lindberg.20:10
Sostituzione, Mjällby. Mads Enggård sostituisce Viktor Gustafson.20:09
Sostituzione, Mjällby. Max Nielsen sostituisce Villiam Granath.20:08
Fallo di Tony Miettinen (Mjällby).20:08
Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Áki Samuelsen (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:07
Fallo di Zviad Natchkebia (Iberia 1999).20:07
Jesper Gustavsson (Mjällby) e' ammonito per fallo.20:05
Jesper Gustavsson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).20:05
Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).20:04
Jean-Marc Tiboue (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Sostituzione, Iberia 1999. Jean-Marc Tiboue sostituisce Lucas Café.20:04
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) e' ammonito.20:03
Fallo di Olle Lindberg (Mjällby).20:02
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02
Fallo di Olle Lindberg (Mjällby).20:01
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Fallo di Lucas Café (Iberia 1999).20:00
Tentativo fallito. Tony Miettinen (Mjällby) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Áki Samuelsen con cross da calcio d'angolo.20:00
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999).20:00
Tentativo fallito. Olle Lindberg (Mjällby) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.20:00
Tiro respinto. Villiam Granath (Mjällby) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra.19:59
Jacob Bergström (Mjällby) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.19:59
Gol! Iberia 1999 1, Mjällby 0. Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:58
Rigore concesso da Villiam Granath (Mjällby) per un fallo in area.19:56
Rigore per Iberia 1999. Nika Sikharulashvili e'stato atterrato in area di rigore.19:56
Tiro respinto. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di destro da centro area. Assist di Olle Lindberg.19:55
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999).19:52
Fallo di Villiam Granath (Mjällby).19:52
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Axel Norén (Mjällby).19:50
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Iberia 1999).19:49
Inizia il Secondo tempo Iberia 1999 0, Mjällby 0.19:49
Primo tempo terminato, Iberia 1999 0, Mjällby 0.19:33
Viktor Gustafson (Mjällby) e' ammonito per fallo.19:32
Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).19:32
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.19:31
Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31
Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).19:31
Tentativo fallito. Villiam Granath (Mjällby) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Olle Lindberg.19:31
Tiro parato. Jesper Gustavsson (Mjällby) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Ian Hoffmann.19:30
Fuorigioco. Jemali-Giorgi Jinjolava(Iberia 1999) prova il lancio lungo, ma Vahid Selimovic e' colto in fuorigioco.19:26
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nika Sikharulashvili da calcio d'angolo.19:26
Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Ian Hoffmann (Mjällby).19:25
Tiro respinto. Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Zviad Natchkebia.19:25
Tentativo fallito. Tony Miettinen (Mjällby) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jacob Bergström.19:24
Tentativo fallito. Abdullah Iqbal (Mjällby) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto da calcio d'angolo.19:23
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).19:22
Tentativo fallito. Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Zviad Natchkebia.19:20
Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).19:16
Lucas Café (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Áki Samuelsen (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).19:13
Tentativo fallito. Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Giorgi Kobuladze con cross.19:09
Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).19:09
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Tiro respinto. Tony Miettinen (Mjällby) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Villiam Granath con suggerimento di testa.19:08
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Giorgi Makaridze (Iberia 1999).19:07
Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:07
Tony Miettinen (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).19:05
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).19:04
Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Jesper Gustavsson.19:04
Fallo di Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).19:03
Áki Samuelsen (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Tentativo fallito. Zviad Natchkebia (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:02
Zviad Natchkebia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01
Fallo di Villiam Granath (Mjällby).19:01
Fuorigioco. Tony Miettinen(Mjällby) prova il lancio lungo, ma Olle Lindberg e' colto in fuorigioco.18:58
Tentativo fallito. Villiam Granath (Mjällby) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jesper Gustavsson in seguito a un calcio da fermo.18:57
Lucas Café (Iberia 1999) e' ammonito per fallo di mano.18:56
Fallo di mano di Lucas Café (Iberia 1999).18:56
Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Tony Miettinen (Mjällby).18:55
Tentativo fallito. Lucas Café (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandre Amisulashvili.18:55
Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Villiam Granath.18:53
Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Jesper Gustavsson (Mjällby).18:53
Tentativo fallito. Ian Hoffmann (Mjällby) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jacob Bergström con suggerimento di testa.18:52
Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).18:52
Abdullah Iqbal (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49
Iberia 1999 - Mjällby è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Mikheil Meskhi Stadioni di Tbilisi.
Attualmente l'Iberia 1999 si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Mjällby si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Iberia 1999 ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Mjällby ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
Iberia 1999 e Mjällby è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Iberia 1999
|Mjällby
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|42.8
|43.5
|Numero totale di passaggi
|484
|428
|Numero totale di passaggi riusciti
|400
|353
|Tiri nello specchio della porta
|1
|7
|Percentuale di tiri in porta
|25.0
|63.6
|Numero totale di cross
|2
|11
|Numero medio di cross riusciti
|0
|2
|Duelli per partita vinti
|49
|64
|Duelli per partita persi
|53
|46
|Corner subiti
|4
|3
|Corner guadagnati
|0
|6
|Numero di punizioni a favore
|24
|14
|Numero di punizioni concesse
|11
|9
|Tackle totali
|17
|33
|Percentuale di successo nei tackle
|58.8
|48.5
|Fuorigiochi totali
|0
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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