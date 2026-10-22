Incontro terminato, Sporting Braga 2, Gent 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Sporting Braga 2, Gent 0.
Secondo tempo terminato, Sporting Braga 2, Gent 0.22:52
Tentativo fallito. Ibrahima Cisse (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kyrell Wilson con cross.22:51
Tiro parato. Víctor Gómez (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Moutinho con cross.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Leonardo Lopes (Gent).22:49
Tiro respinto. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Denis Huseinbasic.22:49
Sostituzione, Sporting Braga. Denis Huseinbasic sostituisce Ricardo Horta.22:47
Sostituzione, Sporting Braga. Sergio Barcia sostituisce Adrian Barisic.22:47
Tentativo fallito. Víctor Gómez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Mario Dorgeles.22:47
Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ricardo Horta.22:46
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Ibrahima Cisse (Gent).22:46
Tentativo fallito. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ricardo Horta.22:46
Fallo di Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).22:44
László Bénes (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Demir Ege Tiknaz.22:43
Tiro respinto. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area.22:43
Mario Dorgeles (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Fallo di Christian Burgess (Gent).22:42
Sostituzione, Gent. Kyrell Wilson sostituisce Maksim Paskotsi.22:40
Sostituzione, Gent. Gilles De Meyer sostituisce Momodou Sonko.22:40
Decisione VAR: Gol Sporting Braga 2-0 Gent (Gabri Martínez).22:35
Gol! Sporting Braga 2, Gent 0. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Víctor Gómez.22:34
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Bernardo Fontes (Sporting Braga).22:31
Tiro parato. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di László Bénes.22:31
Sostituzione, Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz sostituisce Jean-Baptiste Gorby.22:30
Sostituzione, Sporting Braga. Gabri Martínez sostituisce Gabriel Silva.22:30
Tentativo fallito. Siebe Van der Heyden (Gent) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:29
Leonardo Lopes (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).22:28
Tentativo fallito. Gabriel Silva (Sporting Braga) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:27
Fuorigioco. João Moutinho(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Mario Dorgeles e' colto in fuorigioco.22:25
Tiro respinto. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pau Víctor.22:25
Tentativo fallito. Ibrahima Cisse (Gent) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Christian Burgess con suggerimento di testa.22:24
Sostituzione, Gent. Leonardo Lopes sostituisce Mathias Delorge.22:22
Sostituzione, Gent. El Hadji Seck sostituisce Hyllarion Goore.22:22
Tentativo fallito. Maksim Paskotsi (Gent) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tibe De Vlieger.22:21
Tiro respinto. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gustaf Lagerbielke.22:21
Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Jovan Milosevic.22:20
Tentativo fallito. Gabriel Silva (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Ricardo Horta.22:19
Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Gabriel Silva con suggerimento di testa.22:19
Tiro parato. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:19
Tentativo fallito. Jovan Milosevic (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di João Moutinho con cross da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Gent).22:16
Tentativo fallito. Gabriel Silva (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:14
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Gent).22:13
László Bénes (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).22:12
Tiro parato. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jovan Milosevic.22:12
Tentativo fallito. Hyllarion Goore (Gent) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ibrahima Cisse in seguito a un contropiede.22:10
Fuorigioco. Tiago Araújo(Gent) prova il lancio lungo, ma Hyllarion Goore e' colto in fuorigioco.22:08
Fallo di Ibrahima Cisse (Gent).22:05
João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 1, Gent 0.22:04
Primo tempo terminato, Sporting Braga 1, Gent 0.21:48
Tentativo fallito. Christian Burgess (Gent) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mathias Delorge.21:47
Tiro respinto. Siebe Van der Heyden (Gent) un tiro di sinistro da fuori area.21:47
Fallo di Ibrahima Cisse (Gent).21:46
João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Siebe Van der Heyden (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Jovan Milosevic (Sporting Braga).21:45
Gara riprende.21:40
Sostituzione, Gent. László Bénes sostituisce Michel-Ange Balikwisha per infortunio.21:40
Gara momentaneamente sospesa, Michel-Ange Balikwisha (Gent) per infortunio.21:40
Tiago Sá (Sporting Braga) e' ammonito.21:39
Tiro parato. Gabriel Silva (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bright Arrey-Mbi.21:35
Fallo di mano di João Moutinho (Sporting Braga).21:34
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Davy Roef (Gent).21:32
Tiro parato. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:32
Maksim Paskotsi (Gent) e' ammonito per fallo.21:31
Fallo di Maksim Paskotsi (Gent).21:31
Gabriel Silva (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Maksim Paskotsi (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Jovan Milosevic (Sporting Braga).21:30
Momodou Sonko (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).21:29
Gara riprende.21:28
Adrian Barisic (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Michel-Ange Balikwisha (Gent) per infortunio.21:27
Fallo di mano di Mathias Delorge (Gent).21:25
Fallo di Hyllarion Goore (Gent).21:24
Bernardo Fontes (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:23
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tiro respinto. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Siebe Van der Heyden.21:21
Tentativo fallito. João Moutinho (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:17
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Gent).21:16
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).21:12
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Adrian Barisic (Sporting Braga).21:12
Ibrahima Cisse (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Adrian Barisic (Sporting Braga).21:11
Tentativo fallito. Maksim Paskotsi (Gent) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:10
Fallo di Adrian Barisic (Sporting Braga).21:06
Ibrahima Cisse (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Adrian Barisic (Sporting Braga).21:06
Ibrahima Cisse (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Gent).21:04
Tiro respinto. Gabriel Silva (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area.21:04
Gol! Sporting Braga 1, Gent 0. Víctor Gómez (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jean-Baptiste Gorby.21:03
Fallo di Hyllarion Goore (Gent).21:01
Gabriel Silva (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Siebe Van der Heyden (Gent).21:00
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Sporting Braga - Gent è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Arbitro di Sporting Braga - Gent sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente lo Sporting Braga si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Gent si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Sporting Braga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Gent ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Sporting Braga e Gent è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Braga
|Gent
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|3
|0
|Media gol subiti per partita
|3.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|64.4
|52.3
|Numero totale di passaggi
|666
|524
|Numero totale di passaggi riusciti
|587
|459
|Tiri nello specchio della porta
|1
|4
|Percentuale di tiri in porta
|25.0
|23.5
|Numero totale di cross
|12
|30
|Numero medio di cross riusciti
|1
|11
|Duelli per partita vinti
|45
|42
|Duelli per partita persi
|39
|39
|Corner subiti
|3
|2
|Corner guadagnati
|3
|11
|Numero di punizioni a favore
|15
|13
|Numero di punizioni concesse
|18
|10
|Tackle totali
|12
|11
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|45.5
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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