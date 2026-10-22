Incontro terminato, Monaco 3, Friburgo 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Monaco 3, Friburgo 0.
Secondo tempo terminato, Monaco 3, Friburgo 0.22:54
Gol! Monaco 3, Friburgo 0. Ansu Fati (Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matthis Abline.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:50
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Tiro respinto. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cyriaque Irié con suggerimento di testa.22:48
Ansu Fati (Monaco) e' ammonito per fallo.22:47
Fallo di Ansu Fati (Monaco).22:47
Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47
Gol! Monaco 2, Friburgo 0. Lamine Camara (Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.22:44
Tiro parato. Ansu Fati (Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Flávio Nazinho.22:44
Sostituzione, Friburgo. Cyriaque Irié sostituisce Niklas Beste.22:43
Fallo di Denis Zakaria (Monaco).22:42
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Sostituzione, Monaco. Flávio Nazinho sostituisce Aleksandr Golovin.22:40
Sostituzione, Monaco. Matthis Abline sostituisce Paris Brunner.22:40
Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:39
Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Lamine Camara (Monaco) per infortunio.22:36
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Sadibou Sané (Monaco).22:33
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Anis Soubeir (Monaco).22:32
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Vanderson (Monaco).22:32
Anis Soubeir (Monaco) e' ammonito per fallo.22:31
Fallo di Anis Soubeir (Monaco).22:31
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Tentativo fallito. Patrick Osterhage (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:30
Sostituzione, Monaco. Denis Zakaria sostituisce Edan Diop.22:29
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Max Rosenfelder (Friburgo).22:27
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Philipp Treu (Friburgo).22:26
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Anis Soubeir (Monaco).22:25
Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.22:23
Sostituzione, Friburgo. Philipp Treu sostituisce Jordy Makengo.22:23
Tentativo fallito. Lukas Kübler (Friburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross da calcio d'angolo.22:22
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Edan Diop (Monaco).22:22
Tiro respinto. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Vincenzo Grifo.22:22
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Niklas Beste (Friburgo).22:20
Tiro parato. Paris Brunner (Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anis Soubeir.22:19
Sostituzione, Monaco. Anis Soubeir sostituisce Mamadou Coulibaly.22:18
Sostituzione, Monaco. Ansu Fati sostituisce Mathys Detourbet.22:18
Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).22:16
Max Rosenfelder (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Tentativo fallito. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:10
Aleksandr Golovin (Monaco) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).22:10
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Christian Mawissa (Monaco).22:09
Tiro respinto. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:09
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Jordan Teze (Monaco).22:09
Tiro respinto. Lukas Kübler (Friburgo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata.22:09
Tiro parato. Lukas Kübler (Friburgo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:08
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Niklas Beste con cross da calcio d'angolo.22:08
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Golovin (Monaco).22:08
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Jordan Teze (Monaco).22:07
Inizia il Secondo tempo Monaco 1, Friburgo 0.22:06
Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Yuito Suzuki.22:05
Primo tempo terminato, Monaco 1, Friburgo 0.21:50
Gol! Monaco 1, Friburgo 0. Paris Brunner (Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edan Diop con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.21:47
Tentativo fallito. Paris Brunner (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jordan Teze con cross.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Christian Mawissa (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).21:43
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Paris Brunner (Monaco).21:40
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Vanderson (Monaco).21:39
Patrick Osterhage (Friburgo) e' ammonito per fallo.21:37
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).21:37
Mathys Detourbet (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).21:37
Fallo di Vanderson (Monaco).21:35
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Mamadou Coulibaly (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).21:35
Edan Diop (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Vincenzo Grifo (Friburgo).21:34
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).21:32
Fallo di Sadibou Sané (Monaco).21:31
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Sadibou Sané (Monaco).21:30
Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Lukas Kübler (Friburgo).21:30
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Patrick Osterhage (Friburgo).21:29
Tiro respinto. Mamadou Coulibaly (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lamine Camara.21:28
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Mio Backhaus (Friburgo).21:27
Tiro parato. Paris Brunner (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandr Golovin.21:27
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).21:25
Fallo di Edan Diop (Monaco).21:24
Vincenzo Grifo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tentativo fallito. Paris Brunner (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandr Golovin con cross da calcio d'angolo.21:24
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Mio Backhaus (Friburgo).21:23
Tiro parato. Mamadou Coulibaly (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edan Diop con passaggio filtrante.21:23
Tiro respinto. Lukas Kübler (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Niklas Beste con suggerimento di testa.21:22
Fuorigioco. Matthias Ginter(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Igor Matanovic e' colto in fuorigioco.21:19
Tentativo fallito. Lukas Kübler (Friburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Niklas Beste in seguito a un calcio da fermo.21:16
Fallo di Lamine Camara (Monaco).21:16
Max Rosenfelder (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Sostituzione, Friburgo. Patrick Osterhage sostituisce Yannik Engelhardt per infortunio.21:15
Gara riprende.21:15
Gara momentaneamente sospesa, Yannik Engelhardt (Friburgo) per infortunio.21:13
Edan Diop (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).21:11
Tiro respinto. Mamadou Coulibaly (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lamine Camara.21:07
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Yannik Engelhardt (Friburgo).21:05
Max Rosenfelder (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Paris Brunner (Monaco).21:04
Fuorigioco. Aleksandr Golovin(Monaco) prova il lancio lungo, ma Mathys Detourbet e' colto in fuorigioco.21:03
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Lamine Camara (Monaco).21:02
Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:10
Monaco - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.
Arbitro di Monaco - Friburgo sarà Samuel Barrott. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Attualmente il Monaco si trova 12° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Friburgo si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Monaco ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Friburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Monaco e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Monaco
|Friburgo
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|3
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|49.9
|60.3
|Numero totale di passaggi
|452
|565
|Numero totale di passaggi riusciti
|392
|514
|Tiri nello specchio della porta
|4
|9
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|60.0
|Numero totale di cross
|4
|28
|Numero medio di cross riusciti
|2
|5
|Duelli per partita vinti
|54
|44
|Duelli per partita persi
|40
|36
|Corner subiti
|12
|1
|Corner guadagnati
|1
|5
|Numero di punizioni a favore
|13
|13
|Numero di punizioni concesse
|12
|19
|Tackle totali
|21
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|71.4
|30.8
|Fuorigiochi totali
|2
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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