Incontro terminato, Jablonec 0, Brighton & Hove Albion 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Jablonec 0, Brighton & Hove Albion 0.
Secondo tempo terminato, Jablonec 0, Brighton & Hove Albion 0.20:36
Fallo di Promise David (Brighton & Hove Albion).20:35
Nemanja Tekijaski (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).20:34
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Tiro parato. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luka Vuskovic.20:34
Tiro respinto. Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ibrahim Osman.20:34
Tentativo fallito. Sebastian Nebyla (Jablonec) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Holly in seguito a un contropiede.20:33
Fallo di Promise David (Brighton & Hove Albion).20:31
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:31
Sostituzione, Jablonec. Daniel Soucek sostituisce Richard Sedlácek.20:31
Sostituzione, Jablonec. Jan Chramosta sostituisce Nelson Okeke.20:31
Tentativo fallito. Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Malick Yalcouyé da calcio d'angolo.20:30
Tiro respinto. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Chema Andrés.20:30
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Nemanja Tekijaski (Jablonec).20:30
Tiro respinto. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area. Assist di Costinha con suggerimento di testa.20:30
Tentativo fallito. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luka Vuskovic.20:30
Fuorigioco. Martin Cedidla(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Dominik Holly e' colto in fuorigioco.20:27
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Ferdi Kadioglu sostituisce Jaouen Hadjam.20:27
Tentativo fallito. Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luka Vuskovic con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:26
Martin Cedidla (Jablonec) e' ammonito per fallo di mano.20:25
Fallo di mano di Martin Cedidla (Jablonec).20:25
Tentativo fallito. Martin Cedidla (Jablonec) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jirí Sláma.20:24
Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).20:23
Fuorigioco. Sebastian Nebyla(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Richard Sedlácek e' colto in fuorigioco.20:23
Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:22
Fuorigioco. Martin Cedidla(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Dominik Holly e' colto in fuorigioco.20:21
Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:20
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec).20:20
Tentativo fallito. Richard Sedlácek (Jablonec) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nelson Okeke.20:19
Tiro parato. Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Cedidla.20:19
Dusan Pavlovic (Jablonec) e' ammonito per fallo.20:17
Tentativo fallito. Chema Andrés (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:17
Tentativo fallito. Dominik Holly (Jablonec) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jirí Sláma con cross da calcio d'angolo.20:15
Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).20:15
Tiro parato. Jirí Sláma (Jablonec) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:15
Sostituzione, Jablonec. Dominik Holly sostituisce Antonín Rusek.20:14
Antonín Rusek (Jablonec) e' ammonito per fallo.20:13
Tiro parato. Antonín Rusek (Jablonec) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:11
Gara riprende.20:11
Gara momentaneamente sospesa, Garang Kuol (Jablonec) per infortunio.20:10
Costinha (Brighton & Hove Albion) e' ammonito per fallo.20:10
Fallo di Costinha (Brighton & Hove Albion).20:10
Garang Kuol (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Promise David sostituisce Jack Hinshelwood.20:09
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Yasin Ayari sostituisce Matt O'Riley.20:09
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Luka Vuskovic sostituisce Olivier Boscagli.20:08
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Chema Andrés sostituisce Pascal Groß.20:08
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Martin Cedidla (Jablonec).20:08
Sebastian Nebyla (Jablonec) e' ammonito.20:05
Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Sebastian Nebyla (Jablonec).20:05
Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Malick Yalcouyé.20:04
Sostituzione, Jablonec. Garang Kuol sostituisce Saidou Alioum.20:02
Sostituzione, Jablonec. Sebastian Nebyla sostituisce Matej Polidar.20:02
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Dusan Pavlovic (Jablonec).19:59
Fuorigioco. Costinha(Brighton & Hove Albion) prova il lancio lungo, ma Jack Hinshelwood e' colto in fuorigioco.19:56
Tentativo fallito. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pascal Groß con cross.19:56
Tiro respinto. Costinha (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area. Assist di Pascal Groß con cross.19:56
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec).19:54
Fuorigioco. Matej Polidar(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Antonín Rusek e' colto in fuorigioco.19:53
Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).19:52
Nelson Okeke (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fuorigioco. Pascal Groß(Brighton & Hove Albion) prova il lancio lungo, ma Malick Yalcouyé e' colto in fuorigioco.19:50
Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:49
Tentativo fallito. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Olivier Boscagli.19:48
Fallo di Costinha (Brighton & Hove Albion).19:47
Antonín Rusek (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Inizia il Secondo tempo Jablonec 0, Brighton & Hove Albion 0.19:46
Primo tempo terminato, Jablonec 0, Brighton & Hove Albion 0.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Olivier Boscagli.19:27
Fuorigioco. Georginio Rutter(Brighton & Hove Albion) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Osman e' colto in fuorigioco.19:23
Fallo di Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion).19:22
Antonín Rusek (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Tentativo fallito. Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Michael Svoboda.19:21
Fallo di Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion).19:19
Jirí Sláma (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Tentativo fallito. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pascal Groß.19:19
Fallo di Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion).19:17
Nemanja Tekijaski (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Tiro parato. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pascal Groß.19:16
Tentativo fallito. Antonín Rusek (Jablonec) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jirí Sláma con cross da calcio d'angolo.19:14
Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Jaouen Hadjam (Brighton & Hove Albion).19:13
Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Olivier Boscagli con cross.19:09
Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).19:08
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tiro parato. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jack Hinshelwood.19:06
Tiro respinto. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area.19:06
Tiro parato. Matej Polidar (Jablonec) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jirí Sláma con cross.19:05
Fallo di Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion).19:04
Martin Cedidla (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Jan Hanus (Jablonec).19:03
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Martin Cedidla (Jablonec).19:02
Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).19:00
Nelson Okeke (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Jirí Sláma (Jablonec).18:59
Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).18:56
Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.18:54
Tiro respinto. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Malick Yalcouyé.18:54
Fallo di Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion).18:53
Dusan Pavlovic (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).18:51
Fuorigioco. Jirí Sláma(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Matej Polidar e' colto in fuorigioco.18:50
Tentativo fallito. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Malick Yalcouyé.18:47
Tiro parato. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Olivier Boscagli.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53
Jablonec - Brighton and Hove Albion è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Strelnice di Jablonec.
Arbitro di Jablonec - Brighton and Hove Albion sarà Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.
Attualmente il Jablonec si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Brighton and Hove Albion si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Jablonec ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Brighton and Hove Albion ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0.
Jablonec e Brighton and Hove Albion è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Jablonec
|Brighton and Hove Albion
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|3
|0
|Media gol subiti per partita
|3.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|39.7
|77.5
|Numero totale di passaggi
|371
|691
|Numero totale di passaggi riusciti
|302
|631
|Tiri nello specchio della porta
|2
|9
|Percentuale di tiri in porta
|28.6
|36.0
|Numero totale di cross
|14
|51
|Numero medio di cross riusciti
|4
|17
|Duelli per partita vinti
|36
|50
|Duelli per partita persi
|44
|52
|Corner subiti
|5
|1
|Corner guadagnati
|1
|13
|Numero di punizioni a favore
|17
|8
|Numero di punizioni concesse
|14
|11
|Tackle totali
|8
|9
|Percentuale di successo nei tackle
|25.0
|88.9
|Fuorigiochi totali
|2
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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