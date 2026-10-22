Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

PREPARTITA

Inter Club D'Escaldes - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp.

Attualmente l'Inter Club D'Escaldes si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Universitatea Craiova si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Inter Club D'Escaldes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; l'Universitatea Craiova ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Inter Club D'Escaldes e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: