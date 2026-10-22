Incontro terminato, Lincoln Red Imps 1, Twente 4.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Lincoln Red Imps 1, Twente 4.
Secondo tempo terminato, Lincoln Red Imps 1, Twente 4.22:52
Gol! Lincoln Red Imps 1, Twente 4. Daouda Weidmann (Twente) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daan Rots.22:51
Daouda Weidmann (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).22:51
Tiro parato. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Julliani Eersteling.22:49
Fallo di Bart van Rooij (Twente).22:49
Nico Pinto (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Fallo di Jordy Bawuah (Twente).22:48
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48
Wout Weghorst (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).22:47
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Aske Adelgaard (Twente).22:47
Fallo di Jordy Bawuah (Twente).22:46
Nico Pinto (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Tiro parato. Wout Weghorst (Twente) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daouda Weidmann.22:45
Sostituzione, Twente. Jip Meilink sostituisce Robin Pröpper.22:43
Fallo di Jordy Bawuah (Twente).22:42
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Jordy Bawuah (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:42
Fallo di Nico Pinto (Lincoln Red Imps).22:42
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Nico Pinto sostituisce Yussef Flalhi Idrissi.22:41
Tentativo fallito. Wout Weghorst (Twente) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kristian Hlynsson con cross.22:41
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).22:39
Tiro respinto. Kristian Hlynsson (Twente) un tiro di destro da centro area. Assist di Sondre Ørjasæter.22:39
Tentativo fallito. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bart van Rooij con cross.22:39
Tiro respinto. Kristian Hlynsson (Twente) un tiro di destro da centro area. Assist di Daouda Weidmann.22:38
Fallo di Jordy Bawuah (Twente).22:37
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Facundo Álvarez sostituisce Álex Mula.22:35
Sostituzione, Twente. Jordy Bawuah sostituisce Ramiz Zerrouki.22:35
Sostituzione, Twente. Daouda Weidmann sostituisce Thomas van den Belt.22:35
Tiro respinto. Wout Weghorst (Twente) un tiro di destro da centro area.22:32
Tiro respinto. Bart van Rooij (Twente) un tiro di destro da centro area. Assist di Sondre Ørjasæter.22:32
Tentativo fallito. Álex Mula (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Christian Rutjens.22:31
Fallo di Thomas van den Belt (Twente).22:29
Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Aske Adelgaard (Twente).22:27
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Aske Adelgaard (Twente).22:26
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fuorigioco. Daan Rots(Twente) prova il lancio lungo, ma Bart van Rooij e' colto in fuorigioco.22:25
Fuorigioco. Sondre Ørjasæter(Twente) prova il lancio lungo, ma Wout Weghorst e' colto in fuorigioco.22:24
Sondre Ørjasæter (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Fallo di Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).22:23
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Toni García sostituisce Álvaro Romero.22:20
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Manuel Toledano sostituisce Kike Gómez.22:20
Fallo di Kristian Hlynsson (Twente).22:20
Nano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Tentativo fallito. Daan Rots (Twente) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.22:18
Sostituzione, Twente. Sondre Ørjasæter sostituisce Marko Pjaca.22:16
Sostituzione, Twente. Kristian Hlynsson sostituisce Younes Taha.22:16
Gol! Lincoln Red Imps 1, Twente 3. Thomas van den Belt (Twente) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bart van Rooij.Gol confermato dopo VAR Review.22:14
Tentativo fallito. Mandi (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Álex Mula in seguito a un contropiede.22:13
Robin Pröpper (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Álex Mula (Lincoln Red Imps).22:12
Tentativo fallito. Younes Taha (Twente) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Daan Rots.22:11
Fallo di Ramiz Zerrouki (Twente).22:09
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Younes Taha (Twente).22:05
Yussef Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).22:04
Tiro respinto. Daan Rots (Twente) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Wout Weghorst.22:04
Inizia il Secondo tempo Lincoln Red Imps 1, Twente 2.22:03
Primo tempo terminato, Lincoln Red Imps 1, Twente 2.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Younes Taha (Twente) e' ammonito.21:43
Fallo di Younes Taha (Twente).21:42
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Thomas van den Belt (Twente).21:42
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tentativo fallito. Álex Mula (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Graeme Torrilla.21:41
Tentativo fallito. Thomas van den Belt (Twente) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Pjaca con suggerimento di testa.21:39
Gol! Lincoln Red Imps 1, Twente 2. Nano (Lincoln Red Imps) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.21:38
Ruud Nijstad (Twente) e' ammonito per fallo.21:37
Fallo di Ruud Nijstad (Twente).21:37
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Ramiz Zerrouki (Twente).21:36
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tiro respinto. Daan Rots (Twente) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ramiz Zerrouki.21:36
Tentativo fallito. Thomas van den Belt (Twente) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Marko Pjaca.21:34
Tiro parato. Daan Rots (Twente) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Marko Pjaca.21:34
Tiro parato. Marko Pjaca (Twente) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:30
Tiro respinto. Wout Weghorst (Twente) un colpo di testa da centro area. Assist di Bart van Rooij con cross.21:30
Tentativo fallito. Wout Weghorst (Twente) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Younes Taha.21:29
Tiro parato. Daan Rots (Twente) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marko Pjaca con cross.21:28
Decisione VAR: Gol Lincoln Red Imps 0-2 Twente (Wout Weghorst).21:24
Gol! Lincoln Red Imps 0, Twente 2. Wout Weghorst (Twente) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Thomas van den Belt.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:24
Daan Rots (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Fallo di Álex Mula (Lincoln Red Imps).21:23
Tentativo fallito. Wout Weghorst (Twente) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Younes Taha.21:22
Gol! Lincoln Red Imps 0, Twente 1. Thomas van den Belt (Twente) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Wout Weghorst con passaggio filtrante.21:19
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).21:17
Marko Pjaca (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16
Fallo di Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).21:16
Tentativo fallito. Thomas van den Belt (Twente) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra tira alto. Assist di Aske Adelgaard.21:16
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:13
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).21:13
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, Mandi (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:10
Fallo di Ruud Nijstad (Twente).21:09
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:08
Tentativo fallito. Marko Pjaca (Twente) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Daan Rots con cross.21:06
Fallo di Younes Taha (Twente).21:05
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tiro respinto. Daan Rots (Twente) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ramiz Zerrouki.21:05
Ruud Nijstad (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Lincoln Red Imps - Twente è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Lincoln Red Imps - Twente sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Matteo Marcenaro
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|71
|Fuorigioco
|9
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|12
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.9
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2026
|Serie A
|Roma-Fiorentina 4-0
|12-09-2026
|Serie A
|Lazio-Milan 2-2
|11-10-2026
|Serie A
|Cagliari-Juventus 1-1
Attualmente il Lincoln Red Imps si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Twente si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lincoln Red Imps ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Twente ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.
Lincoln Red Imps e Twente è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lincoln Red Imps
|Twente
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|27.8
|72.8
|Numero totale di passaggi
|234
|673
|Numero totale di passaggi riusciti
|157
|585
|Tiri nello specchio della porta
|3
|5
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|31.2
|Numero totale di cross
|9
|19
|Numero medio di cross riusciti
|3
|5
|Duelli per partita vinti
|56
|61
|Duelli per partita persi
|48
|48
|Corner subiti
|17
|1
|Corner guadagnati
|2
|6
|Numero di punizioni a favore
|12
|18
|Numero di punizioni concesse
|15
|6
|Tackle totali
|21
|21
|Percentuale di successo nei tackle
|61.9
|57.1
|Fuorigiochi totali
|2
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
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