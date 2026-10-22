Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Jablonec-Brighton and Hove Albion: 0-0 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

22 Ottobre 2026 ore 18:45
Jablonec
0
Brighton and Hove Albion
0
Partita finita
Arbitro: Sigurd Smehus Kringstad
    0'
    45'
    90'
    90'
    95'

    Incontro terminato, Jablonec 0, Brighton & Hove Albion 0.

    1. 90'+6'

      Secondo tempo terminato, Jablonec 0, Brighton & Hove Albion 0.20:36

    3. 90'+5'

      Fallo di Promise David (Brighton & Hove Albion).20:35

    4. 90'+5'

      Nemanja Tekijaski (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

    5. 90'+4'

      Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).20:34

    6. 90'+4'

      Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

    7. 90'+3'

      Tiro parato. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luka Vuskovic.20:34

    9. 90'+3'

      Tiro respinto. Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ibrahim Osman.20:34

    10. 90'+3'

      Tentativo fallito. Sebastian Nebyla (Jablonec) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Holly in seguito a un contropiede.20:33

    11. 90'+1'

      Fallo di Promise David (Brighton & Hove Albion).20:31

    12. 90'+1'

      Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

    13. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:31

    15. 90'+1'

      Sostituzione, Jablonec. Daniel Soucek sostituisce Richard Sedlácek.20:31

    16. 90'+1'

      Sostituzione, Jablonec. Jan Chramosta sostituisce Nelson Okeke.20:31

    17. 90'

      Tentativo fallito. Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Malick Yalcouyé da calcio d'angolo.20:30

    18. 90'

      Tiro respinto. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Chema Andrés.20:30

    19. 89'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Nemanja Tekijaski (Jablonec).20:30

    21. 89'

      Tiro respinto. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area. Assist di Costinha con suggerimento di testa.20:30

    22. 89'

      Tentativo fallito. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luka Vuskovic.20:30

    23. 87'

      Fuorigioco. Martin Cedidla(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Dominik Holly e' colto in fuorigioco.20:27

    24. 86'

      Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Ferdi Kadioglu sostituisce Jaouen Hadjam.20:27

    25. 86'

      Tentativo fallito. Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luka Vuskovic con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:26

    27. 85'

      Martin Cedidla (Jablonec) e' ammonito per fallo di mano.20:25

    28. 85'

      Fallo di mano di Martin Cedidla (Jablonec).20:25

    29. 84'

      Tentativo fallito. Martin Cedidla (Jablonec) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jirí Sláma.20:24

    30. 83'

      Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23

    31. 83'

      Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).20:23

    33. 82'

      Fuorigioco. Sebastian Nebyla(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Richard Sedlácek e' colto in fuorigioco.20:23

    34. 82'

      Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:22

    35. 81'

      Fuorigioco. Martin Cedidla(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Dominik Holly e' colto in fuorigioco.20:21

    36. 80'

      Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:20

    37. 80'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec).20:20

    39. 79'

      Tentativo fallito. Richard Sedlácek (Jablonec) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nelson Okeke.20:19

    40. 79'

      Tiro parato. Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Cedidla.20:19

    41. 77'

      Dusan Pavlovic (Jablonec) e' ammonito per fallo.20:17

    42. 77'

      Tentativo fallito. Chema Andrés (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:17

    43. 75'

      Tentativo fallito. Dominik Holly (Jablonec) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jirí Sláma con cross da calcio d'angolo.20:15

    45. 74'

      Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).20:15

    46. 74'

      Tiro parato. Jirí Sláma (Jablonec) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:15

    47. 74'

      Sostituzione, Jablonec. Dominik Holly sostituisce Antonín Rusek.20:14

    48. 73'

      Antonín Rusek (Jablonec) e' ammonito per fallo.20:13

    49. 71'

      Tiro parato. Antonín Rusek (Jablonec) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:11

    51. 71'

      Gara riprende.20:11

    52. 70'

      Gara momentaneamente sospesa, Garang Kuol (Jablonec) per infortunio.20:10

    53. 69'

      Costinha (Brighton & Hove Albion) e' ammonito per fallo.20:10

    54. 69'

      Fallo di Costinha (Brighton & Hove Albion).20:10

    55. 69'

      Garang Kuol (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

    57. 68'

      Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Promise David sostituisce Jack Hinshelwood.20:09

    58. 68'

      Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Yasin Ayari sostituisce Matt O'Riley.20:09

    59. 68'

      Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Luka Vuskovic sostituisce Olivier Boscagli.20:08

    60. 68'

      Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Chema Andrés sostituisce Pascal Groß.20:08

    61. 67'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Martin Cedidla (Jablonec).20:08

    63. 65'

      Sebastian Nebyla (Jablonec) e' ammonito.20:05

    64. 65'

      Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

    65. 65'

      Fallo di Sebastian Nebyla (Jablonec).20:05

    66. 64'

      Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Malick Yalcouyé.20:04

    67. 62'

      Sostituzione, Jablonec. Garang Kuol sostituisce Saidou Alioum.20:02

    69. 62'

      Sostituzione, Jablonec. Sebastian Nebyla sostituisce Matej Polidar.20:02

    70. 59'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Dusan Pavlovic (Jablonec).19:59

    71. 56'

      Fuorigioco. Costinha(Brighton & Hove Albion) prova il lancio lungo, ma Jack Hinshelwood e' colto in fuorigioco.19:56

    72. 56'

      Tentativo fallito. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pascal Groß con cross.19:56

    73. 55'

      Tiro respinto. Costinha (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area. Assist di Pascal Groß con cross.19:56

    75. 54'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec).19:54

    76. 53'

      Fuorigioco. Matej Polidar(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Antonín Rusek e' colto in fuorigioco.19:53

    77. 52'

      Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).19:52

    78. 52'

      Nelson Okeke (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

    79. 50'

      Fuorigioco. Pascal Groß(Brighton & Hove Albion) prova il lancio lungo, ma Malick Yalcouyé e' colto in fuorigioco.19:50

    81. 49'

      Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:49

    82. 48'

      Tentativo fallito. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Olivier Boscagli.19:48

    83. 46'

      Fallo di Costinha (Brighton & Hove Albion).19:47

    84. 46'

      Antonín Rusek (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

    85. Inizia il Secondo tempo Jablonec 0, Brighton & Hove Albion 0.19:46

    87. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Jablonec 0, Brighton & Hove Albion 0.19:30

    88. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

    89. 43'

      Tentativo fallito. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Olivier Boscagli.19:27

    90. 38'

      Fuorigioco. Georginio Rutter(Brighton & Hove Albion) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Osman e' colto in fuorigioco.19:23

    91. 37'

      Fallo di Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion).19:22

    93. 37'

      Antonín Rusek (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

    94. 36'

      Tentativo fallito. Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Michael Svoboda.19:21

    95. 35'

      Fallo di Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion).19:19

    96. 35'

      Jirí Sláma (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

    97. 34'

      Tentativo fallito. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pascal Groß.19:19

    99. 32'

      Fallo di Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion).19:17

    100. 32'

      Nemanja Tekijaski (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

    101. 31'

      Tiro parato. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pascal Groß.19:16

    102. 30'

      Tentativo fallito. Antonín Rusek (Jablonec) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jirí Sláma con cross da calcio d'angolo.19:14

    103. 29'

      Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Jaouen Hadjam (Brighton & Hove Albion).19:13

    105. 25'

      Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Olivier Boscagli con cross.19:09

    106. 23'

      Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).19:08

    107. 23'

      Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

    108. 21'

      Tiro parato. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jack Hinshelwood.19:06

    109. 21'

      Tiro respinto. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area.19:06

    111. 21'

      Tiro parato. Matej Polidar (Jablonec) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jirí Sláma con cross.19:05

    112. 20'

      Fallo di Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion).19:04

    113. 20'

      Martin Cedidla (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

    114. 18'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Jan Hanus (Jablonec).19:03

    115. 17'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Martin Cedidla (Jablonec).19:02

    117. 15'

      Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).19:00

    118. 15'

      Nelson Okeke (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

    119. 15'

      Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

    120. 15'

      Fallo di Jirí Sláma (Jablonec).18:59

    121. 11'

      Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

    123. 11'

      Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).18:56

    124. 9'

      Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.18:54

    125. 9'

      Tiro respinto. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Malick Yalcouyé.18:54

    126. 9'

      Fallo di Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion).18:53

    127. 9'

      Dusan Pavlovic (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

    129. 7'

      Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

    130. 7'

      Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).18:51

    131. 5'

      Fuorigioco. Jirí Sláma(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Matej Polidar e' colto in fuorigioco.18:50

    132. 3'

      Tentativo fallito. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Malick Yalcouyé.18:47

    133. 2'

      Tiro parato. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Olivier Boscagli.18:46

    135. Inizia il Primo tempo.18:45

    136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53

    Formazioni Jablonec - Brighton and Hove Albion

    Jablonec
    Brighton and Hove Albion
    TITOLARI JABLONEC
    • (1) JAN HANUS (P)
    • (15) DUSAN PAVLOVIC (D)
    • (20) JIRÍ SLÁMA (D)
    • (4) NEMANJA TEKIJASKI (D)
    • (18) MARTIN CEDIDLA (D)
    • (7) VAKHTANG TCHANTURISHVILI (C)
    • (13) RICHARD SEDLÁCEK (C)
    • (21) MATEJ POLIDAR (C)
    • (17) SAIDOU ALIOUM (C)
    • (6) NELSON OKEKE (C)
    • (9) ANTONÍN RUSEK (A)
    PANCHINA JABLONEC
    • (34) ADAM KUBÁT (C)
    • (19) JAN CHRAMOSTA (A)
    • (31) EVZEN MALY (D)
    • (12) DAVID NYKRÍN (D)
    • (36) GARANG KUOL (C)
    • (24) DOMINIK HOLLY (C)
    • (25) SEBASTIAN NEBYLA (C)
    • (99) KLEMEN MIHELAK (P)
    • (8) FILIP ZORVAN (C)
    • (14) DANIEL SOUCEK (D)
    • (57) FILIP NOVÁK (D)
    ALLENATORE JABLONEC
    • Lubos Kozel
    TITOLARI BRIGHTON AND HOVE ALBION
    • (1) BART VERBRUGGEN (P)
    • (21) OLIVIER BOSCAGLI (D)
    • (20) COSTINHA (D)
    • (30) MICHAEL SVOBODA (D)
    • (3) JAOUEN HADJAM (D)
    • (13) PASCAL GROSS (C)
    • (33) MATT O'RILEY (C)
    • (15) IBRAHIM OSMAN (C)
    • (35) MALICK YALCOUYÉ (C)
    • (8) JACK HINSHELWOOD (C)
    • (10) GEORGINIO RUTTER (A)
    PANCHINA BRIGHTON AND HOVE ALBION
    • (59) YOUNES IBRAHIM (C)
    • (19) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
    • (44) LUKA VUSKOVIC (D)
    • (50) SHANE NTI (C)
    • (14) CHEMA ANDRÉS (C)
    • (61) STEVEN HALL (P)
    • (49) NEHEMIAH ORIOLA (C)
    • (12) PROMISE DAVID (A)
    • (26) YASIN AYARI (C)
    • (24) FERDI KADIOGLU (D)
    • (38) TOM MCGILL (P)
    • (5) LEWIS DUNK (D)
    ALLENATORE BRIGHTON AND HOVE ALBION
    • Fabian Hürzeler
    PREPARTITA

    Jablonec - Brighton and Hove Albion è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Strelnice di Jablonec.
    Arbitro di Jablonec - Brighton and Hove Albion sarà Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.

    Attualmente il Jablonec si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Brighton and Hove Albion si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Jablonec ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Brighton and Hove Albion ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0.

    Jablonec e Brighton and Hove Albion è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    JablonecBrighton and Hove Albion
    Partite giocate11
    Numero di partite vinte01
    Numero di partite perse10
    Numero di partite pareggiate00
    Gol totali segnati24
    Gol totali subiti30
    Media gol subiti per partita3.00.0
    Percentuale possesso palla39.777.5
    Numero totale di passaggi371691
    Numero totale di passaggi riusciti302631
    Tiri nello specchio della porta29
    Percentuale di tiri in porta28.636.0
    Numero totale di cross1451
    Numero medio di cross riusciti417
    Duelli per partita vinti3650
    Duelli per partita persi4452
    Corner subiti51
    Corner guadagnati113
    Numero di punizioni a favore178
    Numero di punizioni concesse1411
    Tackle totali89
    Percentuale di successo nei tackle25.088.9
    Fuorigiochi totali20
    Numero totale di cartellini gialli30
    Numero totale di cartellini rossi00

    Salute

    ULTIME NOTIZIE

     SPORT TREND

    Global Summit

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio