Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Midtjylland - Sint-Truiden è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MCH Arena di Herning.

Arbitro di Midtjylland - Sint-Truiden sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente il Midtjylland si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Sint-Truiden si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Midtjylland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il Sint-Truiden ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.

Midtjylland e Sint-Truiden è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: