Incontro terminato, FK Qairat Almaty 1, Panathinaikos 5.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, FK Qairat Almaty 1, Panathinaikos 5.
Secondo tempo terminato, FK Qairat Almaty 1, Panathinaikos 5.18:23
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).18:22
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:21
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).18:21
Fallo di Facundo Pellistri (Panathinaikos).18:20
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:20
Fallo di Elmin Rastoder (Panathinaikos).18:19
Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Elmin Rastoder (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Fallo di Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).18:19
Gara riprende.18:19
Gara momentaneamente sospesa, Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) per infortunio.18:18
Tentativo fallito. Facundo Pellistri (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Vicente Taborda.18:16
Tiro respinto. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Elmin Rastoder.18:15
Facundo Pellistri (Panathinaikos) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Georgios Kyriakopoulos.18:12
Gol! FK Qairat Almaty 1, Panathinaikos 5. Ismail Bekbolat (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa. Assist di Aleksandr Shirobokov con passaggio filtrante.18:09
Kings Kangwa (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.18:08
Fallo di Kings Kangwa (Panathinaikos).18:07
Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:07
Sostituzione, Panathinaikos. Giorgos Katris sostituisce Stefan de Vrij.18:06
Gol! FK Qairat Almaty 0, Panathinaikos 5. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:05
Tentativo fallito. Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ismail Bekbolat.18:04
Tentativo fallito. Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.18:01
Tentativo fallito. Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Damir Kasabulat.17:59
Fallo di mano di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).17:57
Sostituzione, Panathinaikos. Facundo Pellistri sostituisce Santino Andino.17:56
Sostituzione, Panathinaikos. Pedro Chirivella sostituisce Imrân Louza.17:56
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Damir Kasabulat sostituisce Jaakko Oksanen.17:55
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ismail Bekbolat sostituisce Marc Gual.17:55
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Lev Kurgin sostituisce Luís Mata.17:55
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).17:53
Fallo di Stefan de Vrij (Panathinaikos).17:53
Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:53
Fallo di Elmin Rastoder (Panathinaikos).17:53
Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:53
Imrân Louza (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:52
Fallo di Marc Gual (FK Qairat Almaty).17:52
Kings Kangwa (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:51
Fallo di Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).17:51
Fallo di Santino Andino (Panathinaikos).17:50
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:50
Fuorigioco. Vicente Taborda(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Elmin Rastoder e' colto in fuorigioco.17:48
Gol! FK Qairat Almaty 0, Panathinaikos 4. Kings Kangwa (Panathinaikos) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.17:47
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:47
Fallo di Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).17:47
Sostituzione, Panathinaikos. Kings Kangwa sostituisce Étienne Camara.17:46
Sostituzione, Panathinaikos. Elmin Rastoder sostituisce Cyriel Dessers.17:46
Tiro parato. Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Luís Mata con cross.17:45
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).17:44
Tentativo fallito. Cyriel Dessers (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Santino Andino con cross.17:42
Fuorigioco. Gustavo Mendonça(FK Qairat Almaty) prova il lancio lungo, ma Azamat Tuyakbayev e' colto in fuorigioco.17:42
Fallo di Imrân Louza (Panathinaikos).17:40
Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:40
Gol! FK Qairat Almaty 0, Panathinaikos 3. Cyriel Dessers (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Andrews Tetteh con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.17:37
Fallo di Andrews Tetteh (Panathinaikos).17:37
Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:37
Inizia il Secondo tempo FK Qairat Almaty 0, Panathinaikos 2.17:36
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Oiva Jukkola sostituisce Edmilson.17:36
Primo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Panathinaikos 2.17:18
Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:18
Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).17:18
Gara riprende.17:17
Gara momentaneamente sospesa, Imrân Louza (Panathinaikos) per infortunio.17:17
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.17:16
Imrân Louza (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:16
Fallo di Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).17:16
Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.17:15
Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).17:15
Marc Gual (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:15
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.17:15
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).17:14
Fallo di Imrân Louza (Panathinaikos).17:13
Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:13
Tentativo fallito. Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Aleksandr Mrynskiy con cross in seguito a un calcio da fermo.17:11
Fallo di Santino Andino (Panathinaikos).17:10
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:10
Gara riprende.17:09
Gara momentaneamente sospesa, Edmilson (FK Qairat Almaty) per infortunio.17:09
Tiro respinto. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Luís Mata con cross.17:08
Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).17:08
Marc Gual (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:08
Imrân Louza (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:06
Fallo di Marc Gual (FK Qairat Almaty).17:06
Gara riprende.17:05
Gara momentaneamente sospesa, (Panathinaikos).17:04
Tentativo fallito. Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.17:03
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Aleksandr Shirobokov sostituisce Olzhas Baybek.17:02
Fallo di Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos).17:01
Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:01
Decisione VAR: no gol FK Qairat Almaty 0-2 Panathinaikos.16:59
GOL CANCELLATO DAL VAR: Andrews Tetteh (Panathinaikos) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.16:59
Fuorigioco. Erik Palmer-Brown(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Andrews Tetteh e' colto in fuorigioco.16:59
Tiro parato. Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Imrân Louza con cross.16:59
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Luís Mata (FK Qairat Almaty).16:58
Tentativo fallito. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Erkin Tapalov.16:58
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).16:57
Fallo di Santino Andino (Panathinaikos).16:56
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:56
Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.16:55
Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:55
Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).16:55
Gol! FK Qairat Almaty 0, Panathinaikos 2. Cyriel Dessers (Panathinaikos) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:54
Rigore per Panathinaikos. Cyriel Dessers e'stato atterrato in area di rigore.16:52
Rigore concesso da Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty) per un fallo in area.16:52
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:51
Fallo di Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).16:51
Tiro respinto. Cyriel Dessers (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andrews Tetteh.16:49
Tiro respinto. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area.16:47
Fuorigioco. Georgios Kyriakopoulos(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Santino Andino e' colto in fuorigioco.16:45
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).16:44
Fuorigioco. Luís Mata(FK Qairat Almaty) prova il lancio lungo, ma Aleksandr Martynovich e' colto in fuorigioco.16:43
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).16:43
Fallo di Andrews Tetteh (Panathinaikos).16:41
Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:41
Tentativo fallito. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luís Mata.16:40
Tentativo fallito. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.16:38
Gol! FK Qairat Almaty 0, Panathinaikos 1. Vicente Taborda (Panathinaikos) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Georgios Kyriakopoulos con cross.16:36
Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:33
Fallo di Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty).16:33
Imrân Louza (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:32
Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).16:32
Inizia il Primo tempo.16:30
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:20
Kairat - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 16:30 allo stadio Almaty Ortalyk Stadium di Almaty.
Attualmente il Kairat si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Panathinaikos si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Kairat ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; il Panathinaikos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
Kairat e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Kairat
|Panathinaikos
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|1
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|36.3
|62.7
|Numero totale di passaggi
|352
|624
|Numero totale di passaggi riusciti
|273
|575
|Tiri nello specchio della porta
|4
|9
|Percentuale di tiri in porta
|44.4
|45.0
|Numero totale di cross
|11
|33
|Numero medio di cross riusciti
|2
|9
|Duelli per partita vinti
|37
|50
|Duelli per partita persi
|49
|41
|Corner subiti
|2
|0
|Corner guadagnati
|3
|11
|Numero di punizioni a favore
|7
|17
|Numero di punizioni concesse
|16
|19
|Tackle totali
|19
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|52.6
|69.2
|Fuorigiochi totali
|0
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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