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Kauno Žalgiris-Brann: 1-4 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

22 Ottobre 2026 ore 18:45
Kauno Žalgiris
1
Brann
4
Partita finita
Arbitro: Pavle Ilic
  1. 7' 0-1 Niklas Castro (R)
  2. 12' 1-1 Renan Oliveira
  3. 25' 1-2 Noah Holm
  4. 40' 1-3 Noah Holm
  5. 85' 1-4 Noah Holm
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Kauno Žalgiris 1, Brann 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Kauno Žalgiris 1, Brann 4.20:36

  3. 90'+3'

    Tiro respinto. Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Nosa Iyobosa Edokpolor con cross.20:36

  4. 90'+3'

    Fallo di Vetle Dragsnes (Brann).20:35

  5. 90'+3'

    Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35

  6. 90'+2'

    Fuorigioco. Gratas Sirgedas(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Gabriel Debeljuh e' colto in fuorigioco.20:34

  7. 90'+1'

    Fallo di Jacob Sørensen (Brann).20:33

  9. 90'+1'

    Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33

  10. 90'+1'

    Fallo di Noah Holm (Brann).20:33

  11. 90'+1'

    Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  13. 90'

    Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.20:32

  15. 90'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32

  16. 90'

    Fallo di Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).20:32

  17. 89'

    Fallo di Kristian Eriksen (Brann).20:31

  18. 89'

    Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31

  19. 88'

    Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Eggert Gudmundsson.20:31

  21. 88'

    Sostituzione, Brann. Julian Laegreid sostituisce Niklas Castro.20:31

  22. 88'

    Tentativo fallito. Kristall Ingason (Brann) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Niklas Castro.20:30

  23. 85'

    Gol! Kauno Žalgiris 1, Brann 4. Noah Holm (Brann) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristian Eriksen con cross.20:28

  24. 85'

    Tentativo fallito. Vetle Dragsnes (Brann) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Niklas Castro.20:27

  25. 84'

    Fallo di Niklas Castro (Brann).20:26

  27. 84'

    Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  28. 82'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Gabriel Debeljuh sostituisce Renan Oliveira.20:25

  29. 82'

    Fallo di Niklas Jensen Wassberg (Brann).20:24

  30. 82'

    Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  31. 77'

    Tentativo fallito. Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:19

  33. 77'

    Tiro parato. Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joris Moutachy con cross.20:19

  34. 76'

    Tentativo fallito. Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Motiejus Burba con cross.20:18

  35. 75'

    Sostituzione, Brann. Thore Pedersen sostituisce Jonas Torsvik.20:17

  36. 75'

    Sostituzione, Brann. Vetle Dragsnes sostituisce Joachim Soltvedt.20:17

  37. 74'

    Fallo di Kristall Ingason (Brann).20:17

  39. 74'

    Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  40. 73'

    Fallo di Jonas Torsvik (Brann).20:15

  41. 73'

    Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  42. 71'

    Fallo di Eggert Gudmundsson (Brann).20:13

  43. 71'

    Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  45. 70'

    Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  46. 70'

    Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).20:12

  47. 68'

    Sostituzione, Brann. Kristian Eriksen sostituisce Sævar Magnússon.20:11

  48. 68'

    Eggert Gudmundsson (Brann) e' ammonito.20:10

  49. 67'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  51. 67'

    Fallo di Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris).20:10

  52. 67'

    Fallo di Noah Holm (Brann).20:09

  53. 67'

    Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  54. 66'

    Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  55. 66'

    Fallo di Motiejus Burba (Kauno Žalgiris).20:09

  57. 66'

    Fuorigioco. Anthony Kalik(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Renan Oliveira e' colto in fuorigioco.20:08

  58. 63'

    Tiro parato. Jonas Torsvik (Brann) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Noah Holm.20:06

  59. 63'

    Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:06

  60. 63'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Motiejus Burba sostituisce Fabien Ourega.20:05

  61. 62'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Kauno Žalgiris).20:05

  63. 62'

    Tiro parato. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Eggert Gudmundsson.20:05

  64. 60'

    Tentativo fallito. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eggert Gudmundsson.20:03

  65. 59'

    Jonas Torsvik (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  66. 59'

    Fallo di Leon Krekovic (Kauno Žalgiris).20:02

  67. 58'

    Fallo di Jonas Torsvik (Brann).20:00

  69. 58'

    Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00

  70. 56'

    Tentativo fallito. Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Renan Oliveira in seguito a un contropiede.19:58

  71. 55'

    Fuorigioco. Jacob Sørensen(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Castro e' colto in fuorigioco.19:58

  72. 54'

    Fallo di Jonas Torsvik (Brann).19:57

  73. 54'

    Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57

  75. 53'

    Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.19:56

  76. 53'

    Jonas Torsvik (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  77. 53'

    Fallo di Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).19:56

  78. 53'

    Tentativo fallito. Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joris Moutachy con cross.19:56

  79. 49'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).19:52

  81. 49'

    Tiro respinto. Jonas Torsvik (Brann) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Niklas Jensen Wassberg.19:51

  82. 47'

    Tentativo fallito. Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:50

  83. 47'

    Tiro respinto. Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:50

  84. 46'

    Fallo di Joachim Soltvedt (Brann).19:48

  85. 46'

    Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48

  87. Inizia il Secondo tempo Kauno Žalgiris 1, Brann 3.19:48

  88. 45'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Vykintas Slivka sostituisce Léo Ribeiro.19:47

  89. 45'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Aldayr Hernández sostituisce Rokas Lekiatas.19:47

  90. 45'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Leon Krekovic sostituisce Ivan Fiolic.19:47

  91. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Kauno Žalgiris 1, Brann 3.19:32

  93. 45'+2'

    Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kristall Ingason con cross in seguito a un contropiede.19:32

  94. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  95. 42'

    Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.19:27

  96. 42'

    Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27

  97. 42'

    Fallo di Fabien Ourega (Kauno Žalgiris).19:27

  99. 40'

    Gol! Kauno Žalgiris 1, Brann 3. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eggert Gudmundsson.19:24

  100. 37'

    Léo Ribeiro (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.19:22

  101. 37'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  102. 37'

    Fallo di Léo Ribeiro (Kauno Žalgiris).19:22

  103. 36'

    Ivan Fiolic (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.19:21

  105. 36'

    Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  106. 36'

    Fallo di Ivan Fiolic (Kauno Žalgiris).19:21

  107. 36'

    Fallo di Noah Holm (Brann).19:21

  108. 36'

    Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  109. 35'

    Fallo di Kristall Ingason (Brann).19:20

  111. 35'

    Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  112. 34'

    Sævar Magnússon (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19

  113. 34'

    Fallo di Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).19:19

  114. 33'

    Tentativo fallito. Léo Ribeiro (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ivan Fiolic.19:18

  115. 31'

    Tiro respinto. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Niklas Castro.19:16

  117. 31'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).19:15

  118. 29'

    Tentativo fallito. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jonas Torsvik da calcio d'angolo.19:14

  119. 29'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Fabien Ourega (Kauno Žalgiris).19:13

  120. 27'

    Tiro parato. Jonas Torsvik (Brann) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Niklas Castro.19:12

  121. 25'

    Gol! Kauno Žalgiris 1, Brann 2. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joachim Soltvedt con cross.19:09

  123. 22'

    Tentativo fallito. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Eggert Gudmundsson.19:07

  124. 21'

    Fallo di Jacob Sørensen (Brann).19:06

  125. 21'

    Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  126. 21'

    Tiro respinto. Kristall Ingason (Brann) un tiro di destro da centro area. Assist di Niklas Jensen Wassberg.19:05

  127. 18'

    Fallo di Niklas Jensen Wassberg (Brann).19:02

  129. 18'

    Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  130. 17'

    Jonas Torsvik (Brann) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Sævar Magnússon.19:02

  131. 17'

    Tentativo fallito. Sævar Magnússon (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Niklas Castro con cross.19:02

  132. 14'

    Fallo di Noah Holm (Brann).18:59

  133. 14'

    Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  135. 13'

    Tiro parato. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eggert Gudmundsson.18:58

  136. 12'

    Gol! Kauno Žalgiris 1, Brann 1. Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.Gol confermato dopo VAR Review.18:56

  137. 11'

    Tiro respinto. Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Anton Tolordava.18:56

  138. 11'

    Tentativo fallito. Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:56

  139. 11'

    Calcio d'angolo,Kauno Žalgiris. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).18:56

  141. 7'

    Gol! Kauno Žalgiris 0, Brann 1. Niklas Castro (Brann) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.18:52

  142. 3'

    Decisione VAR: rigore Brann.18:48

  143. 3'

    Rigore concesso da Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) per un fallo di mano in area.18:47

  144. 3'

    Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Joachim Soltvedt con cross.18:47

  145. 2'

    Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:46

  147. 2'

    Fallo di Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris).18:46

  148. Inizia il Primo tempo.18:45

  149. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

Formazioni Kauno Žalgiris - Brann

Kauno Žalgiris
Brann
TITOLARI KAUNO ŽALGIRIS
  • (55) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
  • (77) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (37) NOSA IYOBOSA EDOKPOLOR (D)
  • (45) JORIS MOUTACHY (D)
  • (3) ANTON TOLORDAVA (D)
  • (10) GRATAS SIRGEDAS (C)
  • (17) IVAN FIOLIC (C)
  • (20) ANTHONY KALIK (C)
  • (15) LÉO RIBEIRO (C)
  • (70) FABIEN OUREGA (C)
  • (19) RENAN OLIVEIRA (A)
PANCHINA KAUNO ŽALGIRIS
  • (27) GABRIEL DEBELJUH (A)
  • (74) ADOMAS UZKURNYS (C)
  • (47) VEJAS POCIUS (C)
  • (8) YUKIYOSHI KARASHIMA (C)
  • (24) MOTIEJUS BURBA (A)
  • (9) LEON KREKOVIC (A)
  • (7) AMINE BENCHAIB (C)
  • (62) LIRIM KASTRATI (D)
  • (22) DEIVIDAS MIKELIONIS (P)
  • (23) ALDAYR HERNÁNDEZ (D)
  • (14) VYKINTAS SLIVKA (C)
ALLENATORE KAUNO ŽALGIRIS
  • Zeljko Sopic
TITOLARI BRANN
  • (12) SIMEN NILSEN (P)
  • (17) JOACHIM SOLTVEDT (D)
  • (18) JACOB SØRENSEN (D)
  • (3) FREDRIK KNUDSEN (D)
  • (15) JONAS TORSVIK (D)
  • (10) KRISTALL INGASON (C)
  • (19) EGGERT GUDMUNDSSON (C)
  • (25) NIKLAS JENSEN WASSBERG (C)
  • (9) NIKLAS CASTRO (A)
  • (22) SÆVAR MAGNÚSSON (A)
  • (29) NOAH HOLM (A)
PANCHINA BRANN
  • (23) THORE PEDERSEN (D)
  • (43) BRAGE HAUGEN (C)
  • (41) ANDREAS WILHELMSEN (D)
  • (36) HÅKON MELÅS HELLESØY (P)
  • (39) JULIAN LAEGREID (A)
  • (20) VETLE DRAGSNES (D)
  • (11) BÅRD FINNE (A)
  • (2) LEO CORNIC (D)
  • (16) KRISTIAN ERIKSEN (C)
  • (1) MATHIAS DYNGELAND (P)
ALLENATORE BRANN
  • Eirik Horneland
PREPARTITA

Kauno Žalgiris - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.

Attualmente il Kauno Žalgiris si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Brann si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Kauno Žalgiris ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; il Brann ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Kauno Žalgiris e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Kauno ŽalgirisBrann
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati02
Gol totali subiti41
Media gol subiti per partita4.01.0
Percentuale possesso palla22.572.2
Numero totale di passaggi211611
Numero totale di passaggi riusciti136516
Tiri nello specchio della porta110
Percentuale di tiri in porta33.371.4
Numero totale di cross323
Numero medio di cross riusciti15
Duelli per partita vinti5248
Duelli per partita persi5056
Corner subiti132
Corner guadagnati117
Numero di punizioni a favore1113
Numero di punizioni concesse812
Tackle totali2110
Percentuale di successo nei tackle47.640.0
Fuorigiochi totali06
Numero totale di cartellini gialli12
Numero totale di cartellini rossi01

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