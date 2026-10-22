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Midtjylland-Sint-Truiden: 0-1 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

22 Ottobre 2026 ore 21:00
Midtjylland
0
Sint-Truiden
1
Partita finita
Arbitro: Juxhin Xhaja
  1. 42' 0-1 Frederic Soèllé Soèllé
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Midtjylland 0, Sint-Truiden 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Midtjylland 0, Sint-Truiden 1.22:52

  3. 90'+4'

    Sostituzione, Sint-Truiden. Wolke Janssens sostituisce Robert-Jan Vanwesemael.22:51

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Midtjylland).22:51

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Arbnor Muja (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kaito Matsuzawa.22:51

  6. 90'+2'

    Fuorigioco. Cho Gue-Sung(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Stanley Iheanacho e' colto in fuorigioco.22:50

  7. 90'+1'

    Tiro parato. Kota Takai (Sint-Truiden) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arbnor Muja con cross.22:48

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48

  10. 90'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Kjell Wätjen (Midtjylland).22:48

  11. 90'

    Tentativo fallito. Samed Bazdar (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kaito Matsuzawa.22:48

  12. 88'

    Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.22:46

  13. 86'

    Arbnor Muja (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:44

  15. 86'

    Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).22:44

  16. 86'

    Tiro parato. Kaito Matsuzawa (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taiga Hata.22:44

  17. 85'

    Sostituzione, Sint-Truiden. Taiga Hata sostituisce Joedrick Pupe.22:43

  18. 85'

    Sostituzione, Sint-Truiden. Arbnor Muja sostituisce Nathanaël Mbuku.22:43

  19. 84'

    Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).22:42

  21. 84'

    Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  22. 81'

    Tentativo fallito. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stanley Iheanacho.22:39

  23. 80'

    Tiro respinto. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di destro da centro area. Assist di Abdou Aziz Ndiaye.22:38

  24. 79'

    Sostituzione, Midtjylland. Abdou Aziz Ndiaye sostituisce Julius Emefile.22:37

  25. 79'

    Fallo di Kaito Matsuzawa (Sint-Truiden).22:37

  27. 79'

    Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37

  28. 79'

    Tiro parato. Samed Bazdar (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:36

  29. 78'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Friday Etim (Midtjylland).22:36

  30. 77'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).22:35

  31. 77'

    Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Joedrick Pupe.22:35

  33. 76'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Nordin Bakker (Midtjylland).22:34

  34. 76'

    Tiro parato. Kaito Matsuzawa (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Samed Bazdar.22:34

  35. 75'

    Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33

  36. 75'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).22:33

  37. 74'

    Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).22:32

  39. 74'

    Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  40. 72'

    Sostituzione, Sint-Truiden. Kaito Matsuzawa sostituisce Ryan Merlen.22:30

  41. 72'

    Sostituzione, Sint-Truiden. Samed Bazdar sostituisce Frederic Soèllé Soèllé.22:30

  42. 69'

    Sostituzione, Midtjylland. Victor Bak Jensen sostituisce David Martínez.22:27

  43. 69'

    Tiro respinto. Kjell Wätjen (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Julius Emefile.22:27

  45. 68'

    Tiro respinto. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Julius Emefile.22:26

  46. 66'

    Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).22:24

  47. 66'

    Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  48. 65'

    Fuorigioco. Julius Emefile(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma David Martínez e' colto in fuorigioco.22:22

  49. 64'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Sint-Truiden).22:22

  51. 64'

    Tiro respinto. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di destro da centro area.22:22

  52. 63'

    Tiro parato. Friday Etim (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sofus Johannesen con passaggio filtrante.22:20

  53. 62'

    Tiro parato. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilias Sebaoui.22:20

  54. 60'

    Leo Kokubo (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  55. 60'

    Fallo di Stanley Iheanacho (Midtjylland).22:18

  57. 59'

    Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) e' ammonito per fallo.22:17

  58. 59'

    Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).22:17

  59. 59'

    David Martínez (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  60. 58'

    Leo Kokubo (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  61. 58'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).22:16

  63. 58'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Leo Kokubo (Sint-Truiden).22:15

  64. 58'

    Tiro parato. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sofus Johannesen.22:15

  65. 57'

    Tentativo fallito. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Abdoulaye Sissako.22:14

  66. 56'

    Tentativo fallito. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Friday Etim in seguito a un contropiede.22:13

  67. 55'

    Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  69. 55'

    Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).22:13

  70. 52'

    Kota Takai (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  71. 52'

    Fallo di Friday Etim (Midtjylland).22:10

  72. 51'

    Kota Takai (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  73. 51'

    Fallo di Friday Etim (Midtjylland).22:09

  75. 51'

    Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Abdoulaye Sissako.22:08

  76. 50'

    Tiro respinto. Julius Emefile (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Friday Etim.22:08

  77. 49'

    Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  78. 49'

    Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).22:06

  79. Inizia il Secondo tempo Midtjylland 0, Sint-Truiden 1.22:03

  81. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Stanley Iheanacho sostituisce Hong Hyun-Seok.22:03

  82. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Cho Gue-Sung sostituisce Pedro Bravo.22:03

  83. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Friday Etim sostituisce Mileta Rajovic.22:03

  84. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Midtjylland 0, Sint-Truiden 1.21:49

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  87. 45'

    Tentativo fallito. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:46

  88. 45'

    Tiro respinto. Julius Emefile (Midtjylland) un colpo di testa da centro area. Assist di David Martínez con cross.21:46

  89. 44'

    Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:45

  90. 44'

    Hong Hyun-Seok (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  91. 42'

    Gol! Midtjylland 0, Sint-Truiden 1. Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert-Jan Vanwesemael con cross.21:43

  93. 40'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Kjell Wätjen (Midtjylland).21:41

  94. 40'

    Tiro respinto. Ryan Merlen (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area.21:41

  95. 39'

    Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  96. 39'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).21:40

  97. 39'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden).21:40

  99. 37'

    Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).21:38

  100. 37'

    Rasmus Kristensen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  101. 36'

    Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:37

  102. 36'

    Hong Hyun-Seok (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

  103. 35'

    Tiro respinto. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area. Assist di Nathanaël Mbuku.21:36

  105. 34'

    Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  106. 34'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Midtjylland).21:35

  107. 33'

    Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  108. 33'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).21:34

  109. 32'

    Tentativo fallito. Kjell Wätjen (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Rasmus Kristensen.21:33

  111. 31'

    Fallo di Kota Takai (Sint-Truiden).21:32

  112. 31'

    Mileta Rajovic (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  113. 30'

    Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di David Martínez con passaggio filtrante.21:31

  114. 29'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Nordin Bakker (Midtjylland).21:30

  115. 28'

    Tiro parato. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Abdoulaye Sissako.21:30

  117. 27'

    Tiro respinto. Hong Hyun-Seok (Midtjylland) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Sofus Johannesen.21:28

  118. 23'

    Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Robert-Jan Vanwesemael.21:24

  119. 23'

    Tentativo fallito. Visar Musliu (Sint-Truiden) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:24

  120. 22'

    Pedro Bravo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.21:23

  121. 22'

    Ryan Merlen (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  123. 22'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).21:23

  124. 22'

    Tentativo fallito. Mads Bech (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sofus Johannesen con cross da calcio d'angolo.21:23

  125. 21'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Joedrick Pupe (Sint-Truiden).21:22

  126. 21'

    Tentativo fallito. Hong Hyun-Seok (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.21:22

  127. 21'

    Tiro respinto. Hong Hyun-Seok (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Julius Emefile.21:22

  129. 19'

    Gara riprende.21:20

  130. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Ryan Merlen (Sint-Truiden) per infortunio.21:19

  131. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Pedro Bravo (Midtjylland) per infortunio.21:19

  132. 14'

    Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).21:15

  133. 14'

    Rasmus Kristensen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  135. 11'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).21:12

  136. 9'

    Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) e' ammonito.21:10

  137. 7'

    Tentativo fallito. Rasmus Kristensen (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sofus Johannesen con cross da calcio d'angolo.21:08

  138. 7'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Leo Kokubo (Sint-Truiden).21:08

  139. 7'

    Tiro parato. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kjell Wätjen.21:08

  141. 3'

    Tentativo fallito. Ryan Merlen (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ilias Sebaoui con cross.21:04

  142. Inizia il Primo tempo.21:01

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

Formazioni Midtjylland - Sint-Truiden

Midtjylland
Sint-Truiden
TITOLARI MIDTJYLLAND
  • (25) NORDIN BAKKER (P)
  • (5) RASMUS KRISTENSEN (D)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (29) KJELL WÄTJEN (C)
  • (27) SOFUS JOHANNESEN (C)
  • (98) DAVID MARTÍNEZ (C)
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (20) HONG HYUN-SEOK (C)
  • (9) MILETA RAJOVIC (A)
  • (38) JULIUS EMEFILE (A)
PANCHINA MIDTJYLLAND
  • (10) CHO GUE-SUNG (A)
  • (90) FRIDAY ETIM (A)
  • (17) MIKAEL UHRE (A)
  • (55) VICTOR BAK JENSEN (D)
  • (60) MARK UGBOH (P)
  • (30) OVIE EJEHERI (P)
  • (18) STANLEY IHEANACHO (A)
  • (15) BENI JUNIOR (D)
  • (34) ABDOU AZIZ NDIAYE (D)
ALLENATORE MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
TITOLARI SINT-TRUIDEN
  • (16) LEO KOKUBO (P)
  • (26) VISAR MUSLIU (D)
  • (23) JOEDRICK PUPE (D)
  • (60) ROBERT-JAN VANWESEMAEL (D)
  • (4) KOTA TAKAI (D)
  • (8) ABDOULAYE SISSAKO (C)
  • (14) RYAN MERLEN (C)
  • (11) NATHANAËL MBUKU (C)
  • (10) ILIAS SEBAOUI (C)
  • (18) NELSON ISHIWATARI (C)
  • (19) FREDERIC SOÈLLÉ SOÈLLÉ (A)
PANCHINA SINT-TRUIDEN
  • (35) NKIMA NGOY (P)
  • (99) SHION SHINKAWA (C)
  • (27) JEREMY MBAMBI (D)
  • (77) OUMAR DIOUF (A)
  • (38) KAITO MATSUZAWA (A)
  • (21) MATT LENDFERS (P)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
  • (71) RYOTARO ARAKI (C)
  • (3) TAIGA HATA (D)
  • (7) ARBNOR MUJA (A)
  • (22) WOLKE JANSSENS (D)
  • (5) SHOGO TANIGUCHI (D)
ALLENATORE SINT-TRUIDEN
  • Frédéric De Meyer
PREPARTITA

Midtjylland - Sint-Truiden è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di Midtjylland - Sint-Truiden sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente il Midtjylland si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Sint-Truiden si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Midtjylland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il Sint-Truiden ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.

Midtjylland e Sint-Truiden è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MidtjyllandSint-Truiden
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati12
Gol totali subiti10
Media gol subiti per partita1.00.0
Percentuale possesso palla47.657.2
Numero totale di passaggi341633
Numero totale di passaggi riusciti269572
Tiri nello specchio della porta55
Percentuale di tiri in porta45.531.2
Numero totale di cross2520
Numero medio di cross riusciti56
Duelli per partita vinti5253
Duelli per partita persi6149
Corner subiti20
Corner guadagnati64
Numero di punizioni a favore1111
Numero di punizioni concesse1424
Tackle totali1222
Percentuale di successo nei tackle58.363.6
Fuorigiochi totali32
Numero totale di cartellini gialli01
Numero totale di cartellini rossi00

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