Incontro terminato, Kauno Žalgiris 1, Brann 4.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Kauno Žalgiris 1, Brann 4.
Secondo tempo terminato, Kauno Žalgiris 1, Brann 4.20:36
Tiro respinto. Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Nosa Iyobosa Edokpolor con cross.20:36
Fallo di Vetle Dragsnes (Brann).20:35
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35
Fuorigioco. Gratas Sirgedas(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Gabriel Debeljuh e' colto in fuorigioco.20:34
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).20:33
Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33
Fallo di Noah Holm (Brann).20:33
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.20:32
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).20:32
Fallo di Kristian Eriksen (Brann).20:31
Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31
Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Eggert Gudmundsson.20:31
Sostituzione, Brann. Julian Laegreid sostituisce Niklas Castro.20:31
Tentativo fallito. Kristall Ingason (Brann) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Niklas Castro.20:30
Gol! Kauno Žalgiris 1, Brann 4. Noah Holm (Brann) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristian Eriksen con cross.20:28
Tentativo fallito. Vetle Dragsnes (Brann) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Niklas Castro.20:27
Fallo di Niklas Castro (Brann).20:26
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Gabriel Debeljuh sostituisce Renan Oliveira.20:25
Fallo di Niklas Jensen Wassberg (Brann).20:24
Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Tentativo fallito. Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:19
Tiro parato. Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joris Moutachy con cross.20:19
Tentativo fallito. Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Motiejus Burba con cross.20:18
Sostituzione, Brann. Thore Pedersen sostituisce Jonas Torsvik.20:17
Sostituzione, Brann. Vetle Dragsnes sostituisce Joachim Soltvedt.20:17
Fallo di Kristall Ingason (Brann).20:17
Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di Jonas Torsvik (Brann).20:15
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Eggert Gudmundsson (Brann).20:13
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).20:12
Sostituzione, Brann. Kristian Eriksen sostituisce Sævar Magnússon.20:11
Eggert Gudmundsson (Brann) e' ammonito.20:10
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris).20:10
Fallo di Noah Holm (Brann).20:09
Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Motiejus Burba (Kauno Žalgiris).20:09
Fuorigioco. Anthony Kalik(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Renan Oliveira e' colto in fuorigioco.20:08
Tiro parato. Jonas Torsvik (Brann) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Noah Holm.20:06
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:06
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Motiejus Burba sostituisce Fabien Ourega.20:05
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Kauno Žalgiris).20:05
Tiro parato. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Eggert Gudmundsson.20:05
Tentativo fallito. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eggert Gudmundsson.20:03
Jonas Torsvik (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Leon Krekovic (Kauno Žalgiris).20:02
Fallo di Jonas Torsvik (Brann).20:00
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Tentativo fallito. Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Renan Oliveira in seguito a un contropiede.19:58
Fuorigioco. Jacob Sørensen(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Castro e' colto in fuorigioco.19:58
Fallo di Jonas Torsvik (Brann).19:57
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.19:56
Jonas Torsvik (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).19:56
Tentativo fallito. Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joris Moutachy con cross.19:56
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).19:52
Tiro respinto. Jonas Torsvik (Brann) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Niklas Jensen Wassberg.19:51
Tentativo fallito. Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:50
Tiro respinto. Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:50
Fallo di Joachim Soltvedt (Brann).19:48
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48
Inizia il Secondo tempo Kauno Žalgiris 1, Brann 3.19:48
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Vykintas Slivka sostituisce Léo Ribeiro.19:47
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Aldayr Hernández sostituisce Rokas Lekiatas.19:47
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Leon Krekovic sostituisce Ivan Fiolic.19:47
Primo tempo terminato, Kauno Žalgiris 1, Brann 3.19:32
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kristall Ingason con cross in seguito a un contropiede.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.19:27
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27
Fallo di Fabien Ourega (Kauno Žalgiris).19:27
Gol! Kauno Žalgiris 1, Brann 3. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eggert Gudmundsson.19:24
Léo Ribeiro (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.19:22
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Léo Ribeiro (Kauno Žalgiris).19:22
Ivan Fiolic (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.19:21
Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Ivan Fiolic (Kauno Žalgiris).19:21
Fallo di Noah Holm (Brann).19:21
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Kristall Ingason (Brann).19:20
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Sævar Magnússon (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Fallo di Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).19:19
Tentativo fallito. Léo Ribeiro (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ivan Fiolic.19:18
Tiro respinto. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Niklas Castro.19:16
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).19:15
Tentativo fallito. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jonas Torsvik da calcio d'angolo.19:14
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Fabien Ourega (Kauno Žalgiris).19:13
Tiro parato. Jonas Torsvik (Brann) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Niklas Castro.19:12
Gol! Kauno Žalgiris 1, Brann 2. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joachim Soltvedt con cross.19:09
Tentativo fallito. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Eggert Gudmundsson.19:07
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).19:06
Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Tiro respinto. Kristall Ingason (Brann) un tiro di destro da centro area. Assist di Niklas Jensen Wassberg.19:05
Fallo di Niklas Jensen Wassberg (Brann).19:02
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Jonas Torsvik (Brann) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Sævar Magnússon.19:02
Tentativo fallito. Sævar Magnússon (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Niklas Castro con cross.19:02
Fallo di Noah Holm (Brann).18:59
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Tiro parato. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eggert Gudmundsson.18:58
Gol! Kauno Žalgiris 1, Brann 1. Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.Gol confermato dopo VAR Review.18:56
Tiro respinto. Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Anton Tolordava.18:56
Tentativo fallito. Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:56
Calcio d'angolo,Kauno Žalgiris. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).18:56
Gol! Kauno Žalgiris 0, Brann 1. Niklas Castro (Brann) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.18:52
Decisione VAR: rigore Brann.18:48
Rigore concesso da Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) per un fallo di mano in area.18:47
Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Joachim Soltvedt con cross.18:47
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:46
Fallo di Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51
Kauno Žalgiris - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.
Attualmente il Kauno Žalgiris si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Brann si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Kauno Žalgiris ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; il Brann ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
Kauno Žalgiris e Brann è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Kauno Žalgiris
|Brann
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|4
|1
|Media gol subiti per partita
|4.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|22.5
|72.2
|Numero totale di passaggi
|211
|611
|Numero totale di passaggi riusciti
|136
|516
|Tiri nello specchio della porta
|1
|10
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|71.4
|Numero totale di cross
|3
|23
|Numero medio di cross riusciti
|1
|5
|Duelli per partita vinti
|52
|48
|Duelli per partita persi
|50
|56
|Corner subiti
|13
|2
|Corner guadagnati
|1
|17
|Numero di punizioni a favore
|11
|13
|Numero di punizioni concesse
|8
|12
|Tackle totali
|21
|10
|Percentuale di successo nei tackle
|47.6
|40.0
|Fuorigiochi totali
|0
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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