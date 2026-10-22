Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Lincoln Red Imps - Twente è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.

Arbitro di Lincoln Red Imps - Twente sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 71 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 12 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2026 Serie A Roma-Fiorentina 4-0 12-09-2026 Serie A Lazio-Milan 2-2 11-10-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-1

Attualmente il Lincoln Red Imps si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Twente si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lincoln Red Imps ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Twente ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

Lincoln Red Imps e Twente è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: