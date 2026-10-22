Incontro terminato, Pafos 1, Riga FC 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Pafos 1, Riga FC 1.
Secondo tempo terminato, Pafos 1, Riga FC 1.20:39
Tentativo fallito. David Luiz (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bruno Felipe.20:39
Tiro parato. Bruno Felipe (Pafos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di David Luiz con cross.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:36
Maksims Tonisevs (Riga FC) e' ammonito.20:35
Tiro parato. Muhammed Badamosi (Riga FC) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Coli Saco con suggerimento di testa.20:34
Sostituzione, Riga FC. Coli Saco sostituisce Salah-Eddine Oulad.20:33
Ken Sema (Pafos) e' ammonito per fallo.20:33
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33
Fallo di Ken Sema (Pafos).20:33
Ahmed Ankrah (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Lelê (Pafos).20:31
Tiro respinto. Domingos Quina (Pafos) un tiro di destro da fuori area. Assist di David Luiz.20:31
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).20:30
Ivan Sunjic (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Tentativo fallito. David Luiz (Pafos) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:28
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).20:27
David Luiz (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:27
Fallo di Maksims Tonisevs (Riga FC).20:27
Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Nicholas Ioannou (Pafos).20:26
Tiro respinto. Iago Siqueira (Riga FC) un tiro di destro da centro area.20:26
Tentativo fallito. Lelê (Pafos) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Vlad Dragomir.20:25
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Raivis Jurkovskis (Riga FC).20:25
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Raivis Jurkovskis (Riga FC).20:24
Fallo di Raivis Jurkovskis (Riga FC).20:24
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24
Sostituzione, Riga FC. Antonijs Cernomordijs sostituisce Raki Aouani.20:23
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Maksims Tonisevs (Riga FC).20:23
Gol! Pafos 1, Riga FC 1. Biel (Pafos) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ken Sema.20:21
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Raivis Jurkovskis (Riga FC).20:19
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Raivis Jurkovskis (Riga FC).20:18
Tiro respinto. Iago Siqueira (Riga FC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Raki Aouani.20:18
Tentativo fallito. Biel (Pafos) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ivan Sunjic con suggerimento di testa.20:17
Tiro respinto. Bruno Felipe (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Domingos Quina.20:16
Sostituzione, Pafos. Ken Sema sostituisce Guga.20:16
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).20:15
Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Tentativo fallito. Muhammed Badamosi (Riga FC) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Raki Aouani in seguito a un contropiede.20:14
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).20:14
Ivan Sunjic (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Gol! Pafos 0, Riga FC 1. Caio Ferreira (Riga FC) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Salah-Eddine Oulad.20:12
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Domingos Quina (Pafos).20:12
Tiro respinto. Raki Aouani (Riga FC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maksims Tonisevs.20:11
Sostituzione, Riga FC. Muhammed Badamosi sostituisce Reginaldo Ramires.20:11
Sostituzione, Riga FC. Caio Ferreira sostituisce Meïssa Diop.20:11
Sostituzione, Pafos. Lelê sostituisce Anderson Silva.20:10
Tiro respinto. Vlad Dragomir (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area.20:08
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Guga (Pafos).20:07
Sostituzione, Pafos. Domingos Quina sostituisce João Correia.20:06
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Karl Wassom (Riga FC).20:05
Tiro parato. Anderson Silva (Pafos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di João Correia con cross.20:04
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Maksims Tonisevs (Riga FC).20:04
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Raivis Jurkovskis (Riga FC).20:03
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).20:00
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Maksims Tonisevs (Riga FC).19:57
Gara riprende.19:55
Ivan Sunjic (Pafos) e' ammonito.19:54
Gara momentaneamente sospesa, Nicholas Ioannou (Pafos) per infortunio.19:53
Tentativo fallito. Anderson Silva (Pafos) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vlad Dragomir.19:51
Inizia il Secondo tempo Pafos 0, Riga FC 0.19:51
Sostituzione, Pafos. Ivan Sunjic sostituisce Alexandre Brito.19:50
Primo tempo terminato, Pafos 0, Riga FC 0.19:34
Tentativo fallito. Raivis Jurkovskis (Riga FC) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Iago Siqueira.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:33
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di Biel (Pafos).19:32
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Kenan Piric (Riga FC).19:30
Tentativo fallito. João Correia (Pafos) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Biel.19:30
Tentativo fallito. Anderson Silva (Pafos) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Bruno Felipe con cross.19:28
Fallo di Baba Musah (Riga FC).19:28
Guga (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di João Correia (Pafos).19:27
Tentativo fallito. Reginaldo Ramires (Riga FC) un tiro di destro da centro area tira alto.19:26
Tentativo fallito. Meïssa Diop (Riga FC) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Raki Aouani.19:26
Tiro respinto. Iago Siqueira (Riga FC) un tiro di destro da fuori area.19:22
Fallo di João Correia (Pafos).19:21
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).19:20
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Tiro parato. Anderson Silva (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Vlad Dragomir.19:18
Raki Aouani (Riga FC) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Reginaldo Ramires.19:18
Tentativo fallito. Meïssa Diop (Riga FC) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Raki Aouani in seguito a un contropiede.19:16
Tiro respinto. Anderson Silva (Pafos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di João Correia.19:13
Guga (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Maksims Tonisevs (Riga FC).19:12
Tentativo fallito. Reginaldo Ramires (Riga FC) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Raki Aouani.19:12
Biel (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11
Fallo di Ahmed Ankrah (Riga FC).19:11
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Raki Aouani (Riga FC).19:07
Tentativo fallito. Meïssa Diop (Riga FC) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Salah-Eddine Oulad.19:06
Tentativo fallito. Biel (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di David Luiz in seguito a un calcio da fermo.19:05
Alexandre Brito (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).19:04
Tiro parato. Salah-Eddine Oulad (Riga FC) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Iago Siqueira.19:03
Alexandre Brito (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).19:01
Biel (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Maksims Tonisevs (Riga FC).19:01
Biel (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Maksims Tonisevs (Riga FC).19:00
Decisione VAR: no gol Pafos 0-0 Riga FC.18:57
Gara riprende.18:57
Gara momentaneamente sospesa, Kenan Piric (Riga FC) per infortunio.18:55
Fallo di João Correia (Pafos).18:55
Kenan Piric (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Guga (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54
Fallo di Ahmed Ankrah (Riga FC).18:54
Decisione VAR: no gol Pafos 0-0 Riga FC.18:51
GOL CANCELLATO DAL VAR: Reginaldo Ramires (Riga FC) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:50
Fuorigioco. Salah-Eddine Oulad(Riga FC) prova il lancio lungo, ma Reginaldo Ramires e' colto in fuorigioco.18:50
Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Pafos) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anderson Silva.18:49
Tentativo fallito. Baba Musah (Riga FC) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Salah-Eddine Oulad con cross da calcio d'angolo.18:48
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Pafos).18:47
Reginaldo Ramires (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Fallo di David Luiz (Pafos).18:46
Fallo di Reginaldo Ramires (Riga FC).18:46
Nicholas Ioannou (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53
Pafos - Riga è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.
Arbitro di Pafos - Riga sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Adrian Sorin Costreie.
Attualmente il Pafos si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Riga si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Pafos ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; il Riga ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
Pafos e Riga è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pafos
|Riga
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|3
|1
|Media gol subiti per partita
|3.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|34.9
|63.7
|Numero totale di passaggi
|417
|623
|Numero totale di passaggi riusciti
|357
|544
|Tiri nello specchio della porta
|5
|8
|Percentuale di tiri in porta
|62.5
|57.1
|Numero totale di cross
|8
|20
|Numero medio di cross riusciti
|1
|4
|Duelli per partita vinti
|32
|49
|Duelli per partita persi
|28
|37
|Corner subiti
|6
|3
|Corner guadagnati
|2
|2
|Numero di punizioni a favore
|12
|16
|Numero di punizioni concesse
|11
|8
|Tackle totali
|10
|12
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|66.7
|Fuorigiochi totali
|0
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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