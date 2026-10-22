Incontro terminato, Nordsjælland 2, CSKA Sofia 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Nordsjælland 2, CSKA Sofia 2.
Secondo tempo terminato, Nordsjælland 2, CSKA Sofia 2.20:41
Hjalte Boe Rasmussen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Fallo di Facundo Rodríguez (CSKA Sofia).20:40
Fallo di Alexander Lind (Nordsjælland).20:39
Ángelo Martino (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fuorigioco. Stefano Sensi(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Catalin Itu e' colto in fuorigioco.20:38
Fuorigioco. Isaac Solet(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Leandro Godoy e' colto in fuorigioco.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Bruno Jordão (CSKA Sofia) e' ammonito.20:34
Noah Markmann (Nordsjælland) e' ammonito.20:34
Isaac Solet (CSKA Sofia) e' ammonito.20:34
Andreas Hansen (Nordsjælland) e' ammonito.20:34
Gol! Nordsjælland 2, CSKA Sofia 2. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.Gol confermato dopo VAR Review.20:32
Tiro parato. Ioannis Pittas (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Jordão.20:32
Tentativo fallito. Hjalte Boe Rasmussen (Nordsjælland) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Alexander Lind in seguito a un contropiede.20:31
Markus Walker (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Isaac Solet (CSKA Sofia).20:29
Sostituzione, CSKA Sofia. James Eto'o sostituisce Pastor.20:28
Teodor Ivanov (CSKA Sofia) e' ammonito per fallo.20:28
Alexander Lind (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Teodor Ivanov (CSKA Sofia).20:28
Tiro respinto. Teodor Ivanov (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Jordão.20:27
Tiro parato. Hjalte Boe Rasmussen (Nordsjælland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mark Brink.20:26
Sostituzione, Nordsjælland. Markus Walker sostituisce Juho Lähteenmäki.20:25
Sostituzione, Nordsjælland. Mark Brink sostituisce Ibrahim Adel.20:25
Tiro respinto. Ángelo Martino (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area.20:24
Alexander Lind (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Teodor Ivanov (CSKA Sofia).20:22
Tiro parato. Isaac Solet (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pastor.20:22
Sostituzione, CSKA Sofia. Isaac Solet sostituisce Dinis Almeida.20:21
Sostituzione, CSKA Sofia. Teodor Ivanov sostituisce Max Ebong.20:21
Tentativo fallito. Bruno Jordão (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dinis Almeida in seguito a un calcio da fermo.20:20
Secondo cartellino giallo per Justin Janssen (Nordsjælland) per fallo.20:20
Fallo di Justin Janssen (Nordsjælland).20:19
Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Tentativo fallito. Malte Heyde (Nordsjælland) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.20:18
Tiro parato. Alexander Lind (Nordsjælland) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Malte Heyde.20:18
Tentativo fallito. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Bruno Jordão con passaggio filtrante.20:17
Tiro respinto. Alexander Lind (Nordsjælland) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Runar Norheim con cross.20:16
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Facundo Rodríguez (CSKA Sofia).20:16
Tiro respinto. Alexander Lind (Nordsjælland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Juho Lähteenmäki.20:15
Fallo di Runar Norheim (Nordsjælland).20:14
Ángelo Martino (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Tiro respinto. Stefano Sensi (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ioannis Pittas.20:13
Fallo di Alexander Lind (Nordsjælland).20:12
Ángelo Martino (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Gol! Nordsjælland 2, CSKA Sofia 1. Ibrahim Adel (Nordsjælland) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alexander Lind.20:11
Sostituzione, CSKA Sofia. Catalin Itu sostituisce Petko Panayotov.20:09
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (CSKA Sofia).20:08
Justin Janssen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Petko Panayotov (CSKA Sofia).20:07
Sostituzione, Nordsjælland. Hjalte Boe Rasmussen sostituisce Villum Berthelsen.20:05
Sostituzione, Nordsjælland. Malte Heyde sostituisce Nicklas Røjkjær.20:05
Tiro respinto. Stephen Acquah (Nordsjælland) un tiro di sinistro da fuori area.20:05
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (CSKA Sofia).20:04
Tiro parato. Justin Janssen (Nordsjælland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:04
Tiro respinto. Ioannis Pittas (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area. Assist di Max Ebong.20:04
Justin Janssen (Nordsjælland) e' ammonito per fallo.20:02
Tentativo fallito. Petko Panayotov (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Max Ebong.20:02
Tentativo fallito. Pastor (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bruno Jordão.20:00
Gol! Nordsjælland 1, CSKA Sofia 1. Ibrahim Adel (Nordsjælland) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noah Markmann.19:59
Justin Janssen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Stefano Sensi (CSKA Sofia).19:58
Fuorigioco. Ángelo Martino(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Leandro Godoy e' colto in fuorigioco.19:55
Fallo di Tobias Salquist (Nordsjælland).19:54
Dinis Almeida (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Stefano Sensi (CSKA Sofia).19:53
Tentativo fallito. Bruno Jordão (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stefano Sensi con cross da calcio d'angolo.19:52
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Runar Norheim (Nordsjælland).19:51
Inizia il Secondo tempo Nordsjælland 0, CSKA Sofia 1.19:49
Primo tempo terminato, Nordsjælland 0, CSKA Sofia 1.19:34
Noah Markmann (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Petko Panayotov (CSKA Sofia).19:33
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Facundo Rodríguez (CSKA Sofia).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Ibrahim Adel (Nordsjælland) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Juho Lähteenmäki.19:28
Ibrahim Adel (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27
Fallo di Pastor (CSKA Sofia).19:27
Nicklas Røjkjær (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27
Fallo di Ioannis Pittas (CSKA Sofia).19:27
Nicklas Røjkjær (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Petko Panayotov (CSKA Sofia).19:24
Fallo di Juho Lähteenmäki (Nordsjælland).19:24
Ioannis Pittas (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24
Tiro respinto. Max Ebong (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area.19:23
Fallo di Justin Janssen (Nordsjælland).19:23
Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fuorigioco. Nicklas Røjkjær(Nordsjælland) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Adel e' colto in fuorigioco.19:22
Stephen Acquah (Nordsjælland) e' ammonito per fallo.19:20
Fallo di Stephen Acquah (Nordsjælland).19:20
Ioannis Pittas (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Fallo di Juho Lähteenmäki (Nordsjælland).19:19
Bruno Jordão (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fuorigioco. Ibrahim Adel(Nordsjælland) prova il lancio lungo, ma Juho Lähteenmäki e' colto in fuorigioco.19:18
Gara riprende.19:17
Gara momentaneamente sospesa, Petko Panayotov (CSKA Sofia) per infortunio.19:16
Sostituzione, Nordsjælland. Tobias Salquist sostituisce Victor Nelsson per infortunio.19:15
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, Victor Nelsson (Nordsjælland) per infortunio.19:13
Fallo di Victor Nelsson (Nordsjælland).19:12
Ioannis Pittas (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Fallo di Villum Berthelsen (Nordsjælland).19:11
Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Juho Lähteenmäki (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:10
Fallo di Stefano Sensi (CSKA Sofia).19:10
Tiro parato. Ibrahim Adel (Nordsjælland) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Runar Norheim con cross.19:09
Tiro respinto. Nicklas Røjkjær (Nordsjælland) un tiro di destro da fuori area.19:06
Dinis Almeida (CSKA Sofia) e' ammonito per fallo.19:05
Fallo di Dinis Almeida (CSKA Sofia).19:05
Alexander Lind (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Andreas Hansen (Nordsjælland).19:01
Tiro parato. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.19:01
Fallo di Villum Berthelsen (Nordsjælland).19:00
Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Tiro parato. Ángelo Martino (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefano Sensi.18:59
Fuorigioco. Ibrahim Adel(Nordsjælland) prova il lancio lungo, ma Alexander Lind e' colto in fuorigioco.18:56
Fallo di Petko Panayotov (CSKA Sofia).18:56
Stephen Acquah (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ángelo Martino.18:55
Fallo di Pastor (CSKA Sofia).18:54
Ibrahim Adel (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Gol! Nordsjælland 0, CSKA Sofia 1. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stefano Sensi.18:52
Fuorigioco. Justin Janssen(Nordsjælland) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Adel e' colto in fuorigioco.18:51
Fuorigioco. Bruno Jordão(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.18:49
Ángelo Martino (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Villum Berthelsen (Nordsjælland).18:49
Tiro parato. Stefano Sensi (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Leandro Godoy.18:47
Fuorigioco. Nicklas Røjkjær(Nordsjælland) prova il lancio lungo, ma Alexander Lind e' colto in fuorigioco.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46
Nordsjælland - CSKA Sofia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Right to Dream Park di Farum.
Arbitro di Nordsjælland - CSKA Sofia sarà Robert Jones. Al VAR invece ci sarà Paul Howard.
Attualmente il Nordsjælland si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il CSKA Sofia si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Nordsjælland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; il CSKA Sofia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Nordsjælland e CSKA Sofia è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Nordsjælland
|CSKA Sofia
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|56.8
|50.1
|Numero totale di passaggi
|506
|428
|Numero totale di passaggi riusciti
|414
|349
|Tiri nello specchio della porta
|3
|5
|Percentuale di tiri in porta
|75.0
|35.7
|Numero totale di cross
|13
|36
|Numero medio di cross riusciti
|1
|9
|Duelli per partita vinti
|50
|40
|Duelli per partita persi
|60
|54
|Corner subiti
|6
|1
|Corner guadagnati
|7
|12
|Numero di punizioni a favore
|14
|12
|Numero di punizioni concesse
|14
|13
|Tackle totali
|18
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|83.3
|55.6
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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