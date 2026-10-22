Incontro terminato, Midtjylland 0, Sint-Truiden 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Midtjylland 0, Sint-Truiden 1.
Secondo tempo terminato, Midtjylland 0, Sint-Truiden 1.22:52
Sostituzione, Sint-Truiden. Wolke Janssens sostituisce Robert-Jan Vanwesemael.22:51
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Midtjylland).22:51
Tiro respinto. Arbnor Muja (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kaito Matsuzawa.22:51
Fuorigioco. Cho Gue-Sung(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Stanley Iheanacho e' colto in fuorigioco.22:50
Tiro parato. Kota Takai (Sint-Truiden) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arbnor Muja con cross.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Kjell Wätjen (Midtjylland).22:48
Tentativo fallito. Samed Bazdar (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kaito Matsuzawa.22:48
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.22:46
Arbnor Muja (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:44
Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).22:44
Tiro parato. Kaito Matsuzawa (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taiga Hata.22:44
Sostituzione, Sint-Truiden. Taiga Hata sostituisce Joedrick Pupe.22:43
Sostituzione, Sint-Truiden. Arbnor Muja sostituisce Nathanaël Mbuku.22:43
Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).22:42
Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Tentativo fallito. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stanley Iheanacho.22:39
Tiro respinto. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di destro da centro area. Assist di Abdou Aziz Ndiaye.22:38
Sostituzione, Midtjylland. Abdou Aziz Ndiaye sostituisce Julius Emefile.22:37
Fallo di Kaito Matsuzawa (Sint-Truiden).22:37
Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Tiro parato. Samed Bazdar (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:36
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Friday Etim (Midtjylland).22:36
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).22:35
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Joedrick Pupe.22:35
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Nordin Bakker (Midtjylland).22:34
Tiro parato. Kaito Matsuzawa (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Samed Bazdar.22:34
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).22:33
Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).22:32
Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Sostituzione, Sint-Truiden. Kaito Matsuzawa sostituisce Ryan Merlen.22:30
Sostituzione, Sint-Truiden. Samed Bazdar sostituisce Frederic Soèllé Soèllé.22:30
Sostituzione, Midtjylland. Victor Bak Jensen sostituisce David Martínez.22:27
Tiro respinto. Kjell Wätjen (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Julius Emefile.22:27
Tiro respinto. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Julius Emefile.22:26
Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).22:24
Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fuorigioco. Julius Emefile(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma David Martínez e' colto in fuorigioco.22:22
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Sint-Truiden).22:22
Tiro respinto. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di destro da centro area.22:22
Tiro parato. Friday Etim (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sofus Johannesen con passaggio filtrante.22:20
Tiro parato. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilias Sebaoui.22:20
Leo Kokubo (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Stanley Iheanacho (Midtjylland).22:18
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) e' ammonito per fallo.22:17
Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).22:17
David Martínez (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Leo Kokubo (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).22:16
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Leo Kokubo (Sint-Truiden).22:15
Tiro parato. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sofus Johannesen.22:15
Tentativo fallito. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Abdoulaye Sissako.22:14
Tentativo fallito. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Friday Etim in seguito a un contropiede.22:13
Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).22:13
Kota Takai (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Friday Etim (Midtjylland).22:10
Kota Takai (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Friday Etim (Midtjylland).22:09
Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Abdoulaye Sissako.22:08
Tiro respinto. Julius Emefile (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Friday Etim.22:08
Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).22:06
Inizia il Secondo tempo Midtjylland 0, Sint-Truiden 1.22:03
Sostituzione, Midtjylland. Stanley Iheanacho sostituisce Hong Hyun-Seok.22:03
Sostituzione, Midtjylland. Cho Gue-Sung sostituisce Pedro Bravo.22:03
Sostituzione, Midtjylland. Friday Etim sostituisce Mileta Rajovic.22:03
Primo tempo terminato, Midtjylland 0, Sint-Truiden 1.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:46
Tiro respinto. Julius Emefile (Midtjylland) un colpo di testa da centro area. Assist di David Martínez con cross.21:46
Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:45
Hong Hyun-Seok (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Gol! Midtjylland 0, Sint-Truiden 1. Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert-Jan Vanwesemael con cross.21:43
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Kjell Wätjen (Midtjylland).21:41
Tiro respinto. Ryan Merlen (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area.21:41
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).21:40
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden).21:40
Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).21:38
Rasmus Kristensen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:37
Hong Hyun-Seok (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Tiro respinto. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area. Assist di Nathanaël Mbuku.21:36
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Rasmus Kristensen (Midtjylland).21:35
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).21:34
Tentativo fallito. Kjell Wätjen (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Rasmus Kristensen.21:33
Fallo di Kota Takai (Sint-Truiden).21:32
Mileta Rajovic (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di David Martínez con passaggio filtrante.21:31
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Nordin Bakker (Midtjylland).21:30
Tiro parato. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Abdoulaye Sissako.21:30
Tiro respinto. Hong Hyun-Seok (Midtjylland) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Sofus Johannesen.21:28
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Robert-Jan Vanwesemael.21:24
Tentativo fallito. Visar Musliu (Sint-Truiden) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:24
Pedro Bravo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.21:23
Ryan Merlen (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).21:23
Tentativo fallito. Mads Bech (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sofus Johannesen con cross da calcio d'angolo.21:23
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Joedrick Pupe (Sint-Truiden).21:22
Tentativo fallito. Hong Hyun-Seok (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.21:22
Tiro respinto. Hong Hyun-Seok (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Julius Emefile.21:22
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Ryan Merlen (Sint-Truiden) per infortunio.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Pedro Bravo (Midtjylland) per infortunio.21:19
Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).21:15
Rasmus Kristensen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).21:12
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) e' ammonito.21:10
Tentativo fallito. Rasmus Kristensen (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sofus Johannesen con cross da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Leo Kokubo (Sint-Truiden).21:08
Tiro parato. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kjell Wätjen.21:08
Tentativo fallito. Ryan Merlen (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ilias Sebaoui con cross.21:04
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Midtjylland - Sint-Truiden è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di Midtjylland - Sint-Truiden sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Attualmente il Midtjylland si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Sint-Truiden si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Midtjylland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il Sint-Truiden ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.
Midtjylland e Sint-Truiden è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Midtjylland
|Sint-Truiden
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|47.6
|57.2
|Numero totale di passaggi
|341
|633
|Numero totale di passaggi riusciti
|269
|572
|Tiri nello specchio della porta
|5
|5
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|31.2
|Numero totale di cross
|25
|20
|Numero medio di cross riusciti
|5
|6
|Duelli per partita vinti
|52
|53
|Duelli per partita persi
|61
|49
|Corner subiti
|2
|0
|Corner guadagnati
|6
|4
|Numero di punizioni a favore
|11
|11
|Numero di punizioni concesse
|14
|24
|Tackle totali
|12
|22
|Percentuale di successo nei tackle
|58.3
|63.6
|Fuorigiochi totali
|3
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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