Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

PREPARTITA

Nordsjælland - CSKA Sofia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Right to Dream Park di Farum.

Arbitro di Nordsjælland - CSKA Sofia sarà Robert Jones. Al VAR invece ci sarà Paul Howard.

Attualmente il Nordsjælland si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il CSKA Sofia si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Nordsjælland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; il CSKA Sofia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Nordsjælland e CSKA Sofia è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: