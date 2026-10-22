Incontro terminato, Inter Club Escaldes 1, CS U Craiova 3.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Inter Club Escaldes 1, CS U Craiova 3.
Secondo tempo terminato, Inter Club Escaldes 1, CS U Craiova 3.20:35
Tiro respinto. Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area.20:34
Tentativo fallito. Vladimir Screciu (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Matei con cross da calcio d'angolo.20:34
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Robin Lafarge (Inter Club Escaldes).20:34
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Robin Lafarge sostituisce Álex Sánchez.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:31
Jilmar Torres (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di David Matei (CS U Craiova).20:31
Rafinha (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).20:31
Sostituzione, CS U Craiova. Luca Basceanu sostituisce Alexandru Cicâldau.20:30
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Mamadou Diaby sostituisce Víctor Alonso.20:28
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Rafinha sostituisce David López.20:28
Gol! Inter Club Escaldes 1, CS U Craiova 3. Simon Elisor (CS U Craiova) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexandru Cicâldau.20:27
Fallo di Víctor Alonso (Inter Club Escaldes).20:26
Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).20:26
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:25
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).20:25
Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicusor Bancu.20:24
David López (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).20:22
Tentativo fallito. Simon Elisor (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Carlos Mora con cross.20:22
Fallo di David López (Inter Club Escaldes).20:21
Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Gol! Inter Club Escaldes 1, CS U Craiova 2. Borja Arellano (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pablo Molina.20:18
Tiro parato. Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Maurizio Pochettino con cross.20:17
Tentativo fallito. Carlos Mora (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Teles con cross.20:14
Sostituzione, CS U Craiova. Samuel Teles sostituisce João Lameira.20:13
Sostituzione, CS U Craiova. David Matei sostituisce Stefan Baiaram.20:13
Fallo di Juan Cámara (Inter Club Escaldes).20:13
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).20:11
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Tiro respinto. Víctor Alonso (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jilmar Torres.20:11
Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Nikola Stevanovic (CS U Craiova).20:09
Tentativo fallito. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tudor Baluta.20:07
Tiro parato. Borja Arellano (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juan Cámara.20:06
Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Vladimir Screciu (CS U Craiova).20:06
Fallo di Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes).20:04
Carlos Mora (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Fuorigioco. Maurizio Pochettino(Inter Club Escaldes) prova il lancio lungo, ma Borja Arellano e' colto in fuorigioco.20:03
Sostituzione, CS U Craiova. Simon Elisor sostituisce Assad Al Hamlawi.20:02
Fuorigioco. Anwar Hernández(Inter Club Escaldes) prova il lancio lungo, ma Juan Cámara e' colto in fuorigioco.20:02
Tiro respinto. Juan Cámara (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Álex Sánchez.20:00
Gara riprende.19:58
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Borja Arellano sostituisce Domingo Berlanga.19:57
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Juan Cámara sostituisce Souleymane Sidibé.19:57
Gara momentaneamente sospesa, Laurentiu Popescu (CS U Craiova) per infortunio.19:57
Fallo di Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes).19:56
Laurentiu Popescu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).19:56
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).19:55
Tentativo fallito. Tudor Baluta (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikola Stevanovic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:54
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Javi Díaz (Inter Club Escaldes).19:54
Tiro parato. Vladimir Screciu (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tudor Baluta con suggerimento di testa.19:54
Fallo di Anwar Hernández (Inter Club Escaldes).19:53
Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:49
Fallo di Víctor Alonso (Inter Club Escaldes).19:48
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Inizia il Secondo tempo Inter Club Escaldes 0, CS U Craiova 2.19:46
Primo tempo terminato, Inter Club Escaldes 0, CS U Craiova 2.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Fallo di Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes).19:30
Carlos Mora (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Tudor Baluta (CS U Craiova).19:29
Tentativo fallito. Tudor Baluta (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Assad Al Hamlawi.19:27
Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).19:26
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fuorigioco. Alexandru Cicâldau(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.19:25
Fallo di Víctor Alonso (Inter Club Escaldes).19:23
João Lameira (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Tiro parato. Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Molina.19:23
Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).19:22
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Javi Díaz (Inter Club Escaldes).19:21
Tiro parato. João Lameira (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Assad Al Hamlawi.19:21
Fuorigioco. Víctor Alonso(Inter Club Escaldes) prova il lancio lungo, ma Faysal Chouaib e' colto in fuorigioco.19:19
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:17
Tiro parato. Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.19:14
Fallo di Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes).19:13
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
David López (Inter Club Escaldes) e' ammonito per fallo.19:10
Fallo di David López (Inter Club Escaldes).19:10
Tudor Baluta (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tentativo fallito. Vladimir Screciu (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nicusor Bancu da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Anwar Hernández (Inter Club Escaldes).19:09
Fallo di Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).19:09
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).19:07
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:07
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:06
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.19:03
Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03
Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).19:03
Fuorigioco. Nicusor Bancu(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.19:02
Tiro parato. Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anwar Hernández con passaggio filtrante.19:00
Tiro parato. Tudor Baluta (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexandru Cicâldau con cross.18:55
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).18:54
Fallo di David López (Inter Club Escaldes).18:54
João Lameira (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).18:52
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fuorigioco. Jilmar Torres(Inter Club Escaldes) prova il lancio lungo, ma Souleymane Sidibé e' colto in fuorigioco.18:51
Gol! Inter Club Escaldes 0, CS U Craiova 2. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicusor Bancu con cross.18:50
Gol! Inter Club Escaldes 0, CS U Craiova 1. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Carlos Mora con cross.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Inter Club D'Escaldes - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp.
Attualmente l'Inter Club D'Escaldes si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Universitatea Craiova si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'Inter Club D'Escaldes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; l'Universitatea Craiova ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
Inter Club D'Escaldes e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Inter Club D'Escaldes
|Universitatea Craiova
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|56.5
|43.0
|Numero totale di passaggi
|555
|408
|Numero totale di passaggi riusciti
|476
|329
|Tiri nello specchio della porta
|0
|4
|Percentuale di tiri in porta
|0.0
|40.0
|Numero totale di cross
|13
|17
|Numero medio di cross riusciti
|3
|6
|Duelli per partita vinti
|46
|47
|Duelli per partita persi
|64
|38
|Corner subiti
|6
|4
|Corner guadagnati
|3
|4
|Numero di punizioni a favore
|8
|13
|Numero di punizioni concesse
|14
|14
|Tackle totali
|26
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|61.5
|66.7
|Fuorigiochi totali
|1
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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