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Inter Club D'Escaldes-Universitatea Craiova: 1-3 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

22 Ottobre 2026 ore 18:45
Inter Club D'Escaldes
1
Universitatea Craiova
3
Partita finita
Arbitro: Christos Vergetis
  1. 3' 0-1 Assad Al Hamlawi
  2. 5' 0-2 Stefan Baiaram
  3. 77' 1-2 Borja Arellano
  4. 86' 1-3 Simon Elisor
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Inter Club Escaldes 1, CS U Craiova 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Inter Club Escaldes 1, CS U Craiova 3.20:35

  3. 90'+3'

    Tiro respinto. Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area.20:34

  4. 90'+3'

    Tentativo fallito. Vladimir Screciu (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Matei con cross da calcio d'angolo.20:34

  5. 90'+3'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Robin Lafarge (Inter Club Escaldes).20:34

  6. 90'+1'

    Sostituzione, Inter Club Escaldes. Robin Lafarge sostituisce Álex Sánchez.20:32

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:31

  9. 90'

    Jilmar Torres (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  10. 90'

    Fallo di David Matei (CS U Craiova).20:31

  11. 90'

    Rafinha (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31

  12. 90'

    Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).20:31

  13. 89'

    Sostituzione, CS U Craiova. Luca Basceanu sostituisce Alexandru Cicâldau.20:30

  15. 87'

    Sostituzione, Inter Club Escaldes. Mamadou Diaby sostituisce Víctor Alonso.20:28

  16. 87'

    Sostituzione, Inter Club Escaldes. Rafinha sostituisce David López.20:28

  17. 86'

    Gol! Inter Club Escaldes 1, CS U Craiova 3. Simon Elisor (CS U Craiova) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexandru Cicâldau.20:27

  18. 85'

    Fallo di Víctor Alonso (Inter Club Escaldes).20:26

  19. 85'

    Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  21. 85'

    Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).20:26

  22. 85'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  23. 84'

    Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:25

  24. 84'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).20:25

  25. 83'

    Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicusor Bancu.20:24

  27. 81'

    David López (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  28. 81'

    Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).20:22

  29. 81'

    Tentativo fallito. Simon Elisor (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Carlos Mora con cross.20:22

  30. 80'

    Fallo di David López (Inter Club Escaldes).20:21

  31. 80'

    Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  33. 77'

    Gol! Inter Club Escaldes 1, CS U Craiova 2. Borja Arellano (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pablo Molina.20:18

  34. 76'

    Tiro parato. Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Maurizio Pochettino con cross.20:17

  35. 73'

    Tentativo fallito. Carlos Mora (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Teles con cross.20:14

  36. 72'

    Sostituzione, CS U Craiova. Samuel Teles sostituisce João Lameira.20:13

  37. 72'

    Sostituzione, CS U Craiova. David Matei sostituisce Stefan Baiaram.20:13

  39. 72'

    Fallo di Juan Cámara (Inter Club Escaldes).20:13

  40. 72'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  41. 70'

    Fallo di Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).20:11

  42. 70'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  43. 70'

    Tiro respinto. Víctor Alonso (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jilmar Torres.20:11

  45. 68'

    Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Nikola Stevanovic (CS U Craiova).20:09

  46. 66'

    Tentativo fallito. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tudor Baluta.20:07

  47. 65'

    Tiro parato. Borja Arellano (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juan Cámara.20:06

  48. 65'

    Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Vladimir Screciu (CS U Craiova).20:06

  49. 63'

    Fallo di Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes).20:04

  51. 63'

    Carlos Mora (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04

  52. 62'

    Fuorigioco. Maurizio Pochettino(Inter Club Escaldes) prova il lancio lungo, ma Borja Arellano e' colto in fuorigioco.20:03

  53. 61'

    Sostituzione, CS U Craiova. Simon Elisor sostituisce Assad Al Hamlawi.20:02

  54. 61'

    Fuorigioco. Anwar Hernández(Inter Club Escaldes) prova il lancio lungo, ma Juan Cámara e' colto in fuorigioco.20:02

  55. 59'

    Tiro respinto. Juan Cámara (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Álex Sánchez.20:00

  57. 57'

    Gara riprende.19:58

  58. 56'

    Sostituzione, Inter Club Escaldes. Borja Arellano sostituisce Domingo Berlanga.19:57

  59. 56'

    Sostituzione, Inter Club Escaldes. Juan Cámara sostituisce Souleymane Sidibé.19:57

  60. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Laurentiu Popescu (CS U Craiova) per infortunio.19:57

  61. 55'

    Fallo di Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes).19:56

  63. 55'

    Laurentiu Popescu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  64. 55'

    Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56

  65. 55'

    Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).19:56

  66. 54'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).19:55

  67. 53'

    Tentativo fallito. Tudor Baluta (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikola Stevanovic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:54

  69. 53'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Javi Díaz (Inter Club Escaldes).19:54

  70. 53'

    Tiro parato. Vladimir Screciu (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tudor Baluta con suggerimento di testa.19:54

  71. 52'

    Fallo di Anwar Hernández (Inter Club Escaldes).19:53

  72. 52'

    Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  73. 48'

    Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  75. 48'

    Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:49

  76. 47'

    Fallo di Víctor Alonso (Inter Club Escaldes).19:48

  77. 47'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48

  78. Inizia il Secondo tempo Inter Club Escaldes 0, CS U Craiova 2.19:46

  79. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Inter Club Escaldes 0, CS U Craiova 2.19:30

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  82. 45'

    Fallo di Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes).19:30

  83. 45'

    Carlos Mora (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  84. 45'

    Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Tudor Baluta (CS U Craiova).19:29

  85. 42'

    Tentativo fallito. Tudor Baluta (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Assad Al Hamlawi.19:27

  87. 42'

    Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).19:26

  88. 42'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  89. 40'

    Fuorigioco. Alexandru Cicâldau(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.19:25

  90. 39'

    Fallo di Víctor Alonso (Inter Club Escaldes).19:23

  91. 39'

    João Lameira (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  93. 38'

    Tiro parato. Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Molina.19:23

  94. 38'

    Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  95. 38'

    Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).19:22

  96. 37'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Javi Díaz (Inter Club Escaldes).19:21

  97. 37'

    Tiro parato. João Lameira (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Assad Al Hamlawi.19:21

  99. 34'

    Fuorigioco. Víctor Alonso(Inter Club Escaldes) prova il lancio lungo, ma Faysal Chouaib e' colto in fuorigioco.19:19

  100. 32'

    Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  101. 32'

    Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:17

  102. 29'

    Tiro parato. Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.19:14

  103. 28'

    Fallo di Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes).19:13

  105. 28'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  106. 26'

    David López (Inter Club Escaldes) e' ammonito per fallo.19:10

  107. 26'

    Fallo di David López (Inter Club Escaldes).19:10

  108. 26'

    Tudor Baluta (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  109. 25'

    Tentativo fallito. Vladimir Screciu (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nicusor Bancu da calcio d'angolo.19:10

  111. 25'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Anwar Hernández (Inter Club Escaldes).19:09

  112. 24'

    Fallo di Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).19:09

  113. 24'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  114. 23'

    Fallo di Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).19:07

  115. 23'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07

  117. 22'

    Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:07

  118. 22'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07

  119. 21'

    Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:06

  120. 21'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  121. 19'

    Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.19:03

  123. 19'

    Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03

  124. 19'

    Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).19:03

  125. 17'

    Fuorigioco. Nicusor Bancu(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.19:02

  126. 16'

    Tiro parato. Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anwar Hernández con passaggio filtrante.19:00

  127. 10'

    Tiro parato. Tudor Baluta (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexandru Cicâldau con cross.18:55

  129. 10'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).18:54

  130. 10'

    Fallo di David López (Inter Club Escaldes).18:54

  131. 10'

    João Lameira (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  132. 7'

    Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).18:52

  133. 7'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  135. 7'

    Fuorigioco. Jilmar Torres(Inter Club Escaldes) prova il lancio lungo, ma Souleymane Sidibé e' colto in fuorigioco.18:51

  136. 5'

    Gol! Inter Club Escaldes 0, CS U Craiova 2. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicusor Bancu con cross.18:50

  137. 3'

    Gol! Inter Club Escaldes 0, CS U Craiova 1. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Carlos Mora con cross.18:47

  138. Inizia il Primo tempo.18:45

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

Formazioni Inter Club D'Escaldes - Universitatea Craiova

Inter Club D'Escaldes
Universitatea Craiova
TITOLARI INTER CLUB D'ESCALDES
  • (13) JAVI DÍAZ (P)
  • (3) JILMAR TORRES (D)
  • (2) ANWAR HERNÁNDEZ (D)
  • (24) MAURIZIO POCHETTINO (D)
  • (4) ÁLEX SÁNCHEZ (D)
  • (6) VÍCTOR ALONSO (C)
  • (19) PABLO MOLINA (C)
  • (31) SOULEYMANE SIDIBÉ (C)
  • (11) DOMINGO BERLANGA (C)
  • (8) DAVID LÓPEZ (C)
  • (9) FAYSAL CHOUAIB (A)
PANCHINA INTER CLUB D'ESCALDES
  • (44) ALEX PRELADO (A)
  • (46) ARNAU LUQUE MARTOS (C)
  • (70) BORJA ARELLANO (A)
  • (23) MAMADOU DIABY (D)
  • (27) RODRIGO ROSÁRIA (P)
  • (1) POL FREIXANET (P)
  • (99) RAFINHA (A)
  • (21) MARC RODRÍGUEZ (D)
  • (17) DACU (D)
  • (18) ROBIN LAFARGE (D)
  • (7) JUAN CÁMARA (C)
ALLENATORE INTER CLUB D'ESCALDES
  • Felip Ortiz
TITOLARI UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (21) LAURENTIU POPESCU (P)
  • (6) VLADIMIR SCRECIU (D)
  • (24) NIKOLA STEVANOVIC (D)
  • (3) OLEKSANDR ROMANCHUK (D)
  • (11) NICUSOR BANCU (C)
  • (8) TUDOR BALUTA (C)
  • (16) JOÃO LAMEIRA (C)
  • (17) CARLOS MORA (C)
  • (20) ALEXANDRU CICÂLDAU (A)
  • (10) STEFAN BAIARAM (A)
  • (9) ASSAD AL HAMLAWI (A)
PANCHINA UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (1) ALEXANDRU MAXIM (P)
  • (29) LUCA BASCEANU (C)
  • (7) STEVEN NSIMBA (A)
  • (31) RONALDO WEBSTER (D)
  • (30) DAVID MATEI (C)
  • (4) ALEXANDRU CRETU (C)
  • (23) SAMUEL TELES (C)
  • (5) BAPTISTE ROUX (D)
  • (22) SIMON ELISOR (A)
  • (90) RAZVAN SAVA (P)
  • (19) HERIBERTO TAVARES (D)
ALLENATORE UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • Filipe Amaral Rino Coelho
PREPARTITA

Inter Club D'Escaldes - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp.

Attualmente l'Inter Club D'Escaldes si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Universitatea Craiova si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'Inter Club D'Escaldes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; l'Universitatea Craiova ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Inter Club D'Escaldes e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Inter Club D'EscaldesUniversitatea Craiova
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati01
Gol totali subiti21
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla56.543.0
Numero totale di passaggi555408
Numero totale di passaggi riusciti476329
Tiri nello specchio della porta04
Percentuale di tiri in porta0.040.0
Numero totale di cross1317
Numero medio di cross riusciti36
Duelli per partita vinti4647
Duelli per partita persi6438
Corner subiti64
Corner guadagnati34
Numero di punizioni a favore813
Numero di punizioni concesse1414
Tackle totali2618
Percentuale di successo nei tackle61.566.7
Fuorigiochi totali10
Numero totale di cartellini gialli14
Numero totale di cartellini rossi00

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