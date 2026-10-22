Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:10

PREPARTITA

Monaco - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.

Arbitro di Monaco - Friburgo sarà Samuel Barrott. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente il Monaco si trova 12° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Friburgo si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Monaco ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Friburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Monaco e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: