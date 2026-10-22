Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53

PREPARTITA

Jablonec - Brighton and Hove Albion è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Strelnice di Jablonec.

Arbitro di Jablonec - Brighton and Hove Albion sarà Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.

Attualmente il Jablonec si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Brighton and Hove Albion si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Jablonec ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Brighton and Hove Albion ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0.

Jablonec e Brighton and Hove Albion è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: