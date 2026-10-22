Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

PREPARTITA

Kauno Žalgiris - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.

Attualmente il Kauno Žalgiris si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Brann si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Kauno Žalgiris ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; il Brann ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Kauno Žalgiris e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: