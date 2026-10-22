Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

PREPARTITA

Sporting Braga - Gent è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Gent sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente lo Sporting Braga si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Gent si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lo Sporting Braga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Gent ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Sporting Braga e Gent è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: