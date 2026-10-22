Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:20

PREPARTITA

Kairat - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 16:30 allo stadio Almaty Ortalyk Stadium di Almaty.

Attualmente il Kairat si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Panathinaikos si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Kairat ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; il Panathinaikos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Kairat e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: