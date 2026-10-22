Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53

GOL CANCELLATO DAL VAR: Reginaldo Ramires (Riga FC) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:50

PREPARTITA

Pafos - Riga è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.

Arbitro di Pafos - Riga sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Adrian Sorin Costreie.

Attualmente il Pafos si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Riga si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Pafos ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; il Riga ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Pafos e Riga è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: